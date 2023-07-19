Право
Артур Томилко

Верховный суд поддержал жителя Волгограда, купившего вещи в приложении ЦУМа в 846 раз дешевле из-за сбоя Статьи редакции

Коллегия по гражданским делам отменила решение трёх инстанций и отправила дело на пересмотр.

  • Согласно материалам дела, волгоградец заметил снижение цен в приложении ЦУМ и приобрел 19 предметов одежды. Среди них — пиджаки по 19 рублей, рубашки по 26 рублей, джинсы по 39 рублей, уточняют «РИА Новости». Самая дорогая вещь обошлась покупателю в 129 рублей.
  • Мужчина оплатил покупку и получил подтверждение заказа от магазина. После этого ЦУМ уведомил его о невозможности доставки товара и вернул деньги. Тогда покупатель обратился в суд с требованием передать ему заказанный товар в соотвествии с законом о защите прав потребителей.
  • Представитель ЦУМа утверждал, что в приложении магазина произошел технический сбой, из-за которого неправильно отображались цены. Списанная за покупку сумма в 2787 рублей оказалась в 846 раз ниже фактической цены. Универмаг был готов передать заказанные товары только при условии доплаты до их полной стоимости. Суды трёх инстанций вынесли решение в пользу ЦУМа.
  • Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В постановлении коллегии по гражданским делам сказано, что цена на товар фиксируется в момент оформления заказа и присвоение ему номера, по которому покупатель может получить информацию о заключенном договоре и его условиях.
  • Поскольку предложение о продаже одежды — публичная оферта, после оплаты заказа магазин обязан передать товар покупателю, подчеркнули в Верховном суде. Продавец не вправе изменять цену в одностороннем порядке после заключения договора.

Первым внимание на решение Верховного суда обратил Георгий Шаталов.

#новость #цум

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114 комментариев
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 Георгий Шаталов

я об этом писал 5 дней назад и более подробно =)
https://vc.ru/legal/759313-kupil-v-prilozhenii-cuma-veshchi-po-cene-v-846-raz-nizhe-realnoy-magazin-annuliroval-zakaz-razbor-sudebnyh-aktov

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Аккаунт отморожен

А редакторы виси - они как тот самый мужик - мимо чужого пройти не могут, что шмотки, что новости - всё тяни себе, потом разберёмся🤗

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3 комментария
Ware Wow

Бесчестный мужчина.
Всё понимает прекрасно, но пошел на сделку с совестью, не смог устоять. Сам пишет историю своей жизни.

По сути стал вором, или как, "нашел бумажник с деньгами", знал кому отдать, но не отдал, проявил слабость, а потом еще и стал драться за чужое имущество.

Его дети и близкие будут знать.

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Андрей

Ой, ой, ой чуть что так сразу виноватить, а как очки дома забыл и мелкий текст не заметил так сам виноват, в договоре все написано. И когда прочитал все что написано, но написанное оказалось ошибкой тоже сам виноват

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4 комментария
Seppo Nopilainen
Его дети и близкие будут знать.

ПФФФФ, да ему может плевать.
Я читая такие истории семейную хохму вспоминаю:
понаехал к нам гости родственник, что-то вроде двоюродного дядьки мне. Из Москвы.
Весь вечер заливался о том, как ловко спиздил командировочные, переночевав у нас (а не в гостиннице) и о том, как важно по Божьим заповедям жить

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7 комментариев
Копчик

Надеюсь это сарказм

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1 комментарий
Айрат Заляев

Хороший пример потребительского терроризма

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1 комментарий
Илья Попов

И не говори, что за пример для будущего поколения, могут привыкнуть покупать дешевле, как говорится - плохой пример заразителен.

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Андрей Комиссар

Это еще и о том, насколько важно, чтобы приложения и сайты разрабатывались профессионально, тестировались и работали корректно. А ЦУМ могли бы и оформить это как рекламную акцию - смотрите, мы держим слово, еще бы и привлекли клиентов в приложение/на сайт

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Сергей Коновалов

Если он конечно не штук 100 заказал :)

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Den

Ну или договорится что он типо выигрывает конкурс какой-то) Хорошая реклама была бы

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Николай Заболоцкий

Цуму не нужно привлекать клиентов ,у них давно сформированная база ,да и не каждому по карману приобретать у них что-то

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Фамилия Имя

Уверен, что с приложухой там все нормально. Но цены считают через множители. Вот кто-то накосячил и ввел слишком низкий показатель, из-за чего итоговая стоимость оказалась низкой.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Тоже кажется что такие вещи надо уметь принимать с гордо поднятой головой. А юристов натравливать на тех кто "писал" приложение и проводил тестирование.

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Вадим Д.

Правильно поддержал. Судьи, некоторые, по крайней мере, тоже люди.

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ilia

"В постановлении коллегии по гражданским делам сказано, что цена на товар фиксируется в момент оформления заказа и присвоение ему номера, по которому покупатель может получить информацию о заключенном договоре и его условиях"

Удивительно как суды трех инстанций до такой простой мысли прописанной "не додумались"

Вопрос вызывает только когда пишут цену и приписывают типа "не является публичной офертой" - можно ли так вообще?

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Александр

Вроде были уже разборы на эту тему. Суды считают, что цена на сайте – это публичная оферта (что, в общем-то, логично).

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Владимир Мананников

Учитесь как надо с такими магазинами ! Суды суды суды ! Закон о защите прав потребителя ! Парню респект и уважуха ! А ЦУМ - опозорился перед гражданами страны

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lakoros

А если у маленького швейного ателье, из-за ошибки на сайте, вы смогли заказать сто тысяч джинс по рублю. Тут суд на чьей стороне должен выступить?

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5 комментариев
Qwerty54321

Представим ситуацию что у них закончились данные рубашки и футболки, как они тогда могут выполнить решение суда.

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Иван Иванов

Заплатит за такие же товары, купленные потребителем в другом магазине либо за их аналоги (ну и за экспертизу, подсчитывающую стоимость аналогов заплатит)

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Ivan Mart

Интересный вопрос.
Допустим магазин не ошибся с ценой, но по ошибке сделал возможным заказ товара, которого нет в наличии и поставки не ожидаются в ближайшее время(к примеру как это было с видеокартами или ps5).
А в данной ситуации думаю магазину в таком случае придётся полностью снять данные позиции из продажи, если захотят так сделать

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33 комментария
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

мне тоже интересует такой вопрос ибо магазин не прислал товар вовремя, прошел год бадания с ними, в магазине данного товара не стало. Как быть если суд о том что должны поставить - в мою пользу, но они этого сделать теперь не могут.

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Стартапер-пессимист

Поэтому пишем везде на сайте "не является публичной офертой" и заказы называем "предзаказами")

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Иван Иванов

можете еще попробовать назвать себя оптовым магазином, работающим только с юр.лицами, чтобы ЗоЗПП не действовал, деньги принимать в дар, а товары передавать как услугу по его использованию .. потом обязательно расскажите о результатах. есть подозрение, что они вас не порадуют

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2 комментария
Сергей Исаков

Логичный обход не самого полезного набора законов.

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Андрей

А оплату принимать наличными?

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Сидор

Не поможет. Где ВС РФ уже рассказывал, по каким признакам классифицируется публичная оферта.
И там не было, что если продавец на сайте написал "не является публичной офертой", то все, это не публичная оферта.
С предзакзами та же фигня. Вы же не договор аванса с физиками заключаете.

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veryrarepepega

Есть подозрение что то что вы там у себя пишите это ваше дело и к ЗоЗПП не относится.

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Фамилия Имя

Думаю, ключевой момент был с перечислением денег и подтверждением заказа. Или вы подтверждаете предзаказ с предварительной оплатой? Боюсь, что в суде вас также нахлобучат, ведь цену вы одобрили и договор, стало быть, заключён.

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4 комментария
imdeza

А ведь мог бы и скупить весь ЦУМ тысяч за 100

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Сидор

Ну тогда могли признать, что он действовал недобросовестно и завернуть с требованиями.
А тут вещей 20 купил всего лишь )))

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Слегка Придурковатый

Красавчик жи есть.

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Кузьмич

Неа говнюк

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Адам Ньюман

На 2,5 млн он закупился, на Авито продаст в полцены.

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Илья Попов

Вот, рост экономики на лицо, можно приобрести товар 846 раз дешевле. И в этом большая заслуга не экономистов, а верховного суда. Супер!

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Андрей

Свобода ценообразования позволяет продавцу продавать товар по любой цене, никто не может ему цену навязать, даже Верховный суд. Продавец всего лишь продал товар по той цене, по которой посчитал нужным, а потом отказался исполнять свои обязательства. Верховный суд не может определять цену товара, это свободный рынок

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1 комментарий
Давид Муравьёв

Что же это будет что суд поддержал обычного гражданина

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Александр

В итоге скажут, что товар был распродан во время судебной тяжбы и вернут ему деньги)

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Иван Иванов

вряд ли ему эти рубашки нужны.. деньги его вполне устроят (только по сегодняшней стоимости)

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1 комментарий
Илья

VCшные барыги негодуют..

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ImPReZ

другой вопрос сколько бабла получили на карман первые трое судей, раз им в голову не пришло столь очевидное решение вопроса

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imdeza

Думаю просто идут по пути наименьшего сопротивления. Проще сказать что человечек виноват, а не компания.

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Зеленый самолетик

Понимаю, не довольны только те кто не успел купить?

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Константин Примаков

дело затянется еще на долго видимо

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Giraffe

Прилично он там вещей набрал. 2,3 млн был бы прайс. Целеустремленный оказался, аж до верховного суда дошел :)

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Кузьмич

Потребительский террорист, в новосибе был такой, судился со всеми подряд

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Bacceti Sphodromantis

Artmoney все еще работает!

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Владимир Мананников

забыл сказать большое спасибо суду и человеку работающиму там , который принял правильное и законное решение встать на сторону закона ! В наше с вами время этот человек бесценен ! И это редкость !

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Кузьмич

Человек бесценен, как быть с человеком который заплатит за эту ошибку, один хитрожопый, а кто то пострадает

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Зеленый самолетик

А я бы сам вернул деньги ЦУМу и извинился

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Крейг

в определении коллегии, а не постановлении

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114 комментариев
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