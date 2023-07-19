Верховный суд поддержал жителя Волгограда, купившего вещи в приложении ЦУМа в 846 раз дешевле из-за сбоя Статьи редакции
Коллегия по гражданским делам отменила решение трёх инстанций и отправила дело на пересмотр.
- Согласно материалам дела, волгоградец заметил снижение цен в приложении ЦУМ и приобрел 19 предметов одежды. Среди них — пиджаки по 19 рублей, рубашки по 26 рублей, джинсы по 39 рублей, уточняют «РИА Новости». Самая дорогая вещь обошлась покупателю в 129 рублей.
- Мужчина оплатил покупку и получил подтверждение заказа от магазина. После этого ЦУМ уведомил его о невозможности доставки товара и вернул деньги. Тогда покупатель обратился в суд с требованием передать ему заказанный товар в соотвествии с законом о защите прав потребителей.
- Представитель ЦУМа утверждал, что в приложении магазина произошел технический сбой, из-за которого неправильно отображались цены. Списанная за покупку сумма в 2787 рублей оказалась в 846 раз ниже фактической цены. Универмаг был готов передать заказанные товары только при условии доплаты до их полной стоимости. Суды трёх инстанций вынесли решение в пользу ЦУМа.
- Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В постановлении коллегии по гражданским делам сказано, что цена на товар фиксируется в момент оформления заказа и присвоение ему номера, по которому покупатель может получить информацию о заключенном договоре и его условиях.
- Поскольку предложение о продаже одежды — публичная оферта, после оплаты заказа магазин обязан передать товар покупателю, подчеркнули в Верховном суде. Продавец не вправе изменять цену в одностороннем порядке после заключения договора.
Первым внимание на решение Верховного суда обратил Георгий Шаталов.
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я об этом писал 5 дней назад и более подробно =)
https://vc.ru/legal/759313-kupil-v-prilozhenii-cuma-veshchi-po-cene-v-846-raz-nizhe-realnoy-magazin-annuliroval-zakaz-razbor-sudebnyh-aktov
А редакторы виси - они как тот самый мужик - мимо чужого пройти не могут, что шмотки, что новости - всё тяни себе, потом разберёмся🤗
Бесчестный мужчина.
Всё понимает прекрасно, но пошел на сделку с совестью, не смог устоять. Сам пишет историю своей жизни.
По сути стал вором, или как, "нашел бумажник с деньгами", знал кому отдать, но не отдал, проявил слабость, а потом еще и стал драться за чужое имущество.
Его дети и близкие будут знать.
Ой, ой, ой чуть что так сразу виноватить, а как очки дома забыл и мелкий текст не заметил так сам виноват, в договоре все написано. И когда прочитал все что написано, но написанное оказалось ошибкой тоже сам виноват
ПФФФФ, да ему может плевать.
Я читая такие истории семейную хохму вспоминаю:
понаехал к нам гости родственник, что-то вроде двоюродного дядьки мне. Из Москвы.
Весь вечер заливался о том, как ловко спиздил командировочные, переночевав у нас (а не в гостиннице) и о том, как важно по Божьим заповедям жить
Надеюсь это сарказм
Хороший пример потребительского терроризма
И не говори, что за пример для будущего поколения, могут привыкнуть покупать дешевле, как говорится - плохой пример заразителен.
Это еще и о том, насколько важно, чтобы приложения и сайты разрабатывались профессионально, тестировались и работали корректно. А ЦУМ могли бы и оформить это как рекламную акцию - смотрите, мы держим слово, еще бы и привлекли клиентов в приложение/на сайт
Если он конечно не штук 100 заказал :)
Ну или договорится что он типо выигрывает конкурс какой-то) Хорошая реклама была бы
Цуму не нужно привлекать клиентов ,у них давно сформированная база ,да и не каждому по карману приобретать у них что-то
Уверен, что с приложухой там все нормально. Но цены считают через множители. Вот кто-то накосячил и ввел слишком низкий показатель, из-за чего итоговая стоимость оказалась низкой.
Тоже кажется что такие вещи надо уметь принимать с гордо поднятой головой. А юристов натравливать на тех кто "писал" приложение и проводил тестирование.
Правильно поддержал. Судьи, некоторые, по крайней мере, тоже люди.
"В постановлении коллегии по гражданским делам сказано, что цена на товар фиксируется в момент оформления заказа и присвоение ему номера, по которому покупатель может получить информацию о заключенном договоре и его условиях"
Удивительно как суды трех инстанций до такой простой мысли прописанной "не додумались"
Вопрос вызывает только когда пишут цену и приписывают типа "не является публичной офертой" - можно ли так вообще?
Вроде были уже разборы на эту тему. Суды считают, что цена на сайте – это публичная оферта (что, в общем-то, логично).
Учитесь как надо с такими магазинами ! Суды суды суды ! Закон о защите прав потребителя ! Парню респект и уважуха ! А ЦУМ - опозорился перед гражданами страны
А если у маленького швейного ателье, из-за ошибки на сайте, вы смогли заказать сто тысяч джинс по рублю. Тут суд на чьей стороне должен выступить?
Представим ситуацию что у них закончились данные рубашки и футболки, как они тогда могут выполнить решение суда.
Заплатит за такие же товары, купленные потребителем в другом магазине либо за их аналоги (ну и за экспертизу, подсчитывающую стоимость аналогов заплатит)
Интересный вопрос.
Допустим магазин не ошибся с ценой, но по ошибке сделал возможным заказ товара, которого нет в наличии и поставки не ожидаются в ближайшее время(к примеру как это было с видеокартами или ps5).
А в данной ситуации думаю магазину в таком случае придётся полностью снять данные позиции из продажи, если захотят так сделать
мне тоже интересует такой вопрос ибо магазин не прислал товар вовремя, прошел год бадания с ними, в магазине данного товара не стало. Как быть если суд о том что должны поставить - в мою пользу, но они этого сделать теперь не могут.
Поэтому пишем везде на сайте "не является публичной офертой" и заказы называем "предзаказами")
можете еще попробовать назвать себя оптовым магазином, работающим только с юр.лицами, чтобы ЗоЗПП не действовал, деньги принимать в дар, а товары передавать как услугу по его использованию .. потом обязательно расскажите о результатах. есть подозрение, что они вас не порадуют
Логичный обход не самого полезного набора законов.
А оплату принимать наличными?
Не поможет. Где ВС РФ уже рассказывал, по каким признакам классифицируется публичная оферта.
И там не было, что если продавец на сайте написал "не является публичной офертой", то все, это не публичная оферта.
С предзакзами та же фигня. Вы же не договор аванса с физиками заключаете.
Есть подозрение что то что вы там у себя пишите это ваше дело и к ЗоЗПП не относится.
Думаю, ключевой момент был с перечислением денег и подтверждением заказа. Или вы подтверждаете предзаказ с предварительной оплатой? Боюсь, что в суде вас также нахлобучат, ведь цену вы одобрили и договор, стало быть, заключён.
А ведь мог бы и скупить весь ЦУМ тысяч за 100
Ну тогда могли признать, что он действовал недобросовестно и завернуть с требованиями.
А тут вещей 20 купил всего лишь )))
Красавчик жи есть.
Неа говнюк
На 2,5 млн он закупился, на Авито продаст в полцены.
Вот, рост экономики на лицо, можно приобрести товар 846 раз дешевле. И в этом большая заслуга не экономистов, а верховного суда. Супер!
Свобода ценообразования позволяет продавцу продавать товар по любой цене, никто не может ему цену навязать, даже Верховный суд. Продавец всего лишь продал товар по той цене, по которой посчитал нужным, а потом отказался исполнять свои обязательства. Верховный суд не может определять цену товара, это свободный рынок
Что же это будет что суд поддержал обычного гражданина
В итоге скажут, что товар был распродан во время судебной тяжбы и вернут ему деньги)
вряд ли ему эти рубашки нужны.. деньги его вполне устроят (только по сегодняшней стоимости)
VCшные барыги негодуют..
другой вопрос сколько бабла получили на карман первые трое судей, раз им в голову не пришло столь очевидное решение вопроса
Думаю просто идут по пути наименьшего сопротивления. Проще сказать что человечек виноват, а не компания.
Понимаю, не довольны только те кто не успел купить?
дело затянется еще на долго видимо
Прилично он там вещей набрал. 2,3 млн был бы прайс. Целеустремленный оказался, аж до верховного суда дошел :)
Потребительский террорист, в новосибе был такой, судился со всеми подряд
Artmoney все еще работает!
забыл сказать большое спасибо суду и человеку работающиму там , который принял правильное и законное решение встать на сторону закона ! В наше с вами время этот человек бесценен ! И это редкость !
Человек бесценен, как быть с человеком который заплатит за эту ошибку, один хитрожопый, а кто то пострадает
А я бы сам вернул деньги ЦУМу и извинился
в определении коллегии, а не постановлении