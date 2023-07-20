Право
Артур Томилко

США ввели санкции против Алексея Кудрина и банка «Тинькофф» Статьи редакции

Свой санкционный список также расширила Канада.

  • Перечень Минюста США опубликован на сайте ведомства. Помимо Кудрина в него вошли ещё 17 физлиц, в том числе заместители главы Минэкономразвития Илья Торосов и Алексей Херсонцев, замглавы Минфина Леонид Горнин, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, а также заместители министра энергетики Павел Сниккарс и Павел Сорокин.
  • Среди банков, которые попали под санкции вместе с «Тинькофф», — «Солидарность», «Юнистрим», «Петербургский социально-коммерческий банк» и «Локо-банк». При этом из санкционного списка исключили бывших членов совета директоров «Открытия» Андрея Голикова и Елену Титову, обратило внимание Frank Media.
  • Санкции против российских граждан и юридических лиц расширила и Канада. Под них, среди прочих, попали операторы Tele2, МТС, «Мегафон» и «Билайн», банки «Тинькофф» и «Точка», платёжная система «Мир» и сервис Yandex Pay.
  • Акции «Тинькофф» на Мосбирже к 18:12 подешевели на 3,10%. В банке заявили, что готовились к такому развитию событий, и выясняют, какое влияние окажут введённые санкции.
  • Акции «Яндекса» дешевеют на 1,97%. На момент написания заметки компания или Алексей Кудрин не комментировали решение властей США.
  • «Локо-банк» из-за санкций завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года.
  • В ноябре 2022 года Алексей Кудрин подал в отставку с поста главы Счётной палаты, а 5 декабря стал советником главы «Яндекса» по корпоративному развитию. По данным источников The Bell, в компании он занимается организацией и согласованием сделки по реструктуризации «Яндекса».
  • В марте 2023-го источники РБК рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал. Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» консорциуму инвесторов.

#новость #санкции

4636 просмотров
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67 комментариев
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 Отнюдь

хахахахаха (с) Олег Тиньков

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C. Steel
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Oleg P

«В банке заявили, что готовились к такому развитию событий, и выясняют, какое влияние окажут введённые санкции»
Готовились, но выявление возможных последствий в подготовку не входило)

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Хэппи милф

Готовились, выпив весь Американо в офисе

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Михаил Кондратьев

с одного сняли ,на другого наложили санкции ,баланс во всем

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неформат

можно даже подумать что один прям отомстил бывшему (банку) попросив паралельно ещё санкций навалить

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C. Steel

Количество санкций в мире - константа.

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Kiss1nger

По банку Тинькофф было дело времени. После продажи его Потанину. Вскоре вся банковская система будет изолирована. Так как все лакомые кусочки, давно попилены между свитой царя и соответственно попадут под санкции.
В будущем, я думаю, любые операции с валютой будут доступны лишь "особенным". Так как в условиях постоянной ползучей девальвации, которая будет только нарастать, у народа останется лишь 2 пути сохранения сбережений внутри страны - это покупка валюты и недвижимости. Дадут закупиться валютой в какой-то период. А потом случится "очередной неожиданный форс-мажор" и вернут эту валюту по "народному курсу", если вообще вернут. ;D

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Alex Meilis

Факты говорят о другом - можете хоть обзазкупиться валютой, фьючами на валюту и всем прочим. Влажные фантазии о совке натягиваете на глобус (как и всегда)

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29 комментариев
Доктор Т

У нас тут новый Кейнс, не иначе)

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C. Steel

А еще мы ежиков почти всех съели, потихоньку начинаем кушать валежник.

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Sergei Fedostsev

Мне кто то ответит на счет роуминга? Если взаиморасчеты между сотовыми компаниями будут запрещены, то все - ему капут или нет?

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неформат

операторов и спрашивайте можете прям так @МегаФон @билайн @МТС

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Бинарный Ёж

Надеюсь, что пока это санкции лишь Канады и они мало на кого повлияют.

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1 комментарий
Иван Саблин

За отжатия Яндекса заслужил

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Zoringer

...в санкционный список Канады также попали Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, певец Schaman и глава Минкультуры Ольга Любимова. А ЕС внес 12 физлиц и 5 организаций из РФ в список санкций по обвинениям «в нарушении прав человека».

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Zoringer

❗️ Кстати, карты Union Pay от Тинькофф перестанут работать за границей уже сегодня. У кого они есть за пределами России - бегом к банкоматам.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

"Иосиф Пригожин"

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Вадим Д.

Где-то убыло, значит, где-то прибыло.

Брэнсон дружит с Кудриным?

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Павел Шкутко

Есть дома, есть сады, есть мигалка для езды, а остальное до ...все равно...

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неформат

я быстрей об этом в комментариях написал

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Gre Li

Были и комментарии раньше, но без ссылки.

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1 комментарий
Garmonbon

Молодец, возьми пирожок

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Let that sink in

Тинек теперь спустили на одним уровень с гос помойками типа сбера и втб. А жаль, когда-то ведь самый прогрессивный банк был, причем не только в пределах РФ.
https://www.tinkoff.ru/about/news/19112020-tinkoff-named-worlds-best-consumer-digital-bank-global-finances-digital-bank-awards-2020/

Журнал Global Finance признал Тинькофф лучшим…
Новости - новости Тинькофф на 19 нояб. 2020
www.tinkoff.ru
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Гаджи Хартумов

К сожалению, это было делом времени. Плохо, что Union Pay теперь не работает и надо так или иначе делать карточку иностранного банка.

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Сергей Я

Как тебе такое, Олежа??🤣

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Ivan Boldyrev

Ему-то всё равно.

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2 комментария
Андрей Иванов

Где-то убыло, а где-то прибыло...

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Внешний хот-дог
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Дмитрий Зима

А кто в теме. Эти санкции влияют на переводы по СНГ (Армения, Казахстан)? Как там с переводами у ранее попавших банков?

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Дмитрий Кулешов

Переводы идут через СПФС, так что скорее всего никак.

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4 комментария
Alex GODERATOR

Дави пархатых

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Вадя Кулаков

Если бы для клиентов это что-то меняло. Альфа с марта того года под санкциями, по факту условия только жирнее стали.

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Сергей Я

Если завтра у меня будут замочки на долларовых акциях, то поменяет.

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Альфа-Банк

Это не повлияло на нашу привычную работу. Переводы в евро в Альфа-Банке отключили ещё весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, мобильное приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надёжно.

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Анастасия Толмацкая

надо же ,удивлена

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Дмитрий Зима

Тут же вроде пресслужба Тинькова бывает. Счета в USD могут пострадать от этих санкций? И что будет с картами Union PaY?

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Бинарный Ёж

Карты в тыкву превратятся, очевидно.

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Eddie II
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67 комментариев
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