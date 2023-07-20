США ввели санкции против Алексея Кудрина и банка «Тинькофф» Статьи редакции
Свой санкционный список также расширила Канада.
- Перечень Минюста США опубликован на сайте ведомства. Помимо Кудрина в него вошли ещё 17 физлиц, в том числе заместители главы Минэкономразвития Илья Торосов и Алексей Херсонцев, замглавы Минфина Леонид Горнин, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, а также заместители министра энергетики Павел Сниккарс и Павел Сорокин.
- Среди банков, которые попали под санкции вместе с «Тинькофф», — «Солидарность», «Юнистрим», «Петербургский социально-коммерческий банк» и «Локо-банк». При этом из санкционного списка исключили бывших членов совета директоров «Открытия» Андрея Голикова и Елену Титову, обратило внимание Frank Media.
- Санкции против российских граждан и юридических лиц расширила и Канада. Под них, среди прочих, попали операторы Tele2, МТС, «Мегафон» и «Билайн», банки «Тинькофф» и «Точка», платёжная система «Мир» и сервис Yandex Pay.
- Акции «Тинькофф» на Мосбирже к 18:12 подешевели на 3,10%. В банке заявили, что готовились к такому развитию событий, и выясняют, какое влияние окажут введённые санкции.
- Акции «Яндекса» дешевеют на 1,97%. На момент написания заметки компания или Алексей Кудрин не комментировали решение властей США.
- «Локо-банк» из-за санкций завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года.
- В ноябре 2022 года Алексей Кудрин подал в отставку с поста главы Счётной палаты, а 5 декабря стал советником главы «Яндекса» по корпоративному развитию. По данным источников The Bell, в компании он занимается организацией и согласованием сделки по реструктуризации «Яндекса».
- В марте 2023-го источники РБК рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал. Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» консорциуму инвесторов.
4636 просмотров
хахахахаха (с) Олег Тиньков
«В банке заявили, что готовились к такому развитию событий, и выясняют, какое влияние окажут введённые санкции»
Готовились, но выявление возможных последствий в подготовку не входило)
Готовились, выпив весь Американо в офисе
с одного сняли ,на другого наложили санкции ,баланс во всем
можно даже подумать что один прям отомстил бывшему (банку) попросив паралельно ещё санкций навалить
Количество санкций в мире - константа.
По банку Тинькофф было дело времени. После продажи его Потанину. Вскоре вся банковская система будет изолирована. Так как все лакомые кусочки, давно попилены между свитой царя и соответственно попадут под санкции.
В будущем, я думаю, любые операции с валютой будут доступны лишь "особенным". Так как в условиях постоянной ползучей девальвации, которая будет только нарастать, у народа останется лишь 2 пути сохранения сбережений внутри страны - это покупка валюты и недвижимости. Дадут закупиться валютой в какой-то период. А потом случится "очередной неожиданный форс-мажор" и вернут эту валюту по "народному курсу", если вообще вернут. ;D
Факты говорят о другом - можете хоть обзазкупиться валютой, фьючами на валюту и всем прочим. Влажные фантазии о совке натягиваете на глобус (как и всегда)
У нас тут новый Кейнс, не иначе)
А еще мы ежиков почти всех съели, потихоньку начинаем кушать валежник.
Мне кто то ответит на счет роуминга? Если взаиморасчеты между сотовыми компаниями будут запрещены, то все - ему капут или нет?
операторов и спрашивайте можете прям так @МегаФон @билайн @МТС
Надеюсь, что пока это санкции лишь Канады и они мало на кого повлияют.
За отжатия Яндекса заслужил
...в санкционный список Канады также попали Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, певец Schaman и глава Минкультуры Ольга Любимова. А ЕС внес 12 физлиц и 5 организаций из РФ в список санкций по обвинениям «в нарушении прав человека».
❗️ Кстати, карты Union Pay от Тинькофф перестанут работать за границей уже сегодня. У кого они есть за пределами России - бегом к банкоматам.
"Иосиф Пригожин"
Где-то убыло, значит, где-то прибыло.
Брэнсон дружит с Кудриным?
Есть дома, есть сады, есть мигалка для езды, а остальное до ...все равно...
я быстрей об этом в комментариях написал
Были и комментарии раньше, но без ссылки.
Молодец, возьми пирожок
Тинек теперь спустили на одним уровень с гос помойками типа сбера и втб. А жаль, когда-то ведь самый прогрессивный банк был, причем не только в пределах РФ.
https://www.tinkoff.ru/about/news/19112020-tinkoff-named-worlds-best-consumer-digital-bank-global-finances-digital-bank-awards-2020/
К сожалению, это было делом времени. Плохо, что Union Pay теперь не работает и надо так или иначе делать карточку иностранного банка.
Как тебе такое, Олежа??🤣
Ему-то всё равно.
Где-то убыло, а где-то прибыло...
А кто в теме. Эти санкции влияют на переводы по СНГ (Армения, Казахстан)? Как там с переводами у ранее попавших банков?
Переводы идут через СПФС, так что скорее всего никак.
Дави пархатых
Если бы для клиентов это что-то меняло. Альфа с марта того года под санкциями, по факту условия только жирнее стали.
Если завтра у меня будут замочки на долларовых акциях, то поменяет.
Это не повлияло на нашу привычную работу. Переводы в евро в Альфа-Банке отключили ещё весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, мобильное приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надёжно.
надо же ,удивлена
Тут же вроде пресслужба Тинькова бывает. Счета в USD могут пострадать от этих санкций? И что будет с картами Union PaY?
Карты в тыкву превратятся, очевидно.