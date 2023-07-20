Право
Таня Боброва

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов Статьи редакции

Согласно документу, сервисы должны будут разместить описание механизма рекомендаций и сведений, которые они собирают.

  • Поправки, по которым появится статья о работе «рекомендательных технологий цифровых платформ», вносят в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
  • По словам автора инициативы, замглавы комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект предлагает «сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их использования в незаконных целях». Он добавил, что ко второму чтению готовятся «некоторые поправки».
  • В частности, документ обяжет владельцев сайтов и сервисов, у которых есть системы рекомендаций, разместить правила их применения: описать процессы и методы сбора и анализа данных о предпочтениях пользователей, а также виды сведений, относящихся к предпочтениям.
  • Следить за выполнением требований будет Роскомнадзор. В случае нарушений регулятор сможет заблокировать рекомендательные технологии сервисов или сами платформы. Если закон примут, он вступит в силу 1 октября 2023 года.
  • «Яндекс» поддержал инициативу предоставлять пользователям информацию о работе рекомендательных механизмов и давно это делает, писал Forbes со ссылкой на компанию. Но текущая версия законопроекта не в полной мере учитывает особенности работы рекламных технологий. В Ozon называли её «сбалансированной».
  • Разработка законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов ведётся с 2021 года. Как писал «Ъ», изначально предполагалось, что сервисы должны будут предупреждать пользователей, какие данные анализируют для рекомендаций, и давать возможность отключать их.

#новость #законы

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48 комментариев
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 Вадим Д.

А ещё одобрили поднятие штрафа за неявку в военкомат по повестке до 50 000 ₽.
Трудолюбивые они, заботливые.

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Kiss1nger

Готовится фундаментальная законодательная база сами знаете в предверие чего. Последние гаечки закручиваются.

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Вадим Д.

О, там шпилька такой длины, что ещё мнооооого гаек накрутится.

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Sergei Fedostsev

Еще пока не подняли. Комитет одобрил поправки перед 2ым чтением

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Вадим Д.

Есть сомнения что примут? (-:

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Sergei Fedostsev

Нет. Просто напишем о принятии, когда примут. Зачем торопить события?)

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Вадим Д.

Согласен, поправил.

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Вадим Д.

Торопятся к осеннему призыву, казна пуста, штрафодобыча должна работать ☝🏻

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Илья Попов

Я посчитал, что если в месяц не явится минимум 1000 вызываемых, то они зарабатывают 50 000 000 рублей. Сколько ты зарабатываешь? Сравни и станет ясно, что они более трудолюбивые, чем ты. Ты не думаешь, что я Фибоначчи в новой инкарнации?🙄

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Вадим Д.

Точно! Илья, я уверен, они точно так же и считали (-:

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Илья Попов

А когда я ошибался?

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Вадим Д.

Верно, не бывало такого!

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Илья Попов

А почему получается так, что простые смертные не ошибаются и свита великого солнца всегда грешат?🙄

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Илья Попов

Знаешь, когда захожу здесь, настроение поднимается, знаю, что никакой анекдот не сравнится с этими решениями.🤣

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Вадим Д.

Это точно (-:
Приходи сегодня, международный день торта отмечать будем!

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Илья Попов

Если честно, каждый выпуск СОКР а для меня праздник.👍👍👍

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Sergey Ilyin

Вы в 10 раз ошиблись. До полумиллиона

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Вадим Д.

Не, полтос — с граждан. Про полляма не видел.

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Sergey Ilyin

А, принято, это до 400 - с юрлиц

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MakaR

Нет! Это с руководятлов...

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MakaR

Рекомендовать алгоритмы будут только одобренное дидами г...но?

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Jian-Yang

Ну еще чуть чуть и алгоритмы станут коммандовательными.. и исполнятельными 😅

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Дрюс Уилис
«сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их использования в незаконных целях»

Например?

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Хэппи милф

Не противоречить повесточке)

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Отнюдь

не рекомендую тебе такое спрашивать

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Дрюс Уилис

Алгоритмы же рекомнедовали

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Отнюдь

рекомендовали рекомендовали да не вырекомендовали

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Сергей Я

Рекомендовывай!©️

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Пишущий незнакомцам

скоро новые штрафы будут ,о том что не так как следует регулируется рекомендации

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Михаил

Рекомендовать имеет права только царь

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Павел Шкутко

Раскрытие работы рекомендательных алгоритмов. Представляю как ржут сейчас в Яндексе

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Фокс Йовович

Мне кажется больше плачут. "Наши алгоритмы так решили" - не проканает.

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Слегка Придурковатый

Алгоритм, а ну-ка иди сюда!

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Поручик молчать

Как можно регулировать то, чего нет?

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Слегка Придурковатый

Как раз-таки регулировать то, чего нет, гораздо проще. Я вот прямо сейчас регулирую бабайку, который трётся недалеко от тебя. И если бы не я, то он тебя бы уже сожрал.

Деняк давай, короче.

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Вася Пражкин

Учитывая, какие там гении заседают, даю примерный шаблон:
1) Берем какие-то рандомные данные
2) Засовываем в шайнтан-нейросеть-машину
3) Пиздых-кирдык-хуяк-хуяк-сяськи-масяськи
4) На выходе - рекомендации
Сами не понимаем, как так вышло, разработчик уехал в Грузию, обожрался хинкалей и что-то мычит невнятное.

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Ivan

А как проверять будут ?

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Lon

По моему вполне интересная инициатива. В 90% случаев рекомендации в мелких интернет магазинах это лишь внутренняя реклама.
В крупных уже интереснее это реализовано, например по количеству продаж и динамике цены.. И возможность покупателю узнать, почему именно этот товар ему рекомендует система во многих случаях не лишняя.
Правда тут скорее затрагиваются приватные бизнес алгоритмы, которые компании скрывают от конкурентов по понятным причинам.
Любопытно, есть ли что-то похожее в других странах…

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Михаил

Причём тут магазины?

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Lon

Первое, что пришло в голову вместе со словами «сайты» и «рекомендации»..

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Инга Русланова

а теперь эту голову пора включить

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Екатерина Смирнова

Лучше бы усилили законопроект об интеллектуальном праве 🙄

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Ivan

Зачем?

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Екатерина Смирнова

Потому что данная сфера у нас вообще не развита, есть у тебя патент или нет , такая же эпопея с тов знаками. Производителей эксклюзивной продукции никак не защищены. Роспатент делает что хочет.

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MakaR

"Производителей эксклюзивной продукции никак не защищены."
А такие есть?

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Екатерина Смирнова

Есть!)) еще есть)))

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Дмитрий Зима

Интересно, а они хотя бы примерно понимают что они там регулируют?

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Andrey

Я устал от этой тупости.. понятно же на что ориентировано, лишь бы повод придумать.

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