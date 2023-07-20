Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов Статьи редакции
Согласно документу, сервисы должны будут разместить описание механизма рекомендаций и сведений, которые они собирают.
- Поправки, по которым появится статья о работе «рекомендательных технологий цифровых платформ», вносят в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
- По словам автора инициативы, замглавы комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект предлагает «сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их использования в незаконных целях». Он добавил, что ко второму чтению готовятся «некоторые поправки».
- В частности, документ обяжет владельцев сайтов и сервисов, у которых есть системы рекомендаций, разместить правила их применения: описать процессы и методы сбора и анализа данных о предпочтениях пользователей, а также виды сведений, относящихся к предпочтениям.
- Следить за выполнением требований будет Роскомнадзор. В случае нарушений регулятор сможет заблокировать рекомендательные технологии сервисов или сами платформы. Если закон примут, он вступит в силу 1 октября 2023 года.
- «Яндекс» поддержал инициативу предоставлять пользователям информацию о работе рекомендательных механизмов и давно это делает, писал Forbes со ссылкой на компанию. Но текущая версия законопроекта не в полной мере учитывает особенности работы рекламных технологий. В Ozon называли её «сбалансированной».
- Разработка законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов ведётся с 2021 года. Как писал «Ъ», изначально предполагалось, что сервисы должны будут предупреждать пользователей, какие данные анализируют для рекомендаций, и давать возможность отключать их.
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А ещё одобрили поднятие штрафа за неявку в военкомат по повестке до 50 000 ₽.
Трудолюбивые они, заботливые.
Готовится фундаментальная законодательная база сами знаете в предверие чего. Последние гаечки закручиваются.
О, там шпилька такой длины, что ещё мнооооого гаек накрутится.
Еще пока не подняли. Комитет одобрил поправки перед 2ым чтением
Есть сомнения что примут? (-:
Нет. Просто напишем о принятии, когда примут. Зачем торопить события?)
Согласен, поправил.
Торопятся к осеннему призыву, казна пуста, штрафодобыча должна работать ☝🏻
Я посчитал, что если в месяц не явится минимум 1000 вызываемых, то они зарабатывают 50 000 000 рублей. Сколько ты зарабатываешь? Сравни и станет ясно, что они более трудолюбивые, чем ты. Ты не думаешь, что я Фибоначчи в новой инкарнации?🙄
Точно! Илья, я уверен, они точно так же и считали (-:
А когда я ошибался?
Верно, не бывало такого!
А почему получается так, что простые смертные не ошибаются и свита великого солнца всегда грешат?🙄
Знаешь, когда захожу здесь, настроение поднимается, знаю, что никакой анекдот не сравнится с этими решениями.🤣
Это точно (-:
Приходи сегодня, международный день торта отмечать будем!
Если честно, каждый выпуск СОКР а для меня праздник.👍👍👍
Вы в 10 раз ошиблись. До полумиллиона
Не, полтос — с граждан. Про полляма не видел.
А, принято, это до 400 - с юрлиц
Нет! Это с руководятлов...
Рекомендовать алгоритмы будут только одобренное дидами г...но?
Ну еще чуть чуть и алгоритмы станут коммандовательными.. и исполнятельными 😅
Например?
Не противоречить повесточке)
не рекомендую тебе такое спрашивать
Алгоритмы же рекомнедовали
рекомендовали рекомендовали да не вырекомендовали
Рекомендовывай!©️
скоро новые штрафы будут ,о том что не так как следует регулируется рекомендации
Рекомендовать имеет права только царь
Раскрытие работы рекомендательных алгоритмов. Представляю как ржут сейчас в Яндексе
Мне кажется больше плачут. "Наши алгоритмы так решили" - не проканает.
Алгоритм, а ну-ка иди сюда!
Как можно регулировать то, чего нет?
Как раз-таки регулировать то, чего нет, гораздо проще. Я вот прямо сейчас регулирую бабайку, который трётся недалеко от тебя. И если бы не я, то он тебя бы уже сожрал.
Деняк давай, короче.
Учитывая, какие там гении заседают, даю примерный шаблон:
1) Берем какие-то рандомные данные
2) Засовываем в шайнтан-нейросеть-машину
3) Пиздых-кирдык-хуяк-хуяк-сяськи-масяськи
4) На выходе - рекомендации
Сами не понимаем, как так вышло, разработчик уехал в Грузию, обожрался хинкалей и что-то мычит невнятное.
А как проверять будут ?
По моему вполне интересная инициатива. В 90% случаев рекомендации в мелких интернет магазинах это лишь внутренняя реклама.
В крупных уже интереснее это реализовано, например по количеству продаж и динамике цены.. И возможность покупателю узнать, почему именно этот товар ему рекомендует система во многих случаях не лишняя.
Правда тут скорее затрагиваются приватные бизнес алгоритмы, которые компании скрывают от конкурентов по понятным причинам.
Любопытно, есть ли что-то похожее в других странах…
Причём тут магазины?
Первое, что пришло в голову вместе со словами «сайты» и «рекомендации»..
а теперь эту голову пора включить
Лучше бы усилили законопроект об интеллектуальном праве 🙄
Зачем?
Потому что данная сфера у нас вообще не развита, есть у тебя патент или нет , такая же эпопея с тов знаками. Производителей эксклюзивной продукции никак не защищены. Роспатент делает что хочет.
"Производителей эксклюзивной продукции никак не защищены."
А такие есть?
Есть!)) еще есть)))
Интересно, а они хотя бы примерно понимают что они там регулируют?
Я устал от этой тупости.. понятно же на что ориентировано, лишь бы повод придумать.