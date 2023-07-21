Право
Полина Лааксо

Михаил Мишустин уволил замглавы Минцифры Максима Паршина — последний находится под домашним арестом Статьи редакции

Причина — подозрение в получении взятки.

  • Соответствующее распоряжение опубликовали в базе нормативных правовых актов правительства. Паршин сам попросил освободить его от должности, говорится в документе.
Максим Паршин. Источник: DR
  • Максим Паршин работал в правительстве с 2016 года и с 2018-го занимал пост замглавы Минцифры. Там он руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».
  • В июле 2023 года Следственный комитет попросил суд арестовать чиновника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как утверждало следствие, взятку в 3,5 млн рублей ему дал глава «БФТ-Холдинга» Александр Моносов. Суд отказался арестовывать Паршина и вместо этого отправил его под домашний арест до 12 сентября этого же года.
  • Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ — 15 лет лишения свободы, а также штраф «до стократной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет», пишут «Ведомости».

#новость #минцифры

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9 комментариев
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 Сергей Я

Говорят, он уволился еще две недели назад😁🤭

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Невероятный Блондин
Следственный комитет попросил арестовать
Суд отказался арестовывать
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Сергей Я

Прям как Блиновскую и Лерчек.

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Владимир К.

Ну что за народ..... Берите уроки у Китая, конечно не остановят брать и давать , но притормозят многие в аппетитах. Когда же Вы все нажретесь, спрашивает НАРОД, а это сила и ещё какая, а нищета достала всех.....

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Сергей Я

Интересно, кого посадят быстрее, его или Гиркина.

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Куртуазный маньерист

Если домашний арест, то условка буде

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Сергей Я

Вы про кого?

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Горделивый Сербский Патриот

Ставлю на Стрелкова, Гиркин вряд ли

С другой стороны Рунова тоже нельзя списывать со счетов, та еще темная лошадка

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Вадим Д.

Долго думал.

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9 комментариев
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