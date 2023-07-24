Суд наложил арест на счета и имущество владельцев Game Insight по иску конкурсного управляющего Статьи редакции
Речь о 75,9 млн рублей задолженности по зарплате, которую компания не выплатила 271 сотруднику.
- Арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Гейм Инсайт» Дениса Качуры об обеспечительных мерах в отношении владельцев компании, обнаружил «Ъ».
- Суд постановил арестовать 75,9 млн рублей на счетах восьми физлиц. Среди них — сооснователи Mail.ru (сейчас VK) Group Григорий Фингер и Михаил Винчель, бывший вице-президент холдинга Игорь Мацанюк, а также бывший гендиректор «Гейм Инсайт» Алексей Фесенко и финансовый директор компании Анастасия Бубинец. Арест также наложен на пять объектов недвижимости, принадлежащих Фингеру.
- Сумма в 75,9 млн рублей — включённые в реестр кредиторов требования 271 сотрудника по зарплате, пояснил Качура. При этом ходатайство о привлечении владельцев и менеджмента компании к субсидиарной отвественности пока не удовлетворено, отметил он.
- Кроме того, Арбитражный суд Москвы в рамках отдельного производства удовлетворил иск «Гейм Инстай» на 154 млн рублей к материнской компании — литовской Game Insight UAB. Это деньги, который российская «дочка» недополучила в рамках контрактов на разработку игр, поясняет «Ъ».
- В июне 2022 года Game Insight ушла из России. Активы передали новому руководству, которое должно было ликвидировать компанию по закону. В июле несколько сотрудников компании рассказали, что она отказалась выплачивать выходные пособия и потребовала вернуть рабочую технику. В августе они потребовали выплатить им зарплаты через суд.
- Тогда же компания подала заявление на банкротство. Общая задолженность по зарплатам перед сотрудниками, по данным «Ъ», — 125 млн рублей. В октябре российскую «дочку» Game Insight признали банкротом.
- В январе 2023 года Качура заявил, что руководство Game Insight «при желании» могло бы найти способ перевести деньги, несмотря на ограничения. В феврале он обратился в прокуратуру, поскольку заподозрил преднамеренное банкротство компании. Тогда же российская «дочка» Game Insight через суд потребовала 154 млн рублей у материнской компании в Литве.
- В марте 2023 года управляющий подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.
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Фингер ))
Итить-колотить, эти паразиты людям до сих пор деньги не выплатили?!
Ага и рабочую технику бесплатно не отдали, звери.
Ушли, ну и фиг с ним, а вот зарплату не платить... за это можно и по мордамс..
Ну да, фиг с ним.
Ушли рабочие места - фиг с ним, нам рабочие места не нужны.
Ушли производители качественных лекарств - фиг с ним, у нас мел и зеленка есть.
Ушли автопроизводители - фиг с ним мы китайское говно под брендом МОСКВИЧ выпустим (это для тех у кого совсем биполярка).
Эти ушли, другие придут... все нормально с рабочими местами будет
https://www.youtube.com/watch?v=tXKqP5qQEKM
Так речь не про зарплату была, а про выходные пособия. Я так понимаю, ушлые сотрудники решили «подоить» контору.
Злой ты с утра, конечно.Сумма в 75,9 млн рублей — включённые в реестр кредиторов требования 271 сотрудника по зарплате
Это еще в прошлом году было. За что там зарплаты?
Возможно, еще тогда зарплаты задерживали. Хз.
Если есть возможность почему бы ей не воспользоваться
Нет, у меня там друг работал - там просто всех на зп кинули)
Фингер, Винчель, Мацанюк
Фесенко и Бубинец
Денежки тащи из брюк
«Гейм Инсайт», тобi пiздец.
злой ты с утра, конечно