Суд признал банкротом производителя мини-проекторов «Мультикубик» Статьи редакции
Компания подала заявление на него в 2022 году — из-за проблем в пандемию и «спецоперации».
- На опубликованное 21 июля 2023 года решение суда обратил внимание Telegram-канал The Edinorog Дмитрия Филонова. Следующее заседание по делу состоится 16 января 2024 года — на нём суд рассмотрит отчёт назначенного конкурсного управляющего.
- Среди кредиторов указаны «иви», «Почта России», «М.Видео», ООО «Элиас-Новосибирск», Дальневосточный фонд высоких технологий, созданный ФРИИ коворкинг tceh, грузовая компания «Крафттранс» и разрабочик цифровых сервисов для бизнеса KTS.
- Российскую компанию «Мультикубик», которая также работает под брендом Cinemood, основали в 2014 году Михаил Буховцев, Дарья Мингалиева и Павел Журавлёв. В 2017 году компания привлекла 150 млн рублей от ФРИИ, в 2018 году — ещё 263 млн рублей, в 2019-м — 190 млн рублей.
- Компания выпускала мини-проекторы под марками Cinemood и «Мультикубик» с предустановленными онлайн-сервисами: например, с полугодовой подпиской на онлайн-кинотеатр ivi. В июне 2022 года «Мультикубик» подал заявление на банкротство. В августе производитель отозвал его, но в ноябре снова подался на банкротство.
- Как писало РБК, проблемы производителя начались в 2020 году — из-за пандемии. Компания сократила штат и взяла кредит, из которого «не могла выбраться». В феврале 2022-го нашлись инвесторы, но закрыть раунд не получилось из-за «спецоперации». А большой проблемой стали накопившиеся обязательства перед партнёрами.
- На момент написания заметки Буховцев не ответил vc.ru на вопрос о дальнейшей судьбе компании. В феврале 2023 года он выпустил официальное заявление, в котором рассказал, что с мая Cinemood возобновит работу, чтобы распродать остатки — 1000 устройств на складе в Гонконге, и «обеспечить бесперебойную работу сервиса Cinemood». Сам проект он назвал «законченной историей».
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Мультикубик» на конец 2021 года составила 108,9 млн рублей, чистый убыток — 106,4 млн рублей.
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А дело не в пандемии и СВО. Просто продукт — хрень очередная.
Помню их рекламу у многих блоггеров. И причём у очень крупных. Не стоило так сильно на маркетинг налягать.
и кубик ваш говно
Хреновый косплей на Лебедева?
Я видел вживую сие поделие, качество картинки ужасное. В принципе сгодилось бы в качестве игрушки, по цене до 1000 рублей и чтобы показывало только мультики.
1. Решили переклеивать шильдики на китайском ширпотребе и продавать его втридорога.
2. С удивлением обнаружили, что заработать на этом можно было лет пять назад. И то при хорошем админресурсе.
3. Недоумение... Что могло пойти не так?
4. Виноваты коронавирус и сво.