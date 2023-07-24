Право
Таня Боброва

Минфин предложил провести эксперимент по удалённой регистрации бизнеса для юрлиц и ИП Статьи редакции

Россияне смогут удалённо зарегистрировать бизнес, открыть счёт и получить электронную подпись в одном окне, говорится в пояснительной записке.

  • На соответствующий проект постановления обратило внимание ТАСС. Эксперимент планируется провести с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года. Координатором станет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Эксперимент позволит гражданам выбрать банк для открытия первого расчётного счёта для бизнеса в процессе подачи заявления на госрегистрацию бизнеса в электронной форме и начать вести бизнес и пользоваться расчётным счётом в банке «в один клик» за один день, а также предоставит гражданам возможность получить электронную подпись для бизнеса в рамках единого процесса.

из пояснительной записки (по ТАСС)
  • На первом этапе, с сентября 2023-го по 30 апреля 2024-го, Минфин предлагает включить в эксперимент «Сбер», уточняет РБК. На втором, с мая 2024-го по 31 мая 2025-го, — и другие финансовые организации.
  • Открыть бизнес без личного присутствия смогут клиенты участвующих в эксперименте банков или пользователи единой биометрической системы. Участвовать можно будет по желанию.
  • По словам авторов инициативы, цель — повысить «эффективность дистанционного взаимодействия между предпринимателями, компаниями, банками и ФНС», пишет издание.
  • Согласно сайту ФНС, сейчас подать документы для регистрации юрлица можно лично или удалённо; если они в порядке, налоговая пришлёт документы о регистрации через три рабочих дня. Такой же порядок действует для регистрации ИП.

#новость

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5 комментариев
Таир Бакиев

Юху, фирмы однодневки создавать теперь еще проще. Бомжа даже не нужно мыть и одевать.

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Вася Пражкин

А закрыть удаленно можно?

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Zeta Reticulum

Минфин, а можно убрать квартальные отчёты для тех, у кого ИП просто лежит? Они и так платят 40 000 за низачто

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Иван Серик
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Вадим Д.
в одном окне

А как же вся эта ...братия с миллионом учреждений, прослоек и "помогальщиков"? Или они теперь всей толпой в этом одном "окне" торчать будут?

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