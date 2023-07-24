Эксперимент позволит гражданам выбрать банк для открытия первого расчётного счёта для бизнеса в процессе подачи заявления на госрегистрацию бизнеса в электронной форме и начать вести бизнес и пользоваться расчётным счётом в банке «в один клик» за один день, а также предоставит гражданам возможность получить электронную подпись для бизнеса в рамках единого процесса.