Минфин предложил провести эксперимент по удалённой регистрации бизнеса для юрлиц и ИП Статьи редакции
Россияне смогут удалённо зарегистрировать бизнес, открыть счёт и получить электронную подпись в одном окне, говорится в пояснительной записке.
- На первом этапе, с сентября 2023-го по 30 апреля 2024-го, Минфин предлагает включить в эксперимент «Сбер», уточняет РБК. На втором, с мая 2024-го по 31 мая 2025-го, — и другие финансовые организации.
- Открыть бизнес без личного присутствия смогут клиенты участвующих в эксперименте банков или пользователи единой биометрической системы. Участвовать можно будет по желанию.
- По словам авторов инициативы, цель — повысить «эффективность дистанционного взаимодействия между предпринимателями, компаниями, банками и ФНС», пишет издание.
- Согласно сайту ФНС, сейчас подать документы для регистрации юрлица можно лично или удалённо; если они в порядке, налоговая пришлёт документы о регистрации через три рабочих дня. Такой же порядок действует для регистрации ИП.
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Юху, фирмы однодневки создавать теперь еще проще. Бомжа даже не нужно мыть и одевать.
А закрыть удаленно можно?
Минфин, а можно убрать квартальные отчёты для тех, у кого ИП просто лежит? Они и так платят 40 000 за низачто
А как же вся эта ...братия с миллионом учреждений, прослоек и "помогальщиков"? Или они теперь всей толпой в этом одном "окне" торчать будут?