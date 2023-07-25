Право
Артур Томилко

В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты Статьи редакции

Если законопроект примут, новые правила вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

  • Проект поправок к законам об информационных технологиях и связи опубликован в электронной базе Госдумы. Документ получил положительное заключение комитета по информационной политике и будет рассмотрен во втором чтении 25 июля 2023 года.
  • Исходную версию законопроекта внёс депутат Антон Горелкин в 2018 году, уточняют «Ведомости». Тогда документ предполагал ограничения на владение иностранными лицами долями в российских новостных агрегаторах. Его приняли в первом чтении, но с тех пор он оставался без движения.
  • 20 июля 2023 года в законопроект внесли поправки ко второму чтению. В нём сохранились положения о запрете для иностранцев владеть более 20% в отечественных новостных агрегаторах. При этом добавились требования к порядку регистрации на российских сайтах.
  • Новая версия документа предусматривает четыре способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через Госуслуги, через Единую биометрическую систему, а также через «иные информсистемы», владельцами которых выступают граждане России, не имеющие гражданства другого государства, или юрлица с долей иностранного участия меньше 50%.
  • Под «иными информсистемами» имеются в виду российские сервисы — например, «ВКонтакте», пояснил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Регистрироваться можно будет и через электронную почту, «но это должна быть российская почта», добавил автор инициативы Антон Горелкин.
  • Из текста документа следует, что требования будут касаться всех сайтов, на которых предусмотрена регистрация, а не только новостных агрегаторов, пояснил адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков. При этом отвественности за несоблюдение новых правил пока не предусмотрено. По словам Горелкина, её пропишут «позже».

#новость #законы

1203 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Пока от латиницы не избавитесь, всё это полумеры. Только кириллица, только хардкор!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Прощайте, хорошие и привычные иностранные сервисы почты.
Google, Hotmail и остальные совсем «давай, до свиданья»?

Или это всё же инициатива ради инициативы и потом рапортуют как россияне массово с мейлрушной почтой дружны?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Горький

Hotmail - тебе сколько веков, дед ????

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Немало (-:
Для сервисов ms использую.

Ответить
Развернуть ветку
Лелик Плотников

Это просто маразм у ребят уже. Реально херней страдают. По их логике,им следует отказаться от всего иностранного. Если это так,то что они должны первые сесть на Ладу Калина,надеть Ивановский трикотаж и выкинуть из гос. квартир всю технику и заменить телик Самсунг на Рекорд

Ответить
Развернуть ветку
mr protusi

НАдеть

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

А я за уничтожение слова «надеть». Оно бесполезное. Все и без этого поняли, что на себя.

«Набуть» было уничтожено, «надеть» тоже уничтожим. Оно нужно только для доёбов в интернете.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Набуть кого то это государство завсегда))

Ответить
Развернуть ветку
нейронный мозг

Неграмотный человек вместо того, чтобы выучить топит за уничтожение.
Так и генераторы инициатив в думе сидят и высирают всякую дичь за плюсики к премии. Пидорасы бессмысленные.

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

На ту ладу калина которая наполовину Рено?)

Ответить
Развернуть ветку
Азамат Салахов

Пусть в начале откажутся от всего иностранного, мы же импортозаместили все: телефон - аврора, ноут - байкал, авто - калина )

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

Чилю на Протоне.

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Z

А как отправляешь почту на mail.ru ? Протон не подходит для полноценной работы

Ответить
Развернуть ветку
Азамат Салахов

но его хватает, чтобы с ним зарегаться в трелло и затем работать в нем без впн

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Сапсан

Не общаюсь с теми, у кого почта на Мэйле.

Ответить
Развернуть ветку
Posolo

Пфф ибать как же мне похуй

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Акк на мэйл ру пока что вроде без каких либо подтверждений номера регистрируется

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Смирнов

а госдума вообще для граждан что-то делает ?

Ответить
Развернуть ветку
Yenisea

Давайте вообще отменим интернет, это разработки врагов России

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Вообще-то интернет придумали в простом советском...

1958 год. Лаборатории Советского Союза ведут активные исследования в области компьютерных технологий. Один из гениев в этой сфере – доктор Виктор Иванов, выдающийся ученый и пионер в области информатики.

1962 год. Под руководством доктора Иванова, группа молодых ученых и инженеров работает над проектом "Сетевая электронная обработка информации" (СЭОИ). Их целью является создание системы, позволяющей передавать данные и коммуницировать между различными компьютерами.

1969 год. В Советском Союзе, в лаборатории доктора Иванова, произошел прорыв. Они успешно создали первую форму интернета – локальную сеть, объединяющую несколько компьютеров, и назвали ее "Соединенная Электронная Система" (СЭС). Это был первый шаг в направлении масштабного межкомпьютерного взаимодействия.

1973 год. Доктор Иванов и его команда расширяют СЭС, объединяя несколько лабораторий и учебных заведений в различных городах СССР. Так появилась первая национальная компьютерная сеть – "Союзная Сеть" (СоСет).

1980 год. СоСет становится все более сложной и устойчивой. Ученые сосредотачиваются на развитии протоколов передачи данных и стандартов, что позволяет сети стабильно функционировать.

1985 год. В СССР наступает эра перестройки, и открытость к мировому сотрудничеству становится более актуальной. Доктор Иванов отправляет делегацию в Западную Европу, чтобы продемонстрировать свои наработки и искать возможности для международного сотрудничества.

1991 год. СоСет значительно выросла и усовершенствовалась благодаря усилиям ученых и программистов со всего Союза. И, наконец, приходит момент, когда СССР объединяется с другими странами в Сеть на мировом уровне. Рождается Глобальная Сеть Социалистических Республик (ГлоССР).

1995 год. ГлоССР достигает своего расцвета. Она становится незаменимым инструментом для научного обмена знаниями, коммуникации и культурных связей между странами. Мир удивляется технологическим достижениям, родившимся в Советском Союзе.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

не очень понятно, что они всё таки подразумевают под этим.
вот у меня куплен домен в зоне .net, а приземлен в яндексе. это зарубежная почта или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
21 комментарий
null