В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты Статьи редакции
Если законопроект примут, новые правила вступят в силу с 1 декабря 2023 года.
- Проект поправок к законам об информационных технологиях и связи опубликован в электронной базе Госдумы. Документ получил положительное заключение комитета по информационной политике и будет рассмотрен во втором чтении 25 июля 2023 года.
- Исходную версию законопроекта внёс депутат Антон Горелкин в 2018 году, уточняют «Ведомости». Тогда документ предполагал ограничения на владение иностранными лицами долями в российских новостных агрегаторах. Его приняли в первом чтении, но с тех пор он оставался без движения.
- 20 июля 2023 года в законопроект внесли поправки ко второму чтению. В нём сохранились положения о запрете для иностранцев владеть более 20% в отечественных новостных агрегаторах. При этом добавились требования к порядку регистрации на российских сайтах.
- Новая версия документа предусматривает четыре способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через Госуслуги, через Единую биометрическую систему, а также через «иные информсистемы», владельцами которых выступают граждане России, не имеющие гражданства другого государства, или юрлица с долей иностранного участия меньше 50%.
- Под «иными информсистемами» имеются в виду российские сервисы — например, «ВКонтакте», пояснил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Регистрироваться можно будет и через электронную почту, «но это должна быть российская почта», добавил автор инициативы Антон Горелкин.
- Из текста документа следует, что требования будут касаться всех сайтов, на которых предусмотрена регистрация, а не только новостных агрегаторов, пояснил адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Виктор Рыков. При этом отвественности за несоблюдение новых правил пока не предусмотрено. По словам Горелкина, её пропишут «позже».
1203 просмотров
Пока от латиницы не избавитесь, всё это полумеры. Только кириллица, только хардкор!
Прощайте, хорошие и привычные иностранные сервисы почты.
Google, Hotmail и остальные совсем «давай, до свиданья»?
Или это всё же инициатива ради инициативы и потом рапортуют как россияне массово с мейлрушной почтой дружны?
Hotmail - тебе сколько веков, дед ????
Немало (-:
Для сервисов ms использую.
Это просто маразм у ребят уже. Реально херней страдают. По их логике,им следует отказаться от всего иностранного. Если это так,то что они должны первые сесть на Ладу Калина,надеть Ивановский трикотаж и выкинуть из гос. квартир всю технику и заменить телик Самсунг на Рекорд
НАдеть
А я за уничтожение слова «надеть». Оно бесполезное. Все и без этого поняли, что на себя.
«Набуть» было уничтожено, «надеть» тоже уничтожим. Оно нужно только для доёбов в интернете.
Набуть кого то это государство завсегда))
Неграмотный человек вместо того, чтобы выучить топит за уничтожение.
Так и генераторы инициатив в думе сидят и высирают всякую дичь за плюсики к премии. Пидорасы бессмысленные.
На ту ладу калина которая наполовину Рено?)
Пусть в начале откажутся от всего иностранного, мы же импортозаместили все: телефон - аврора, ноут - байкал, авто - калина )
Чилю на Протоне.
А как отправляешь почту на mail.ru ? Протон не подходит для полноценной работы
но его хватает, чтобы с ним зарегаться в трелло и затем работать в нем без впн
Не общаюсь с теми, у кого почта на Мэйле.
Пфф ибать как же мне похуй
Акк на мэйл ру пока что вроде без каких либо подтверждений номера регистрируется
а госдума вообще для граждан что-то делает ?
Давайте вообще отменим интернет, это разработки врагов России
Вообще-то интернет придумали в простом советском...
1958 год. Лаборатории Советского Союза ведут активные исследования в области компьютерных технологий. Один из гениев в этой сфере – доктор Виктор Иванов, выдающийся ученый и пионер в области информатики.
1962 год. Под руководством доктора Иванова, группа молодых ученых и инженеров работает над проектом "Сетевая электронная обработка информации" (СЭОИ). Их целью является создание системы, позволяющей передавать данные и коммуницировать между различными компьютерами.
1969 год. В Советском Союзе, в лаборатории доктора Иванова, произошел прорыв. Они успешно создали первую форму интернета – локальную сеть, объединяющую несколько компьютеров, и назвали ее "Соединенная Электронная Система" (СЭС). Это был первый шаг в направлении масштабного межкомпьютерного взаимодействия.
1973 год. Доктор Иванов и его команда расширяют СЭС, объединяя несколько лабораторий и учебных заведений в различных городах СССР. Так появилась первая национальная компьютерная сеть – "Союзная Сеть" (СоСет).
1980 год. СоСет становится все более сложной и устойчивой. Ученые сосредотачиваются на развитии протоколов передачи данных и стандартов, что позволяет сети стабильно функционировать.
1985 год. В СССР наступает эра перестройки, и открытость к мировому сотрудничеству становится более актуальной. Доктор Иванов отправляет делегацию в Западную Европу, чтобы продемонстрировать свои наработки и искать возможности для международного сотрудничества.
1991 год. СоСет значительно выросла и усовершенствовалась благодаря усилиям ученых и программистов со всего Союза. И, наконец, приходит момент, когда СССР объединяется с другими странами в Сеть на мировом уровне. Рождается Глобальная Сеть Социалистических Республик (ГлоССР).
1995 год. ГлоССР достигает своего расцвета. Она становится незаменимым инструментом для научного обмена знаниями, коммуникации и культурных связей между странами. Мир удивляется технологическим достижениям, родившимся в Советском Союзе.
не очень понятно, что они всё таки подразумевают под этим.
вот у меня куплен домен в зоне .net, а приземлен в яндексе. это зарубежная почта или нет?