Право
Таня Боброва

Британские разработчики подали коллективный иск к Apple на $1 млрд из-за «антиконкурентной» комиссии в App Store Статьи редакции

Это не первый подобный иск к компании.

  • Иск от имени более 1500 разработчиков подал Шон Эннис, профессор конкурентной политики в Университете Восточной Англии, который, в частности, занимал должности в Организации экономического сотрудничества и развития и Минюсте США, пишет Reuters.
  • Сумма иска — 785 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Консультант — юрфирма Geradin Partners.
  • Истцы утверждают, что Apple злоупотребляет доминирующим положением, беря «антиконкурентную» комиссию в App Store, уточняет TechCrunch. Она составляет 15-30%. В Geradin Partners отметили, что Apple взимает комиссию «неравномерно». Также у компании есть много способов монетизировать свой магазин.
  • Кроме того, страдают пользователи, поскольку потраченные на комиссию деньги разработчики могли бы направить на исследования и разработки для «инноваций в приложениях». Если истцы выиграют дело, выплаты им будут рассчитываться индивидуально, уточняет издание.
  • Apple регулярно отвергает обвинения в том, что наживается на разработчиках, напоминает TechCrunch. В частности, компания отмечает, что администрирование магазина включает проверку приложений и контроль их качества.
  • Это не первый подобный иск против Apple. В 2019 году американские разработчики подали в суд из-за «монополии» App Store. В 2021-м компания пошла на мировое соглашение. Среди прочего, она предложила разделить $100 млн между разработчиками в США, заработавшими до $1 млн «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года».
  • С Apple спорят и крупные разработчики: например, с ней несколько лет судилась Epic Games. Последняя заявляла, что Apple ограничивает конкуренцию, разрешая загружать приложения на iPhone только через App Store, а также беря комиссию 30% со внутренних покупок. В апреле 2023-го Апелляционный суд США отказался признавать Apple монополистом в разбирательстве с Epic Games.

#новость #apple #appstore

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Всего-то и надо — создать свой App Store, с преферансомъ и балеринами и устнавливать ту комиссию, которая кажется справедливой.

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Сергей Я

Или Rustore

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Император Нолимоций

Ага, рустор прям обдоминировался. Эпик геймзы в очереди стоят.

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Иван Серик

Здесь наши смогли переплюнуть даже английских ..

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Иван Серик

То есть не только их учёные, а ещё и разработчики отличиться могут!

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Сергей Я

Учись, Роскомнадзор, какими суммами надо оперировать!

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Император Нолимоций

При чем тут Роскомнадзор? Это к ФАС же.

И вообще, Россия уже на иске Царьграда к Гуглу все деньги на планете заработала, эполу англичанам даже при желании заплатить нечем.

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Сергей Я

Шутейка то с отсылкой к тому, что у нас РКН любит штрафовать всех и вся, лишь бы повод был. ФАС тоже, но там чаще по делу.

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Роман

То есть британские учёные всё же смогли?

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Александр Б.

пока только пытаются

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Император Нолимоций

Британские учёные наказали.

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Михаил Сметанников

Еще через годик узнают про гугл плэй)

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Отнюдь

бл мне конечно нравится эппл, но 30% это 30%

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user0564335

пусть эти несостоявшиеся инноваторы уходят разрабатывать под андроид

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Невероятный Блондин

Получат по губам.

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15 комментариев
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