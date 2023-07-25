Британские разработчики подали коллективный иск к Apple на $1 млрд из-за «антиконкурентной» комиссии в App Store Статьи редакции
Это не первый подобный иск к компании.
- Иск от имени более 1500 разработчиков подал Шон Эннис, профессор конкурентной политики в Университете Восточной Англии, который, в частности, занимал должности в Организации экономического сотрудничества и развития и Минюсте США, пишет Reuters.
- Сумма иска — 785 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд). Консультант — юрфирма Geradin Partners.
- Истцы утверждают, что Apple злоупотребляет доминирующим положением, беря «антиконкурентную» комиссию в App Store, уточняет TechCrunch. Она составляет 15-30%. В Geradin Partners отметили, что Apple взимает комиссию «неравномерно». Также у компании есть много способов монетизировать свой магазин.
- Кроме того, страдают пользователи, поскольку потраченные на комиссию деньги разработчики могли бы направить на исследования и разработки для «инноваций в приложениях». Если истцы выиграют дело, выплаты им будут рассчитываться индивидуально, уточняет издание.
- Apple регулярно отвергает обвинения в том, что наживается на разработчиках, напоминает TechCrunch. В частности, компания отмечает, что администрирование магазина включает проверку приложений и контроль их качества.
- Это не первый подобный иск против Apple. В 2019 году американские разработчики подали в суд из-за «монополии» App Store. В 2021-м компания пошла на мировое соглашение. Среди прочего, она предложила разделить $100 млн между разработчиками в США, заработавшими до $1 млн «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года».
- С Apple спорят и крупные разработчики: например, с ней несколько лет судилась Epic Games. Последняя заявляла, что Apple ограничивает конкуренцию, разрешая загружать приложения на iPhone только через App Store, а также беря комиссию 30% со внутренних покупок. В апреле 2023-го Апелляционный суд США отказался признавать Apple монополистом в разбирательстве с Epic Games.
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Всего-то и надо — создать свой App Store, с преферансомъ и балеринами и устнавливать ту комиссию, которая кажется справедливой.
Или Rustore
Ага, рустор прям обдоминировался. Эпик геймзы в очереди стоят.
Здесь наши смогли переплюнуть даже английских ..
То есть не только их учёные, а ещё и разработчики отличиться могут!
Учись, Роскомнадзор, какими суммами надо оперировать!
При чем тут Роскомнадзор? Это к ФАС же.
И вообще, Россия уже на иске Царьграда к Гуглу все деньги на планете заработала, эполу англичанам даже при желании заплатить нечем.
Шутейка то с отсылкой к тому, что у нас РКН любит штрафовать всех и вся, лишь бы повод был. ФАС тоже, но там чаще по делу.
То есть британские учёные всё же смогли?
пока только пытаются
Британские учёные наказали.
Еще через годик узнают про гугл плэй)
бл мне конечно нравится эппл, но 30% это 30%
пусть эти несостоявшиеся инноваторы уходят разрабатывать под андроид
Получат по губам.