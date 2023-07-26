Право
Евгения Евсеева

Основателя бывшей Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о госизмене Статьи редакции

Прокуратура запрашивала 18 лет колонии.

Илья Сачков (посередине) на оглашении приговора. Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»
  • Суд признал Илью Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Дело рассматривали в закрытом режиме. Кроме того, ему назначили год ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.
  • Прокуратура запрашивала для Сачкова 18 лет колонии, адвокаты предпринимателя просили его оправдать. Сам он неоднократно отрицал свою вину.
  • В F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) заявили, что этот приговор — «тяжёлый момент для компании и чёрный день для всего рынка кибербезопасности». Защита Сачкова заявила, что обжалует приговор и обратится к президенту России Владимиру Путину.

Илья Сачков, мой друг, коллега, создатель одной из самых успешных высокотехнологичных компаний в сфере кибербезопасности — в результате «скорого суда» отправлен в колонию. Илья — культовая фигура в мире кибербезопасности. Выбрав делом своей жизни создание инженерных технологий мирового класса для противодействия киберпреступности, он многое сделал, чтобы очистить российское и международное киберпространство от криминала.

<...>

Его изоляция — это потеря для всего ИТ-рынка, и вместе с тем, вероятно, она обрадует тех, с кем он боролся — реальных киберпреступников. Но мы продолжим его дело и, как прежде, будем разрабатывать решения для информационной безопасности, опережающие время, следовать нашей миссии и защищать как компании, так и всех пользователей. Делаем

Валерий Баулин, гендиректор F.A.C.C.T.
  • Основателя Group-IB Илью Сачкова задержали в сентябре 2021-го по подозрению в госизмене и обвинили в выдаче сведений, составляющих гостайну. Сам он вину не признавал и говорил, что дело никак не связано с его работой и непосредственной деятельностью Group-IB.
  • Дело Сачкова связывали с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова. В июне 2023 года МВД объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным».
  • В том же месяце в Telegram-канале, который ведётся от имени Сачкова, появилась запись, где утверждалось, что показания на основателя Group-IB дал один из бывших руководителей ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Последнего приговорили по делу о госизмене к 22 годам колонии, Сачков был одним из свидетелей по этому делу.
Офлайн
Таня Боброва
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Статьи редакции

Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.

Илья Сачков / Фото с личной страницы в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta)

#новость #groupib #ильясачков

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64 комментария
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 Васисуалий Лоханкин

Урок тем, кто думает, что я сотрудничаю с властью, меня не тронут.

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Михаил Желтухин
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1 комментарий

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5 комментариев
Евгений Широков

Наивных много.

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Васисуалий Лоханкин

Предыстория дела, кому интересно
https://vc.ru/offline/280112-kto-takoy-ilya-sachkov-chem-zanimaetsya-ego-kompaniya-group-ib-i-pervye-teorii-pro-delo-o-gosizmene

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Maxim

БАЗА

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панкратович

Этот урок всем уже давно понятен

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Nikita Voronin

Для того, чтобы не трогали, нужно сотрудничать напрямую с кланом Путина или кланами топовых силовиков (и остальными топовыми центрами силы в РФ, других я не знаю). Остальных мелких рыбёх сожрут и не поморщатся.

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Роман Рабочий

База базой. Но вызывают вопросы люди которые в таксистов стреляют. Это немножечко клиника... Нет?

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Всё как у людей

А могли бы отпустить в Беларусь..

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Dimitri

И вернуть газель полный кеша.

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Владимир Егоров

Но есть проблема.
Не имей 100 рублей, а имей 10 000 друзей.

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2 комментария

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Игорь Богданов

Ну это не человека убить, можно и на 14 лет

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Вадим Д.

Солидно. Ноштраф маловат для штрафодобычи. Хотя... Могут и потом добавить. И ₽, и годиков. Модное нынче мероприятие.

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Ale K

Это некая месть, тут важно было посадить

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12 комментариев
Иван Серик

Даа, согласен. Для такого уровня количество денег явно маловато!

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Фоксик

А компанию не отобрали?

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1 комментарий
Kate

Обосновано посадили?

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Горделивый Сербский Патриот

Конечно же необоснованно; сейчас высшая комиссия VC.ru вынесет оправдательный приговор на основании своих "ощущений", "подозрений" и прочих "-ений", подождите немного ;)

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Владислав Недзвецкий

у нас просто так не сажают

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2 комментария
Anton Maslow

14 лет и ШТРАФ 😂

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Svetlana Borisova

А что он сделал?

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Хозяин

думаю что можно шпионить сразу на две разведки

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5 комментариев
Unknwn Popular

Мораль сей басни такова, шли тех и этих - НА

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Серж

Возможно "тех" не было в реальности,просто он думал что это "те",а оказалось что "эти" под видом "тех" его на вшивость проверили.)Так бывает

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Газанова

Какой он радостный в этой клетке сидит, жесть

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Сергей Лукьянчиков

А почему он на фото такой счастливый?

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Добрый Пуховик

Осталась десятка, так как 2 года чалился в СИЗО.

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Norman

Им там наверное что-то подсыпают еду.

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Nikita Voronin

Никого не смущает, что сотрудник компании по кибербезопасности ЗНАЛ данные хакеров (и основатель компании их знал тоже), но не боролся с ними, а, видимо, СОТРУДНИЧАЛ?
Держите, вот ваша кибербезопасность мейд ин раша, подпись не нужно.

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Виктор Петров

Какое-то у вас странное представление о хакерах.
Те. кто занимаются кибербезопасностью - это именно они самые и есть. Не малолетки из Пакистана, дефейсящие сайты, и не фрилансеры, которые "вскрою вам вконтакт".
Но "мейд ин раша" надо обязательно приплести. Как иначе-то.

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5 комментариев
Фиктивный Аккаунт

Напомню, что будущее страны, это государство тратит сырьевые деньги на "импортозамещенный бизнес".

При этом внешние рынки закрыты.

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Хозяин

Мерзкий тип. Одни ФСБшники посадили другого ФСБшника. Это история про жабу и гадюку.

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Vlad

Это которые распознавания по лицам сделали?

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Anz

Хакеры ликуют в Москва-сити

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Ale K

Сообщение удалено

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Nikita Voronin

Чел играл роль типикал успешного стартапера, фаундера, вещающего со сцены (если судить по фотке и приведенному сообщению из Тг). А на деле был посвящен в кухню силовиков и частных хакеров, и, скорее всего, основную часть денег делал именно на этом, а не на продукте. Хоть многим и не понравится последнее предложение, но я его добвлю. "Вот он, бизнес по-росиянски."😂

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64 комментария
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