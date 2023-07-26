Основателя бывшей Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о госизмене Статьи редакции
Прокуратура запрашивала 18 лет колонии.
- Суд признал Илью Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Дело рассматривали в закрытом режиме. Кроме того, ему назначили год ограничения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.
- Прокуратура запрашивала для Сачкова 18 лет колонии, адвокаты предпринимателя просили его оправдать. Сам он неоднократно отрицал свою вину.
- В F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) заявили, что этот приговор — «тяжёлый момент для компании и чёрный день для всего рынка кибербезопасности». Защита Сачкова заявила, что обжалует приговор и обратится к президенту России Владимиру Путину.
- Основателя Group-IB Илью Сачкова задержали в сентябре 2021-го по подозрению в госизмене и обвинили в выдаче сведений, составляющих гостайну. Сам он вину не признавал и говорил, что дело никак не связано с его работой и непосредственной деятельностью Group-IB.
- Дело Сачкова связывали с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова. В июне 2023 года МВД объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным».
- В том же месяце в Telegram-канале, который ведётся от имени Сачкова, появилась запись, где утверждалось, что показания на основателя Group-IB дал один из бывших руководителей ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Последнего приговорили по делу о госизмене к 22 годам колонии, Сачков был одним из свидетелей по этому делу.
6827 просмотров
Урок тем, кто думает, что я сотрудничаю с властью, меня не тронут.
Комментарий удален модератором
Наивных много.
Предыстория дела, кому интересно
https://vc.ru/offline/280112-kto-takoy-ilya-sachkov-chem-zanimaetsya-ego-kompaniya-group-ib-i-pervye-teorii-pro-delo-o-gosizmene
БАЗА
Этот урок всем уже давно понятен
Для того, чтобы не трогали, нужно сотрудничать напрямую с кланом Путина или кланами топовых силовиков (и остальными топовыми центрами силы в РФ, других я не знаю). Остальных мелких рыбёх сожрут и не поморщатся.
База базой. Но вызывают вопросы люди которые в таксистов стреляют. Это немножечко клиника... Нет?
А могли бы отпустить в Беларусь..
И вернуть газель полный кеша.
Но есть проблема.
Не имей 100 рублей, а имей 10 000 друзей.
Комментарий удален модератором
Ну это не человека убить, можно и на 14 лет
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Солидно. Ноштраф маловат для штрафодобычи. Хотя... Могут и потом добавить. И ₽, и годиков. Модное нынче мероприятие.
Это некая месть, тут важно было посадить
Даа, согласен. Для такого уровня количество денег явно маловато!
А компанию не отобрали?
Обосновано посадили?
Конечно же необоснованно; сейчас высшая комиссия VC.ru вынесет оправдательный приговор на основании своих "ощущений", "подозрений" и прочих "-ений", подождите немного ;)
у нас просто так не сажают
14 лет и ШТРАФ 😂
А что он сделал?
думаю что можно шпионить сразу на две разведки
Мораль сей басни такова, шли тех и этих - НА
Возможно "тех" не было в реальности,просто он думал что это "те",а оказалось что "эти" под видом "тех" его на вшивость проверили.)Так бывает
Какой он радостный в этой клетке сидит, жесть
А почему он на фото такой счастливый?
Осталась десятка, так как 2 года чалился в СИЗО.
Им там наверное что-то подсыпают еду.
Никого не смущает, что сотрудник компании по кибербезопасности ЗНАЛ данные хакеров (и основатель компании их знал тоже), но не боролся с ними, а, видимо, СОТРУДНИЧАЛ?
Держите, вот ваша кибербезопасность мейд ин раша, подпись не нужно.
Какое-то у вас странное представление о хакерах.
Те. кто занимаются кибербезопасностью - это именно они самые и есть. Не малолетки из Пакистана, дефейсящие сайты, и не фрилансеры, которые "вскрою вам вконтакт".
Но "мейд ин раша" надо обязательно приплести. Как иначе-то.
Напомню, что будущее страны, это государство тратит сырьевые деньги на "импортозамещенный бизнес".
При этом внешние рынки закрыты.
Мерзкий тип. Одни ФСБшники посадили другого ФСБшника. Это история про жабу и гадюку.
Это которые распознавания по лицам сделали?
Хакеры ликуют в Москва-сити
Сообщение удалено
Чел играл роль типикал успешного стартапера, фаундера, вещающего со сцены (если судить по фотке и приведенному сообщению из Тг). А на деле был посвящен в кухню силовиков и частных хакеров, и, скорее всего, основную часть денег делал именно на этом, а не на продукте. Хоть многим и не понравится последнее предложение, но я его добвлю. "Вот он, бизнес по-росиянски."😂
Комментарий удален модератором