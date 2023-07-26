Илья Сачков, мой друг, коллега, создатель одной из самых успешных высокотехнологичных компаний в сфере кибербезопасности — в результате «скорого суда» отправлен в колонию. Илья — культовая фигура в мире кибербезопасности. Выбрав делом своей жизни создание инженерных технологий мирового класса для противодействия киберпреступности, он многое сделал, чтобы очистить российское и международное киберпространство от криминала.

<...>

Его изоляция — это потеря для всего ИТ-рынка, и вместе с тем, вероятно, она обрадует тех, с кем он боролся — реальных киберпреступников. Но мы продолжим его дело и, как прежде, будем разрабатывать решения для информационной безопасности, опережающие время, следовать нашей миссии и защищать как компании, так и всех пользователей. Делаем