Суд отменил решение о домашнем аресте для бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, его отправили в СИЗО Статьи редакции
Его заключили под стражу до 12 сентября 2023 года.
- Суд рассмотрел апелляцию по делу Максима Паршина и отправил его под стражу.
- Паршин работал в правительстве с 2016 года и с 2018-го занимал пост замглавы Минцифры. Там он руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».
- В июле 2023 года Следственный комитет попросил суд арестовать чиновника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как утверждало следствие, взятку в 3,5 млн рублей ему дал глава «БФТ-Холдинга» Александр Моносов. Суд отказался арестовывать Паршина и вместо этого отправил его под домашний арест до 12 сентября этого же года.
- Прокуратура это решение обжаловала. Она посчитала, что Паршин «может использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им». Сам Паршин вину отрицал, а его защита заявила, что у него нет «намерений совершать противоправные поступки».
- После ареста премьер-министр Михаил Мишустин уволил Максима Паршина с его должности. Сделали это по его собственной просьбе.
- Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ — 15 лет лишения свободы, а также штраф «до стократной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет».
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VC, как всегда, не изменяет себе:
- В Китае за взятки сажают, у нас бы так!
- За что его посадили, это же экономическое преступление, обещали не сажать за такие!
Еще лучше есть:
- А на западе честные, там чинушей сажают!
- А че его посадили? Козла отпущения нашли и не поделился, да?!
так потому что так и есть))) там все взяточники и все они друг про друга это знают. И если вдруг одного из них начинают таскать по ментам - с чего это, как думаешь? Дорогу кому-то перешел)
Я даже думаю, что взяточники друг друга по глазам определяют. Стоит в очереди за капучино незнакомец, и тут взглянешь ему в глаза, и видно сразу - свой парень, взяточник.
звучит как начало анекдота =)
Скорее, как продолжение. Начало в предыдущем коменте, на который я ответил
Назовите хоть одного российского чиновника, живущего на одну зарплату!
Терентьева
ху из Терентьева и как это подтвердить?
Из проверенных временем знаю только Ройзмана, который действительно будучи чиновником служил и убитого Немцова.
Назвал. И дальше что? Реально не понятен заход. Еще скажите, сто белых чист и пушист. Они там с Лехой ю, кажется, лес мутили туда-сюда... Или это другое?
Чёт вы передёрнули в очередной раз, где такие комменты? Народ пишет про СИЗО, а не то, что не надо сажать за взятки.
То есть, народ за то, чтобы расстреливать, как в Китае, но до суда пусть дома сидит?
Я-то откуда знаю, не могу за всех говорить, надо сделать опрос народа. Вы же написали что весь VC хочет его отпустить, на чем основана эта инфа?
На наблюдениях.
А знаете, почему народ на VC так переживает за то, что его до суда в СИЗо поместили?
Потому что чиновники - это и есть народ. И люди хотели бы иметь такой же админресурс и так же брать взятки. И не хотели бы до суда сидеть в СИЗО.
Помню кто то говорил давайте не будем за экономические сажать в СИЗО до вынесения решения по приговору. Глаза у министра грустные, перспективы очень не веселые.
а взятка это экономическое преступление?
не, это коррупция. А коммерческий подкуп - это экономическое преступление, тож самое, но не чиновнику, а гендиру какому-то дать, в простонародье - откаты, например
Взятка — Преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Коммерческий подкуп — Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
А экономические преступления указаны в главе 22 УК РФ.
Тут не принято проводить фактчекинг
Я не юрист, но точно не хулиганка и разбой :)
Скорее экономное
А тот кто дал взятку не виновен?
А должен тоже сидеть? Бааа, так тут тогда поле непаханное арестантов. Кто врачам несет кто гайцам кто учителям
Ну как бы да. Взяточник не менее виновен, чем взяткодаватель.
Конечно. Тоже должен быть наказан. А как иначе?
Тут есть легкая отмаза - «я только проверял, я свой».
ну тут или козел отпущения делиться нечем или закрысил
А вариант, что действительно брал взятку в своих корыстных интересах не рассматривается?
Нет. Там все берут. За это не сажают.
Ну как видите всегда есть исключения
Нейромозг не варит. Написал бред, как и всегда в принципе.
А вообще попахивает тем, что его просто хотели сместить с должности. Но всякие теории для не очень умных людей, так что поздравляю мужика, если такое дозволительно конечно.
В последнее время только минцифры показали какое то разумное и адекватное поведение. Поэтому вполне верю в теорию, что просто захотели избавиться. Как будто адекватность это отрицательное качество для любого элемента нашей системы
Ситуация 1: Все чиновники - воры, сажать их надо.
Ситуация 2: Раз поймали с взяткой, значит он честный, и от него хотели избавиться
В России говорят одно, думают о втором, делают совершенно третье, предполагаю и мечтают о четвертом и так далее. Найти логику очень сложно. Язычество какое-то.
Вот даже как. Показательно прямо.нет «намерений совершать противоправные поступки»
Там все так говорят.
НЕЛЮДИ! КРЕСТА НА НИХ - НЕТ!!!
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https://youtu.be/w0hnv5zqgg0
Вы бы еще подписывали фото, кто именно герой статьи.
На лесозаготовку его надо отправить или улицы убирать с конфискации и с детьми , пусть остальные задумаются
В детский сад воспитателем, весь день машинки катать и подгузники менять.
Это жестче.