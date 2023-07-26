Право
Евгения Евсеева

Суд отменил решение о домашнем аресте для бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, его отправили в СИЗО Статьи редакции

Его заключили под стражу до 12 сентября 2023 года.

Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»
  • Суд рассмотрел апелляцию по делу Максима Паршина и отправил его под стражу.
  • Паршин работал в правительстве с 2016 года и с 2018-го занимал пост замглавы Минцифры. Там он руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».
  • В июле 2023 года Следственный комитет попросил суд арестовать чиновника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как утверждало следствие, взятку в 3,5 млн рублей ему дал глава «БФТ-Холдинга» Александр Моносов. Суд отказался арестовывать Паршина и вместо этого отправил его под домашний арест до 12 сентября этого же года.
  • Прокуратура это решение обжаловала. Она посчитала, что Паршин «может использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им». Сам Паршин вину отрицал, а его защита заявила, что у него нет «намерений совершать противоправные поступки».
  • После ареста премьер-министр Михаил Мишустин уволил Максима Паршина с его должности. Сделали это по его собственной просьбе.
  • Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ — 15 лет лишения свободы, а также штраф «до стократной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет».

#новость #минцифры #максимпаршин

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40 комментариев
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 Dima Alexeev

VC, как всегда, не изменяет себе:

- В Китае за взятки сажают, у нас бы так!
- За что его посадили, это же экономическое преступление, обещали не сажать за такие!

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Leonid Bushuev

Еще лучше есть:
- А на западе честные, там чинушей сажают!
- А че его посадили? Козла отпущения нашли и не поделился, да?!

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Стерлядка Вяленая

так потому что так и есть))) там все взяточники и все они друг про друга это знают. И если вдруг одного из них начинают таскать по ментам - с чего это, как думаешь? Дорогу кому-то перешел)

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Dima Alexeev

Я даже думаю, что взяточники друг друга по глазам определяют. Стоит в очереди за капучино незнакомец, и тут взглянешь ему в глаза, и видно сразу - свой парень, взяточник.

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Георгий Шаталов

звучит как начало анекдота =)

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Dima Alexeev

Скорее, как продолжение. Начало в предыдущем коменте, на который я ответил

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Загадочный опоссум

Назовите хоть одного российского чиновника, живущего на одну зарплату!

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Dima Alexeev

Терентьева

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Загадочный опоссум

ху из Терентьева и как это подтвердить?

Из проверенных временем знаю только Ройзмана, который действительно будучи чиновником служил и убитого Немцова.

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Cеpгей Фeдотов

Назвал. И дальше что? Реально не понятен заход. Еще скажите, сто белых чист и пушист. Они там с Лехой ю, кажется, лес мутили туда-сюда... Или это другое?

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Иван Помидоров

Чёт вы передёрнули в очередной раз, где такие комменты? Народ пишет про СИЗО, а не то, что не надо сажать за взятки.

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Dima Alexeev

То есть, народ за то, чтобы расстреливать, как в Китае, но до суда пусть дома сидит?

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Иван Помидоров

Я-то откуда знаю, не могу за всех говорить, надо сделать опрос народа. Вы же написали что весь VC хочет его отпустить, на чем основана эта инфа?

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Dima Alexeev

На наблюдениях.
А знаете, почему народ на VC так переживает за то, что его до суда в СИЗо поместили?
Потому что чиновники - это и есть народ. И люди хотели бы иметь такой же админресурс и так же брать взятки. И не хотели бы до суда сидеть в СИЗО.

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Stas Sokolov

Помню кто то говорил давайте не будем за экономические сажать в СИЗО до вынесения решения по приговору. Глаза у министра грустные, перспективы очень не веселые.

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Георгий Шаталов

а взятка это экономическое преступление?

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Anton Innokentievich

не, это коррупция. А коммерческий подкуп - это экономическое преступление, тож самое, но не чиновнику, а гендиру какому-то дать, в простонародье - откаты, например

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Георгий Шаталов

Взятка — Преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Коммерческий подкуп — Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

А экономические преступления указаны в главе 22 УК РФ.

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Глебушка

Тут не принято проводить фактчекинг

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Stas Sokolov

Я не юрист, но точно не хулиганка и разбой :)

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Вадя Кулаков

Скорее экономное

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vm

А тот кто дал взятку не виновен?

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Инженер-душнила

А должен тоже сидеть? Бааа, так тут тогда поле непаханное арестантов. Кто врачам несет кто гайцам кто учителям

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Этодругин

Ну как бы да. Взяточник не менее виновен, чем взяткодаватель.

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Dima Alexeev

Конечно. Тоже должен быть наказан. А как иначе?

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Алексей Иванов

Тут есть легкая отмаза - «я только проверял, я свой».

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неформат

ну тут или козел отпущения делиться нечем или закрысил

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Сергей Д.

А вариант, что действительно брал взятку в своих корыстных интересах не рассматривается?

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Vladislav

Нет. Там все берут. За это не сажают.

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Любовь Сотникова

Ну как видите всегда есть исключения

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Нейрослав Жепетеев

Нейромозг не варит. Написал бред, как и всегда в принципе.
А вообще попахивает тем, что его просто хотели сместить с должности. Но всякие теории для не очень умных людей, так что поздравляю мужика, если такое дозволительно конечно.

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BlackTech

В последнее время только минцифры показали какое то разумное и адекватное поведение. Поэтому вполне верю в теорию, что просто захотели избавиться. Как будто адекватность это отрицательное качество для любого элемента нашей системы

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Dima Alexeev

Ситуация 1: Все чиновники - воры, сажать их надо.
Ситуация 2: Раз поймали с взяткой, значит он честный, и от него хотели избавиться

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А.

В России говорят одно, думают о втором, делают совершенно третье, предполагаю и мечтают о четвертом и так далее. Найти логику очень сложно. Язычество какое-то.

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Вадим Д.

Вот даже как. Показательно прямо.

нет «намерений совершать противоправные поступки»

Там все так говорят.

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Abnatop Sky
Суд отменил решение о домашнем аресте для бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, его отправили в СИЗО

НЕЛЮДИ! КРЕСТА НА НИХ - НЕТ!!!
.
https://youtu.be/w0hnv5zqgg0

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Алекс

Вы бы еще подписывали фото, кто именно герой статьи.

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Никита Трифонов
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Андрей Андреевич И.

На лесозаготовку его надо отправить или улицы убирать с конфискации и с детьми , пусть остальные задумаются

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Алексей Иванов

В детский сад воспитателем, весь день машинки катать и подгузники менять.
Это жестче.

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