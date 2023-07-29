Право
Евгения Евсеева

В Казахстане полностью запретят продажу вейпов и жидкостей для них Статьи редакции

Когда именно это случится — не уточняется.

  • Члены межведомственной комиссии при правительстве Казахстана практически единогласно (12 голосов «за» и два — «против») проголосовали за запрет вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Об этом сообщила партия Respublica.
  • Ввести запрет ещё в мае 2023 года предложила депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау. Она сравнивала ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи с «эпидемией» и указывала, что причины этого — бесконтрольная продажа вейпов и их ценовая доступность, не более 2000 тенге (409 рублей).

Вред вейпов неоспорим. Именно поэтому Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов. В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат.

Нургуль Тау
  • Когда именно введут запрет — не уточняется. Тау отметила, что партийная фракция продолжит работу по внесению соответствующих изменений в законодательные акты.
  • По данным местного Минфина, которые приводит Respublica, с 2020 по 2022 год оборот вейпов в стране вырос в 300 раз. За последние 2,5 года в Казахстан было ввезено около 3 млн штук вейпов — это «высокодоходный бизнес».
  • Местные предприниматели в мае 2023-го заявляли, что запрет на продажу приведёт к тому, что торговля вейпами «уйдёт в тень». Вместо него они предлагали оставить на рынке только «честных игроков», либо запретить продажу только несовершеннолетним.
  • В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним — даже если устройства не содержат никотина. Также он запрещает открытую выкладку вейпов в магазинах, их онлайн-продажи, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.

#новость #казахстан #вейпы

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61 комментарий
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 Mio Punit Remedy

Ну хоть у кого-то мозгов хватило

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Игорь

Забавно, но когда в России запретили их один хейт в комментах пошел)) https://vc.ru/trade/659258-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-ogranichenii-oborota-veypov-i-zhidkostey-dlya-nih

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10 комментариев
Джек

В США давно запретили. Разрешены только без ароматизаторов. Очень хороший ход.

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#Deathless ST#

А вот у тебя с мозгами туго, лучше молодежи парить сижки из непонятно чего и помереть от рака

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1 комментарий
Илья Попов

Это тот же вариант, что все проблемы решили и остались заняться здоровьем население. Забота какая!🙄

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noname
Вред вейпов неоспорим.

Обожаю такие обороты) По стопам Геббельса прям))

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Вадим Д.

Ну и молодцы. Хотя будет одна паль теперь у них.

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Этодругин

Насвай - натурпродукт.

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1 комментарий
Илья Попов

Знаешь, я считаю, что это показуха чистой воды. Что все проблемы исчерпаны и только это осталось?

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2 комментария
Маджид Гаджиев

Своего добра хватает.

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Иван Иванов
Вред вейпов неоспорим.

Проводились какие-то исследования? 🤔

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#Deathless ST#

Может и проводились, но четкого ответа о вреде нет, безусловно это вредно , но лучше чем сижки из непонятно чего и всей таблицей Менделеева в составе

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2 комментария
Маджид Гаджиев

Над геями запрещены эксперименты.

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Павел Шкутко

Нет, но чиновники должны свою значимость обозначить

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Бублик static void

Kazakhstan greatest country in the world

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Слегка Придурковатый
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умный человек

Где глагол и артикль блждад

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Джек

Нет.

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Павел Шкутко

В стране, где можно анашу купить, запретить вейпы, ну такое себе

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Шалтай

А ещё можно много че достать из параллельного импорта

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Mister cryptoHB

😁😁

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MakaR

Да? И чего теперь будет?

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Илья Попов

Как обычно, будут курить сигареты.🤣

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отображаемое имя

@Евгения Евсеева, «полностью» — лишнее слово. Нельзя запретить что-то неполностью

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Sergey Stepanchenko

ну почему же. можно запретить продавать "до 21 года" или "после 23 часов" - это и будет "не полностью"

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2 комментария
Странный Игрок

А айкосы это другое, я так понимаю?

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Ivan Mart

Другой принцип работы.
В айкосе нагревается табак, пропитанный пропиленгликолем.
Ну и системы нагревания табака все таки принадлежат крупнейшим табачным корпорациям)

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6 комментариев
Юрий

Поддерживаю инициативу, хоть и сам балуюсь, наркота еще та

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Булат Суханов

На самом деле запрещают только нецелицензионку

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Shustry

Что?

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Слегка Придурковатый

Единственное, что нужно безусловно запретить - это электропомойки. гг

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fyp

Запретить всегда просто. А последствия просчитать? То что это уйдет в нелегальную торговлю? И что, потом сажать за покупку вейпа? Законодатели как всегда отличаются ленью и неразумностью

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Melissa Mata

А сигареты с никотином когда запретят? Курильщики - пожалуйста, могут где-нибудь на отдельном острове дымить друг на друга сколько хотят - это меня не интересует, но заставлять людей дышать всем этим - вот зачем?

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Виктор Петров

Думается, после бензина, угля и что там ещё огорчает Грету Тунберг

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новый участник

50 лет назад люди не знали, что из-за того, что пилоты подвергались воздействию радиации, риск заболеть раком увеличился. Именно поэтому профессия пилота была так популярна.

Пока неясно, насколько пары электронных сигарет повреждают легкие. Мы увидим это в ближайшие годы.

Каждый, кто курит электронные сигареты, должен знать, что вы приносите огромную пользу человечеству.

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Этодругин

А ещё у них США разместили 30 биолабораторий с Украины, но это уже другая история.

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debil
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61 комментарий
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