В Казахстане полностью запретят продажу вейпов и жидкостей для них Статьи редакции
Когда именно это случится — не уточняется.
- Члены межведомственной комиссии при правительстве Казахстана практически единогласно (12 голосов «за» и два — «против») проголосовали за запрет вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Об этом сообщила партия Respublica.
- Ввести запрет ещё в мае 2023 года предложила депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау. Она сравнивала ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи с «эпидемией» и указывала, что причины этого — бесконтрольная продажа вейпов и их ценовая доступность, не более 2000 тенге (409 рублей).
- Когда именно введут запрет — не уточняется. Тау отметила, что партийная фракция продолжит работу по внесению соответствующих изменений в законодательные акты.
- По данным местного Минфина, которые приводит Respublica, с 2020 по 2022 год оборот вейпов в стране вырос в 300 раз. За последние 2,5 года в Казахстан было ввезено около 3 млн штук вейпов — это «высокодоходный бизнес».
- Местные предприниматели в мае 2023-го заявляли, что запрет на продажу приведёт к тому, что торговля вейпами «уйдёт в тень». Вместо него они предлагали оставить на рынке только «честных игроков», либо запретить продажу только несовершеннолетним.
- В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним — даже если устройства не содержат никотина. Также он запрещает открытую выкладку вейпов в магазинах, их онлайн-продажи, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.
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Ну хоть у кого-то мозгов хватило
Забавно, но когда в России запретили их один хейт в комментах пошел)) https://vc.ru/trade/659258-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-ogranichenii-oborota-veypov-i-zhidkostey-dlya-nih
В США давно запретили. Разрешены только без ароматизаторов. Очень хороший ход.
А вот у тебя с мозгами туго, лучше молодежи парить сижки из непонятно чего и помереть от рака
Это тот же вариант, что все проблемы решили и остались заняться здоровьем население. Забота какая!🙄
Обожаю такие обороты) По стопам Геббельса прям))
Ну и молодцы. Хотя будет одна паль теперь у них.
Насвай - натурпродукт.
Знаешь, я считаю, что это показуха чистой воды. Что все проблемы исчерпаны и только это осталось?
Своего добра хватает.
Проводились какие-то исследования? 🤔
Может и проводились, но четкого ответа о вреде нет, безусловно это вредно , но лучше чем сижки из непонятно чего и всей таблицей Менделеева в составе
Над геями запрещены эксперименты.
Нет, но чиновники должны свою значимость обозначить
Kazakhstan greatest country in the world
Где глагол и артикль блждад
Нет.
В стране, где можно анашу купить, запретить вейпы, ну такое себе
А ещё можно много че достать из параллельного импорта
😁😁
Да? И чего теперь будет?
Как обычно, будут курить сигареты.🤣
@Евгения Евсеева, «полностью» — лишнее слово. Нельзя запретить что-то неполностью
ну почему же. можно запретить продавать "до 21 года" или "после 23 часов" - это и будет "не полностью"
А айкосы это другое, я так понимаю?
Другой принцип работы.
В айкосе нагревается табак, пропитанный пропиленгликолем.
Ну и системы нагревания табака все таки принадлежат крупнейшим табачным корпорациям)
Поддерживаю инициативу, хоть и сам балуюсь, наркота еще та
На самом деле запрещают только нецелицензионку
Что?
Единственное, что нужно безусловно запретить - это электропомойки. гг
Запретить всегда просто. А последствия просчитать? То что это уйдет в нелегальную торговлю? И что, потом сажать за покупку вейпа? Законодатели как всегда отличаются ленью и неразумностью
А сигареты с никотином когда запретят? Курильщики - пожалуйста, могут где-нибудь на отдельном острове дымить друг на друга сколько хотят - это меня не интересует, но заставлять людей дышать всем этим - вот зачем?
Думается, после бензина, угля и что там ещё огорчает Грету Тунберг
50 лет назад люди не знали, что из-за того, что пилоты подвергались воздействию радиации, риск заболеть раком увеличился. Именно поэтому профессия пилота была так популярна.
Пока неясно, насколько пары электронных сигарет повреждают легкие. Мы увидим это в ближайшие годы.
Каждый, кто курит электронные сигареты, должен знать, что вы приносите огромную пользу человечеству.
А ещё у них США разместили 30 биолабораторий с Украины, но это уже другая история.