Путин подписал закон о регулировании рекомендательных алгоритмов Статьи редакции
Сайты должны будут разместить правила механизма рекомендаций, а Роскомнадзор сможет блокировать их за нарушения.
- По новой статье «Особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий», владельцы сайтов, использующих алгоритмы для рекомендаций, должны сообщать пользователям об их использовании. Требования к содержанию такой информации и её размещению установит Роскомнадзор.
- Владельцы сайтов также должны разместить электронную почту для «юридически значимых сообщений» и правила применения рекомендательных технологий. Последние включают описание процессов и методов сбора, систематизации, анализа предпочтений пользователей и другое.
- Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев сайтов информацию, связанную с рекомендациями, и доступ к «программно-техническим средствам рекомендательных технологий» для оценки их соответствия требованиям закона.
- В случае нарушений регулятор потребует их устранить, а если владелец сайта этого не сделает — отключить рекомендательные сервисы. Если и это требование проигнорировать, Роскомнадзор вправе ограничить доступ ко всему сайту.
- Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года. В Госдуме отмечали, что он поможет «сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их использования в незаконных целях».
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Госдума не хочет заодно сделать прозрачными свои принимательные алгоритмы?
А что от этого изменится?)
Если они их не раскроют, то Роскомнадзор их заблокирует)
За столиком в любимой кафешке
Раскроют сразу все свои фишки ))
Коммендантские алгоритмы!
Интересно, как они поступят с ютубом 😂
Скажут
Уверен. Путин не понимает, что такое алгоритм.
Злые бояре его в заложники взяли и заставляют подписывать всякое)
Ладно
Чё бухтеть то?
Ага
Хаха, как вам такой хитрый алгоритм от дзена, https://vc.ru/claim/777556-samyy-hitryy-algoritm-dzena до рекомендаций нам еще жить и жить
Как конвейер, свиноматка...
Разошёлся... Ну да оно и понятно, конец месяца, бухгалтерия давит, отчёты горят (-:
Интересно, он имеет представляние о том, что подписывает?
Нет конечно ... там не один двойник понадобиться, чтоб всю эту муть читать..
Наконец я узнаю, почему на сайте, куда захожу посмотреть скидки на игрушки и хорошие они ли нет, мне предлагают купить на сдачу что-нибудь скромненькое
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Теперь мы узнаем как работает яндекс, Вб, Озон?)
Лучше бы подписал алгоритмы своим фсбщникам, которые всякую чушь ему приносят в папочках.
Интересно, Дзен систему монетизации с 1 августа из-за этого закона меняет или у них там что-то своё?