Право
Таня Боброва

Путин подписал закон о регулировании рекомендательных алгоритмов Статьи редакции

Сайты должны будут разместить правила механизма рекомендаций, а Роскомнадзор сможет блокировать их за нарушения.

  • По новой статье «Особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий», владельцы сайтов, использующих алгоритмы для рекомендаций, должны сообщать пользователям об их использовании. Требования к содержанию такой информации и её размещению установит Роскомнадзор.
  • Владельцы сайтов также должны разместить электронную почту для «юридически значимых сообщений» и правила применения рекомендательных технологий. Последние включают описание процессов и методов сбора, систематизации, анализа предпочтений пользователей и другое.
  • Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев сайтов информацию, связанную с рекомендациями, и доступ к «программно-техническим средствам рекомендательных технологий» для оценки их соответствия требованиям закона.
  • В случае нарушений регулятор потребует их устранить, а если владелец сайта этого не сделает — отключить рекомендательные сервисы. Если и это требование проигнорировать, Роскомнадзор вправе ограничить доступ ко всему сайту.
  • Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года. В Госдуме отмечали, что он поможет «сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их использования в незаконных целях».

#новость #законы

3118 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Хэппи милф

Госдума не хочет заодно сделать прозрачными свои принимательные алгоритмы?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

А что от этого изменится?)

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

Если они их не раскроют, то Роскомнадзор их заблокирует)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

За столиком в любимой кафешке
Раскроют сразу все свои фишки ))

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Верхоянников

Коммендантские алгоритмы!

Ответить
Развернуть ветку
Dima Tsurkan

Интересно, как они поступят с ютубом 😂

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Скажут

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Grud

Уверен. Путин не понимает, что такое алгоритм.

Ответить
Развернуть ветку
Riddick

Злые бояре его в заложники взяли и заставляют подписывать всякое)

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин
Ответить
Развернуть ветку
Wwahl

Ладно

Ответить
Развернуть ветку
Артём К

Чё бухтеть то?

Ответить
Развернуть ветку
Wwahl

Ага

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

Хаха, как вам такой хитрый алгоритм от дзена, https://vc.ru/claim/777556-samyy-hitryy-algoritm-dzena до рекомендаций нам еще жить и жить

Самый хитрый алгоритм Дзена — Приёмная на vc.ru
Выждав какое-то время, я решил, что надо пробовать. Ведь Vk заинтересованы в уникальном контенте…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Как конвейер, свиноматка...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Разошёлся... Ну да оно и понятно, конец месяца, бухгалтерия давит, отчёты горят (-:

Ответить
Развернуть ветку
Fledermausi

Интересно, он имеет представляние о том, что подписывает?

Ответить
Развернуть ветку
Илья М

Нет конечно ... там не один двойник понадобиться, чтоб всю эту муть читать..

Ответить
Развернуть ветку
Карл Кесслер

Наконец я узнаю, почему на сайте, куда захожу посмотреть скидки на игрушки и хорошие они ли нет, мне предлагают купить на сдачу что-нибудь скромненькое

Ответить
Развернуть ветку
Posolo

.

Ответить
Развернуть ветку
Posolo

.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Худолей

Теперь мы узнаем как работает яндекс, Вб, Озон?)

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлов

Лучше бы подписал алгоритмы своим фсбщникам, которые всякую чушь ему приносят в папочках.

Ответить
Развернуть ветку
Melissa Mata

Интересно, Дзен систему монетизации с 1 августа из-за этого закона меняет или у них там что-то своё?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
25 комментариев
null