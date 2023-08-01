Право
Евгения Евсеева

Nemiroff подала в суд на пензенский завод — тот продолжил разливать водку бренда после отзыва лицензии Статьи редакции

Компания хочет, чтобы её бывший партнёр перестал использовать бренд.

Фото: Andrey Ilkevich / Unsplash
  • Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment (владелец бренда Nemiroff, зарегистрирована в Лихтенштейне) в июне 2023 года обратилась с иском к холдингу «Объединённые пензенские водочные заводы» (ОПВЗ), следует из картотеки арбитражных дел. На дело обратил внимание «Коммерсантъ».
  • Nemiroff Intellectual Property Establishment потребовала признать незаконным использование пензенским заводом бренда Nemiroff при производстве и продаже продукции после 1 февраля 2022 года. В том же месяце компания отозвала лицензию на выпуск напитков под своим брендом в России.
  • Глава Nemiroff Юрий Сорочинский указывал, что «независимый производитель в Пензе» был единственным лицензиатом в стране. Источник «Ъ» на рынке отмечает, что ОПВЗ, скорее всего, продолжил разливать Nemiroff и после истечения договора.
  • По данным реестра Росаккредитации, которые приводит «Ъ», с начала 2023 года ОПВЗ получил несколько деклараций на выпуск разных линеек водок и настоек под названием Nemiroff. В ОПВЗ и офисе производителя Nemiroff изданию не ответили.
  • Собеседник «Ъ» в отрасли допускает, что между ОПВЗ и Nemiroff могли сохраняться «неформальные договорённости», которые позволили бывшему партнёру в России использовать бренд. По его словам, иск может быть страховкой рисков, иначе Nemiroff предъявила бы и финансовые требования.
  • Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семёнов отметил, что Nemiroff могла бы потребовать двойную выручку от продажи выпущенной без лицензии продукции, но либо та «скептически» оценивает подобную перспективу, либо хочет добиться судебного запрета. Если компания выиграет иск, все выпущенные без лицензии напитки должны признать контрафактом, изъять и уничтожить. «Но не факт, что правообладатель будет этого добиваться, подавая иски к сетям», — заявил Семёнов.
  • Основное производство Nemiroff находится в Немирове — в Винницкой области в Украине. По собственным данным, компания занимает основную долю в экспорте водки из Украины, бренд поставляется в 80 стран. В 2022 году, как сообщал журнал Drinks International, мировые продажи Nemiroff сократились на 57,1%, до 21,6 млн л, что издание связывало с негативным эффектом боевых действий в стране.
  • По словам источника «Ъ» на рынке, Nemiroff занимает 11 место по продажам среди водочных брендов в России. На неё приходится значительный объём производства ОПВЗ и заменить такой популярный бренд, избежав сходства до степени смешения, будет крайне сложно, предупредил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.
  • После февраля 2022 года лицензию на производство алкогольной продукции на рынках России и Беларуси также отозвал холдинг Global Spirits (бренд «Хортиця»). После этого российские компании стали использовать марку «Хорта».

#новость #алкоголь #nemiroff

1933 просмотров
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46 комментариев
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 Вадим Д.

Ну назвали бы

Kefiroff

Чем там история с ягерзаменителем закончилась, кстати?

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Илья Попов

А если, как в моде - kefiroff и стопка.

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Вадим Д.

Огонь!!!

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буква Ю

стопка kefiroff

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Добрый Пуховик

Kefiroff и точка

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буква Ю

Ну это совсем плагиат

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Илья Попов

Если честно, не очень уважаю кефир, предпочитаю СТОПКА ВОДКА. 🙄

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Владимир Владимирович

Ужасная мода..

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Анатолий Васильев

Хорошая идея, кстати!

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Вадим Д.

Пилим алкостартап на кефирах?

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Илья Попов

У меня стаж работы 30 лет... На деревообрабатывающем заводе.🙄

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Андрей Иванов

Как раз поди знаете, как спирт из опилок делать)

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Илья Попов

Я умею всё... Пилить тоже.😎

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Bad Gateway

Всем VC

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Istealth

Nevmerloff

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Сергей Мазур

Nemilfa еще вариант)

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Alex Letov
Директор Ассоциации параллельного импорта

Звучит лучше, чем мужик, покупающий мне что-то, что мне не хотят продавать.
В детстве нам такой же чел покупал алкоголь, потому что ему было 18. Тоже, своего рода, директор по параллельному импорту.

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Булка хлеба

Мне так нравится, когда определенные граждане создают непонятные гильдии, ассоциации, общества, и представляют интересы кого то. Вот те кто являются там главными, они ведь посуетились раньше времени, порешали вопросики и стали директорами таких вот бесполезных организаций🤔

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Alex Letov

Ага. Был такой персонаж - Тимоти Декстер, которого назначили Контроллером Оленей в округе, где их не водится. Лишь бы сбагрить куда. Но человек был весьма успешный, хоть и дурак. У нас таких Тимоти пруд пруди)

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debil
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Илья Попов

Мадам, надо кончать! У нас пьют до дна.

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Невкусно и грустно
На неё приходится значительный объём производства ОПВЗ и заменить такой популярный бренд, избежав сходства до степени смешения, будет крайне сложно, предупредил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Не спиздить не получится (с) Станислав Кауфман

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schengen.reisen versicherung

Они нам ещё за столичную и пшеничную водку не ответили

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schengen.reisen versicherung

Pohuiloff надо было разливать

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Слегка Придурковатый

Короче, типичный договорняк.

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igotosochi

Берешь немирофку? Или слишком бичовская для миллиардера?

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Слегка Придурковатый

С перчиком иногда брал, вполне себе норм. Но давно это было.

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igotosochi

С перчиком крылья в КФС топчик

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Слегка Придурковатый

- Абрам, у вас есть что-нибудь покушать?
- Не ем.

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John Smith

Ну, удачи им.

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D e v e l

Отвратительное пойло, раньше было качесивенней😁

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буква Ю

Раньше все было покачественней

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Ренат Чернышев

Пока колёса крутятся, капитал пусть мутится

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неформат

как в РФ можно выпускать не мир офф ещё и латинскими, кошмарр, совсем совесть потеряли, такая должна была быть преамбула иска

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Мурад Муртазалиев

Интересно, сколько западных инвесторов сейчас рвется в Россию, зная, что тут отожмут бред в три секунды)

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Leonid Bushuev

все ушли же. помнишь, порриджи постояли в забегаловках и поплакались что им противно покупать что-либо в компаниях, которые работают в государствах которые ведут войну с соседними государствами - и все сразу убежали.

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dimaworldboy

Красавцы, так и надо. Я бы даже вывески не менял. И все кино за все года что есть показывать в кинотеатрах. Официальный указ и подписано М.В.Мишустин, а лучше В.В.Путин. Политических куколдов только так можно чему-то научить

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Maxim Z

Лол, а чё они сделают?

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Artem

Замечательное время или крестик снять или штаны надеть

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Внешний хот-дог

Забавно, что город у них Немирiв называется, а водочка на русский манер «Nemiroff». Недоглядели, получается 🙂

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Leo Uvarov

Наверное хотели сесть на хвост Smirnoff

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Виктор Петров

20 лет назад неплохая была. Сейчас такое брать - разве что в обмороке.
Ну, тут вопрос уже к ОПВЗ.

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oleg.pimenov

Выпивка у них ерунда конечно редкостная

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буква Ю

Пускай одну букву F уберут и будет новый бренд, никто и не заметит

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NIKOLAI

Хорошо

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Андрей Комягин

мне вот другое интересно - кто это пойло пьет? особенно сейчас... такой бренд выглядит весьма токсичным

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