Nemiroff подала в суд на пензенский завод — тот продолжил разливать водку бренда после отзыва лицензии Статьи редакции
Компания хочет, чтобы её бывший партнёр перестал использовать бренд.
- Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment (владелец бренда Nemiroff, зарегистрирована в Лихтенштейне) в июне 2023 года обратилась с иском к холдингу «Объединённые пензенские водочные заводы» (ОПВЗ), следует из картотеки арбитражных дел. На дело обратил внимание «Коммерсантъ».
- Nemiroff Intellectual Property Establishment потребовала признать незаконным использование пензенским заводом бренда Nemiroff при производстве и продаже продукции после 1 февраля 2022 года. В том же месяце компания отозвала лицензию на выпуск напитков под своим брендом в России.
- Глава Nemiroff Юрий Сорочинский указывал, что «независимый производитель в Пензе» был единственным лицензиатом в стране. Источник «Ъ» на рынке отмечает, что ОПВЗ, скорее всего, продолжил разливать Nemiroff и после истечения договора.
- По данным реестра Росаккредитации, которые приводит «Ъ», с начала 2023 года ОПВЗ получил несколько деклараций на выпуск разных линеек водок и настоек под названием Nemiroff. В ОПВЗ и офисе производителя Nemiroff изданию не ответили.
- Собеседник «Ъ» в отрасли допускает, что между ОПВЗ и Nemiroff могли сохраняться «неформальные договорённости», которые позволили бывшему партнёру в России использовать бренд. По его словам, иск может быть страховкой рисков, иначе Nemiroff предъявила бы и финансовые требования.
- Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семёнов отметил, что Nemiroff могла бы потребовать двойную выручку от продажи выпущенной без лицензии продукции, но либо та «скептически» оценивает подобную перспективу, либо хочет добиться судебного запрета. Если компания выиграет иск, все выпущенные без лицензии напитки должны признать контрафактом, изъять и уничтожить. «Но не факт, что правообладатель будет этого добиваться, подавая иски к сетям», — заявил Семёнов.
- Основное производство Nemiroff находится в Немирове — в Винницкой области в Украине. По собственным данным, компания занимает основную долю в экспорте водки из Украины, бренд поставляется в 80 стран. В 2022 году, как сообщал журнал Drinks International, мировые продажи Nemiroff сократились на 57,1%, до 21,6 млн л, что издание связывало с негативным эффектом боевых действий в стране.
- По словам источника «Ъ» на рынке, Nemiroff занимает 11 место по продажам среди водочных брендов в России. На неё приходится значительный объём производства ОПВЗ и заменить такой популярный бренд, избежав сходства до степени смешения, будет крайне сложно, предупредил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.
- После февраля 2022 года лицензию на производство алкогольной продукции на рынках России и Беларуси также отозвал холдинг Global Spirits (бренд «Хортиця»). После этого российские компании стали использовать марку «Хорта».
1933 просмотров
Ну назвали быKefiroff
Чем там история с ягерзаменителем закончилась, кстати?
А если, как в моде - kefiroff и стопка.
Огонь!!!
стопка kefiroff
Kefiroff и точка
Ну это совсем плагиат
Если честно, не очень уважаю кефир, предпочитаю СТОПКА ВОДКА. 🙄
Ужасная мода..
Хорошая идея, кстати!
Пилим алкостартап на кефирах?
У меня стаж работы 30 лет... На деревообрабатывающем заводе.🙄
Как раз поди знаете, как спирт из опилок делать)
Я умею всё... Пилить тоже.😎
Всем VC
Nevmerloff
Nemilfa еще вариант)
Звучит лучше, чем мужик, покупающий мне что-то, что мне не хотят продавать.
В детстве нам такой же чел покупал алкоголь, потому что ему было 18. Тоже, своего рода, директор по параллельному импорту.
Мне так нравится, когда определенные граждане создают непонятные гильдии, ассоциации, общества, и представляют интересы кого то. Вот те кто являются там главными, они ведь посуетились раньше времени, порешали вопросики и стали директорами таких вот бесполезных организаций🤔
Ага. Был такой персонаж - Тимоти Декстер, которого назначили Контроллером Оленей в округе, где их не водится. Лишь бы сбагрить куда. Но человек был весьма успешный, хоть и дурак. У нас таких Тимоти пруд пруди)
Мадам, надо кончать! У нас пьют до дна.
Не спиздить не получится (с) Станислав Кауфман
Они нам ещё за столичную и пшеничную водку не ответили
Pohuiloff надо было разливать
Короче, типичный договорняк.
Берешь немирофку? Или слишком бичовская для миллиардера?
С перчиком иногда брал, вполне себе норм. Но давно это было.
С перчиком крылья в КФС топчик
- Абрам, у вас есть что-нибудь покушать?
- Не ем.
Ну, удачи им.
Отвратительное пойло, раньше было качесивенней😁
Раньше все было покачественней
Пока колёса крутятся, капитал пусть мутится
как в РФ можно выпускать не мир офф ещё и латинскими, кошмарр, совсем совесть потеряли, такая должна была быть преамбула иска
Интересно, сколько западных инвесторов сейчас рвется в Россию, зная, что тут отожмут бред в три секунды)
все ушли же. помнишь, порриджи постояли в забегаловках и поплакались что им противно покупать что-либо в компаниях, которые работают в государствах которые ведут войну с соседними государствами - и все сразу убежали.
Красавцы, так и надо. Я бы даже вывески не менял. И все кино за все года что есть показывать в кинотеатрах. Официальный указ и подписано М.В.Мишустин, а лучше В.В.Путин. Политических куколдов только так можно чему-то научить
Лол, а чё они сделают?
Комментарий удален модератором
Замечательное время или крестик снять или штаны надеть
Забавно, что город у них Немирiв называется, а водочка на русский манер «Nemiroff». Недоглядели, получается 🙂
Наверное хотели сесть на хвост Smirnoff
20 лет назад неплохая была. Сейчас такое брать - разве что в обмороке.
Ну, тут вопрос уже к ОПВЗ.
Выпивка у них ерунда конечно редкостная
Пускай одну букву F уберут и будет новый бренд, никто и не заметит
Хорошо
мне вот другое интересно - кто это пойло пьет? особенно сейчас... такой бренд выглядит весьма токсичным