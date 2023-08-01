Они собирают, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян, изучают наши настроения, финансовые возможности, данные о здоровье. Как используется собранная информация, нам неизвестно. Не исключаю, что она превращается в аналитические отчёты для зарубежных правительств. С большой долей вероятности эта аналитика используется для манипуляций и коррекции незаконных санкций.