В Госдуме предложили ограничить долю иностранного владения в аналитических фирмах и запретить тем исполнять санкции Статьи редакции
Депутаты хотят ввести ограничения, чтобы исследования о потребительском рынке в России не использовали как «отчёты для коррекции санкций».
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- В Госдуму 31 июля 2023 года внесли поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» — они накладывают ограничения на иностранные компании, которые занимаются исследованиями рынка товаров в России и потребительского поведения россиян.
- Авторы законопроекта предлагают запретить иностранцам владеть более 20% в подобных компаниях, а также запретить проводить подобные исследования структурам без юрлица в России.
- Среди авторов документа есть председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев и депутат Госдумы Антон Горелкин. Последний был инициатором законов об ограничении иностранного владения в «значимых интернет-компаниях» (в ответ «Яндексу» пришлось создать специальный фонд и передать ему часть управленческих функций), а также в онлайн-кинотеатрах, сервисах объявлений и новостных агрегаторах.
Что предлагает законопроект
- Проводить исследование российского товарного рынка сможет только компания с российским юрлицом и годовой выручкой не меньше 30 млн рублей. Структура при этом на 80% должна принадлежать российским юрлицам или физлицам. Иностранцы смогут сохранить более 20% в компании, но только если это одобрит правкомиссия.
- Той будет запрещено согласовывать увеличение доли иностранцев, если компания «грубо или неоднократно» нарушила правила исследований в России, публично одобряла санкции, дискредитировала российских военных или распространяла «фейки» о них либо информацию, которая показывала «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или госорганам.
- Под «товарным рынком» в законопроекте понимаются данные об уровне спроса и предложения, условиях обращения товара, объёмах производства, экспорте и импорте, продажах, а также — информация о потребителях, производителях и импортёрах, условиях реализации и определения цены на продукцию. А также любые другие данные, которые нужны для продвижения товаров на рынке.
- Базы данных и техсредства для исследований должны находиться в России, компания должна только с помощью них хранить собранные данные, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию.
- Также фирмы обяжут не соблюдать санкции против России и «не создавать условия для публикации в интернете недостоверных данных о структуре товарного рынка».
- О методике, технологиях и результатах исследований нужно отчитываться перед ФАС. Антимонопольная служба будет вести реестр подобных компаний: им нужно будет подавать заявление на включение в него, если они собирают данные о структуре товарных рынков более чем половины регионов России или если им направили представление от регулятора. Фирмы, не включённые в реестр, не смогут проводить исследования.
- Если правкомиссия обнаружит нарушения, она может лишить владельцев фирмы контроля над ней или передать государству или другой компании право «прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов».
- Закон должен вступить в силу сразу же после его официального подписания и опубликования. Компаниям дадут три месяца на подачу сведений о себе в ФАС, а привести свою деятельность в соответствие закону нужно к 1 марта 2024 года.
Что говорят авторы инициативы
- Владимир Гутенев пояснил РБК, что иностранные компании, работающие в России, собирают информацию о товарных рынках, ценах на различные товары, в первую очередь на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах, динамике затрат на разные товары, в том числе на медикаменты. Последние данные могут давать картину состояния здоровья населения, диагнозов, которые ставят россиянам, рекомендуемых им лекарств, считает он.
- По его словам, ЕС в декабре 2022 года запретил европейским компаниям проводить исследования в России, но их представительства всё равно продолжили работу в стране, а Евросоюз никак их «не наказал».
- Горелкин отмечает, что ни одна из трёх крупнейших международных исследовательских компаний — GfK Group, NielsenIQ и Ipsos — не ушла из России. По его мнению, результаты их исследований могут использоваться для «коррекции санкций».
- GfK Group — немецкая компания, которая занимается исследованиями рынка с 1930-х годов. В России у неё есть «дочка» — ООО «ГфК-Русь», которая на 100% принадлежит австрийской GfK Austria. В России она, например, фиксировала увеличение продаж ноутбуков в начале пандемии Covid-19, делает рейтинг онлайн-кинотеатров, проводила совместное с «Яндекс Маркетом» исследование о российской аудитории интернет-магазинов и другое.
- NielsenIQ (в 2021 году отделилась от Nielsen) — американская компания, которая проводит исследования в сфере товаров повседневного спроса. Российское юрлицо — ООО «Нильсен дэйта фэктори», которым владеет ООО «Эй Си Нильсен», на 99,9% принадлежащее кипрской ACNielsen Cyprus Limited и на 0,1% — нидерландской ACNielsen (Nederland) B.V. В России она, например, замеряет индекс потребительского доверия и отслеживает, на чем экономят россияне.
- Ipsos — французская компания. Юрлицо в России — ООО «Ипсос Комкон», которое на 100% принадлежит материнской Ipsos S.A. В России она изучает общественное настроение, «уровень счастья», проводила исследования для «Авито» и многое другое.
Когда запретят коровам пукать?
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 г. N 622
Нет чтоб придумать нанопукоуловитель и возобновляемый метан собирать — нет, надо сразу запретить...
"и запретить тем исполнять санкции"
Как? А разве санкции нам не на пользу?
Судя по всему данная стратегия не взлетела
Я тоже об этом подумал. По всем каналам же трубили, чтоб больше санкций)))🤭🫠
Так потом приняли закон, что способствование санкциям до уголовки
На пользу. Это просто саботаж и провокация, нужно срочно донесение накатать
Какая гениальная идея.собирают, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян
Эм... То есть своим можно за 60 000 ₽ штрафа (пока), а тут негодяи негодяичные?
Такие вопросы, что кому можно, что нельзя, патриота волновать не должны
А американцы потом в биолабораториях боевых комаров делают, которые определяют россиян по потребительским предпочтениям
Правильно! Давно пора! А ишъ чаго удумали крамолу всяку писать...
Заменить! Срочно! Ихнюю недружественную аналитику на наши сказки!
Не, думаю министерство правды скоро таки появится
В целом,идея верная- странно что кто то публикует отчёты по которым в дальнейшем идёт корректировка санкции.
Другое дело,что а чем поможет российское владение? Отчёты так же будут выпускаться.
Или они будут неверными?)
Или неполными?
Российская статистика и без всяких запретов была той еще фантастикой.
Они будут скрепными. И торговать данными будут отечественные компании (-:
Если дело только в деньгах,то и ладно. Поддержим отечественного купца)
Дальше скажет что публиковать отчеты можно только нужным людям, их надо будет токенизировать в специальном ведомстве и они должны быть с правильным курсом. А вообще отчеты сильно портят жизнь турбированным, потому оспорить их словами а я верю что у нас уде все лучше всех очень сложно
По кндр и так понятная аналитика без публичности
Новый закон - запретить, дольше придумайте сами, мы устали запрещать
Запретить сразу всё!
Тогда депутаты останутся без основной работы - законотворчества.
Понятно. Будет десяток «частных» филиалов Росстата (который у нас, как известно, отвечает за рост экономики), которые наперебой будут рассказывать, как нам с каждым днем все радостнее жить.
Правда и отражение объективной реальности вообще в последнее время России не на пользу. Может, сразу их запретить?
Санкции идут на пользу, но исполнять их
Ограничить, запретить, посадить и расстрелять. Все законы, принимаемые госдурой.
- Статистика: хлеб в России за полугодие подорожал на 8%
- Чиновник: Неправда!
- Но вот же ценники
- Это фейк!
- То есть кто-то пришел и развесил в магазинах ненастоящие ценники?
- Так, армию не дискредитируйте!