Право
Евгения Евсеева

В консульстве заявили, что Казахстан выдаст России менеджера Group-IB Никиту Кислицина — прокуратура это опровергла Статьи редакции

В стране Кислицина ожидает арест из-за «незаконного доступа к охраняемым данным».

  • Суд в Казахстане решил не выдавать США Никиту Кислицина — главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам в F.A.C.C.T. (в прошлом Group-IB). Об этом «РИА Новости» сообщил консул-советник генконсульства России в Алматы Артём Оганов. Вместо этого Кислицина экстрадируют в Россию.
  • «Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — заявил Оганов.
  • Представитель генпрокуратуры Казахстана Дархан Дуйсембай сообщил, что следственный суд Алматы только рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицина «экстрадиционного ареста». Вопросы о выдаче или отказе в ней не рассматривали — это компетенции прокуратуры. Та примет решения по запросам России и США «в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки».
  • Кислицина задержали в Казахстане в июне 2023 года по запросу Интерпола. В 2020 году Минюст США заявлял, что топ-менеджер — один из подозреваемых по делу хакера Евгения Никулина: в 2012 году его обвинили в попытке продать личные данные пользователей сервиса Formspring. В том же месяце МВД России объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным».
  • Тверской районный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера на два месяца с момента его возможной экстрадиции в Россию или задержания на её территории. После этого ему может грозить до пяти лет тюрьмы.
  • Оганов 26 июля сообщал, что Кислицин не будет просить убежища в Казахстане и хочет вернуться в Россию. Тогда же основателя бывшей Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене.
  • Дело Сачкова связывали в том числе с показаниями Кислицина от 2014 года: тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.

#новость #groupib

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17 комментариев
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 Mr Black

Бери вот так деньги у чекистов,будешь потом пол жизни бегать.

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Ale K

Дело в России завели специально, чтобы не отдавать его американцам. Не раз уже так делали, но в других странах это не сработало

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Mike Kosulin

А на Сачкова?

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Om a

Да,когда сына Красноярского губера задержали в Италии, на него сразу в РФ завели дело и потребовали выдачи.

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Garmonbon

Так в итоге что там с делом?он ведь вернулся в рф?

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Бублик static void

Вернулся, но не потому что Италия выдала, а потому что местный самый гуманный суд назначил ему домашний арест, из-под которого Усс младший успешно сбежал.

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Ale K

Сачкова кстати из-за того что слил инфу америкосам и арестовали

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MAXIMKA

Давайте перевернём страницу, ваш майор.;)))))

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MakaR

И посадят на 20 лет тоже чтобы не выдавать недружественным наверное...

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Слегка Придурковатый

Зачем его садить, если он уже подментованный, так сказать? Начальника сдал - начальник сидит. Он теперь будет на silovikov работать с утроенным чувством благодарности.

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Mikola

Казахстан всячески просится на санкции

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Павел Шкутко

Да, по лезвию бритвы гуляет. Видимо хочет вторичка чтобы прилетела, придется тогда из совместных импортозамещенных проектов выходить

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Слегка Придурковатый

Работали ребятки под silovikami, а потом сдали друг друга. Классика.

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Дмитрий Петров

Ничего не понятно, но очень интересно

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Вадим Д.

Ведомства путались в показаниях.

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MakaR

Ничего не понятно! Совсем совсем ничего...то выдам то не выдам...

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Султан Чигамбаев

Читать стоит повнимательнее что б давать невнятные комментарии …

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17 комментариев
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