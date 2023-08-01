В консульстве заявили, что Казахстан выдаст России менеджера Group-IB Никиту Кислицина — прокуратура это опровергла Статьи редакции
В стране Кислицина ожидает арест из-за «незаконного доступа к охраняемым данным».
- Суд в Казахстане решил не выдавать США Никиту Кислицина — главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам в F.A.C.C.T. (в прошлом Group-IB). Об этом «РИА Новости» сообщил консул-советник генконсульства России в Алматы Артём Оганов. Вместо этого Кислицина экстрадируют в Россию.
- «Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — заявил Оганов.
- Представитель генпрокуратуры Казахстана Дархан Дуйсембай сообщил, что следственный суд Алматы только рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицина «экстрадиционного ареста». Вопросы о выдаче или отказе в ней не рассматривали — это компетенции прокуратуры. Та примет решения по запросам России и США «в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки».
- Кислицина задержали в Казахстане в июне 2023 года по запросу Интерпола. В 2020 году Минюст США заявлял, что топ-менеджер — один из подозреваемых по делу хакера Евгения Никулина: в 2012 году его обвинили в попытке продать личные данные пользователей сервиса Formspring. В том же месяце МВД России объявило Кислицина в розыск за «незаконный доступ к охраняемым данным».
- Тверской районный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера на два месяца с момента его возможной экстрадиции в Россию или задержания на её территории. После этого ему может грозить до пяти лет тюрьмы.
- Оганов 26 июля сообщал, что Кислицин не будет просить убежища в Казахстане и хочет вернуться в Россию. Тогда же основателя бывшей Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене.
- Дело Сачкова связывали в том числе с показаниями Кислицина от 2014 года: тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова.
2548 просмотров
Бери вот так деньги у чекистов,будешь потом пол жизни бегать.
Дело в России завели специально, чтобы не отдавать его американцам. Не раз уже так делали, но в других странах это не сработало
А на Сачкова?
Да,когда сына Красноярского губера задержали в Италии, на него сразу в РФ завели дело и потребовали выдачи.
Так в итоге что там с делом?он ведь вернулся в рф?
Вернулся, но не потому что Италия выдала, а потому что местный самый гуманный суд назначил ему домашний арест, из-под которого Усс младший успешно сбежал.
Сачкова кстати из-за того что слил инфу америкосам и арестовали
Давайте перевернём страницу, ваш майор.;)))))
И посадят на 20 лет тоже чтобы не выдавать недружественным наверное...
Зачем его садить, если он уже подментованный, так сказать? Начальника сдал - начальник сидит. Он теперь будет на silovikov работать с утроенным чувством благодарности.
Казахстан всячески просится на санкции
Да, по лезвию бритвы гуляет. Видимо хочет вторичка чтобы прилетела, придется тогда из совместных импортозамещенных проектов выходить
Работали ребятки под silovikami, а потом сдали друг друга. Классика.
Ничего не понятно, но очень интересно
Ведомства путались в показаниях.
Ничего не понятно! Совсем совсем ничего...то выдам то не выдам...
Читать стоит повнимательнее что б давать невнятные комментарии …