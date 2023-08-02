Суд оштрафовал главу «Яндекса» на 200 тысяч рублей за фильмы с ЛГБТ на «Кинопоиске» без маркировки «18+» Статьи редакции
Сам сервис уже оштрафовали на 1 млн рублей по той же статье.
- Решение вынес судебный участок №101 мирового судьи в московском районе Замоскворечье, пишет ТАСС. Оно связано с маркировкой «16+» вместо «18+» у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», которые есть в библиотеке «Кинопоиска».
- Сам онлайн-кинотеатр уже оштрафовали в июле 2023 года на 1 млн рублей. Протокол на него составил Роскомнадзор ещё в июне — по ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток.
- Протокол Савиновскому составили по той же статье. В «Яндексе» объясняли, что он связан со штрафом из-за неправильной маркировки фильмов.
- В суде представители гендиректора «Яндекса» заявили, что с позицией Роскомнадзора по поводу неправильной маркировки не согласны: ведомство, по их мнению, не доказало, что перечисленные фильмы на «Кинопоиске» могли посмотреть несовершеннолетние.
- Савиновский с 2016 года руководит отделом медиасервисов — он занимается развитием «Кинопоиска», «Яндекс Музыки» и «Яндекс Плюса». С апреля 2022 года он стал главой и всего «Яндекса».
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола.
- В июне-июле 2023 года по делам о «демонстрации ЛГБТ» штрафы получили онлайн-кинотеатры «Триколор», Premier, Start, «Кинопоиск» и «иви». Они касались отсутствия маркировки «18+» у фильмов «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и «Жадность». Также штраф получил владелец канала «ТНТ Music» — за отсутствие маркировки «18+» в клипе с ЛГБТ-контентом, и канал «ТВ-3» — за фильм «Пираньи».
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Обсмотрются своим Кинопоиском и ябут друг друга в жопы!
🤣🤣🤣🤣
Мракобесие и имитация деятельности. А также отвод внимания простого населения от реальных проблем.
Можно ли уточнить, каким образом отводится внимание населения штрафами Кинопоиску?
Поставьте на все фильмы маркировку +70.
А нечава неокрепшим умам смотреть всякое в этих ваших интернетах, пока в юнармии есть свободные места
Чтобы пожилые люди такую дрянь смотрели?
Омбудсмен Курской области уже предложил запретить музыку иностранную в тц, просто подождите
ЛГБТ, педофилия и смена пола это также связано как стол, ручка и комар
Не! Тут - кровь, говно и волосы.
Гадалка выдохнула, Слепая вышла из шкафа
Слепая прозрела) Оказывается и так можно было) Ножницами как в Южном парке😅
Почему Ералаш на КиноПоиске до сих пор без отметки +18? ))
Думаешь, что там есть подобный материал?
Яндексу штраф на 200к как как капля в море. Им это убытков не принесло 100%. Тогда и смысл штрафа непонятен😂
Судя по заголовку: Штраф получил глава, а не сервис.
Согласна 😅
Копейка рубль бережёт)
"Телек смотреть не интересно... Вводишь промокод и видишь такоооооое?! Да, чтож, такое! Раньше, б, блевал от сего зрелища
... Но! Затянуло в омут ТААААК! "
Так это работает? Я, про пропаганду)
теперь яндекс собирает деньги, оформляя подписки на яндекс плюс без спроса ( а подписка даже и не появляется👍🤓)
Здорово
Так значит на другом аккаунте подвязана эта карта.
по 2 кругу пошли, теперь директоров так и до уборщиц дойдут - штрафы всем, на юрика на физика за одно и то же с нулевой доказательной базой распишитесь получите
ПоТаМу-что Яндекс спонсирует фильмы , как например последний фильм Гая Ричи, а уж куда идут деньги с фильмов все тоже знают ))) вот и пропускает фильмы такие )))
А куда идут деньги с фильмов?
Он их лично снимал что ли?
И что ж так много ЛГБТ в кинотеатрах?! (-:
Руководитель несет ответственность, поэтому его и оштрафовали, чего непонятного то.
Админ, где новость, что доллар уже по 93 "ВПЕРВЫЕ С.....!!"
ЛГБТ рушат курс🤔
Сообщение удалено
А с маркировкой типа можно? А как же скрепное голосование за конституцию 🤔
Бей своих!!🤡
Странно, почему не 200 млн?
У Главного из Яндекса ЧСВ настолько высокое, что считает может вместо себя посылать шестёрок?
Три подряд новости про яндекс, ого
Яндекс - козлы.
А теперь представьте на секунду, если бы нетфликс остался и ничего не маркировал..
При этом педофилов и маньяков выпускают по УДО.
А нет, это другое.
Посмотрим в конце года с этими маркировками что будет)
Этот штраф здорового человека не сделает им Яндекс. Оно и в Африке Яндекс