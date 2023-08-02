Право
Евгения Евсеева

Суд оштрафовал главу «Яндекса» на 200 тысяч рублей за фильмы с ЛГБТ на «Кинопоиске» без маркировки «18+» Статьи редакции

Сам сервис уже оштрафовали на 1 млн рублей по той же статье.

Обновлено в 13:25. В «Яндексе» уточнили, что речь идёт о протоколе, по которому «Кинопоиск» уже получил штраф. По закону его оформляют сразу и на компанию, и на должностное лицо — то есть в этом случае на главу онлайн-кинотеатра. «Яндекс» планирует решение обжаловать, так как в законе пока нет достаточно объективных критериев для определения «ЛГБТ-демонстрации». Маркировку у фильмов поменяли на «18+» сразу после того, как Роскомнадзор признал их «демонстрацией нетрадиционных отношений».
  • Решение вынес судебный участок №101 мирового судьи в московском районе Замоскворечье, пишет ТАСС. Оно связано с маркировкой «16+» вместо «18+» у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», которые есть в библиотеке «Кинопоиска».
  • Сам онлайн-кинотеатр уже оштрафовали в июле 2023 года на 1 млн рублей. Протокол на него составил Роскомнадзор ещё в июне — по ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток.
  • Протокол Савиновскому составили по той же статье. В «Яндексе» объясняли, что он связан со штрафом из-за неправильной маркировки фильмов.
  • В суде представители гендиректора «Яндекса» заявили, что с позицией Роскомнадзора по поводу неправильной маркировки не согласны: ведомство, по их мнению, не доказало, что перечисленные фильмы на «Кинопоиске» могли посмотреть несовершеннолетние.
  • Савиновский с 2016 года руководит отделом медиасервисов — он занимается развитием «Кинопоиска», «Яндекс Музыки» и «Яндекс Плюса». С апреля 2022 года он стал главой и всего «Яндекса».
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола.
  • В июне-июле 2023 года по делам о «демонстрации ЛГБТ» штрафы получили онлайн-кинотеатры «Триколор», Premier, Start, «Кинопоиск» и «иви». Они касались отсутствия маркировки «18+» у фильмов «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы», «Дневник Бриджит Джонс» и «Жадность». Также штраф получил владелец канала «ТНТ Music» — за отсутствие маркировки «18+» в клипе с ЛГБТ-контентом, и канал «ТВ-3» — за фильм «Пираньи».

#новость #яндекс #кинопоиск #лгбт

2158 просмотров
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76 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Обсмотрются своим Кинопоиском и ябут друг друга в жопы!

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Ольга Дубровина

🤣🤣🤣🤣

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Kiss1nger

Мракобесие и имитация деятельности. А также отвод внимания простого населения от реальных проблем.

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Dima Alexeev

Можно ли уточнить, каким образом отводится внимание населения штрафами Кинопоиску?

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5 комментариев
Ware Wow

Поставьте на все фильмы маркировку +70.

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Цифровые комплексы

А нечава неокрепшим умам смотреть всякое в этих ваших интернетах, пока в юнармии есть свободные места

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Гриша Н.

Чтобы пожилые люди такую дрянь смотрели?

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Инженер-душнила

Омбудсмен Курской области уже предложил запретить музыку иностранную в тц, просто подождите

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Артём Горячкин

ЛГБТ, педофилия и смена пола это также связано как стол, ручка и комар

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Дмитрий Введенский

Не! Тут - кровь, говно и волосы.

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4 комментария
Степан Беленький
и канал «ТВ-3» — за фильм «Пираньи».

Гадалка выдохнула, Слепая вышла из шкафа

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Дмитрий Введенский

Слепая прозрела) Оказывается и так можно было) Ножницами как в Южном парке😅

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Alex Shevchenko

Почему Ералаш на КиноПоиске до сих пор без отметки +18? ))

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Антон Борисов

Думаешь, что там есть подобный материал?

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1 комментарий
Антон Калашников

Яндексу штраф на 200к как как капля в море. Им это убытков не принесло 100%. Тогда и смысл штрафа непонятен😂

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Zoro

Судя по заголовку: Штраф получил глава, а не сервис.

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6 комментариев
Ольга Дубровина

Согласна 😅

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Alex Shevchenko

Копейка рубль бережёт)

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1 комментарий
Дмитрий Введенский

"Телек смотреть не интересно... Вводишь промокод и видишь такоооооое?! Да, чтож, такое! Раньше, б, блевал от сего зрелища
... Но! Затянуло в омут ТААААК! "
Так это работает? Я, про пропаганду)

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Kristina Lyan

теперь яндекс собирает деньги, оформляя подписки на яндекс плюс без спроса ( а подписка даже и не появляется👍🤓)
Здорово

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Doco4ka

Так значит на другом аккаунте подвязана эта карта.

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10 комментариев
неформат

по 2 кругу пошли, теперь директоров так и до уборщиц дойдут - штрафы всем, на юрика на физика за одно и то же с нулевой доказательной базой распишитесь получите

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Ольга Дубровина

ПоТаМу-что Яндекс спонсирует фильмы , как например последний фильм Гая Ричи, а уж куда идут деньги с фильмов все тоже знают ))) вот и пропускает фильмы такие )))

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Garmonbon

А куда идут деньги с фильмов?

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6 комментариев
Вадим Д.

Он их лично снимал что ли?
И что ж так много ЛГБТ в кинотеатрах?! (-:

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John Smith

Руководитель несет ответственность, поэтому его и оштрафовали, чего непонятного то.

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Сергей Я

Админ, где новость, что доллар уже по 93 "ВПЕРВЫЕ С.....!!"

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Дмитрий Введенский

ЛГБТ рушат курс🤔

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4 комментария
Ware Wow

Сообщение удалено

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Serge Schukin

А с маркировкой типа можно? А как же скрепное голосование за конституцию 🤔

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Сергей Я

Бей своих!!🤡

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Микро инвестиции

Странно, почему не 200 млн?

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Артур Кожевников
В суде представители гендиректора «Яндекса» заявили

У Главного из Яндекса ЧСВ настолько высокое, что считает может вместо себя посылать шестёрок?

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Олег Воронов

Три подряд новости про яндекс, ого

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Ульрих фон Лихтенштейн

Яндекс - козлы.

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Тимофей Измайлов

А теперь представьте на секунду, если бы нетфликс остался и ничего не маркировал..

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Sign Undefined

При этом педофилов и маньяков выпускают по УДО.
А нет, это другое.

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Центр принятия решений

Посмотрим в конце года с этими маркировками что будет)

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Аглалия Фурс

Этот штраф здорового человека не сделает им Яндекс. Оно и в Африке Яндекс

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76 комментариев
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