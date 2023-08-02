Обновлено в 13:25. В «Яндексе» уточнили, что речь идёт о протоколе, по которому «Кинопоиск» уже получил штраф. По закону его оформляют сразу и на компанию, и на должностное лицо — то есть в этом случае на главу онлайн-кинотеатра. «Яндекс» планирует решение обжаловать, так как в законе пока нет достаточно объективных критериев для определения «ЛГБТ-демонстрации». Маркировку у фильмов поменяли на «18+» сразу после того, как Роскомнадзор признал их «демонстрацией нетрадиционных отношений».