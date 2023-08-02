Право
Евгения Евсеева

Регулятор в Китае предложил запретить подросткам проводить в интернете больше двух часов в день Статьи редакции

Он хочет обязать производителей смартфонов и разработчиков приложений внедрить «режим для несовершеннолетних». Родители смогут настраивать время его использования, для некоторых сервисов есть исключения.

  • Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) предложило ограничить время, которое подростки проводят в интернете, пишет Reuters. Правила пока не приняли, они открыты для общественного обсуждения до 2 сентября 2023 года.
  • Согласно проекту, производителям смартфонов, операционных систем, приложений и магазинам с ними нужно разработать и внедрить так называемый «режим для несовершеннолетних». Включаться он должен в системных настройках или по значку на главном экране.
  • Режим должен поддерживаться сразу на нескольких устройствах — например, у ребёнка и его родителей. При его включении нужно будет указать либо дату рождения, либо свой возраст. Отключить его смогут родители: с помощью пароля или биометрии. Они же смогут проверять, пытался ли подросток вывести устройство из ограниченного режима самостоятельно.
  • Детям младше восьми лет предлагается проводить в интернете только 40 минут в день, от восьми до 16 лет — час, от 16 до 18 лет — два часа. При этом, если устройство используется непрерывно в течение получаса, пользователь получит предупреждение, что нужно сделать перерыв. С 22:00 до 6:00 выходить в интернет будет запрещено.
  • Ограничения не коснутся «образовательных продуктов» и сервисов экстренных служб, а также приложений, которые «способствуют умственному и физическому развитию несовершеннолетних». Родители смогут настроить исключения из приложений, общее время использования устройства или для конкретного сервиса.
  • Также интернет-компаниям нужно будет разделить контент, который они могут показывать пользователю, на пять категорий в зависимости от возраста: младше трёх лет, от трёх до восьми, от восьми до 12, от 12 до 16 лет, от 16 до 18 лет. Например, трёхлетним разрешены только детские песни, подростку от 16 лет — «полезный информационный контент».
  • В режиме для несовершеннолетних те должны просматривать только подходящий для них контент — следить за этим должны сами платформы. Например, соцсетям и сервисам для стриминга придётся ограничить возможность покупок, сервисам с рекомендательными алгоритмами — следить, чтобы показываемая информация была «безопасной».
  • CNBC отмечает, что неясно — как именно компании должны будут выполнить требования регулятора и какая будет ответственность за их неисполнение. Источник FT из сервиса с короткими вертикальными видео отметил, что предложенные CAC правила «слишком идеализированные», и сложно будет выполнить даже разделение контента на категории. «Соберутся десять человек из CAC и у каждого будет своё мнение по маркировке», — посетовал он.
  • В августе 2021 года власти Китая уже ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры. Играть можно в промежуток с 20:00 до 21:00 три дня в неделю, исполнять правила обязались больше 200 игровых компаний в Китае.
  • На фоне нового предложения регулятора акции крупных китайских компаний на закрытии Гонконгской биржи падали: у Tencent — на 2,9%, Bilibili — на 6,9%, Kuaishou — 3,5%.

#новость #китай

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33 комментария
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 Тесла-канадец

Как зае...ли эти диктаторские страны которые лезут со своими регламентами то в спальню то теперь в детскую. Кму надо, давно уже поставили программы родительского контроля. А кому не надо, значит не надо. Лучше бл..ть, займитесь реформой образования, что бы школьная программа обучения была не менее интересная чем тикток и ютюб.

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veryrarepepega

Как зае...ли эти люди которые диктуют что делать другой стране. В Канаде кто-то умер от истощения во время игры?

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Oleg Samoil

Как будто в своей могут диктовать...

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Винсент Вега

Если не будет возмущения то и у нас внедрят. Каждый такой вброс анализируется и в зависимости от степени резонанса внедряется. Поэтому говорить, что делать другой стране не надо а вот возмущаться самим таким фактом ограничения прав надо.

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Alexey Ivanov
Как зае...ли эти диктаторские страны которые лезут со своими регламентами то в спальню то теперь в детскую

А зачем вы в них живете? Или они вас абстрактно з...ли?

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Leo Uvarov

предлагаете 1.4 миллиардам китайцев релоцироваться?

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Alexey Ivanov

Сомневаюсь, что чувак с ником Тесла Канадец - это китаец :)

А предлагать что-то китайцам... лично мне на них пофигу, я не китаец. Думаю, что вполне разберутся сами

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Leo Uvarov

в Канаде тоже есть диктаторские тенденции с контролем населения (напр из недавнего - вакцинация)

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Гора Жора

Если честно, звучит все это как прикол какой-то. Не совсем понятна цель этого)

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Zloy Marketolog

у самурая нет цели, есть только путь)

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Leo Uvarov

я думаю китайцев бы перекосило от этой фразы

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Гора Жора

Это ясно, если смотреть в парадигме "диктаторская страна", но действительно интересно было бы почитать, почемузачем

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Винсент Вега

Всё просто, все должны идти на завод а не в игрульки играть. В Китае логика такая, надо делать объёмы по товарам. Продать 100 тарелок с маржой 10р лучше чем 10 с маржой 100. При этом каждый должен быть при деле, дедушка, бабушка, папа, мама и т.д. Мне самому такая логика не совсем понята, но много от кого кто работает с Китаем такое слышал. Наверное чтобы времени не было думать а что там на верху и эффективно ли там всё делается.

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Михаил

А в чем суть ?

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Vitaly Ya

Подъезды пустуют милорд .

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Вадим Д.

Можно и иначе решать вопрос. Не, залипать строго в мобилу круглосуточно совершенно неправильно, но и решать это принудительно нехорошо.
Потом понравится и можно лезть вообще в любую сферу жизни.

А вот у нас могут подхватить "роскошную" инициативу, только усугубят и распространят на всех.

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Sergei Zotov

Депутаты РФ переймут "зарубежный опыт" через 3... 2...

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Слегка Придурковатый

А и правильно. Ибо нехуй.

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Максим Ростокин

Как вариант, за детьми проще следить, когда они целый день сидят носом в смартфоне. А то вдруг, на митинги засобираются)

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Сергей Старовойтов

За детьми, уткнувшимися в смартфон, проще следить, но не государству, а халявщикам-родителям.

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Данила Королев

поддерживаю. можно ещё взрослым?

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MakaR

Да! Но только вам!

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John Smith

В чем суть? Есть же родительский контроль уже давно на смартфонах.

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fullstackoff

Чипирование

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Zloy Marketolog

Вы думаете, что о его существовании знает кучка старых пердунов, которые даже кнопочный телефон не смогли освоить и сами интернетом никогда не пользовались?

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Бинарный Ёж

Сначала партия, потом родители. Не путайте субординацию.

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Фокс Йовович

Привет разбитым апстену смартфонам и кошелькам родителей)

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MakaR

Ужас!

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MakaR

А чем им в остальное время заниматься? Смотреть местное ПердунТВ?

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Сергей

Жаль, что в вашем детстве было только "ПердунТВ"... А вообще в реальной жизни много всего интересного помимо смартфонов и ТВ, надеюсь, еще наверстаете.

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Марат

поэтому вы тут.
а интересы у всех разные

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Vsevolod Nikolaev

Да и пускай, только лицемерие что родители могут хоть до посинения тусить. Личный пример- лучший учитель

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mnin mnin

Китайцы придумали тикток,основные пользователи которого подростки. Своим детям там запретят проводить время, а остальные пусть там сидят. Хитрые китайцы придумали план разложения человечества, умно...

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33 комментария
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