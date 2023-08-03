Суд оштрафовал Apple и «Википедию» за неудаление «запрещённой» информации — на 400 тысяч и 3 млн рублей Статьи редакции
Для Apple штраф назначили ниже минимального, но по какой причине — неизвестно.
- Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 400 тысяч рублей за неудаление «запрещённой» информации, передает ТАСС. Это первый такой штраф для компании.
- Протокол в отношение Apple составили по ч.2 ст.13.41 КоАП — о неудалении информации в соответствии с законодательством. По ней предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, но суд принял во внимание представленные компанией доводы и назначил штраф ниже минимальной границы. Какими были доводы — неизвестно, их озвучили в закрытой для СМИ части заседания.
- Поводом для дела стали подкасты «Любовь в миниатюре» и Adorable home, пишет РБК: в них Росмолодёжь усмотрела «фейки» о «спецоперации» России в Украине и информацию, «склоняющую несовершеннолетних к противоправным действиям».
- Также на 3 млн рублей за неудаление «фейков» о спецоперации оштрафовали Wikimedia Foundation, владельца «Википедии». Как отмечает ТАСС, это уже 13-й подобный штраф для компании.
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Росмолодежь - звучит как что-то из Оруэлла-Хаксли и немного Кубрика
удивительный факт, слово росмолодежь стоит на 1984 месте в словаре даля
Че рил?
Черил на 17 месте
А как по мне очень СССР
а в чём разница?
Это что за группировка такая — «Росмолодёжь»?! Какой только дряни не водится под ободком унитаза...
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Росмолодежь экстримисты не иначе.
Зачем эта Росмолодежь ходит в Эпл? Они что иноагенты?
Почему ходит, куда? Они подкаст послушали.
Вопрос: зачем они купили иностранные устройства? Ведь это финансирование иностранных организаций.
На экскурсию
А где топ-новость: https://meduza.io/news/2023/08/03/putin-velel-chinovnikam-ezdit-na-rossiyskih-avtomobilyah-26-let-nazad-eto-predlagal-boris-nemtsov ?
Ну там эти отечественные теперь совсем другого отечества отечественные :)
он каждый год такое повелевает
2009 https://www.bfm.ru/news/12492
2012 https://www.kommersant.ru/doc/1908706
Ахаха, уберите отсюда говнонедоСМИ это, пожалуйста 💩🤮
Просто факты же в статье: ни оценок, ничего. Откуда сразу такая аллергия на весь источник?
Речь неконкретно про эту статью же, а вообще про Медузу и ему подобные.
Но и конкретно с этой статье тоже все понятно.
1. Используют слово "велел" в заголовке. Скажешь мелочь? Нет, как раз таки из таких мелочей и складывается суть, чтобы у маленьких неокрепших, но оппозиционных умов складывалось мнение, что читают про царя и диктатора, который "повелевает".
2. На кой то хрен в этом же заголовке они Немцова вспомнили. Зачем и нахуа?
3. Ну и в конце конечно же вишенка на торте - надо всем сказать, что Путин ездил на Аурусе, стоимость более 100 лямов рублей. Спасибо что хоть написали, что он отечественный.
P.S. А не, вот вишенка на торте - охренел, когда зашёл и увидел на пол экрана этот баннер, ахахах 😂🤡
Короче такие источники как Медуза не читают "просто ради фактов и цифр", большинство их читает для другого. Для просто фактов есть другие источники, в частности в ТГ.
Ну и конечно же стоит не забывать случаи, когда недожурналисты Медузы брали интервью у вымышленных оппозиционных персонажей (которые пранковали Медузу) и тиражировали это не серьезных щах. Уровень журналистики ты понимаешь надеюсь.
1. Набрал в поиске "Путин велел". Находятся статьи в Интерфакс, Лента, УраРу, БанкиРу, МкРу, Ведомости и другие. Тоже видимо обрабатывают оппозиционные умы?
2. Про Немцова вспомнили, потому что он это предлагал и вроде сам даже какое-то время ездил на Волге пока не сломалась.
3. Про Аурус Путина по-моему прямое отношение к новости имеет. Раз "велел" интересно сам на чем ездит. Вообще непонятно в чем претензия.
Серьезно? В телеге больше половины каналов вообще не пойми кто ведет. Возможно какая-то оперативка еще плюс-минус близка к реальности – остальное совершенно поляризованный мусор.
Предлагаю Сергею привести свой список источников информации.
Уже пожаловались, что не получится
Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Тема начала прорабатываться какое-то время назад. И специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет", сказал источник.
Все читают, но вы с ссылочками на «нежелательную» в РФ организацию поаккуратнее. А то и VC влетит.
Ни один умный, адекватный и критически мыслящий человек не читает такие помойки. Это как читать РТ или Царьград, только с другой стороны.
Умный, адекватный и критически мыслящий человек изучает весь спектр источников, чтобы не быть biased. Или чтобы убедиться в том, что его bias — правильный.
Да, но это не значит, что надо говно кушать.
Диктатура не иначе.
Слабовато как-то. Можно и на триллион штрафовать с умножением на 15 каждые 42 секунды, эффективность будет той же.
От слова "фейки" уже глаз дергается.
Когда уже кто-нибудь оштрафует суд за фейковые штрафы?
"Суд оштрафовал " - а нахуй суд уже сходил?
Пока, к сожалению, нахуй идут россияне и прочие.
Вот бы туда уже пошел кто-то кроме нас
Надо же, неужели кто-то не зассал опустить слово «соответственно»? Как будто, если его не написать, возможен иной смысл.
Ого, опять фэйки о спецоперации
Какие именно фейки, а, тётя бот?
Штраф 400 тысяч рублей для Apple наверняка сильно ударил по их карману 😯
Я еще готов поверить, что у яблока до сих пор есть активы в РФ, которые можно арестовать и эту сумму получить, но википедия ... Удачи, вообщем.
Суд на Басманной самый гуманный в мире)))))
Перегруппировка - самый большой фейк
Очередной день, очередной штраф