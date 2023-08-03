Право
Евгения Евсеева

Суд оштрафовал Apple и «Википедию» за неудаление «запрещённой» информации — на 400 тысяч и 3 млн рублей Статьи редакции

Для Apple штраф назначили ниже минимального, но по какой причине — неизвестно.

  • Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 400 тысяч рублей за неудаление «запрещённой» информации, передает ТАСС. Это первый такой штраф для компании.
  • Протокол в отношение Apple составили по ч.2 ст.13.41 КоАП — о неудалении информации в соответствии с законодательством. По ней предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, но суд принял во внимание представленные компанией доводы и назначил штраф ниже минимальной границы. Какими были доводы — неизвестно, их озвучили в закрытой для СМИ части заседания.
  • Поводом для дела стали подкасты «Любовь в миниатюре» и Adorable home, пишет РБК: в них Росмолодёжь усмотрела «фейки» о «спецоперации» России в Украине и информацию, «склоняющую несовершеннолетних к противоправным действиям».
  • Также на 3 млн рублей за неудаление «фейков» о спецоперации оштрафовали Wikimedia Foundation, владельца «Википедии». Как отмечает ТАСС, это уже 13-й подобный штраф для компании.

#новость #штрафы #apple #википедия

917 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Цифровые комплексы

Росмолодежь - звучит как что-то из Оруэлла-Хаксли и немного Кубрика

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

удивительный факт, слово росмолодежь стоит на 1984 месте в словаре даля

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Че рил?

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

Черил на 17 месте

Ответить
Развернуть ветку
Наталья

А как по мне очень СССР

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров

а в чём разница?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Скворцов
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это что за группировка такая — «Росмолодёжь»?! Какой только дряни не водится под ободком унитаза...

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Blisk

Росмолодежь экстримисты не иначе.

Ответить
Развернуть ветку
Blisk

Зачем эта Росмолодежь ходит в Эпл? Они что иноагенты?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Почему ходит, куда? Они подкаст послушали.

Ответить
Развернуть ветку
Blisk

Вопрос: зачем они купили иностранные устройства? Ведь это финансирование иностранных организаций.

Ответить
Развернуть ветку
Созвонова

На экскурсию

Ответить
Развернуть ветку
Blisk

А где топ-новость: https://meduza.io/news/2023/08/03/putin-velel-chinovnikam-ezdit-na-rossiyskih-avtomobilyah-26-let-nazad-eto-predlagal-boris-nemtsov ?

Путин велел чиновникам ездить на российских…
Президент России Владимир Путин заявил, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных…
meduza.io
Ответить
Развернуть ветку
Градибор Пожарский

Ну там эти отечественные теперь совсем другого отечества отечественные :)

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

он каждый год такое повелевает
2009 https://www.bfm.ru/news/12492

2012 https://www.kommersant.ru/doc/1908706

"В России не производят представительские…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Ахаха, уберите отсюда говнонедоСМИ это, пожалуйста 💩🤮

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Просто факты же в статье: ни оценок, ничего. Откуда сразу такая аллергия на весь источник?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Речь неконкретно про эту статью же, а вообще про Медузу и ему подобные.

Но и конкретно с этой статье тоже все понятно.
1. Используют слово "велел" в заголовке. Скажешь мелочь? Нет, как раз таки из таких мелочей и складывается суть, чтобы у маленьких неокрепших, но оппозиционных умов складывалось мнение, что читают про царя и диктатора, который "повелевает".
2. На кой то хрен в этом же заголовке они Немцова вспомнили. Зачем и нахуа?
3. Ну и в конце конечно же вишенка на торте - надо всем сказать, что Путин ездил на Аурусе, стоимость более 100 лямов рублей. Спасибо что хоть написали, что он отечественный.

P.S. А не, вот вишенка на торте - охренел, когда зашёл и увидел на пол экрана этот баннер, ахахах 😂🤡

Короче такие источники как Медуза не читают "просто ради фактов и цифр", большинство их читает для другого. Для просто фактов есть другие источники, в частности в ТГ.

Ну и конечно же стоит не забывать случаи, когда недожурналисты Медузы брали интервью у вымышленных оппозиционных персонажей (которые пранковали Медузу) и тиражировали это не серьезных щах. Уровень журналистики ты понимаешь надеюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

1. Набрал в поиске "Путин велел". Находятся статьи в Интерфакс, Лента, УраРу, БанкиРу, МкРу, Ведомости и другие. Тоже видимо обрабатывают оппозиционные умы?
2. Про Немцова вспомнили, потому что он это предлагал и вроде сам даже какое-то время ездил на Волге пока не сломалась.
3. Про Аурус Путина по-моему прямое отношение к новости имеет. Раз "велел" интересно сам на чем ездит. Вообще непонятно в чем претензия.

Ответить
Развернуть ветку
Blisk
Для просто фактов есть другие источники, в частности в ТГ.

Серьезно? В телеге больше половины каналов вообще не пойми кто ведет. Возможно какая-то оперативка еще плюс-минус близка к реальности – остальное совершенно поляризованный мусор.

Ответить
Развернуть ветку
Blisk

Предлагаю Сергею привести свой список источников информации.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Уже пожаловались, что не получится
Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Тема начала прорабатываться какое-то время назад. И специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет", сказал источник.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Все читают, но вы с ссылочками на «нежелательную» в РФ организацию поаккуратнее. А то и VC влетит.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я
Все читают

Ни один умный, адекватный и критически мыслящий человек не читает такие помойки. Это как читать РТ или Царьград, только с другой стороны.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Умный, адекватный и критически мыслящий человек изучает весь спектр источников, чтобы не быть biased. Или чтобы убедиться в том, что его bias — правильный.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Да, но это не значит, что надо говно кушать.

Ответить
Развернуть ветку
Blisk

Диктатура не иначе.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Слабовато как-то. Можно и на триллион штрафовать с умножением на 15 каждые 42 секунды, эффективность будет той же.

Ответить
Развернуть ветку
M.

От слова "фейки" уже глаз дергается.

Ответить
Развернуть ветку
Гарри

Когда уже кто-нибудь оштрафует суд за фейковые штрафы?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергеевич

"Суд оштрафовал " - а нахуй суд уже сходил?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Гусев

Пока, к сожалению, нахуй идут россияне и прочие.

Ответить
Развернуть ветку
Арам Манучарян

Вот бы туда уже пошел кто-то кроме нас

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Перепродажный
Суд оштрафовал Apple и «Википедию» за неудаление «запрещённой» информации — на 400 тысяч и 3 млн рублей

Надо же, неужели кто-то не зассал опустить слово «соответственно»? Как будто, если его не написать, возможен иной смысл.

Ответить
Развернуть ветку
Елена Попова

Ого, опять фэйки о спецоперации

Ответить
Развернуть ветку
Добрый Песец

Какие именно фейки, а, тётя бот?

Ответить
Развернуть ветку
Яна Козлова

Штраф 400 тысяч рублей для Apple наверняка сильно ударил по их карману 😯

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Kosinov

Я еще готов поверить, что у яблока до сих пор есть активы в РФ, которые можно арестовать и эту сумму получить, но википедия ... Удачи, вообщем.

Ответить
Развернуть ветку
The Popov

Суд на Басманной самый гуманный в мире)))))

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Перегруппировка - самый большой фейк

Ответить
Развернуть ветку
Нина К.

Очередной день, очередной штраф

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
43 комментария
null