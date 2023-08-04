Право
Артур Томилко

Путин разрешил блокировать имущество и счета попавших под санкции иностранных компаний и физлиц Статьи редакции

Против кого водить ограничения — будет решать президент по предложению Совбеза.

  • Подписанный президентом закон опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу через 180 дней — в феврале 2024 года.
  • Документ позволяет блокировать имущество, счета и операции иностранцев и зарубежных юрлиц, которые попали под российские санкции, обратил внимание Forbes. Решать, против кого вводить ограничения, будет президент по предложению Совета безопасности.
  • Закон также запрещает финансовым учреждениям обслуживать переводы за границу, если получателем выступает подсанкционное лицо. ЦБ может ограничивать деятельность и штрафовать брокеров, инвестфонды или управляющие компании на сумму до 5 млн рублей за нарушение запрета, уточняет «Интерфакс».
  • В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать во временное управление имущество, акции и доли в уставном капитале российских компаний, которые контролируются лицами из «недружественных» стран.
  • После этого во временное управление Росимущества передали доли иностранцев в энергетической компании «Юнипро», генерирующей компании «Фортум», а также в российском юрлице «Данон» и «Балтике».

#новость #законы

2582 просмотров
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64 комментария
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Сергей Я

Почему ОПГ? Берут пример с цивилизованного и демократического Запада, чё плохого то?)

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36 комментариев
Чёрный Плащ

Налог на сверхприбыли для крупных компаний, а потом сразу отжим денег и имущества недружественных бизнесов и физ лиц... Казна пустеет, милорд... Нужно больше золота...

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Сергей Я

Да и вообще негров на улицах линчуют....ой, это не в РФ же.

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5 комментариев
Русик Чебот

Все что могут сгребают, как обычно

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Kruason

Это еще налог на «сво» не ввели. То ли будет

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Алекс Д.
Против кого водить ограничения — будет решать президент по предложению Совбеза.

Прям ручное управление включилось- всё сам, всё сам... Прям как в 90е - этих можно доить, а эти пусть пока живут...

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Захар

Опередил!

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Кирилл Метёлкин

Пошла игра 😂 Давно пора играть в те же игры.

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2 комментария
Владимир Купцов

Только правила этой игры устанавливают западные страны. Вот если бы Российская Федерация в ответ на санкции вводила бы налоговые льготы для западных компаний это была бы очень интересная игра. А так просто загнанная в угол крыса пытает побольнее укусить, так что это уже не игра, это истерика

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Кусочек колбаски

Вы сами себе придумали собеседника, с которым ведёте спор?

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5 комментариев

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Forgotten Games

Не, ну вы чо? Те кто прав, могут бабосы тыбрить. Те, кто не прав должны вести бизенс по-честному. Короче, кое кому прав на санкции не давали!

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3 комментария
Alex GODERATOR

Средневековье ыыыыы

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Dima Tsurkan

Ох как щедр Владимир Владимирович на подписание новых законов на этой неделе 😍

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xbevice

Ручку, похоже, нашел

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1 комментарий
vobla

Добрый и щедрый

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новый участник

Теперь, когда закон готов, мы можем приступить к ограблению.

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Настя Савельева

Ограбление века

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Kruason

царек видимо совсем отчаялся, начал подписывать все подряд

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Вадим Д.

Ударная работа, всю неделю, без перерывов на обед. Долго тянул. А чего тянуть-то, если казна пустеет, а тут такой царский подгон прямо на виду? (-:

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Невероятный Блондин

Так вот ты какой Чучхе 🌋

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Lester White

какой еще Пчхе Пчхе?

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Иван Помидоров

Ну что вы, он даже Навального к пулемёту не привязал. Так, всего 19 лет особого режима, в камере, где не выключается свет, нельзя разговаривать с однокамерниками, и свидания и переписка только через 10 лет.

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Леонид Гнездилов

Дед сошёл с ума и потерял связь с реальностью. Уже давненько

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Кристина Дидыченко

Хорош

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Артем Якимов

Кто последний будет улетать, про свет помните 🤭

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Nikolay Evseev

Больше не будем отдавать в гос управление…. Будем «Блокировать имущество»

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Информационная безопасность

Туда их

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Сергей Я

Красава!

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Lester White

ну понеслось, дальше что, из зениток расстреливать будут или че?

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64 комментария
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