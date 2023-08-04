Путин разрешил блокировать имущество и счета попавших под санкции иностранных компаний и физлиц Статьи редакции
Против кого водить ограничения — будет решать президент по предложению Совбеза.
- Подписанный президентом закон опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу через 180 дней — в феврале 2024 года.
- Документ позволяет блокировать имущество, счета и операции иностранцев и зарубежных юрлиц, которые попали под российские санкции, обратил внимание Forbes. Решать, против кого вводить ограничения, будет президент по предложению Совета безопасности.
- Закон также запрещает финансовым учреждениям обслуживать переводы за границу, если получателем выступает подсанкционное лицо. ЦБ может ограничивать деятельность и штрафовать брокеров, инвестфонды или управляющие компании на сумму до 5 млн рублей за нарушение запрета, уточняет «Интерфакс».
- В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, который позволяет передавать во временное управление имущество, акции и доли в уставном капитале российских компаний, которые контролируются лицами из «недружественных» стран.
- После этого во временное управление Росимущества передали доли иностранцев в энергетической компании «Юнипро», генерирующей компании «Фортум», а также в российском юрлице «Данон» и «Балтике».
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Комментарий удален модератором
Почему ОПГ? Берут пример с цивилизованного и демократического Запада, чё плохого то?)
Налог на сверхприбыли для крупных компаний, а потом сразу отжим денег и имущества недружественных бизнесов и физ лиц... Казна пустеет, милорд... Нужно больше золота...
Да и вообще негров на улицах линчуют....ой, это не в РФ же.
Все что могут сгребают, как обычно
Это еще налог на «сво» не ввели. То ли будет
Прям ручное управление включилось- всё сам, всё сам... Прям как в 90е - этих можно доить, а эти пусть пока живут...
Опередил!
Пошла игра 😂 Давно пора играть в те же игры.
Комментарий удален модератором
Только правила этой игры устанавливают западные страны. Вот если бы Российская Федерация в ответ на санкции вводила бы налоговые льготы для западных компаний это была бы очень интересная игра. А так просто загнанная в угол крыса пытает побольнее укусить, так что это уже не игра, это истерика
Комментарий удален модератором
Вы сами себе придумали собеседника, с которым ведёте спор?
Комментарий удален модератором
Не, ну вы чо? Те кто прав, могут бабосы тыбрить. Те, кто не прав должны вести бизенс по-честному. Короче, кое кому прав на санкции не давали!
Средневековье ыыыыы
Ох как щедр Владимир Владимирович на подписание новых законов на этой неделе 😍
Ручку, похоже, нашел
Добрый и щедрый
Теперь, когда закон готов, мы можем приступить к ограблению.
Ограбление века
Комментарий удален модератором
царек видимо совсем отчаялся, начал подписывать все подряд
Ударная работа, всю неделю, без перерывов на обед. Долго тянул. А чего тянуть-то, если казна пустеет, а тут такой царский подгон прямо на виду? (-:
Так вот ты какой Чучхе 🌋
какой еще Пчхе Пчхе?
Ну что вы, он даже Навального к пулемёту не привязал. Так, всего 19 лет особого режима, в камере, где не выключается свет, нельзя разговаривать с однокамерниками, и свидания и переписка только через 10 лет.
Дед сошёл с ума и потерял связь с реальностью. Уже давненько
Хорош
Кто последний будет улетать, про свет помните 🤭
Больше не будем отдавать в гос управление…. Будем «Блокировать имущество»
Туда их
Красава!
ну понеслось, дальше что, из зениток расстреливать будут или че?