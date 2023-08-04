Право
Евгения Евсеева

Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на «сверхприбыль» крупных компаний Статьи редакции

Его ставка составит 10%, но если заплатить досрочно в 2023 году — снизится до 5%.

  • Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2024 года, заплатить налог нужно не позднее 28 января 2024-го.
  • Налог будет взиматься с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей. Размер сбора составит 10% от суммы превышения прибыли. Если компания внесёт «обеспечительный платёж» с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка снизится до 5%.
  • Сбор будет носить разовый характер, не коснётся малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных предприятий.
  • Правительство начало обсуждать «добровольный взнос» крупного бизнеса в бюджет феврале 2023 года. Минфин оценивал потенциальные поступления примерно в 300 млрд рублей.
  • После этого взнос решили оформить в виде налога на «сверхприбыль» за 2021-2022 годы. Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбор можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году.
  • Глава «Сбера» Герман Греф оценивал взнос в 10 млрд рублей, его банк заплатит до конца 2023 года, «Райффайзенбанк» — в сумму €50 млн до €100 млн (от 5,1 млрд до 10,2 млрд рублей). ВТБ заявлял, что «исключает вероятность уплаты взноса» из-за рекордного убытка банка в 2022 году.
Деньги
Евгения Евсеева
«Раз у бизнеса есть деньги — отдайте ему госкомпании, которые не жалко»: глава РСПП — о налоге на «сверхприбыль» Статьи редакции

Массовая приватизация с продажей интересных бизнесу активов могла бы помочь пополнить бюджет, и это лучше дополнительных налогов, считает Александр Шохин.

#новость #налоги

2348 просмотров
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 Хозяин

Временный, разовый, специальный.

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Семён Печкин

Частичный!

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Сергей Я

Всего 1%! Ну почти.

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Sergey Smirnov

Специальный, временный, одноразовый

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Alex GODERATOR

Да сдохни уже вован

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asdfgh

Когда он сдохнет, я месяца два буду праздновать

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Настя Савельева

Всего два? Целый год можно потом будет пировать

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Alex GODERATOR

Поддерживаю! Включу веселые песни и буду кататься по садовому (если оно ещё останется к тому времени)

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Саша Прохоренко

Как раз к тому времени стоит просохнуть

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vobla

Как агрессивно

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Амбассадор Черноголовки

Казна_пустеет_милорд.жпг

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Алла Нечаева

— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше жрать.

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Вася Пражкин
Сбор будет носить разовый характер

Верим?

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Кирилл Таран

Как обычно

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Серж

Политрук врет?

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Режиссер Максим

Разово регулярный

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Kiss1nger

"Правительство начало обсуждать «добровольный взнос» крупного бизнеса"
Эта власть сошла с ума.
Хотя как писал один умный человек: "Чем ближе крах...."

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asdfgh

Что то слишком часто этот долбоёб стал ручку расписывать

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Вадим Д.

О, как в ГАИ, скидка 50%.

А если не заплатить, вся прибыль будет считаться «сверх» и подлежит угону в казну?

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Павло Эскобаров

Эй бизнес у тебя есть немного денег?
Они бы очень помогли мне загнать нас в более глубокую жопу.

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fyp

А сфига ли нефтегазовый сектор не будет? Это же для них делалось. У них ведь налоги считали по urals, хотя по факту они сильно дороже продавали

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Сергей Я

Им сейчас сложно, надо отнестись с пониманием!

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говнокот

у них уже отжимали, сейчас черед других.

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Дима Анонимный

Короче, деняк нету. Вопрос: а щто случилось :D. Если серьезно, это признак дыры в бюджете, дальше - больше

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Radskiy

по факту этот налог 100% затронет торговые сети следовательно они это будут компенсировать через повышение цен на продукт за которые будет платить моя жена деньгами из тумбочки

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Саша Прохоренко

Пока у вас есть тумбочка, игра не закончена

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Stas St

Разовый налог на сверхприбыль? :D чиво

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новый участник

Еще один способ попросить денег у граждан.

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Арина Александрова
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Владимир Зыков

Налог называется скинуться на общак.

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Русик Чебот

Как много приятных радостных законов на этой неделе

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31 комментарий
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