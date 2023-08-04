Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на «сверхприбыль» крупных компаний Статьи редакции
Его ставка составит 10%, но если заплатить досрочно в 2023 году — снизится до 5%.
- Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2024 года, заплатить налог нужно не позднее 28 января 2024-го.
- Налог будет взиматься с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей. Размер сбора составит 10% от суммы превышения прибыли. Если компания внесёт «обеспечительный платёж» с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка снизится до 5%.
- Сбор будет носить разовый характер, не коснётся малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных предприятий.
- Правительство начало обсуждать «добровольный взнос» крупного бизнеса в бюджет феврале 2023 года. Минфин оценивал потенциальные поступления примерно в 300 млрд рублей.
- После этого взнос решили оформить в виде налога на «сверхприбыль» за 2021-2022 годы. Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбор можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году.
- Глава «Сбера» Герман Греф оценивал взнос в 10 млрд рублей, его банк заплатит до конца 2023 года, «Райффайзенбанк» — в сумму €50 млн до €100 млн (от 5,1 млрд до 10,2 млрд рублей). ВТБ заявлял, что «исключает вероятность уплаты взноса» из-за рекордного убытка банка в 2022 году.
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Временный, разовый, специальный.
Частичный!
Всего 1%! Ну почти.
Специальный, временный, одноразовый
Да сдохни уже вован
Когда он сдохнет, я месяца два буду праздновать
Всего два? Целый год можно потом будет пировать
Поддерживаю! Включу веселые песни и буду кататься по садовому (если оно ещё останется к тому времени)
Как раз к тому времени стоит просохнуть
Как агрессивно
Казна_пустеет_милорд.жпг
— Папа, ты теперь будешь меньше пить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше жрать.
Верим?
Как обычно
Политрук врет?
Разово регулярный
"Правительство начало обсуждать «добровольный взнос» крупного бизнеса"
Эта власть сошла с ума.
Хотя как писал один умный человек: "Чем ближе крах...."
Что то слишком часто этот долбоёб стал ручку расписывать
О, как в ГАИ, скидка 50%.
А если не заплатить, вся прибыль будет считаться «сверх» и подлежит угону в казну?
Эй бизнес у тебя есть немного денег?
Они бы очень помогли мне загнать нас в более глубокую жопу.
А сфига ли нефтегазовый сектор не будет? Это же для них делалось. У них ведь налоги считали по urals, хотя по факту они сильно дороже продавали
Им сейчас сложно, надо отнестись с пониманием!
у них уже отжимали, сейчас черед других.
Короче, деняк нету. Вопрос: а щто случилось :D. Если серьезно, это признак дыры в бюджете, дальше - больше
по факту этот налог 100% затронет торговые сети следовательно они это будут компенсировать через повышение цен на продукт за которые будет платить моя жена деньгами из тумбочки
Пока у вас есть тумбочка, игра не закончена
Разовый налог на сверхприбыль? :D чиво
Еще один способ попросить денег у граждан.
Налог называется скинуться на общак.
Как много приятных радостных законов на этой неделе