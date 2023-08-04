Право
Евгения Евсеева

Путин отменил комиссии на переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц Статьи редакции

Отменить комиссии предложил ЦБ ещё в 2021 году, изначально речь шла о лимите в 1,4 млн рублей.

  • Документ, подписанный Владимиром Путиным, размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу через девять месяцев, то есть в мае 2024 года. Сейчас лимит на переводы без комиссии в месяц — 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП).
  • ЦБ рассказал о планах отменить комиссии за переводы самому себе в ноябре 2021 года. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении в декабре 2022-го как одну из мер в борьбе против «зарплатного рабства»: ситуации, когда сотрудник не может выбрать зарплатный банк самостоятельно и вынужден оформлять счёт в нужном работодателю.
  • Изначально лимит составлял 1,4 млн рублей, но крупные банки — в том числе «Сбер» и ВТБ — предлагали снизить его до 200-600 тысяч рублей. Ко второму чтению в документ внесли изменения: максимальную сумму перевода без комиссии увеличили до 30 млн рублей. Госдума одобрила поправки 25 июля 2023 года. В третьем чтении законопроект приняли на следующий день.
  • В ЦБ поясняли, что отмена комиссий распространится на три способа: по номеру телефона через СБП, по номеру счёта через приложение банка или личный кабинет на сайте. Правила не коснутся переводов через отделения банков, так как это «более затратная операция», и переводов по номеру карты — в таких случаях не всегда можно определить получателя.
  • Закон также обязывает банки как минимум за пять дней предупреждать клиента, что его вклад заканчивается — чтобы он мог переоформить договор или перевести деньги в другой банк. Этот пункт закона начнёт действовать через полгода — в феврале 2024-го.

#новость #цб #комиссии

4457 просмотров
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59 комментариев
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 Alexey Melikhov

Прочитал с буквальным смыслом слов. Орнул и не удивился.

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Nuke 7s

И я не сразу понял, хотя тоже не особо удивился

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badResistor

сначала не понял, а потом как понял)
Вспомнился анекдот
"
Москва. Центр. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Тут такое дело! ****на в заложники взяли и 100 миллионов долларов требуют, иначе обольют бензином и сожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Я конечно ****на уважаю, но больше 5 литров не дам.
"

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Невероятный Блондин

Логично )))
У граждан откуда такие деньги.
Всё для госаппарата

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1 комментарий
Виталий

Так и победим

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Максим Соколовский

Обнулил так сказать

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Александр Таргетолог

Вот это я понимаю кликбейтный заголовок!

Браво господа👏😂

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Sasha Bor

А с Путина когда-то брали вообще комиссию за перевод самому себе?

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Максим Ростокин

Так он может прийти в любой магазин и взять с полки пирожок. Но это не точно

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1 комментарий
Mio Punit Remedy

путин деньгами вообще не пользуется уже много лет.
а представить банковскую карту путина вообще невозможно. Зачем она ему?

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1 комментарий
Pivozavr

Мастерский заголовок 👏

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Николай Оболенский

Настоящий кликбейт😂

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2 комментария
Toxic Person

Объясните в чем прикол?

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3 комментария
Андрей Вечерний
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xbevice

Ну как, раньше цб считал что 1.4млн хватит за глаза, но более сведущий решил, что надо хотя бы 30

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2 комментария
Иван Серик
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Илья Попов

Каждый час.😎

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Dimitri

Заголовок просто класс.
Путин только самому себе отменил перевод или для нас это тоже действует?

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Сергей Коновалов

Переспросить ни кто не рискнул. С тех пор российская ж.д. колея на 15 см. шире.

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Слегка Придурковатый

Ехал Путин через Путин...

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badResistor

Вот интересно. Я знаю только 2 фамилии за использование которых в интернете могут посадить по надуманным поводам. Одну вы назвали, вторая 19 лет получил. В интересное время живем.

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Илья Попов

Куда ехал, в Голландию?

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asdfgh

Когда уже у него в мозгу тромб оторвётся нахуй

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Вадим Д.

Щедрый добрый царь. Таки ручку поймал.
Себе-то мог бы и до 48 лярдов разрешить.
А потому что скромный ☝🏻

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Илья Попов

Надеюсь, вместе с тобой весь народ счастлив.

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Случайные фотографии

"Какой канал что подписать?"

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Ilya Ilchenko

Самому себе?

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fullstackoff

С козырей зашёл

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Хозяин

Удмурт Банкетному

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Георгий

А как банки будут идентифицировать, что человек переводит сам себе? У каждого банка собственные дуратские внутренние системы.

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Лицо истины

Если в графе "кому" Путин В. В., то без комиссии, чего тут тупить?

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Лулу

По реквизитам — по совпадению ФИО, по номеру телефона — по совпадению номера. Будто бы самый очевидный вариант

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1 комментарий
High Stakes

*300 тысяч после деноминации.

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Fledermausi

Заголовок бесценен

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MakaR

Дед в ударе сегодня! Ух как зажигает!

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Илья Попов

Хочется увидеть гол тоже, но не в собственных воротах.

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При себе ничего нет

Кокс хороший попался и шлюху убил наверно из пистолета вот и настроение хорошее

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Ник К.

Из-за одной очепятки в комментариях начался сущий кошмар 🤣

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Илья Попов

Народ устал от смеха.🤣👍

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2 комментария
Aleksandr Nik

Слава Богу я прямо выдохнул - сарказм

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Костя Жажиев

Путин отменил себе комиссии )) ну не мудрено ! Я сам себе никогда не смогу переводить 30 Лямов ))

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debil
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Илья Попов

Это Я 🤣🤣🤣

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ilia

Как много за сегодня и удивительно что в один день - и законов кипу, и решений, и законопроектов на осеннюю сессию анонсировано...

Связано как-то, не?..

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Случайные фотографии

А осенью обещали не тянуть с уголовной ответственностью в связи с тем чем уже не пахнет

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asdfgh

Вот же мразь ебаная

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59 комментариев
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