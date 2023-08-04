Путин отменил комиссии на переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц Статьи редакции
Отменить комиссии предложил ЦБ ещё в 2021 году, изначально речь шла о лимите в 1,4 млн рублей.
- Документ, подписанный Владимиром Путиным, размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу через девять месяцев, то есть в мае 2024 года. Сейчас лимит на переводы без комиссии в месяц — 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП).
- ЦБ рассказал о планах отменить комиссии за переводы самому себе в ноябре 2021 года. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении в декабре 2022-го как одну из мер в борьбе против «зарплатного рабства»: ситуации, когда сотрудник не может выбрать зарплатный банк самостоятельно и вынужден оформлять счёт в нужном работодателю.
- Изначально лимит составлял 1,4 млн рублей, но крупные банки — в том числе «Сбер» и ВТБ — предлагали снизить его до 200-600 тысяч рублей. Ко второму чтению в документ внесли изменения: максимальную сумму перевода без комиссии увеличили до 30 млн рублей. Госдума одобрила поправки 25 июля 2023 года. В третьем чтении законопроект приняли на следующий день.
- В ЦБ поясняли, что отмена комиссий распространится на три способа: по номеру телефона через СБП, по номеру счёта через приложение банка или личный кабинет на сайте. Правила не коснутся переводов через отделения банков, так как это «более затратная операция», и переводов по номеру карты — в таких случаях не всегда можно определить получателя.
- Закон также обязывает банки как минимум за пять дней предупреждать клиента, что его вклад заканчивается — чтобы он мог переоформить договор или перевести деньги в другой банк. Этот пункт закона начнёт действовать через полгода — в феврале 2024-го.
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Прочитал с буквальным смыслом слов. Орнул и не удивился.
И я не сразу понял, хотя тоже не особо удивился
сначала не понял, а потом как понял)
Вспомнился анекдот
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Москва. Центр. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Тут такое дело! ****на в заложники взяли и 100 миллионов долларов требуют, иначе обольют бензином и сожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Я конечно ****на уважаю, но больше 5 литров не дам.
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Логично )))
У граждан откуда такие деньги.
Всё для госаппарата
Так и победим
Обнулил так сказать
Вот это я понимаю кликбейтный заголовок!
Браво господа👏😂
А с Путина когда-то брали вообще комиссию за перевод самому себе?
Так он может прийти в любой магазин и взять с полки пирожок. Но это не точно
путин деньгами вообще не пользуется уже много лет.
а представить банковскую карту путина вообще невозможно. Зачем она ему?
Мастерский заголовок 👏
Настоящий кликбейт😂
Объясните в чем прикол?
Ну как, раньше цб считал что 1.4млн хватит за глаза, но более сведущий решил, что надо хотя бы 30
Каждый час.😎
Заголовок просто класс.
Путин только самому себе отменил перевод или для нас это тоже действует?
Переспросить ни кто не рискнул. С тех пор российская ж.д. колея на 15 см. шире.
Ехал Путин через Путин...
Вот интересно. Я знаю только 2 фамилии за использование которых в интернете могут посадить по надуманным поводам. Одну вы назвали, вторая 19 лет получил. В интересное время живем.
Куда ехал, в Голландию?
Когда уже у него в мозгу тромб оторвётся нахуй
Щедрый добрый царь. Таки ручку поймал.
Себе-то мог бы и до 48 лярдов разрешить.
А потому что скромный ☝🏻
Надеюсь, вместе с тобой весь народ счастлив.
"Какой канал что подписать?"
Самому себе?
С козырей зашёл
Удмурт Банкетному
А как банки будут идентифицировать, что человек переводит сам себе? У каждого банка собственные дуратские внутренние системы.
Если в графе "кому" Путин В. В., то без комиссии, чего тут тупить?
По реквизитам — по совпадению ФИО, по номеру телефона — по совпадению номера. Будто бы самый очевидный вариант
*300 тысяч после деноминации.
Заголовок бесценен
Дед в ударе сегодня! Ух как зажигает!
Хочется увидеть гол тоже, но не в собственных воротах.
Кокс хороший попался и шлюху убил наверно из пистолета вот и настроение хорошее
Из-за одной очепятки в комментариях начался сущий кошмар 🤣
Народ устал от смеха.🤣👍
Слава Богу я прямо выдохнул - сарказм
Путин отменил себе комиссии )) ну не мудрено ! Я сам себе никогда не смогу переводить 30 Лямов ))
Это Я 🤣🤣🤣
Как много за сегодня и удивительно что в один день - и законов кипу, и решений, и законопроектов на осеннюю сессию анонсировано...
Связано как-то, не?..
А осенью обещали не тянуть с уголовной ответственностью в связи с тем чем уже не пахнет
Вот же мразь ебаная