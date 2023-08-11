Суд отменил освобождение под залог для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида — его отправят под арест Статьи редакции
Об этом просили прокуроры, которые заподозрили его в попытке повлиять на свидетелей.
- Cэма Бэнкмана-Фрида возьмут под стражу прямо в зале суда, а затем его отправят под арест — в тюрьме он будет ожидать начала судебного разбирательства, которое назначено на 2 октября 2023 года, пишет CNBC. Всего оно продлится около четырёх недель.
- Судья поддержал просьбу прокуратуры поместить Бэнкмана-Фрида под арест и отменил прошение предпринимателя об отсрочке до момента аппеляции.
- Основателя FTX обвинили в «фальсификации показаний свидетелей» и нарушении условий освобождения под залог. В частности, Минюст США обвинял Бэнкмана-Фрида в попытке дискредитировать возможного главного свидетеля обвинения — директора Alameda Кэролайн Эллисон. Предприниматель передал её личный дневник The New York Times, а издание опубликовало материал с цитатами из него.
- В заключении суда говорится, что Бэнкман-Фрид за последние несколько лет отправил около сотни электронных писем в СМИ и совершил больше 1000 звонков представителям прессы. Материал The New York Times стал «последней каплей», пишет CNBC. Его обвинение посчитало «попыткой запугать свидетелей через СМИ».
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
- В декабре Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В конце месяца Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию, а два бывших руководителей FTX и Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
- После этого основателя криптобиржи отпустили под залог в $250 млн — он находится под домашним арестом в доме родителей. К условиям освобождения под залог судья с 4 января 2023 года добавил новое: Бэнкман-Фрид не может получить доступ к активам FTX или Alameda. Тогда же тот отказался признавать вину в обмане инвесторов.
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а чо так? Фридом Сему
Поделом. А залог — в бюджетный кармашек, не пропадать же.ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации»
Ещё увидит, это явно не последнее дело криптаношенников.
Можно только пожелать не ронять мыло
Залог возврату не подлежит 😁
Sam Bankman Fraud
Слишком нагло отработали. Придется ему посидеть, пока более аккуратную схему освобождения выстроят.
Ну, чувак получает то, что заслужил. Сначала ты имеешь почти 20 ярдов долларов, почти любые возможности и живешь в раю. А через 4 дня лишаешься всего, понимая, что в конце концов сядешь и лучшие годы жизни будешь гнить в тюрьме с нигерами и латиносами. Жизнь прикольная штука.
Какая романтика, какие эмоции и переживания, считаю что их надо простить. Простили же они депозиты своих клиентов. :) Да и вообще, деньги это не главное, тем более когда они чужие.
Залог-то вернули?
Если нет — то ждите в осеннюю сессию новый законопроект в ГД с разрешением отпускать под залог «по аналогии с американским законодательством», типа как об иноагентах. Надо же как-то зарабатывать.
— Разрешите выйти под залог.
— Оплатите в кассу.
(на следующий день)
— Вы невежливо чихнули в сторону офицера ФСИН, который находился от вас в 20 кварталах, это зафиксировала камера. Пожалуйте в ШИЗО.