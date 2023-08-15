Право
Артур Томилко

Глава СК поручил возбудить уголовное дело против Red Wings после задержек рейсов Статьи редакции

Авиакомпания с 12 августа 2023 года задерживает перелёты из-за поломки двух самолётов Boeing 777.

Дополнено в 21:13 мск. Все рейсы Red Wings вернутся к полётному расписанию 16 августа 2023 года, сообщили в компании.
  • Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело против Red Wings из-за ненадлежащего оказание услуг, следует из сообщения СК.
  • Глава ведомства обратил внимание на публикации СМИ о том, что 12-14 августа 2023 года пассажиры авиакомпании не смогли вовремя вылететь из-за задержек нескольких рейсов. По данным СК, им также приходилось «длительное время находиться в некомфортных условиях» в ожидании вылета.
  • 14 августа «Интерфакс» сообщил о задержке регулярных рейсов Red Wings из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в Анталью и обратно более чем на сутки. В компании пояснили, что перелёты отложены из-за поломки двух самолётов Boeing 777. Представители Red Wings также отметили, что пассажиры были обеспечены питанием и проживанием за счёт компании.
  • После этого перевозчик запросил борт у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Вечером 14 августа компания выполнила перелёт из Екатеринбурга в Анталию.
  • Однако 15 августа Red Wings продолжила задерживать, а также начала отменять другие рейсы. В частности, по данным «Интерфакса», был отменён перелёт из «Жуковского» в Шарм-эль-Шейх. О задержке рейса из Уфы в Алма-Аты сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Еще семь рейсов авиакомпания запланировала выполнить на самолётах «Икара».
Фото ТАСС 

#новость #redwings

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39 комментариев
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 Rha

Т.е. неважно, что самолеты сломались, главное, чтобы продолжали летать?

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Гер Шмитт

Ну приоритеты государства вроде давно известны.

И жизнь там где-то на 2 месте с конца.

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Griby Lenina

Поезд, стой! Раз, Два!

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S.Capusta

Не самолеты сломались. Все сломалось, а это последствия..

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Chinko

Там людей несколько часов держали в самолете и не выпускали, многие едва не падали в обморок, было нечем дышать

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Rha

Не спорю, это ужасно и компания должна понести наказание. Но, уголовка?
Это чтобы в следующий раз забили на безопасность в угоду времени? Как тут уже написали - не видно состава преступления.

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Valentin Dombrovsky

Это уголовка со штрафом - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/

УК РФ Статья 238. Производство, хранение…
УК РФ Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение…
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ЧятЖПТ

А почему уголовное дело должно побудить когото совершить еще одно нарушение?

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Джон Еребович

В следующий раз, сразу людей в гостиницу, а не попытки побыстрому порешать

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Александр Голубев

Сомолёт лети! Раз, Два!

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Тесла-канадец

Вы что не понимаете? Это же дискредитация заверений что санкции России на пользу.

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Юрий Морозов

Анка, ты же коммунист!

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Chained Dragon

Зная их образ мышления, думаю это было наказание за публичную огласку причины, которая роняет тень на... ну... на номенклатуру и т.д. Еще чего не хватало, холопы думать начнуть или вообще летать перестанут.

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C. Steel

Полагаю, что СК возбудился не из-за отмены рейсов, а из-за вот этого

приходилось «длительное время находиться в некомфортных условиях» в ожидании вылета.
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Dimitri

СК не хочет дело завести против чувака который нас в санкционную(и не только) задницу загнал?

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ЧятЖПТ

Ради пары лайков получить двушечку это да..сильно...

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Роман?

Ну тут возможны варианты. Всегда можно сказать, что это про Бидона

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Степан Фадеев

Эм, между полетом на не исправном самолёте и сидение в духате в этом же самолёте , но на земле, Яб выбрал второе.

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Pavel Chernev

В следующий раз, так и будет) только заставят взлететь хаха

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Джон Еребович

Там вариантов много: не держать пассажиров долго, если держишь, то создать комфортные условия.

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RvN

Отличная позиция. Чем больше уголовных дел, тем больше убытков и без того загнанных в угол перевозчиков и простоя. Учитывая что производить новые самолеты мы умеем только на бумаге, а иранские запчасти кончаются, то все идет по плану.

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Гер Шмитт

Главное чтобы не дошло до ситуации, где под угрозой уголовки таки начали летать все, даже на убитых самолетах.

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Dimitri

Обязательно дойдет. Можно не сомневаться.

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Юрий Морозов

Да, но при крушении возбуждается уголовное дело по другой статье.
Алиса, девочка моя, тебе не уйти от спортивной славы (С)

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Denis

Какой он легковозбудимый

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Dark Soul

Хм, если бастрыкин возбудился значит это кому то нужно. Он просто так не возбуждается

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Евгений В.

Глава СКР решил почитать новости …😄

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Kirill Kirillov

С монитора через лупу

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Оптимист

Главное чтобы через лупу ,а не через за...

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Denis Zotov

Поддержим отрасль во время санкций

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Sergei Fedostsev

А где здесь состав преступления в рамках УК РФ?
Вот если бы RW отправил пассажиров на сломанном самолете, и они бы не долетели, например, развернулись и сели в аэропорте вылета, тогда да - 238 УК РФ.

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Chinko

Надеюсь накажут по всей строгости, дед я верю в тебя!

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Шалтай

М-да уж

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Шалтай

А против аэрофлота слабо возбудь из-за неработающих тормозов

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Сухой Стояк

Уголовка за ненадлежащее оказание услуг?
Все таки власти меня смогли удивить.

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ЧятЖПТ

Так ненадлежащее качество услуг это и есть статья в УК.

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Vera Loginova

Вот только неизвестно будет ли оно возбуждено

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C. Steel

Заголовок кликбейтный.
Создается впечатление, что СК возбудил дело из-за задержки рейсов, а не из-за душегубки, которую устроила авиакомпания.

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Mr Black

Построим кучу ssj и мс21 говорили они,тьфу,надоело это вранье…

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