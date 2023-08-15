Глава СК поручил возбудить уголовное дело против Red Wings после задержек рейсов Статьи редакции
Авиакомпания с 12 августа 2023 года задерживает перелёты из-за поломки двух самолётов Boeing 777.
- Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело против Red Wings из-за ненадлежащего оказание услуг, следует из сообщения СК.
- Глава ведомства обратил внимание на публикации СМИ о том, что 12-14 августа 2023 года пассажиры авиакомпании не смогли вовремя вылететь из-за задержек нескольких рейсов. По данным СК, им также приходилось «длительное время находиться в некомфортных условиях» в ожидании вылета.
- 14 августа «Интерфакс» сообщил о задержке регулярных рейсов Red Wings из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в Анталью и обратно более чем на сутки. В компании пояснили, что перелёты отложены из-за поломки двух самолётов Boeing 777. Представители Red Wings также отметили, что пассажиры были обеспечены питанием и проживанием за счёт компании.
- После этого перевозчик запросил борт у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Вечером 14 августа компания выполнила перелёт из Екатеринбурга в Анталию.
- Однако 15 августа Red Wings продолжила задерживать, а также начала отменять другие рейсы. В частности, по данным «Интерфакса», был отменён перелёт из «Жуковского» в Шарм-эль-Шейх. О задержке рейса из Уфы в Алма-Аты сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Еще семь рейсов авиакомпания запланировала выполнить на самолётах «Икара».
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Т.е. неважно, что самолеты сломались, главное, чтобы продолжали летать?
Ну приоритеты государства вроде давно известны.
И жизнь там где-то на 2 месте с конца.
Поезд, стой! Раз, Два!
Не самолеты сломались. Все сломалось, а это последствия..
Там людей несколько часов держали в самолете и не выпускали, многие едва не падали в обморок, было нечем дышать
Не спорю, это ужасно и компания должна понести наказание. Но, уголовка?
Это чтобы в следующий раз забили на безопасность в угоду времени? Как тут уже написали - не видно состава преступления.
Это уголовка со штрафом - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/bc5d3aade4df6fc1ea563ba409c7cb6f6108be59/
А почему уголовное дело должно побудить когото совершить еще одно нарушение?
В следующий раз, сразу людей в гостиницу, а не попытки побыстрому порешать
Сомолёт лети! Раз, Два!
Вы что не понимаете? Это же дискредитация заверений что санкции России на пользу.
Анка, ты же коммунист!
Зная их образ мышления, думаю это было наказание за публичную огласку причины, которая роняет тень на... ну... на номенклатуру и т.д. Еще чего не хватало, холопы думать начнуть или вообще летать перестанут.
Полагаю, что СК возбудился не из-за отмены рейсов, а из-за вот этогоприходилось «длительное время находиться в некомфортных условиях» в ожидании вылета.
СК не хочет дело завести против чувака который нас в санкционную(и не только) задницу загнал?
Ради пары лайков получить двушечку это да..сильно...
Ну тут возможны варианты. Всегда можно сказать, что это про Бидона
Эм, между полетом на не исправном самолёте и сидение в духате в этом же самолёте , но на земле, Яб выбрал второе.
В следующий раз, так и будет) только заставят взлететь хаха
Там вариантов много: не держать пассажиров долго, если держишь, то создать комфортные условия.
Отличная позиция. Чем больше уголовных дел, тем больше убытков и без того загнанных в угол перевозчиков и простоя. Учитывая что производить новые самолеты мы умеем только на бумаге, а иранские запчасти кончаются, то все идет по плану.
Главное чтобы не дошло до ситуации, где под угрозой уголовки таки начали летать все, даже на убитых самолетах.
Обязательно дойдет. Можно не сомневаться.
Да, но при крушении возбуждается уголовное дело по другой статье.
Алиса, девочка моя, тебе не уйти от спортивной славы (С)
Какой он легковозбудимый
Хм, если бастрыкин возбудился значит это кому то нужно. Он просто так не возбуждается
Глава СКР решил почитать новости …😄
С монитора через лупу
Главное чтобы через лупу ,а не через за...
Поддержим отрасль во время санкций
А где здесь состав преступления в рамках УК РФ?
Вот если бы RW отправил пассажиров на сломанном самолете, и они бы не долетели, например, развернулись и сели в аэропорте вылета, тогда да - 238 УК РФ.
Надеюсь накажут по всей строгости, дед я верю в тебя!
М-да уж
А против аэрофлота слабо возбудь из-за неработающих тормозов
Уголовка за ненадлежащее оказание услуг?
Все таки власти меня смогли удивить.
Так ненадлежащее качество услуг это и есть статья в УК.
Вот только неизвестно будет ли оно возбуждено
Заголовок кликбейтный.
Создается впечатление, что СК возбудил дело из-за задержки рейсов, а не из-за душегубки, которую устроила авиакомпания.
Построим кучу ssj и мс21 говорили они,тьфу,надоело это вранье…