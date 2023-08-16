МВД предложило разрешить следствию получать доступ к устройствам и данным у операторов до суда Статьи редакции
Сейчас ведомству, например, для доступа к переписке нужно разрешение суда.
МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности» — по ним ведомство предлагает приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые данные, передаваемые через интернет, пишет «Коммерсантъ». Документ опубликован на портале проектов правовых актов, он открыт для обсуждения до 28 августа 2023 года.
- Согласно документу, МВД получит возможность изучать «информацию, в том числе содержащуюся в технологических системах её передачи». В пояснительной записке к проекту говорится, что данные, в том числе текстовые сообщения, можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных носителей.
- Ведомство объясняет, что удалённый доступ необходим из-за широкого распространения преступлений, которые совершают с помощью банковских карт, интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи, также преступники часто используют VPN-сервисы. При этом 71% уголовных дел приостановлены, так как не удалось определить преступника.
- Причина — нехватка инструментов, которые «позволяли бы оперативно и в режиме реального времени исследовать текстовые, аудио- и видеоданные, а также техническую информацию о месте и времени удалённого подключения, оборудовании, включая его модель, сетевой и физический адрес, серийный номер, а также сведения о взаимодействии пользователя с информационными системами и их реакции на запросы пользователя».
- Сейчас для получения доступа к сообщениям граждан МВД нужно решение суда — так как те защищены тайной переписки, напомнил «Ъ» партнёр юрфирмы «Братья Яблоковы» Артём Яблоков. Даже если поправки примут, решение суда всё равно понадобится — но «постфактум».
- Источник издания в правоохранительных органах объяснил, что цель предложений — официально «включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках оперативно-разыскной деятельности». В МВД на запрос «Ъ» не ответили, крупные операторы связи отказались от комментариев.
- С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому сервисы, внесённые в реестр организаторов распространения информации, должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Всего в реестре более 350 записей. Среди них — сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter и другие.
- В марте 2022 года правительство России разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов по «закону Яровой», чтобы они могли снизить свои расходы.
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Хосподи, да уберите уже эту ненужную прокладку - суд. Написал в интернете - в тюрьму, зачем лишние телодвижения?
Не понравился царю - в тюрьму
VC опустеет
Переадресация)))
так это уже давно сделали
а зачем так сложно - сразу в тюрьму а потом выпускать кто заслужит
Какая удобная тема. Небось всё «по требованиям трудящихся».
Теперь-то как жизнь наладится, ух!
У Терешковой стопицот мешков писем от народа, просят без суда и следствия дать доступ к переписке.
трудящимся нужна крепкая рука и стальной сапог в заднице
Вопрос доверия системе МВД открыт. В цивилизованном обществе на слежку и проверку личных данных получают ордер. В сериале «Родина» (2011) давая разрешение на слежку уточняют, что частную жизнь, секс и т.д нельзя смотреть. Иначе все куколды шли бы в органы работать. Но конечно даже с ордером многие правилами пренебрегают нарушая личные границы других людей. Человеческий фактор.
А ещё это связано с тем, что в структурах работают такие же люди, как и все остальные. Они так же могут оказаться преступниками. Они могут незаконно преследовать, иметь личные мотивы, завладеть личными данными и даже подставить другого человека отводя подозрение от себя. Поэтому существует правовой механизм на подобные действия. В России видимо уже нет.
Вопрос к системе МВД наоборот давно уже закрыт в нашей стране ! Никому они не нужны их работу все видели , пинание пенсионеров и молодежи , доверия 0
Спасибо, смешно.
Ну наконец то. Не хватало этой процедуры.
Только что негодовал в каментах о том, что нет этой знаковой новости. И вот она.
Что ж, всех поздравляю - фундамент Чебурнета заложен. Остался косметический ремонт - и можно выкатывать.
Думаешь будем как китайцы? социальный рейтинг, кошка-жена, миска риса
А может проще запретить связь и устройства? А то чё то бегать , узнавать, получать, а так нет общения нет проблемы
Да зачем, Аврору надо допилить ещё за N миллиардов, авторизация по паспорту, с полным копированием всех данных на сервера и всё
Я согласен с вами. Ибо дети сидят в своих телефонах а потом в *** долбятся. Вот в СССР айфонов не было. Как и секса. И ничего, прожили же как-то.
Проблема есть. И ее надо вычислять. Другой вопрос, что как сделать так, чтобы и частную жизнь не сделать публичной и мошенников изловить. Оперативность решения суда по допуску к такой информации не решает конфликт интересов. Проще открыть орп доступ.
Вангую сейчас налетят «бизнесмены» и будут ныть зачем здесь эта новость и хватит скатываться в политику
им нечего скрывать да и кому они нужны
А вы кто?
Их тут давно нет
сорм итак обязан каждый опсос и провайдер ставить чего ещё то этим собакам ннадо? чего они там при наличии впн у клиента на серваках опсоса разглядеть хотят, смски? особенно учитывая что в мвд дознаватели сидят из серии сиди сама открою
В режиме онлайн хотят, и без всяких судов. И чтоб ты об этом не узнал, ну по крайней мере до тех пор, пока тебя не начнут грузить в пативен. Лол.
Конституция Российской Федерации ст. 23
Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Эта конституция "для кого надо" конституция.
ухахахах . самая демократическая конституция была при Сталине
Негодующим либералам рекомендую подумать над тем сколько жизней и здоровья можно было бы спасти если бы у МВД была узаконенная возможность вскрытия электронных устройств и получения переписок из мессенджеров и социальных сетей.
А расскажите механизм спасения жизни путем получения реалтайм доступа к переписке в ВК?
Слишком толсто.
Кстати, негодующие либералы, а вы помните как какой-то там журналист Голунов под видом журналистских расследований сбывал наркотики и как его поймали? А потом показали его квартиру и лабораторию. А, стоп...
Или используя этот закон можно будет нарисовать (кто же проверять будет) рандомному человеку или неугодному что он с ней общался.
И как будто среди ментов не бывает преступников. Вон пьяные сотрудники сбили лет 15 назад девочку, а потом добили ее и закопали.
Вопрос подставы и использования в корыстных целях такого закона.
В нормальном процессе если дело требует срочности — судью и ночью разбудят.
"МВД предложило разрешить следствию получать доступ к устройствам и данным у пользователей до операторов"
Пните, когда/если примут
Вам позвонят на выключенный телефон, когда примут.
разбудим тебя через сто лет и ты ответишь
Ну-да, ну-да, пошла я нахрен
самая лучшая конституция была при Сталине
Занятная новость для тех особенно , кто думает , что мир крутится вокруг них.. а о чем эта новость для вас?
Когда помимо вашей мамы о том что вы идете снимать крупную сумму в банке будет знать тащ майор и его знакомые лысые крепыши необремененные интеллектом и манерами, но заботливо вас встретившие на выходе из банка чтобы помочь донести сумку до машины, не до вашей правда, вы поймете о чем эта новость именно для вас.
Когда в приватной беседе назовете царя обезумевшим маньяком, а это станет поводом вас посадить лет на 10 и отжать бизнес, тоже задумаетесь а уж не для меня ли та новость была.
А ну расскажите для кого написан этот закон, если он непосредственно касается прав и свобод граждан страны?
Портал напихивания в панамку открыт)) Это ж триггер для местных экспертов.
вместо суда надо просто присылать СМС с приговором - дешевле и быстрее
Посмотрите фильм "Особое мнение". Преступника нужно ловить задолго до совершения преступления.
не до суда а сразу при покупке телефона или сим карты - в договоре согласие на прослушку - если не согласен - не продается
Всё слушается и так, не переживайте.
в ГУЛАГе связь не нужна - товарищ начальник все передаст если надо
Это ж можно возбудиться, получить все доступы, остыть, а через месяцок на терпилу опять нападут как раз при выходе из банка с крупной суммой на руках. Нормальная схема, рабочая.
получать доступ к устройствам и данным у операторов до суда -так суда же нет . так что все логично
Теперь они узнают, что я всё ещё слушаю ‘Руки Вверх’! 🎵
А Андрей Губина хочешь сказать не слушаешь да? И Еву Польну тоже?
За такие музыкальные вкусы сразу расстрел.
микрофоны и камеры должны устанавливаться на кухнях и в спальнях для безопасности жильцов чтобы они не наболтали лишнего - сказал жене что то подозрительное -звоночек - вы на пути преступления
Налог на кота. Фантастическая повесть про будущее Москвы
"Александр Иванович перешагнул порог квартиры, повесил на вешалку плащ и только тогда снял с переносицы датчик, показывающий, какой объем воздуха он потребил за время передвижения по Москве. Налог на воздух в России стали взимать уже давно, пять лет назад. Мотивировали тем, что на эти средства установят очистные сооружения.
Александр Иванович снял шагомер - небольшие ножные кандалы, соединённые тонкой цепочкой, тоже снабжённой датчиком – за передвижение по улицам также брали налог, который, по уверениям чиновников, тратился на ремонт тротуаров.
Прошёл в комнату. Тёща, как обычно в это время, смотрела передачу «Новости Мавзолея», которые давали населению ощущение вечного покоя. На экране вокруг ленинского гроба расхаживал комментатор и вещал про стабильность во всех сферах. Жена варила макароны. Сын играл с рыжим котом, который ловил бумажный бантик.
- Саша, ты заплатил налог на кота? – Строго поинтересовалась тёща.
- Забыл.
- Опять! Как же так?
- Мама, Вы бы болтали поменьше, - зло заметил Александр Иванович. – Из-за Вас налог за разговор растёт. То ли дело папа.
Тесть кивнул и прожестикулировал что-то, пользуясь азбукой глухонемых. А потом отстучал тростью фразу азбукой Морзе.
- Старый матерщинник, - подумал Александр Иванович.
Налог на разговоры ввели, чтобы граждане не тратили время на обсуждение реформ, тогда как нам нужно догнать и перегнать Украину.
Вся квартира среднестатистического россиянина теперь мигала огоньками датчиков, фиксирующих речь, движения, траты услуг ЖКХ. Их поставляла государству семья олигархов Вротимгерб - друзья Того, Кого Нельзя Называть.
Александр Иванович зашёл в ванную. С отвращением бросил взгляд на мыльную воду в ванне, где уже помылась вся семья – налог на воду был слишком высок.
На унитазе тикал датчик налога на естественные отправления.
После макарон с кислым кетчупом «Седьмое ноября» Александр Иванович с женой отправились в спальню. На кровати мигал датчик, который подсчитывал время, потраченное на сон и соитие. Полноценный секс стоил дороже, поэтому многие граждане перешли на самоудовлетворение, которое датчик пока определять не мог. Сексом в других комнатах заниматься было нельзя – повсюду стояли ещё и видеокамеры.
Александр Иванович
То есть включить через алисы и прочие «умные» колонки круглосуточную трансляцию из своей квартиры (и не только) всяким уродам в яндексы это норм, а товарищ майор зайдет потыкает по сообщениям в чате это ужас-ужас?! 😂 вот хомячатина-то. У яндексов технических возможностей поставить под контроль и влиять на вашу жизнь в х100 раз больше, учитывая что вы ему дружно сливаете. Или «ЭТО ДРУГОЕЕЯ, яндекс не может помыслить зла! КАК ТЫ НЕПОНИМАЕИШЬ!!1ц 😭🤣»
Не все 145млн населения пользуются яндекс маруся колонками, прикинь.
именно так - зэки должны быть под присмотром а что такова
Аншлаг.
Ну вот теперь после этой новости , часть граждан страны , наконец то перейдут на сотовых операторов за границей ! Молодцы - сами хоронят сотовую связь в России , ну а потом star link 😁 спасибо что всем сообщили ,будем искать оператора из другой страны
в СССР сотовой связи не было и ничего -в космос летали
за старлинк в тюрьму
Просто переименуйте полицейских в судей, уберите лишние инстанции
только опричнина спасет
в СССР даже пишущие машинки были под строгим контролем и ничего - в космос летали так что обойдетесь без сотовых и интернетов
кончилось тем, что совок развалился. Вы хотите того же для России?
На чем ты написал этот комментарий?
Либерасты скажут - "Зрада!"
Патриорты - "Так и надА!"
поцРеоты
Предлагаю рассмотреть закон по которому можно отбирать что угодно и сажать кого угодно, за исключением разумеется избранных. Кто против - лайк, кто за - минус. Сейчас рассмотрим закон сразу во всех чтениях за 1 день.
а разве сейчас не так ?
Да и суд можно отменить вообще, чо уж там. Сразу сажать и всё. К чему все эти нежности, да, МВД?
Легальная слежка, збс
зэки ГУЛАГа возмутились ?
Предлагаю МВД вообще отменить суд и сразу сажать.
суд давно отменен - доброе утро
где вездесущие "мне нечего скрывать"?
едут на работу в лахту на метро
поймите - иначе курс будет 200 - нефть уже начала падать. единственное спасение -ГУЛАГ
кто холопам вообще дал право писать каменты
Это же полный пиздец, реально Северная Корея.
а чем плохо в северной корее их америка боится
кому не нравится - ехайте на запад вы же все великие айтишники да вас там будут умолять прийти к ним на работу ) дадут все - квартиру машину много денег и вина)
Даже интересно, сколько будет стоить получить переписку?
кто не установит у себя дома яндекс колонку - будут давать 10