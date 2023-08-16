МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности» — по ним ведомство предлагает приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые данные, передаваемые через интернет, пишет «Коммерсантъ». Документ опубликован на портале проектов правовых актов, он открыт для обсуждения до 28 августа 2023 года.