Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор составил протокол на Telegram из-за нарушения законодательства о персональных данных Статьи редакции

Дата заседания ещё не назначена.

  • Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит протокол на Telegram, составленный за повторный отказ локализовать в России персональные данные местных пользователей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Об этом сообщили ТАСС в суде. Издание писало, что компании грозит штраф до 18 млн рублей, но «РИА Новости» уточнили в суде, что максимальное наказание — штраф в 90 тысяч рублей за «неисполнение в срок законодательства о защите прав субъектов персональных данных».
  • На момент публикации в Роскомнадзоре не ответили на вопросы vc.ru о протоколе.
  • В июне 2023 года Telegram получил штраф в 4 млн рублей за отказ удалить 32 канала с «ложной информацией» о военных действиях в Украине.
  • За отказ локализовать данные пользователей в России уже штрафовали Facebook*, Twitter, Google, WhatsApp*, Apple, Zoom, владельцев Speedtest и Downdetector, Snapchat, Tinder и Spotify.

*Facebook и WhatsApp принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новость #telegram

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 Слегка Придурковатый

Пашка торгуется. Устал быть майором, хочет полкана.

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Mio Punit Remedy

сначала подполковника надо получить, но должность, видать, занята

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Артур Маслов

скорее устал быть под майором, хочет быть подполковником

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Довольный

Полковнику в тг не пишут

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отсутствие

будут запрещать телеграм а пользователей сажать - логично

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Alex Melnikoff

запрещать только для виду, разве что
а сажать его пользователей удобно, для того и собирали

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Отнюдь

премиумов же не будут? правда? не будут?

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Довольный

Уже б запретили давно

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Neutron

самим пользователям локализация зачем нужна?

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so high

В РФ народ для государства, а не государство для народа. Пора запомнить, что это страна 3 мира с отсталыми институтами и не тешить себя иллюзиями.

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Коммунист

Ладно

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Андрей Иванов

Так глупые пользователи не понимают, не повезло нашему правительству с народом(

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Андрей Иванов

Уважай мою власть!

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Невероятный Блондин

Картинка со звуком.
Respect my Authoritah!

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so high

Дуров? Брин? Где данные?

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Айрат Галиуллин

Очередная серия клоунады?

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Владимир Мананников

Роскомпозору точно никто не предоставит данные - молодцы разработчики телеграмм

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Невероятный Блондин

Он же еще в прошлый раз комплект прислал, почему не пользуются для доступа?

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C. Steel

Прислал, а потом подло сменил замки.

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Mike Amir

где ключи?

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M.R.T.

Границы России нигде не заканчиваются же

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Posolo

Шо это твар РКН достаёт телеграм

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неформат

получить то штрафы получил, хоть 1 оплотил?

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Вадим Д.

Опять?! Ну теперь нужен один, самый последний и полезный закон — граждане организованными шеренгами идут после смены на заводе в отдел №6 сдавать переписки и записи звонков, в тетради указывают кто, о чём, ключевые слова.
Тащ майорам больше заняться что ли нечем, кроме как записи ваши разбирать?

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Seppo Nopilainen
локализовать в России персональные данные местных пользователей

финская препейдная нонейм симка в С-Пб стоит всего 2 килорубля если что

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Sergei Lysenko

В регионах российскую за 300 р купил

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Seppo Nopilainen

это которую пополняешь на более-менее приличную сумму и тут же объявляется владелец?

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Sergei Lysenko

Купил без паспорта. Зарегистрировал на нее телеграмм и выбросил. На данный момент 3 года пользуюсь

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Фокс Йовович

Эпл долой, но телеграмом в госах прощаться не планируют. Если ядерной войны все таки не будет через 20 лет узнаем чей на самом деле тг

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Станислав

А какие там данные есть? только номер телефона. Ну так кому нужно могут посмотреть все это в телеграмчике. А дальше уже запрос к оператору составить.

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31 комментарий
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