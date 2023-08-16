Роскомнадзор составил протокол на Telegram из-за нарушения законодательства о персональных данных Статьи редакции
Дата заседания ещё не назначена.
- Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит протокол на Telegram, составленный за повторный отказ локализовать в России персональные данные местных пользователей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Об этом сообщили ТАСС в суде. Издание писало, что компании грозит штраф до 18 млн рублей, но «РИА Новости» уточнили в суде, что максимальное наказание — штраф в 90 тысяч рублей за «неисполнение в срок законодательства о защите прав субъектов персональных данных».
- На момент публикации в Роскомнадзоре не ответили на вопросы vc.ru о протоколе.
- В июне 2023 года Telegram получил штраф в 4 млн рублей за отказ удалить 32 канала с «ложной информацией» о военных действиях в Украине.
- За отказ локализовать данные пользователей в России уже штрафовали Facebook*, Twitter, Google, WhatsApp*, Apple, Zoom, владельцев Speedtest и Downdetector, Snapchat, Tinder и Spotify.
*Facebook и WhatsApp принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
2572 просмотров
Пашка торгуется. Устал быть майором, хочет полкана.
сначала подполковника надо получить, но должность, видать, занята
скорее устал быть под майором, хочет быть подполковником
Полковнику в тг не пишут
будут запрещать телеграм а пользователей сажать - логично
запрещать только для виду, разве что
а сажать его пользователей удобно, для того и собирали
премиумов же не будут? правда? не будут?
Уже б запретили давно
самим пользователям локализация зачем нужна?
В РФ народ для государства, а не государство для народа. Пора запомнить, что это страна 3 мира с отсталыми институтами и не тешить себя иллюзиями.
Ладно
Так глупые пользователи не понимают, не повезло нашему правительству с народом(
Уважай мою власть!
Картинка со звуком.
Respect my Authoritah!
Дуров? Брин? Где данные?
Очередная серия клоунады?
Роскомпозору точно никто не предоставит данные - молодцы разработчики телеграмм
Он же еще в прошлый раз комплект прислал, почему не пользуются для доступа?
Прислал, а потом подло сменил замки.
где ключи?
Границы России нигде не заканчиваются же
Шо это твар РКН достаёт телеграм
получить то штрафы получил, хоть 1 оплотил?
Опять?! Ну теперь нужен один, самый последний и полезный закон — граждане организованными шеренгами идут после смены на заводе в отдел №6 сдавать переписки и записи звонков, в тетради указывают кто, о чём, ключевые слова.
Тащ майорам больше заняться что ли нечем, кроме как записи ваши разбирать?
финская препейдная нонейм симка в С-Пб стоит всего 2 килорубля если что
В регионах российскую за 300 р купил
это которую пополняешь на более-менее приличную сумму и тут же объявляется владелец?
Купил без паспорта. Зарегистрировал на нее телеграмм и выбросил. На данный момент 3 года пользуюсь
Эпл долой, но телеграмом в госах прощаться не планируют. Если ядерной войны все таки не будет через 20 лет узнаем чей на самом деле тг
А какие там данные есть? только номер телефона. Ну так кому нужно могут посмотреть все это в телеграмчике. А дальше уже запрос к оператору составить.