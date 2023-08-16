СК возбудил уголовное дело против Red Wings из-за угрозы безопасности на рейсе из Москвы в Анталию Статьи редакции
До этого глава ведомства поручил возбудить дело из-за «некомфортных условий» ожидания после задержек рейсов.
- Западное межрегиональное управление Следственного комитета на транспорте «по поручению» главы ведомства возбудило уголовное дело против Red Wings из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).
- По версии следствия, 13 августа 2023 года авиакомпания выполнила рейс из Москвы в Анталию на самолёте с неисправными системами кондиционирования и запуска двигателей без наземного оборудования. В результате под угрозой оказалась безопасность 406 пассажиров, в том числе из-за длительного нахождения в салоне при высокой температуре, отметили в СК.
- Представители Red Wings заявили РБК, что о возбуждении уголовного дела узнали из СМИ, и подчеркнули, что безопасность пассажиров — главный приоритет компании: «Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности».
- Глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против Red Wings 15 августа 2023 года, после того, как компания задержала несколько рейсов из-за поломки двух самолётов Boeing 777. В СК сообщили, что пассажирам приходилось «длительное время находиться в некомфортных условиях» в ожидании вылета.
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Сломался самолёт, починить трудно тк благодаря решениями властей производитель ушел из страны. СК возбуждает дело. Опасаясь ещё больших проблем авиакомпания везёт людей на недоисправном самолёте. И получает ещё одно дело. Бизнес-цуцванг.
Чего им этот редвингс дался, такое чувство что на этом рейсе летели родственники высокопоставленных лиц из СК
Да не, скорее знакомые знакомых
Не делятся
Похоже слишком мало места в небе стало аэрофлоту)))
Хотят себе всё небо захапать
У либерах праздник, снова можно приплетать кремль
Да тут и приплетать не надо, все уже переплетено до нас.
А кто такие либерахи? Это как-то связанного с Жириновским?
Либерахи - это мерзкая аудитория tj, которая после смерти последнего перебралась на висиру, характерна своим типичнейшими приплетаниями Путина и рашки парашки в любых темах, даже про спасение котят с дерева. Например тут, не возбудили дело - проклятой власти похуй на людей, возбудили дело - ууу пидорасы кто-то из верхушки летел и ему не понравилось а что вы хотели довели страну сейчас самолёты будут падать (прошло полтора года, кста, как там дела с авиацией?) и так далее
Сейчас вы это делаете.
Решили "коверканьем показать предельную степень презрения"?
Чей-то племянник по ошибке летел этим рейсом и испытал чувство дискомфорта от присутствия «плебса» рядом в таких количествах?
Не думаю, что Иваныч так подставится. Там что-то крупнее должно быть.
А как комментить?
Утром всё уже пошутили
Утром в газете, вечером в куплете.
Нечем, что ли? )
Комментилка не варит
Я чего-то не понимаю вообще. Есть понятие доследственной проверки, которая позволяет установить факты, и её, как видно из новости, не было. Основанием для возбуждения УД является "поручение главы ведомства", т.е. СК РФ.
Ни для кого не секрет, что самолёты не на 100% находятся в порядке (это было и раньше, до войны). Есть специальный лист отложенных неисправностей на каждую машину. Они не влияют на безопасность полёта.
Сейчас окажется, что идёт подковёрная борьба за машины, т.е. застряли в Анталии, а наши думают, что накроют их самолёты и заберут, поэтому суетятся как могут.
Пасссажиры же жаловались, пришлось принять меры.
Red Wings часами не выпускала людей из самолета в адскую жару, людям было нечем дышать, некоторые падали в обморок. Надеюсь накажут по всей строгости, что бы другим фашистам неповадно было издеваться над людьми!
Тогда им следует начать с тез кто напротив отражений в зеркале
взял прямой аэрофлот по цене этихада с пересадкой. теперь ощущение что я мудак
так и остатки гражданской авиации "пересажают"
Порядок должен быть. Разберутся.
Умеют же все-таки быстро работать
Да видимо кто-то близки или знакомый Бастрыкина был на том рейсе, вот и возбудился и возбудили)
То есть, по-вашему, возбуждают только когда кто-то из близких Бастрыкина пострадал?
Кумовство в стране у нас знатное. Часто так и происходит)
Так хорошо знаете ситуацию? Вы из той среды?
Я допускаю все версии
ТО есть, это ваши фантазии? Сильно. Серьёзный аргумент. Вы везде высказываете свои фантазии и предъявляете их как истину?*
Проблема заключается в отсутствии запчастей
Я один раз летал на Red Wings – больше ни за что. Нервы того не стоят. Самолеты скрипят, гудят и издают странные звуки на протяжении всего полета. А то как воняет сгоревшим топливом во время взлета по всем у салону - наводит панику и страх. Самолеты очень поюзанные. После этой новости тем более ни нагой к ним.
Теперь уголовку можно получить и за то, что заботишься о безопасности пассажиров