Право
Артур Томилко

СК возбудил уголовное дело против Red Wings из-за угрозы безопасности на рейсе из Москвы в Анталию Статьи редакции

До этого глава ведомства поручил возбудить дело из-за «некомфортных условий» ожидания после задержек рейсов.

  • Западное межрегиональное управление Следственного комитета на транспорте «по поручению» главы ведомства возбудило уголовное дело против Red Wings из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).
  • По версии следствия, 13 августа 2023 года авиакомпания выполнила рейс из Москвы в Анталию на самолёте с неисправными системами кондиционирования и запуска двигателей без наземного оборудования. В результате под угрозой оказалась безопасность 406 пассажиров, в том числе из-за длительного нахождения в салоне при высокой температуре, отметили в СК.
  • Представители Red Wings заявили РБК, что о возбуждении уголовного дела узнали из СМИ, и подчеркнули, что безопасность пассажиров — главный приоритет компании: «Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности».
  • Глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против Red Wings 15 августа 2023 года, после того, как компания задержала несколько рейсов из-за поломки двух самолётов Boeing 777. В СК сообщили, что пассажирам приходилось «длительное время находиться в некомфортных условиях» в ожидании вылета.
Фото «РИА Новости» 

#новость #redwings

2952 просмотров
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35 комментариев
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 Ватник Наизнанку

Сломался самолёт, починить трудно тк благодаря решениями властей производитель ушел из страны. СК возбуждает дело. Опасаясь ещё больших проблем авиакомпания везёт людей на недоисправном самолёте. И получает ещё одно дело. Бизнес-цуцванг.

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Ale K

Чего им этот редвингс дался, такое чувство что на этом рейсе летели родственники высокопоставленных лиц из СК

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ЯжПрограммист

Да не, скорее знакомые знакомых

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Александр Зайцев

Не делятся

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Сергей Барбашов

Похоже слишком мало места в небе стало аэрофлоту)))

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vobla

Хотят себе всё небо захапать

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Eternal Hate

У либерах праздник, снова можно приплетать кремль

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Юрий Б.

Да тут и приплетать не надо, все уже переплетено до нас.

А кто такие либерахи? Это как-то связанного с Жириновским?

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Eternal Hate

Либерахи - это мерзкая аудитория tj, которая после смерти последнего перебралась на висиру, характерна своим типичнейшими приплетаниями Путина и рашки парашки в любых темах, даже про спасение котят с дерева. Например тут, не возбудили дело - проклятой власти похуй на людей, возбудили дело - ууу пидорасы кто-то из верхушки летел и ему не понравилось а что вы хотели довели страну сейчас самолёты будут падать (прошло полтора года, кста, как там дела с авиацией?) и так далее

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Sergei Timofeyev

Сейчас вы это делаете.

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Ватник Наизнанку

Решили "коверканьем показать предельную степень презрения"?

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Вадим Д.

Чей-то племянник по ошибке летел этим рейсом и испытал чувство дискомфорта от присутствия «плебса» рядом в таких количествах?

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Sergei Timofeyev

Не думаю, что Иваныч так подставится. Там что-то крупнее должно быть.

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Sam Greenwood
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Невероятный Блондин

А как комментить?
Утром всё уже пошутили

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Griby Lenina

Утром в газете, вечером в куплете.

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Sergei Timofeyev

Нечем, что ли? )

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Невероятный Блондин

Комментилка не варит

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Sergei Timofeyev

Я чего-то не понимаю вообще. Есть понятие доследственной проверки, которая позволяет установить факты, и её, как видно из новости, не было. Основанием для возбуждения УД является "поручение главы ведомства", т.е. СК РФ.

Ни для кого не секрет, что самолёты не на 100% находятся в порядке (это было и раньше, до войны). Есть специальный лист отложенных неисправностей на каждую машину. Они не влияют на безопасность полёта.

Сейчас окажется, что идёт подковёрная борьба за машины, т.е. застряли в Анталии, а наши думают, что накроют их самолёты и заберут, поэтому суетятся как могут.

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Сноб

Пасссажиры же жаловались, пришлось принять меры.

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Chinko

Red Wings часами не выпускала людей из самолета в адскую жару, людям было нечем дышать, некоторые падали в обморок. Надеюсь накажут по всей строгости, что бы другим фашистам неповадно было издеваться над людьми!

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Kiss

Тогда им следует начать с тез кто напротив отражений в зеркале

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Владислав Недзвецкий

взял прямой аэрофлот по цене этихада с пересадкой. теперь ощущение что я мудак

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неформат

так и остатки гражданской авиации "пересажают"

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Сноб

Порядок должен быть. Разберутся.

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Денис Денисыч

Умеют же все-таки быстро работать

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Виталий Ерошенко

Да видимо кто-то близки или знакомый Бастрыкина был на том рейсе, вот и возбудился и возбудили)

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Сноб

То есть, по-вашему, возбуждают только когда кто-то из близких Бастрыкина пострадал?

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Виталий Ерошенко

Кумовство в стране у нас знатное. Часто так и происходит)

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Сноб

Так хорошо знаете ситуацию? Вы из той среды?

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Виталий Ерошенко

Я допускаю все версии

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Сноб

ТО есть, это ваши фантазии? Сильно. Серьёзный аргумент. Вы везде высказываете свои фантазии и предъявляете их как истину?*

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Vitaly Vasilyev

Проблема заключается в отсутствии запчастей

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Evgeniy

Я один раз летал на Red Wings – больше ни за что. Нервы того не стоят. Самолеты скрипят, гудят и издают странные звуки на протяжении всего полета. А то как воняет сгоревшим топливом во время взлета по всем у салону - наводит панику и страх. Самолеты очень поюзанные. После этой новости тем более ни нагой к ним.

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Геннадий Горн

Теперь уголовку можно получить и за то, что заботишься о безопасности пассажиров

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35 комментариев
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