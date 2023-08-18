Право
Евгения Евсеева

Онлайн-магазины предложили штрафовать компании за утечки, только если те привели к «нарушению прав пользователей» Статьи редакции

И отложить вступление законопроекта об оборотных штрафах в силу на сентябрь 2024 года.

  • Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс Маркет» и другие) направила в Минфин отзыв на законопроект об оборотных штрафах за утечки. Ведомство перенаправило его в Минюст, Минцифры и Минэкономразвития. С письмом ознакомились «Ведомости», его отправку подтвердили в АКИТ.
  • Ассоциация предлагает изменить некоторые формулировки в законопроекте. Например, штрафовать на 0,1-3% от выручки за год только те компании, что допустили повторную утечку данных более 1 млн пользователей. Сейчас документ предлагает штрафы за утечку более 1000 человек.
  • Штраф, по мнению АКИТ, нужно назначать, если попавшие в открытый доступ данные позволяют идентифицировать пользователя без дополнительной информации, а сама утечка повлекла нарушение его прав.
  • Среди других предложений АКИТ — освободить компании от необходимости сообщать об утечке пользователям, чьи данные оказались «слиты». Ассоциация предлагает оставить только требование уведомить Роскомнадзор. Сейчас они должны сообщать регулятору об инциденте в течение 24 часов, о результатах расследования — 72 часов.
  • АКИТ поясняет, что уже это требование трудно выполнить — технические специалисты «просто не могут предоставить необходимую информацию в такие сроки». Необходимость уведомлять ещё и пользователей ассоциация считает «избыточной».
  • Также АКИТ предлагает перенести срок вступления закона в силу на сентябрь 2024 года. Сейчас он должен вступить в силу «по истечении тридцати дней после его официального опубликования».
  • Финальную версию законопроекта об ответственности бизнеса за утечки персональных данных направили в правительство в конце июля 2023 года, сообщал РБК. Президент АКИТ Артём Соколов сообщил «Ведомостям», что если его примут в таком виде — «штрафы могут просто уничтожить отечественный бизнес». Глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн отметил, что законопроект ещё никуда не внесли, нужно дождаться отзыва правительства.

#новость #штрафы #утечкиданных

333 показа
990 открытий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Невероятный Блондин
только если те привели к «нарушению прав пользователей»

Разглашение ПД, это и есть нарушение прав пользователей, ебланы бля.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Тем временем онлайн-магазины

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

"Президент АКИТ Артём Соколов сообщил «Ведомостям», что если его примут в таком виде — «штрафы могут просто уничтожить отечественный бизнес»."

Так может перестать допускать утечки персональных данных пользователей? Охуели они в край, вот что я думаю.

Ответить
Развернуть ветку
безопасности подключения

так давно уже допускают

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

Я в курсе, яндекс еда слили мои данные)

Ответить
Развернуть ветку
безопасности подключения

это только то о чем вы знаете ) а все остальные тоже слили

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

Я не настолько наивна чтобы в этом сомневаться

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Hazoke

Спам рассылать миллионам - без проблем, а уведомлять о слитых данных : трудно. Королевство кривых зеркал.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не хочется платить, так и сказали бы, а то: предлагаем то, это.
Привыкли шурудить там бесплатно, вот и всё.

А хреново то, что риски этих штрафов наверняка переложат на пользователей и покупателей, впрочем, как и всегда.

Ответить
Развернуть ветку
безопасности подключения

утечки разрешены . точка .

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
освободить компании от необходимости сообщать об утечке пользователям, чьи данные оказались «слиты».
Необходимость уведомлять ещё и пользователей ассоциация считает «избыточной».

Ыыыыы

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Как они собрались определять, привела ли утечка к нарушению прав пользователей или нет

Ответить
Развернуть ветку
безопасности подключения

заранее известно что не привела)

Ответить
Развернуть ветку
Чудак человек

Не привела, но осадочек остался. Вот этот "осадочек" и наполняет бюджеты контролирующих органов.

Ответить
Развернуть ветку
p0sted

АКИТ много хорошего сделал, но последние инициативы - похоронить цены за единицу товара и вот это, дно днищенское.
Дело даже не в сомнительной морали, а в том, что вместо фокуса на выживании под солнцем и противодействия постоянному госконтролю, сместили фокус в сторону борьбы с клиентами ради строительства монополий.
Внутри ассоциации активничает тот самый Яндекс, просравший все полимеры и Вайлдберриз, на которых клеймо ставить некуда.

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

"АКИТ много хорошего сделал" - вы в своём уме?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Я считаю, что нужно штрафовать самих пользователей.
За неосмотрительность и неоценку рисков при хранении данных.

Штрафовать серьезно, в размере 1/12 годового оборота.

Ответить
Развернуть ветку
безопасности подключения

можно просто брать деньги за регистрацию. а кто мало покупал - штрафовать - ведь он же тратил ресурсы сервера и ничего не купил -пусть платит компенсацию

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Зачем штрафовать?
Просто помесячную плату за регистрацию ввести

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

хоть кто-то начал думать!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

13/12. Бюджет сам себя не наполнит

Ответить
Развернуть ветку
Hox

Вполне понятное желание - если по 60_000 рублей за каждую утечку платить, то и разориться можно.

Ответить
Развернуть ветку
безопасности подключения

так если каждый день по 60 это уже не мало

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

А ущерб конечно же надо доказать в самом гуманном суде в мире?

Ответить
Развернуть ветку
безопасности подключения

утечки разрешены . точка .

Ответить
Развернуть ветку
Семён Печкин

"штрафовать на 0,1-3% от выручки за год только те компании, что допустили повторную утечку данных более 1 млн пользователей"

То есть сливать порционно по 999 тысяч пару раз в год будет можно?

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Все так возмущаются, пора брать инициативу в свои руки. Кто мешает регистрироваться под камазом навозовым?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Новиков

То, что в дальнейшем просто получить товар или сдать его обратно будет не возможно.

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Чек есть? Паспорт есть? Какие проблемы. Досудебку и сидишь ждешь пока опомнятся.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Новиков

Проблема в регистрационных данных профиля, по которым выдаётся товар. Нужно будет ещё доказать, что Вася Пушкин - это Василий Саныч по паспорту. А так да, можешь написать все что угодно и даже в суд подать. При первом же чтении запрос отклонят в пользу магазина.

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

В таком случае и бу которое на гарантии купленное другим гражданином, нельзя сдать?

Ответить
Развернуть ветку
Семён Горбунков

Нет, ну какие суки изворотливые, а?
Им все всё должны, а вот они ничего делать не хотят. Как выворачиваются-то!

Ответить
Развернуть ветку
Imhere

Окуевшие

Ответить
Развернуть ветку
Светлана

А сливы ФСБ данных кто штрафовать будет?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
34 комментария
null