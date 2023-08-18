Онлайн-магазины предложили штрафовать компании за утечки, только если те привели к «нарушению прав пользователей» Статьи редакции
И отложить вступление законопроекта об оборотных штрафах в силу на сентябрь 2024 года.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс Маркет» и другие) направила в Минфин отзыв на законопроект об оборотных штрафах за утечки. Ведомство перенаправило его в Минюст, Минцифры и Минэкономразвития. С письмом ознакомились «Ведомости», его отправку подтвердили в АКИТ.
- Ассоциация предлагает изменить некоторые формулировки в законопроекте. Например, штрафовать на 0,1-3% от выручки за год только те компании, что допустили повторную утечку данных более 1 млн пользователей. Сейчас документ предлагает штрафы за утечку более 1000 человек.
- Штраф, по мнению АКИТ, нужно назначать, если попавшие в открытый доступ данные позволяют идентифицировать пользователя без дополнительной информации, а сама утечка повлекла нарушение его прав.
- Среди других предложений АКИТ — освободить компании от необходимости сообщать об утечке пользователям, чьи данные оказались «слиты». Ассоциация предлагает оставить только требование уведомить Роскомнадзор. Сейчас они должны сообщать регулятору об инциденте в течение 24 часов, о результатах расследования — 72 часов.
- АКИТ поясняет, что уже это требование трудно выполнить — технические специалисты «просто не могут предоставить необходимую информацию в такие сроки». Необходимость уведомлять ещё и пользователей ассоциация считает «избыточной».
- Также АКИТ предлагает перенести срок вступления закона в силу на сентябрь 2024 года. Сейчас он должен вступить в силу «по истечении тридцати дней после его официального опубликования».
- Финальную версию законопроекта об ответственности бизнеса за утечки персональных данных направили в правительство в конце июля 2023 года, сообщал РБК. Президент АКИТ Артём Соколов сообщил «Ведомостям», что если его примут в таком виде — «штрафы могут просто уничтожить отечественный бизнес». Глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн отметил, что законопроект ещё никуда не внесли, нужно дождаться отзыва правительства.
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Разглашение ПД, это и есть нарушение прав пользователей, ебланы бля.
Тем временем онлайн-магазины
"Президент АКИТ Артём Соколов сообщил «Ведомостям», что если его примут в таком виде — «штрафы могут просто уничтожить отечественный бизнес»."
Так может перестать допускать утечки персональных данных пользователей? Охуели они в край, вот что я думаю.
так давно уже допускают
Я в курсе, яндекс еда слили мои данные)
это только то о чем вы знаете ) а все остальные тоже слили
Я не настолько наивна чтобы в этом сомневаться
Спам рассылать миллионам - без проблем, а уведомлять о слитых данных : трудно. Королевство кривых зеркал.
Не хочется платить, так и сказали бы, а то: предлагаем то, это.
Привыкли шурудить там бесплатно, вот и всё.
А хреново то, что риски этих штрафов наверняка переложат на пользователей и покупателей, впрочем, как и всегда.
утечки разрешены . точка .
Необходимость уведомлять ещё и пользователей ассоциация считает «избыточной».
Ыыыыы
Как они собрались определять, привела ли утечка к нарушению прав пользователей или нет
заранее известно что не привела)
Не привела, но осадочек остался. Вот этот "осадочек" и наполняет бюджеты контролирующих органов.
АКИТ много хорошего сделал, но последние инициативы - похоронить цены за единицу товара и вот это, дно днищенское.
Дело даже не в сомнительной морали, а в том, что вместо фокуса на выживании под солнцем и противодействия постоянному госконтролю, сместили фокус в сторону борьбы с клиентами ради строительства монополий.
Внутри ассоциации активничает тот самый Яндекс, просравший все полимеры и Вайлдберриз, на которых клеймо ставить некуда.
"АКИТ много хорошего сделал" - вы в своём уме?
Я считаю, что нужно штрафовать самих пользователей.
За неосмотрительность и неоценку рисков при хранении данных.
Штрафовать серьезно, в размере 1/12 годового оборота.
можно просто брать деньги за регистрацию. а кто мало покупал - штрафовать - ведь он же тратил ресурсы сервера и ничего не купил -пусть платит компенсацию
Зачем штрафовать?
Просто помесячную плату за регистрацию ввести
хоть кто-то начал думать!
13/12. Бюджет сам себя не наполнит
Вполне понятное желание - если по 60_000 рублей за каждую утечку платить, то и разориться можно.
так если каждый день по 60 это уже не мало
А ущерб конечно же надо доказать в самом гуманном суде в мире?
утечки разрешены . точка .
"штрафовать на 0,1-3% от выручки за год только те компании, что допустили повторную утечку данных более 1 млн пользователей"
То есть сливать порционно по 999 тысяч пару раз в год будет можно?
Все так возмущаются, пора брать инициативу в свои руки. Кто мешает регистрироваться под камазом навозовым?
То, что в дальнейшем просто получить товар или сдать его обратно будет не возможно.
Чек есть? Паспорт есть? Какие проблемы. Досудебку и сидишь ждешь пока опомнятся.
Проблема в регистрационных данных профиля, по которым выдаётся товар. Нужно будет ещё доказать, что Вася Пушкин - это Василий Саныч по паспорту. А так да, можешь написать все что угодно и даже в суд подать. При первом же чтении запрос отклонят в пользу магазина.
В таком случае и бу которое на гарантии купленное другим гражданином, нельзя сдать?
Нет, ну какие суки изворотливые, а?
Им все всё должны, а вот они ничего делать не хотят. Как выворачиваются-то!
Окуевшие
А сливы ФСБ данных кто штрафовать будет?