Власти Сомали потребовали от местных интернет-провайдеров заблокировать TikTok, Telegram и 1xBet Статьи редакции
По их мнению, сервисы используют террористы и «аморальные группы».
- Министерство связи и технологий распорядилось заблокировать в стране TikTok, Telegram и букмеркерскую компанию 1xBet, пишет Bloomberg.
- Уведомления уже разослали интернет-провайдерам, сервисы должны заблокировать до 24 августа 2023 года.
- Глава министерства Джама Хасан Халиф заявил, что сервисы запретили так как их используют террористы и «аморальные группы» для распространения «ужасающих изображений» и дезинформации.
- Как отмечает Reuters, решение приняли спустя несколько дней после того, как президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд объявил о планах в течение пяти месяцев уничтожить радикальную группировку, связанную с террористической группировкой «Аль-Каида» (признана в России террористической организацией, её деятельность запрещена).
- Работа 1xBet в России запрещена с 2014 года — букмекерская контора не получила лицензию от ФНС. Сайт заблокирован, но работает через «зеркала». У сайта есть «легальный клон» «1хСтавка», выяснил Forbes. Юридическое лицо «клона» — «Букмекер паб». В 2020 году СК назвал имена предполагаемых основателей 1xBet — Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин.
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сказать что охуел сначала, значит ничего не сказать
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Успокойтесь, это ведь не последняя новость такого рода.
Единственная нормальная страна
Просто им надоело смотреть пиратские сериалы с криками АДИНИКСБЭТ! и ловить спойлеры к любимым сериалам в тиктоке. Их можно понять. А про телеграмм я ничего не придумал, просто под горячую руку попал
Сомали -второе имя рф
По площади и менталитету больше на братьев наших меньших похоже
Братьев? Чечню?
Вроде с Ираном сейчас братаются.
Ставки на спорт!
Даже если мы попадём в ад, Эти ставки на спорт уже будут пыткой для нас
Мы в ад не попадем. Нам же говорили - они умрут, а мы в рай
Это если ставочку сделали
Большие выигрыши!
В Сомали есть государственная власть?
Там "государственных властей" штук 10-15.
в изгнании
Если у негров получится заблокировать телегу, то к ркн возникнут вопросы 🤣
и у беларусов получилось, а у РКН была операция прикрытия
смешно, что многие, считающие себя продвинутыми, схавали легко, там уши торчали с самого начала
И как пиратам теперь смотреть тиктокерсов?
Нефиг сидеть в тиктоках, пусть пиратят, а то раслабились )
Вово, а то барби и опенгеймер не выйдут в этом году официально
И слава богу
правильно ,нечего забывать свои истоки
удачи им с телеграм
И с 1xBet тоже.. Напрудят им в сомалийский интернет по самое небалуй. ))
Нехилый такой кликбейт в телеграм-канале VC, ни слова про Сомали.
Спасибо за проверку моего самообладания как владельца telegram-бота =D
это вышло не специально 😔 уже поправили
я понимаю) Спасибо, что делаете свою работу хорошо, а раз в год и палка стреляет
Ну Tik Tok и 1xBet понятно, допустим, но Телеграм им чем не угодил, или там те самые аморальные элементы сидят?
Ну как же. Весь VC в Телеге ...
Это многое объясняет.
Вообще те самые аморальные элементы не используют мессенджеры, там какие-то хитрые манипуляции с играми. В сериале видел...
не помешало бы в посте упомянуть что речь о Сомали
Да, пока что речь идёт о Сомали.
Сегодня в Сомали, а завтра уже в Самаре. Так что…
Понятно, что мы с Сомали — братские государства, но указывать, что это всё же Сомали в тележьем посте стоит.
а нахуя вы читаете вц в телеграме?
TikTok - используют террористы и «аморальные группы» для распространения «ужасающих изображений» и дезинформации.
Отличное описание приложения для стора.
Пиздец, тут оправдание лучше, чем с пенсионным возрастом было
Отобрали одновременно ставки на спорт, каналы бывших профессоров ВШЭ и NPC видосики? Звери какие-то.
А на Южный Парк они жаловались? А то они какие-то обидчивые бандиты, оказывается.
"По их мнению, сервисы используют террористы и «аморальные группы»."-так они могут использовать не только эти соц сети ,но и все остальные
Какая часть Сомали?
Т.е. Министерство связи и технологий Сомали не имеет возможности само по своей прихоти что-либо блокировать через специально созданную на бюджетные средства структуру? Как непрогрессивно.
1x уже реально своей спамерской рекламой достал. Если их суровые сомалийские парни найдут, я буду только за.
Тираны! А вот в сша… а блять там тоже тек ток запрещают
"для распространения «ужасающих изображений» и дезинформации"
А теперь спросите у людей первую ассоциацию при слове "Сомали" и вуаля - не телеграм там виноват
Читал, что там бум строительства жилой недвижимости. Если не брешут.
Жалко конечном, но факт остаётся фактом..и он на лицо...я уже с этим столкнулась и обожглась