Право
Евгения Евсеева

Власти Сомали потребовали от местных интернет-провайдеров заблокировать TikTok, Telegram и 1xBet Статьи редакции

По их мнению, сервисы используют террористы и «аморальные группы».

  • Министерство связи и технологий распорядилось заблокировать в стране TikTok, Telegram и букмеркерскую компанию 1xBet, пишет Bloomberg.
  • Уведомления уже разослали интернет-провайдерам, сервисы должны заблокировать до 24 августа 2023 года.
  • Глава министерства Джама Хасан Халиф заявил, что сервисы запретили так как их используют террористы и «аморальные группы» для распространения «ужасающих изображений» и дезинформации.
  • Как отмечает Reuters, решение приняли спустя несколько дней после того, как президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд объявил о планах в течение пяти месяцев уничтожить радикальную группировку, связанную с террористической группировкой «Аль-Каида» (признана в России террористической организацией, её деятельность запрещена).
  • Работа 1xBet в России запрещена с 2014 года — букмекерская контора не получила лицензию от ФНС. Сайт заблокирован, но работает через «зеркала». У сайта есть «легальный клон» «1хСтавка», выяснил Forbes. Юридическое лицо «клона» — «Букмекер паб». В 2020 году СК назвал имена предполагаемых основателей 1xBet — Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин.

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 Allestor Klei

сказать что охуел сначала, значит ничего не сказать

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leo krich

Успокойтесь, это ведь не последняя новость такого рода.

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умный человек

Единственная нормальная страна

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Энтони

Просто им надоело смотреть пиратские сериалы с криками АДИНИКСБЭТ! и ловить спойлеры к любимым сериалам в тиктоке. Их можно понять. А про телеграмм я ничего не придумал, просто под горячую руку попал

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Pavel Grishunin

Сомали -второе имя рф

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James Bomond

По площади и менталитету больше на братьев наших меньших похоже

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Alexey Poimtsev

Братьев? Чечню?

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Santiago

Вроде с Ираном сейчас братаются.

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Андрей Вечерний

Ставки на спорт!

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При себе ничего нет

Даже если мы попадём в ад, Эти ставки на спорт уже будут пыткой для нас

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Борис

Мы в ад не попадем. Нам же говорили - они умрут, а мы в рай

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Фоксик

Это если ставочку сделали

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Роман

Большие выигрыши!

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NoName

В Сомали есть государственная власть?

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leo krich

Там "государственных властей" штук 10-15.

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Aleks B

в изгнании

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James Bomond

Если у негров получится заблокировать телегу, то к ркн возникнут вопросы 🤣

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Alex Melnikoff

и у беларусов получилось, а у РКН была операция прикрытия
смешно, что многие, считающие себя продвинутыми, схавали легко, там уши торчали с самого начала

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Дмитрий Куприянов

И как пиратам теперь смотреть тиктокерсов?

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Антон Большаков

Нефиг сидеть в тиктоках, пусть пиратят, а то раслабились )

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Дмитрий Куприянов

Вово, а то барби и опенгеймер не выйдут в этом году официально

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Антон Большаков

И слава богу

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Joulupukki

правильно ,нечего забывать свои истоки

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Maksim L

удачи им с телеграм

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S.Capusta

И с 1xBet тоже.. Напрудят им в сомалийский интернет по самое небалуй. ))

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Lev Klebanov

Нехилый такой кликбейт в телеграм-канале VC, ни слова про Сомали.

Спасибо за проверку моего самообладания как владельца telegram-бота =D

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Евгения Евсеева
Автор

это вышло не специально 😔 уже поправили

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Lev Klebanov

я понимаю) Спасибо, что делаете свою работу хорошо, а раз в год и палка стреляет

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Sergei Listopad

Ну Tik Tok и 1xBet понятно, допустим, но Телеграм им чем не угодил, или там те самые аморальные элементы сидят?

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Алексей С

Ну как же. Весь VC в Телеге ...

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Sergei Listopad

Это многое объясняет.

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Борис

Вообще те самые аморальные элементы не используют мессенджеры, там какие-то хитрые манипуляции с играми. В сериале видел...

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Artem Simonenkov

не помешало бы в посте упомянуть что речь о Сомали

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leo krich

Да, пока что речь идёт о Сомали.

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Sign Undefined

Сегодня в Сомали, а завтра уже в Самаре. Так что…

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Владимир Бычко

Понятно, что мы с Сомали — братские государства, но указывать, что это всё же Сомали в тележьем посте стоит.

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Aleks B

а нахуя вы читаете вц в телеграме?

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Миио проходил

TikTok - используют террористы и «аморальные группы» для распространения «ужасающих изображений» и дезинформации.

Отличное описание приложения для стора.

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Довольный
Решение приняли спустя несколько дней после того, как президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд объявил о планах в течение пяти месяцев уничтожить радикальную группировку, связанную с террористической группировкой «Аль-Каида»

Пиздец, тут оправдание лучше, чем с пенсионным возрастом было

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Дмитрий

Отобрали одновременно ставки на спорт, каналы бывших профессоров ВШЭ и NPC видосики? Звери какие-то.

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Энтони

А на Южный Парк они жаловались? А то они какие-то обидчивые бандиты, оказывается.

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Алексей Морозов

"По их мнению, сервисы используют террористы и «аморальные группы»."-так они могут использовать не только эти соц сети ,но и все остальные

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Michael Platonov

Какая часть Сомали?

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Со всем уважением

Т.е. Министерство связи и технологий Сомали не имеет возможности само по своей прихоти что-либо блокировать через специально созданную на бюджетные средства структуру? Как непрогрессивно.

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debil
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Станислав

1x уже реально своей спамерской рекламой достал. Если их суровые сомалийские парни найдут, я буду только за.

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Стакан чая

Тираны! А вот в сша… а блять там тоже тек ток запрещают

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ilia

"для распространения «ужасающих изображений» и дезинформации"

А теперь спросите у людей первую ассоциацию при слове "Сомали" и вуаля - не телеграм там виноват

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Nikolas

Читал, что там бум строительства жилой недвижимости. Если не брешут.

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Елизавета

Жалко конечном, но факт остаётся фактом..и он на лицо...я уже с этим столкнулась и обожглась

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