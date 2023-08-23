Основателю турагрегатора «Спутник» Александру Киму предъявили обвинение в организации экскурсии по коллекторам Москвы Статьи редакции
Во время экскурсии в августе погибло восемь человек.
- Прокуратура Москвы 23 августа 2023 года сообщила, что Александру Киму и одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу предъявили обвинение по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также ведомство объявило о предстоящем судебном заседании, на котором им должны выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
- 20 августа в Москве из-за сильного ливня, затопившего коллекторы, погибли восемь участников подземной экскурсии. 22 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело, в тот же день задержали Кима и Дубаса. Ещё один человек, проходящий по делу — гендиректор компании «Авангард» Александр Лазовский. Он 21 августа улетел в ОАЭ, его объявили в розыск. Ким сначала проходил по делу как свидетель.
- «Спутник» — сервис для поиска и бронирования экскурсий, он зарабатывает на комиссии от продажи билетов. По правилам его работы, сервис не несёт ответственность за качество экскурсий, размещённых на платформе, не организует их и не выступает турфирмой, объявления размещают гиды. Александр Ким — основатель и гендиректор «Спутника».
- Как отмечает Telegram-канал The Edinorog, ООО «Авангард» — юрлицо интернет-магазина с подарочными сертификатами Presentstar. В наборах, который он предлагает, есть вариант с экскурсией по коллекторам (сейчас страница удалена).
- Письмо в поддержку Александра Кима разместили сооснователь WeGoTrip Александр Головатый, управляющий партнёр Startup Lab Фёдор Яковлев, основатель Localrent Кирилл Антошин и другие предприниматели.
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В вашем сообщении есть подмена понятий - Кима и Дубаса будут судить за организацию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Остальные приведенные случаи являются преступлениями одной личности против другой личности, поэтому правильно говорят "Ну это же между людьми, а здесь маркетплейс мог проверить качество!". Вообще удивляют такие фокусники: как рубить бабло, чтоб жить лучше - добавляем новую экскурсию на сайт и продаем ее. А как ответить за то, что начали продавать услуги, не отвечающие требованиям безопасности - Ааа, кошмарят бизнес, в СМИ ведется атака!
Надо привлечь дизайнера сайта, верстальщика, регистратора домена, хостинг, эквайринговую систему и лично директора банка, на чей счет были переведены деньги. И монетный двор еще в придачу.
Мне кажется, нужно проверить архитекторов водоканала и метеорологов.
Ага, откопать 200-летние трупы и проверить как они там, не перевернулись ли
Кошмарят бизнес. Как это по русски.
Нашли крайнего
Причем, можешь обложиться договорами, лицензиями, разрешениями. Но если произойдёт ЧП, все равно останешься крайним.
Кошмарить бизнес? Вы в своём уме? 8 человек погибло. Ведь надо понимать, что выставлять на сайт можно, а что не безопасно. А кто об этом будет думать? Ну так значит надо было нанять, чтобы как на трипстере всех гидов проверяли
Приплел. Да, да в других стрнах: Погибли люди, да и все равно - пусть компания дальше работает, главное чтобы про кошмар не подумали
Как это похоже на крушение Титана при спуске к Титанику !
Или это другое ?
Они вообще все на него решили повесить? Не удивлюсь что и Луна-25 тоже его рук дело.
А, я подумал что спутник это вакцина. У них проблемы с неймингом а у меня с внимательностью
Ну так же проще, чем искать виноватых :)
По такой же логике можно за все потерянные в такси вещи, сумки, телефоны, деньги и другие происшествия привлечь директорат Яндекса, а за все проданные украденные вещи администрацию Авито
Потерянные это не смертельно. А вот если знали что краденный и помогли сбыть конечно надо садить
А чуваку, который ливневки закопал, не хотят предъявить?
У него в друзьях Владимир 😆
Шутка
Я не знаю кто у него друг. Может, Дмитрий.
С одной стороны, они бы ещё директора банка, через которого осуществлялась оплата взяли. С другой стороны, Вылазки в коллекторы могут быть законными? Сервис вообще не проверяет, что постят клиенты и на что собирают деньги? А можно ли там собирать на наркотики?
Нужно посадить всех создателей автомобилей
Не создателей, а продавцов.
Микрокредитные организации нынче лютуют. Хотя впрочем, кому сейчас легко?
Пост читал хоть?
Он сам был в курсе?
Трендовый бизнес отпишет, да и все
Я у ж подумал Киселёва будут сажать)
Экскурсии нашего времени, мда.
А если бы это был агрегатор Яндекс.Экскурсии какие нибудь - кого бы обвинили?
Воложа
Поскольку мое хобби - экстраполировать, то давайте мы проведем мысленный эксперимент.
Если г-на Кима надо арестовать и судить за то, что на его площадке кто-то продавал услуги, не соответствующие требованиям безопасности.
То, наверное, надо арестовать ещё и градоначальника, под руководством которого в Москве оказывают услуги не соответствующие требованиям безопасности?
А если посмотреть на эту ситуацию в масштабах страны …
Я правильно уловил суть?
Нужно арестовать владельца эквайринга на Спутнике, а еще инвесторов. У нас любят акционеров в розыск объявлять при крупном происшествии.
Все как всегда бл**ь
Те кто лезут в коллектор на них же тоже ответственность, они знали на что идут! Людей жалко, реализовался риск.
Вероятно они не осознавали на 100% уровень риска, надеялись на статистику, но прыгая с парашютом или даже играя в пейнтбол ты понимаешь примерно, что риски есть. И именно ты покупаешь услугу, ты именно риск и покупаешь!
Да, коллектор вероятно не выглядит опасным местом для постороннего человека, они понадеялись на организаторов, но и не театр они выбрали, не кино.
Так почему из-за них должны страдать организаторы?
То есть билетную кассу я вывожу вообще из формулы.
Я не уверен, что даже организатор должен понести наказание.
Если вы покупаете экскурсию в коллектор, на закрытую крышу, на стройку, Эверест, на территорию военных действий, то имхо организатор тут вообще ни при чем!
А вот здесь думаю всё наоборот.
Захожу я на модный сайт с экскурсиями и там предлагаю увлекательное путешествие по Неглиннке. Никаких предупреждений об опасности нет, даже с детьми можно. Большинство людей не знает о том, как всё работает, какие опасности могут быть, что категорически нельзя там появляться даже в слабый дождь, про скопления газа. Судя по беспечности экскурсовода, он тоже не особо осознавал это.
Когда ты покупаешь прыжок с парашютом, похож на Эверест и т.д. тебя многократно предупреждают о рисках для жизни.
Можно ли привлекать диллера наркотиков за продажу, или же это ответственность именно употребляющих ?
С чего взял, что знали? Может умалишённые
.
Бред
На всяких досках объявлений куча мошенников .. всех не проверишь и что сажать владельца доски
Нечего тогда было доску создавать
Блять! Это что нужно курить прокурору, чтобы перепутать УПК с УК?
На сайте прокуратуры Москвы так и написано "обвинение по ч. 3 ст. 238 УПК РФ". Я проверил.
Евгения Евсеева тоже хапнула с ними похоже. При всëм уважении.
🤡
Опечатка обычная
это пиздец