Право
Евгения Евсеева

Основателю турагрегатора «Спутник» Александру Киму предъявили обвинение в организации экскурсии по коллекторам Москвы Статьи редакции

Во время экскурсии в августе погибло восемь человек.

  • Прокуратура Москвы 23 августа 2023 года сообщила, что Александру Киму и одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу предъявили обвинение по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также ведомство объявило о предстоящем судебном заседании, на котором им должны выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
  • 20 августа в Москве из-за сильного ливня, затопившего коллекторы, погибли восемь участников подземной экскурсии. 22 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело, в тот же день задержали Кима и Дубаса. Ещё один человек, проходящий по делу — гендиректор компании «Авангард» Александр Лазовский. Он 21 августа улетел в ОАЭ, его объявили в розыск. Ким сначала проходил по делу как свидетель.
  • «Спутник» — сервис для поиска и бронирования экскурсий, он зарабатывает на комиссии от продажи билетов. По правилам его работы, сервис не несёт ответственность за качество экскурсий, размещённых на платформе, не организует их и не выступает турфирмой, объявления размещают гиды. Александр Ким — основатель и гендиректор «Спутника».
  • Как отмечает Telegram-канал The Edinorog, ООО «Авангард» — юрлицо интернет-магазина с подарочными сертификатами Presentstar. В наборах, который он предлагает, есть вариант с экскурсией по коллекторам (сейчас страница удалена).
  • Письмо в поддержку Александра Кима разместили сооснователь WeGoTrip Александр Головатый, управляющий партнёр Startup Lab Фёдор Яковлев, основатель Localrent Кирилл Антошин и другие предприниматели.
Александр Ким

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80 комментариев
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 Ale K
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Иван-Кузнец Потапов

В вашем сообщении есть подмена понятий - Кима и Дубаса будут судить за организацию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Остальные приведенные случаи являются преступлениями одной личности против другой личности, поэтому правильно говорят "Ну это же между людьми, а здесь маркетплейс мог проверить качество!". Вообще удивляют такие фокусники: как рубить бабло, чтоб жить лучше - добавляем новую экскурсию на сайт и продаем ее. А как ответить за то, что начали продавать услуги, не отвечающие требованиям безопасности - Ааа, кошмарят бизнес, в СМИ ведется атака!

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2 комментария
Ale K
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Александр Крофт

Надо привлечь дизайнера сайта, верстальщика, регистратора домена, хостинг, эквайринговую систему и лично директора банка, на чей счет были переведены деньги. И монетный двор еще в придачу.

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1 комментарий
Igi Kont

Мне кажется, нужно проверить архитекторов водоканала и метеорологов.

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Alexander

Ага, откопать 200-летние трупы и проверить как они там, не перевернулись ли

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3 комментария
Igor Kowalski

Кошмарят бизнес. Как это по русски.

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Кирилл Таран

Нашли крайнего

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S.Capusta

Причем, можешь обложиться договорами, лицензиями, разрешениями. Но если произойдёт ЧП, все равно останешься крайним.

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Maxim G

Кошмарить бизнес? Вы в своём уме? 8 человек погибло. Ведь надо понимать, что выставлять на сайт можно, а что не безопасно. А кто об этом будет думать? Ну так значит надо было нанять, чтобы как на трипстере всех гидов проверяли

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17 комментариев
Anton Rozhkov

Приплел. Да, да в других стрнах: Погибли люди, да и все равно - пусть компания дальше работает, главное чтобы про кошмар не подумали

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1 комментарий
Лев Щенин

Как это похоже на крушение Титана при спуске к Титанику !
Или это другое ?

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Энтони

Они вообще все на него решили повесить? Не удивлюсь что и Луна-25 тоже его рук дело.

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Энтони

А, я подумал что спутник это вакцина. У них проблемы с неймингом а у меня с внимательностью

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2 комментария
Артур Мороз

Ну так же проще, чем искать виноватых :)

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FW

По такой же логике можно за все потерянные в такси вещи, сумки, телефоны, деньги и другие происшествия привлечь директорат Яндекса, а за все проданные украденные вещи администрацию Авито

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Rnatery

Потерянные это не смертельно. А вот если знали что краденный и помогли сбыть конечно надо садить

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Невероятный Блондин

А чуваку, который ливневки закопал, не хотят предъявить?

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Артур Супытко

У него в друзьях Владимир 😆
Шутка
Я не знаю кто у него друг. Может, Дмитрий.

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lakoros

С одной стороны, они бы ещё директора банка, через которого осуществлялась оплата взяли. С другой стороны, Вылазки в коллекторы могут быть законными? Сервис вообще не проверяет, что постят клиенты и на что собирают деньги? А можно ли там собирать на наркотики?

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Кирилл Половинкин

Нужно посадить всех создателей автомобилей

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Rnatery

Не создателей, а продавцов.

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UT19

Микрокредитные организации нынче лютуют. Хотя впрочем, кому сейчас легко?

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Anton Rozhkov

Пост читал хоть?

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2 комментария
Zypar Akhmat

Он сам был в курсе?

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Ivan Petrov

Трендовый бизнес отпишет, да и все

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lakoros

Я у ж подумал Киселёва будут сажать)

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Вадим Д.

Экскурсии нашего времени, мда.

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Сергей И

А если бы это был агрегатор Яндекс.Экскурсии какие нибудь - кого бы обвинили?

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Rnatery

Воложа

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Shoo

Поскольку мое хобби - экстраполировать, то давайте мы проведем мысленный эксперимент.
Если г-на Кима надо арестовать и судить за то, что на его площадке кто-то продавал услуги, не соответствующие требованиям безопасности.
То, наверное, надо арестовать ещё и градоначальника, под руководством которого в Москве оказывают услуги не соответствующие требованиям безопасности?
А если посмотреть на эту ситуацию в масштабах страны …

Я правильно уловил суть?

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Ware Wow

Нужно арестовать владельца эквайринга на Спутнике, а еще инвесторов. У нас любят акционеров в розыск объявлять при крупном происшествии.

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Rojer Manchesterskiy

Все как всегда бл**ь

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Ware Wow

Те кто лезут в коллектор на них же тоже ответственность, они знали на что идут! Людей жалко, реализовался риск.

Вероятно они не осознавали на 100% уровень риска, надеялись на статистику, но прыгая с парашютом или даже играя в пейнтбол ты понимаешь примерно, что риски есть. И именно ты покупаешь услугу, ты именно риск и покупаешь!

Да, коллектор вероятно не выглядит опасным местом для постороннего человека, они понадеялись на организаторов, но и не театр они выбрали, не кино.

Так почему из-за них должны страдать организаторы?
То есть билетную кассу я вывожу вообще из формулы.
Я не уверен, что даже организатор должен понести наказание.

Если вы покупаете экскурсию в коллектор, на закрытую крышу, на стройку, Эверест, на территорию военных действий, то имхо организатор тут вообще ни при чем!

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Ivan Mart

А вот здесь думаю всё наоборот.
Захожу я на модный сайт с экскурсиями и там предлагаю увлекательное путешествие по Неглиннке. Никаких предупреждений об опасности нет, даже с детьми можно. Большинство людей не знает о том, как всё работает, какие опасности могут быть, что категорически нельзя там появляться даже в слабый дождь, про скопления газа. Судя по беспечности экскурсовода, он тоже не особо осознавал это.
Когда ты покупаешь прыжок с парашютом, похож на Эверест и т.д. тебя многократно предупреждают о рисках для жизни.

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6 комментариев
Майский кот

Можно ли привлекать диллера наркотиков за продажу, или же это ответственность именно употребляющих ?

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1 комментарий
Rnatery

С чего взял, что знали? Может умалишённые

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Ник К.

.

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Bames Jond

Бред

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VIK Sp.z o.o

На всяких досках объявлений куча мошенников .. всех не проверишь и что сажать владельца доски

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Rnatery

Нечего тогда было доску создавать

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Francesco Pazolini

Блять! Это что нужно курить прокурору, чтобы перепутать УПК с УК?
На сайте прокуратуры Москвы так и написано "обвинение по ч. 3 ст. 238 УПК РФ". Я проверил.
Евгения Евсеева тоже хапнула с ними похоже. При всëм уважении.

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Vik

🤡

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Rnatery

Опечатка обычная

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Ильнур Татлыбаев

это пиздец

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77 комментариев
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