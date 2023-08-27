Право
Маша Цепелева

Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции — Financial Times Статьи редакции

Предприниматель попал под ограничения в июне 2022 года, а в августе 2023-го высказался против военных действий в Украине.

Аркадий Волож, фото «РИА Новости»
  • Адвокаты сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа обратились к ЕС через несколько дней после того, как предприниматель выступил против «военной операции» в Украине, рассказали близкие к вопросу источники Financial Times. По данным газеты, запрос обсудят официальные лица Евросоюза в сентябре 2023 года.
  • Санкции, связанные с действиями в Украине, продлеваются каждые шесть месяцев. По словам близких к Воложу источников, предприниматель надеется убедить ЕС снять ограничения до очередного продления 15 сентября.
  • Единственный, кому пока удалось отменить западные санкции на основании своей позиции — Олег Тиньков. Он попал под ограничения Великобритании в марте 2022 года, осудил «спецоперацию» в Украине и продал долю в TCS Group.
  • Евросоюз внёс Воложа в санкционный список 3 июня 2022 года за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России. Волож ушёл с поста гендиректора группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров.
  • Тогда же совет директоров компании заявил, что «окажет «любую возможную поддержку Аркадию», поскольку он стремится обжаловать введённые санкции.
  • В августе 2023-го Аркадий Волож опубликовал заявление против «военной операции» в Украине: «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути».

Первым на vc.ru заметку об этом опубликовал Zoringer.

#новость #яндекс

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100 комментариев
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 Вадим Д.

Ну такому гражданину мира не откажут. Тем более, он против, позицию свою твёрдо и чётко выразил.

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S.Capusta

Родившийся в Беларуси шотландский исследователь.
Вот у кого надо спрашивать, как не попасть под санции. ))

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7 комментариев
Ректазавр

- Что вы думаете про войну Израился с Палестиной?
- Это другое, - улыбнулся в усы родившийся в Казахстане еврейский бизнесмес. Снял крестик и надел трусы.

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1 комментарий
Илья Попов

Я думаю, что встать на стороне мира заслуживает уважения и никогда не поздно.

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4 комментария
дед Мазай и муравьеды

Наметился некий стандартизированный ритуал. Сначала тихо валишь за кордон, потом робко объявляешь себя противником войны, потом унизительно просишь ЕС снять с тебя санкции.

Брали бы пример с Украины - те не просят, те громогласно требуют, а если не дают требуемое - поднимают такой вой, что мало не покажется. И такой подход достоин уважения, надо уметь отстаивать свои интересы. Мирным путем, разумеется.

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5 комментариев
igogo

Ага, внес гигантский вклад в продвижение пропаганды, а теперь белый и пушистый израильский предприниматель из казахстана.

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дед Мазай и муравьеды

Вклад в продвижение пропаганды теряется на фоне гигантского вклада в развитие российского IT. Волож - национальный герой.

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1 комментарий
Michael Velichko

вылизал жопу американцам и поскакал прошение подавать. холоп )
Странная мания у таких людей, подвергать себя публичному международному позору.

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дед Мазай и муравьеды

Уж кто бы говорил про публичный международный позор. "Такие люди" еле-еле от этого позора сбежали, до сих пор в шоке.

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3 комментария
Александр Ульев

У них новый хозяин, им не стыдно. Это нам стыдно за них.

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Abnatop Sky
Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции

- "я уже снял трусы и надел крестик" - пояснил он в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту.
.

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Sergeant Ding

Кстати надо бы проверить, какой он там еврей, коли без трусов

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2 комментария
Michael Velichko

А интересно что он там написал?
Типа, я сделал все что вы просили. Подверг себя публичному унижению, отказался от своей Родины. Предал память своих родителей.
Верните мне деньги, которые мне помогли заработать связи с кремлем. Я ведь от них отрекся. ... и т.п.

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Sergeant Ding

Путин - это память родителей что ли? У меня вот другая память, сочувствую вам

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2 комментария
Domorost

Главное искренне признаться в том, что казах.
Каков основатель, такова и компания.

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Чингиз

Тест на казаха пусть вначале пройдет:
- Обрезание сделал
- конину поел
- крузак или Камри купил
- в Аланье хату взял
- Каспи на телефон установил

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1 комментарий
Domorost

Судя по тому, что даже на сайте про лампочки такие новости вызывают бурления, народ сильно задет. https://domorost.ru/post/arkadii-volozh-prosit-snyat-sanktsii_64eb010fe6432bb824575fd2

Аркадий Волож просит снять санкции
Забавно, Аркадий Волож, человек который дал денег Яндексу на первых парах и купил себе место…
domorost.ru
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Вася Пражкин
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Илья Попов

Господи, какие глаза! Признать невиновным!

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Denis

Казалось бы, откуда санкции у израильского предпринимателя казахстанского происхождения...

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Sergeant Ding

По недоразумению

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under construction

И самое интересное - снимут. Ибо бабки решают. И плевать, чем чел занимался 12 последних лет.
И так будет практически со всеми людьми из "списков"

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ihovsky

В реальности, санкции сняли только с Тинькова. Фридман и Авен сколько не умоляли снять санкции — все-равно под ними.

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3 комментария
Sergeant Ding

Бабки решают, но кому платить-то?

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Tarki

Как говорится, комментировать только портить 😂

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Ами Варджа

Хоть бы каплю самоуважения поимел, испанский стыд, казахстанский израильтянин.

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cathrynlowe73

Волож прямо высказался против войны, в отличие от всяких фридманов и исинбаевых.

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Ректазавр

И уехал в Израиль, который воюет с Палестиной с 1967 года. Но, почему-то, не высказался против этой войны. А, точно, это другое.

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АЙГЕНС

Тиньков тоже. У него банк отобрали сразу. А у Воложа будет изъятие Шляндекса в пользу государства?

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Sergeant Ding

Так вот оно как надо было. А Геринг (можно подставить другое имя) не знал, сказал бы что он против Гитлера всегда был, просто обстоятельства не позволяли сказать, и жил бы спокойно

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Chinko

Не снимут
Сколько бы ты не притворялся казахом, русские корни не скрыть.

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Sergeant Ding

- Вы еврей по батюшке или по матушке? - По обстоятельствам

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Максим Неплох
Русские корни не скрыть

Руку опустите пониже, солнце не так высоко)

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Тоже хочу

Денюжки то есть, отпустили.. еще и докинули.

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Александр Ульев

Смешно, что все эти "гении" не могут увидеть реальность, даже когда она бьёт их копытом в лицо. Русские – новые евреи для Запада. От этого не откупишься и не отмажешься новым паспортом. Ваша фамилия в списке – добро пожаловать в товарный вагон, Аркадий Юрьевич.

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Николай

Какого хера? А мне кто включит карты и свифт?

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cathrynlowe73

Если переехать и сменить резиденство, то все работает.

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17 комментариев
Михаил Желтухин

Свифт пока еще работает

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1 комментарий
Sergeant Ding

А вы еврей из Казахстана?

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okman

Поворачивает голову
- ну вытащи пожалуйста, по братски прошу

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Nikolas

Нож из спины?

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Sergeant Ding

Действительно, за что санкции против честного казахского предпринимателя. Во всем виноваты русские, а Рафик ни в чем не виноват

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Oskar Baranowski
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Таир Бакиев

Каков наглец, бизнес не продал, всего раз как-то невнятно покаялся и просит санкции снять. Олежа без бизнеса остался, кучу раз каялся, даже попросил знакомых британских олигархов за него вписаться и только через год вышел из под санкций

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Kelerius

уже вышел с белым листком перед Кремлём! Я хороший, не санкуионируйте меня,дайте миллионы обратно ))

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Кирилл Фотькин

Сердце кровью обливается, переживаю за судьбу несправедливо обиженного Аркадия Юрьевича. Куда донатить на лучшего адвоката?

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igotosochi

14 месяцев на принятие решения - эффективный менеджер

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Artem

Аркадий не тот человек, который будет эмоционально не взвешенно разбрасываться словами.
И его недавний спич был исключительно практичен

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Sergeant Ding

А почему Волож предлагает в своем заявлении не спорить о его сути?

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sdhgshehrh

Сменную обувь не забыл?

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Vladimir K.

Если нет сторонников в западных странах, которые готовы за Воложа вписаться, то никакие санкции и не снимут или придется много и долго ныть как Тинькофф.

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Сергей Я

Клоун🤡🤣

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Alek Nikolskiy

Спрашивается, а где ты раньше был, Аркаша? И где действия, а не слова? А действия для российских олигархов простые: от 30% всего составления отдай на благотворительные нужды. Боишься поддерживать военно? Не вопрос, инвестируй в свободные медиа. Сделай бесплатный впн сервис для россиян, который сложно будет блокировать. Помоги беженцам хотя бы из своей страны, их будет остановиться все больше и больше.
А пока все это похоже на спасение собственной пятой точки. Как гражданин страны ЕС, с удовольствием подпишу петицию чтобы этого пособника режима оставили там где он есть. Туда же и всех остальных Фридманов.

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