Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции — Financial Times Статьи редакции
Предприниматель попал под ограничения в июне 2022 года, а в августе 2023-го высказался против военных действий в Украине.
- Адвокаты сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа обратились к ЕС через несколько дней после того, как предприниматель выступил против «военной операции» в Украине, рассказали близкие к вопросу источники Financial Times. По данным газеты, запрос обсудят официальные лица Евросоюза в сентябре 2023 года.
- Санкции, связанные с действиями в Украине, продлеваются каждые шесть месяцев. По словам близких к Воложу источников, предприниматель надеется убедить ЕС снять ограничения до очередного продления 15 сентября.
- Единственный, кому пока удалось отменить западные санкции на основании своей позиции — Олег Тиньков. Он попал под ограничения Великобритании в марте 2022 года, осудил «спецоперацию» в Украине и продал долю в TCS Group.
- Евросоюз внёс Воложа в санкционный список 3 июня 2022 года за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России. Волож ушёл с поста гендиректора группы и руководящих должностей в её международных дочерних структурах, а также покинул совет директоров.
- Тогда же совет директоров компании заявил, что «окажет «любую возможную поддержку Аркадию», поскольку он стремится обжаловать введённые санкции.
- В августе 2023-го Аркадий Волож опубликовал заявление против «военной операции» в Украине: «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути».
Первым на vc.ru заметку об этом опубликовал Zoringer.
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Ну такому гражданину мира не откажут. Тем более, он против, позицию свою твёрдо и чётко выразил.
Родившийся в Беларуси шотландский исследователь.
Вот у кого надо спрашивать, как не попасть под санции. ))
- Что вы думаете про войну Израился с Палестиной?
- Это другое, - улыбнулся в усы родившийся в Казахстане еврейский бизнесмес. Снял крестик и надел трусы.
Я думаю, что встать на стороне мира заслуживает уважения и никогда не поздно.
Наметился некий стандартизированный ритуал. Сначала тихо валишь за кордон, потом робко объявляешь себя противником войны, потом унизительно просишь ЕС снять с тебя санкции.
Брали бы пример с Украины - те не просят, те громогласно требуют, а если не дают требуемое - поднимают такой вой, что мало не покажется. И такой подход достоин уважения, надо уметь отстаивать свои интересы. Мирным путем, разумеется.
Ага, внес гигантский вклад в продвижение пропаганды, а теперь белый и пушистый израильский предприниматель из казахстана.
Вклад в продвижение пропаганды теряется на фоне гигантского вклада в развитие российского IT. Волож - национальный герой.
вылизал жопу американцам и поскакал прошение подавать. холоп )
Странная мания у таких людей, подвергать себя публичному международному позору.
Уж кто бы говорил про публичный международный позор. "Такие люди" еле-еле от этого позора сбежали, до сих пор в шоке.
У них новый хозяин, им не стыдно. Это нам стыдно за них.
- "я уже снял трусы и надел крестик" - пояснил он в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту.
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Кстати надо бы проверить, какой он там еврей, коли без трусов
А интересно что он там написал?
Типа, я сделал все что вы просили. Подверг себя публичному унижению, отказался от своей Родины. Предал память своих родителей.
Верните мне деньги, которые мне помогли заработать связи с кремлем. Я ведь от них отрекся. ... и т.п.
Путин - это память родителей что ли? У меня вот другая память, сочувствую вам
Главное искренне признаться в том, что казах.
Каков основатель, такова и компания.
Тест на казаха пусть вначале пройдет:
- Обрезание сделал
- конину поел
- крузак или Камри купил
- в Аланье хату взял
- Каспи на телефон установил
Судя по тому, что даже на сайте про лампочки такие новости вызывают бурления, народ сильно задет. https://domorost.ru/post/arkadii-volozh-prosit-snyat-sanktsii_64eb010fe6432bb824575fd2
Господи, какие глаза! Признать невиновным!
Казалось бы, откуда санкции у израильского предпринимателя казахстанского происхождения...
По недоразумению
И самое интересное - снимут. Ибо бабки решают. И плевать, чем чел занимался 12 последних лет.
И так будет практически со всеми людьми из "списков"
В реальности, санкции сняли только с Тинькова. Фридман и Авен сколько не умоляли снять санкции — все-равно под ними.
Бабки решают, но кому платить-то?
Как говорится, комментировать только портить 😂
Хоть бы каплю самоуважения поимел, испанский стыд, казахстанский израильтянин.
Волож прямо высказался против войны, в отличие от всяких фридманов и исинбаевых.
И уехал в Израиль, который воюет с Палестиной с 1967 года. Но, почему-то, не высказался против этой войны. А, точно, это другое.
Тиньков тоже. У него банк отобрали сразу. А у Воложа будет изъятие Шляндекса в пользу государства?
Так вот оно как надо было. А Геринг (можно подставить другое имя) не знал, сказал бы что он против Гитлера всегда был, просто обстоятельства не позволяли сказать, и жил бы спокойно
Не снимут
Сколько бы ты не притворялся казахом, русские корни не скрыть.
- Вы еврей по батюшке или по матушке? - По обстоятельствам
Руку опустите пониже, солнце не так высоко)
Денюжки то есть, отпустили.. еще и докинули.
Смешно, что все эти "гении" не могут увидеть реальность, даже когда она бьёт их копытом в лицо. Русские – новые евреи для Запада. От этого не откупишься и не отмажешься новым паспортом. Ваша фамилия в списке – добро пожаловать в товарный вагон, Аркадий Юрьевич.
Какого хера? А мне кто включит карты и свифт?
Если переехать и сменить резиденство, то все работает.
Свифт пока еще работает
А вы еврей из Казахстана?
Поворачивает голову
- ну вытащи пожалуйста, по братски прошу
Нож из спины?
Действительно, за что санкции против честного казахского предпринимателя. Во всем виноваты русские, а Рафик ни в чем не виноват
Каков наглец, бизнес не продал, всего раз как-то невнятно покаялся и просит санкции снять. Олежа без бизнеса остался, кучу раз каялся, даже попросил знакомых британских олигархов за него вписаться и только через год вышел из под санкций
уже вышел с белым листком перед Кремлём! Я хороший, не санкуионируйте меня,дайте миллионы обратно ))
Сердце кровью обливается, переживаю за судьбу несправедливо обиженного Аркадия Юрьевича. Куда донатить на лучшего адвоката?
14 месяцев на принятие решения - эффективный менеджер
Аркадий не тот человек, который будет эмоционально не взвешенно разбрасываться словами.
И его недавний спич был исключительно практичен
А почему Волож предлагает в своем заявлении не спорить о его сути?
Сменную обувь не забыл?
Если нет сторонников в западных странах, которые готовы за Воложа вписаться, то никакие санкции и не снимут или придется много и долго ныть как Тинькофф.
Клоун🤡🤣
Спрашивается, а где ты раньше был, Аркаша? И где действия, а не слова? А действия для российских олигархов простые: от 30% всего составления отдай на благотворительные нужды. Боишься поддерживать военно? Не вопрос, инвестируй в свободные медиа. Сделай бесплатный впн сервис для россиян, который сложно будет блокировать. Помоги беженцам хотя бы из своей страны, их будет остановиться все больше и больше.
А пока все это похоже на спасение собственной пятой точки. Как гражданин страны ЕС, с удовольствием подпишу петицию чтобы этого пособника режима оставили там где он есть. Туда же и всех остальных Фридманов.