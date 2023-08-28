Логистический партнёр H&M в России подал иск к компании на 245 млн рублей Статьи редакции
Причиной стали убытки из-за ухода ритейлера с местного рынка.
- Компания «Логистикаспецтранс» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с H&M убытки за несоблюдение заверений об устойчивом развитии бизнеса (ч. 1 ст. 431.2 ГК), пишут «Ведомости».
- В H&M не ответили на вопросы газеты об иске. В самом документе говорится, что компания отказалась урегулировать спор в досудебном порядке.
- Из заявления следует, что истец, полагаясь на обещания H&M о развитии бизнеса в России, взял в лизинг 50 транспортных средств и организовал для них автомобильную базу, как того требовали тендерные условия ритейлера. Но в июле 2022 года H&M Group объявила об уходе с российского рынка вопреки принятым на себя обязательствам. В результате «Логистикаспецтранс» понесла убытки из-за сокращения грузоперевозок и расходов на исполнение лизинговых договоров.
- Представитель истца признаёт, что суды чаще всего отказывают в исках о взыскании убытков за недостоверные заверения, но указывает на решение Верховного суда от марта 2023 года. Тогда тот встал на сторону предпринимателя, который купил компанию у иностранного владельца, а через три месяца лишился лицензии. Её отозвал ЦБ, хотя продавец заверял, что у него нет проблем с регуляторами.
- Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают «необычный подход» «Логистикаспецтранса». Чаще всего иски по делам, связанные с санкциями, предъявляются в связи с нарушением условий договора, говорит адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.
- При нарушении заверений, на которые сторона опиралась при заключении договора, можно требовать взыскания убытков, отмечает она. Однако истцу придётся доказать, что именно это заверение имело существенное значение, а суду — установить наличие или отсутсвие вины ответчика в закрытии своего бизнеса.
- Вероятность частичного удовлетворения иска «довольно высока», считает старший юрист компании Sudohod Владимир Шкуренков. По его словам, убыток подлежит возмещению, но конечный размер ущерба, скорее всего, будет снижен.
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H&M
Читаем внимательно договор, там все прописано, а если не прописано, то в иске откажут.
Всегда умиляет, когда компания заключает многомиллионный договор скаченный с интернета. Надеюсь здесь не так.
Ну тут договор hm составляла, думаю ))
Не к тому иск предъявляют.
Браво! Какая формулировка (-:
Кстати, как они там планируют добывать деньги из ушедших компаний?
Мне кажется, вопрос не совсем простой. Крупные компании, когда им нужно, руки выкручивают будь здоров.
Но и с другой стороны, ещё пару лет этот иск никто бы и рассматривать не стал (вспомните, как мужик построил для Макдоналдс ресторан на трассе, а они отказались его арендовать. И всем судам было пофиг.)
Сейчас у логистов большие перспективы.
Я так понимаю, что теперь российские компании будут пытаться заработать на исках к зарубежным
С паршивой овцы хоть шерсти клок
а если государство сказало что ожидает рост ВВП, я под него запланировал развитие компании, а рост в итоге оказался отрицательным, я тоже могу иск подать?
Но рост же был 😸
Отрицательный рост, занятие новых рубежей, запланированое падение
Вот ведь - ответ типичного маркетолога!
Я могу к кому ни будь иск тоже подать?
можете
H&M сам с огромными убытками уходил, была бы ситуация с логистикой через границу получше,они бы не уходили, и "устойчиво развивала бизнес"
Не имея ничего в наличии, чувак выигрывает крупный тендер, где компания становится единственным его клиентом. Ясно понятно каким образом он этот тендер выиграл)
Мне вот интересно, вся эта ситуация с рф как-то повлияет на пересмотр "страновых рисков" глобальными компаниями в других странах. Многим было непонятно почему в рф закладывалась повышенная маржа, а вот почему.
Если кому интересно, это сейчас. Хуже чем в среднем по Африке
В среднем по Африке, в развитых городах (где дома не из козьего говна), зарплата уже больше 200 000р.
Это 1900 евро примерно. Даже интересен список этих городов, помимо городов ЮАР.
Взял в лизинг под обещание развития? А про то, что бизнес это риски, ничего не слышали? Хотя может быть H&M клялся мамой, что будет развиваться тут. И сам верил в это. Но все равно странно, что компания под одного контрагента. А яйца в разные корзины?
В любом случае, данное юрлицо что-то путает
Так может HM и собирался развиваться, решение о приостановке деятельности не просто так появилось
Ахах, и рыбку съесть, и на органе попрыгать хотел, хитрован! Не вышло! Рыбы нет.
Скоро украина 🇺🇦 выставит иск к россии за «несоблюдение устойчивого развития»!
это точно н&м заверять должна?