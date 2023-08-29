Производитель PlayStation подал 25 исков о защите бренда в российские суды с начала 2023 года Статьи редакции
Как минимум часть из них связана с продажей контрафактных геймпадов.
- Японская Sony Interactive Entertainment (SIE), которая выпускает игровые приставки PlayStation, с начала 2023 года подала 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды, обнаружил «Ъ». Десять из них — в августе.
- Споры, материалы которых опубликованы в картотеке арбитражных дел, касаются нарушения прав на товарные знаки PlayStation, отмечает газета. В двух случаях требования удовлетворены полностью, ещё в трёх — частично. Остальные иски находятся на рассмотрении.
- По меньшей мере два рассмотренных дела связаны с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. В маркетплейсе заявили, что «круглосуточно мониторят» ассортимент товаров, а компании могут разрешать споры с помощью «цифрового арбитража» площадки.
- Количество обращений SIE в российские суды за 2023 год нехарактерно высокие для компании, обращает внимание «Ъ». Например, в 2013 году речь шла об 11 исках к индивидуальным предпринимателям и магазинам электроники. В последующие годы их было ещё меньше.
- К росту количества контрафактных товаров привела легализация параллельного импорта, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. А борьбу с подделками Sony ведёт, скорее всего, потому, что они могут угрожать её репутации, добавляет партнёр IP/IT Maxima Legal Максим Али.
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Ой а что такое 👉👈, как блокировать российских пользователей, купивших приставку - так с радостью, а как фейковые контроллеры запретить, так сразу в суд.
Никто не блокирует российских пользователей, вся библиотека купленных игр доступна для скачивания.
В первом случае дело связано с работой платёжных систем и левыми аккаунтами. Во втором - дело в репутации, напрямую касается компании и она может на это повлиять.
чтобы процент разнообразной пали не падал ниже комфортных 97%.
Ушли из России значит ушли и нефиг теперь что то защищать
А чего плохого в том, что они добиваются, чтобы на вайлдберрис паль не продавали?
Ну вот не только с РФ работать не хотят, но и даже подделок под них не хотят допускать, логично же.
И в итоге он превратился в филиал садовода
Это ещё как посмотреть кто чей филиал.
То есть то, что они в одностороннем порядке отключили доступ к сети своей для всех российских аккаунтов это не проблема 😀 ну вот ответочка им
Какая ответоветочка?
Обычные люди покупают низкокачественную паль по цене оригинала.
Они не отключили доступ к сети, если ты плюс на три года покупал, то он все ещё будет работать.
Так и людей ввели в заблуждение, подделки за суммы орига, нехорошо
Что за бред. Отключить - легко, а тут еще и жалуются. А вообще, у нас же параллельный импорт разрешен, думаю скипнут все эти заявления.
Ограничивать работу сервисов это норма , а паль это всё, хана.
Ушли но в суд подали
Мне одной кажется, что России пофигу уже на иностранные иски и аналогично в обратную сторону?
🤔
Вот и я удивляюсь какие еще иски. Пускай сидят там у себя и не вякают
Российскому суду надо будет внимание обратить, что пользоваться их соснолью невозможно без плясок с бубном. Как это устранят, тогда пусть обращаются в суд.
Тут дело не в sony, а невозможности оплаты. А это уже вопросы к visa и mastercard.
Наглости и самоуверенности ушедшим конечно не занимать. Раз ушли и отключили доступ, каких законов вы ещё требуете по отношению к себе? Вам сказали не оказывать услуги в этой стране, вы не возмущались, ушли. Люди всё равно нашли лазейки как покупать - ор, крик, суд. Биполярка?
Многие Российские компании представляют интересы иностранных , особенно по защите интеллектуальной собственности, это новый вид заработка.
Судам и правоохранительными органам пора уже обратить внимание на этих бездельников. Они деньги тут зарабатывают, вывозят их зарубеж, в потом эти деньги тратят на поддержку врага.
Да! Негодяи!
И чё )))))))
Такие интересные эти западные компании. Они вроде как полностью ушли с рынка России, оьрубив всем россиянам покупку игр, оплату подписок и прочей своей продукции, но как только кто-то продаёт вместо них на рынке РФ, так тут сразу вопли и слёзы.
Еще не открыв новость, сразу понял, что речь пойдет о продавцах с маркетплейсов.
Наглые капец...... нет слов!
АХАХАХАХАХ ВОТ ЖЕ КЛОУНЫ :D
Надеюсь их пошлют куда подальше.