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Право
Маша Цепелева

Актриса озвучки подала в суд на «Тинькофф» из-за использования её голоса для синтеза аудиорекламы порно Статьи редакции

По её словам, банк утверждал, что будет использовать голос только для внутренних нужд и обучения ассистента «Олега». «Тинькофф» говорит, что актриса передала исключительные права на переработку и использование голоса третьими лицами.

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Алёна Андронова, скриншот из видео «Из голоса банка — в фильмы 18+»
  • Об иске к «Тинькофф» актриса озвучивания и дубляжа Алёна Андронова рассказала в посте на DTF. В 2019 году она сделала запись голоса для банка. По её словам, представители «Тинькофф» утверждали, что голос записывается «только и исключительно для внутренних задач банка, он поможет обучить “Олега“ и заменит колл-центр».
  • При этом в договоре были «стандартные формулировки об исполнении и обязательстве записать объём текстов».

В нём нет ни слова «синтез», ни упоминания нейросетей, ни каких-либо подробностей об использовании записей. Это стандартный договор о том, что я создаю исполнение, передаю его и разрешаю его обработку. В то время это был обычный типовой договор, мы подписываем такие несколько раз в месяц. Согласование всегда было на совести студий и посредников. Конечно же, я внимательно читала договор, но в данном случае согласование шло фактически «вслепую», так как о главном — о том, что мы пишем синтез, — в нём ни слова нет.

цитата из поста Алёны Андроновой
  • В 2022 году Алёна нашла в интернете порно-рекламу, озвученную её голосом. Она также обнаружила, что голос доступен для синтеза на сайте банка и продаётся на сторонних площадках: «Даже студии, с которыми я ранее работала как актриса, стали продавать мой синтез на телеканалы и стриминговые сервисы».
  • По договору актриса передала банку исключительные права на запись голоса, которые «предусматривали права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений», в том числе третьими лицами, прокомментировали vc.ru в «Тинькофф».

Изложенная информация не соответствует действительности. Между Алёной Андроновой и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор, в соответствии с которым Алёна выполнила работы по озвучиванию текстов и передала исключительные права на них банку в полном объёме, в том числе права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений. При этом договор с Алёной прямо предусматривал её согласие на использование и переработку записей третьими лицами. Таким образом, банк вправе использовать записи голоса Алёны любыми способами, в том числе для обучения нейросетей.

«Тинькофф»
  • В банке добавили, что в 2022 году «некоторые пользователи его сервиса Tinkoff VoiceKit попытались использовать его недобросовестно в нарушение правил». «Тинькофф» их заблокировал.

Синтезированные материалы на основе голосов дикторов используются в технологии Tinkoff VoiceKit, на базе которой пользователи сервиса могут создавать голосовых роботов и распознавать речь. Компании используют синтезированные голоса для автоматизации работы колл-центров, создания голосовых ассистентов и других бизнес-процессов. Однако, в 2022 году некоторые пользователи сервиса попытались использовать его недобросовестно в нарушение правил. Выявив подобные случаи, «Тинькофф» сразу заблокировал таких пользователей.

В связи с тем, что произошедшая ситуация вызвала негативную реакцию у диктора, мы предложили Алёне Андроновой денежную компенсацию, так как рассчитывали на дальнейшее сотрудничество. Однако, Алёна с предложенной суммой компенсации не согласилась.

«Тинькофф»
  • «Тинькофф» предложил актрисе компенсацию размером примерно в «два её месячных заработка» при условии полного отказа от претензий, раскрыла Андронова в посте. 30 августа 2023 года она подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Компенсация в нём в 20 раз больше предложенной банком, рассказала девушка vc.ru.
  • Алёна Андронова требует от банка «предпринять все необходимые действия» для удаления синтеза её голоса со всех сторонних сайтов, прекратить использовать её голос в технологиях синтеза для любых третьих лиц и взыскать с «Тинькофф» компенсацию около 6 млн рублей, рассказала vc.ru юрист Тамара Богданова, представляющая интересы истца. Дата первого заседания пока не назначена.
  • Также актриса совместно с Союзом дикторов России создала петицию на Change.org с предложением изменить законы, чтобы «защитить голоса от воровства и мошенничества». Например, запретить использовать договоры об отчуждении исключительного права в качестве разрешения на синтез голоса.

#новость #тинькофф #нейросети

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59 комментариев
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 Алексей К

Желаю актрисе удачи в суде. Здравый смысл на ее стороне. Суд, скорее всего, тоже.

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Невкусно и грустно

Пока комментаторы выбирают, какую из баррикад занять, самая мякотка из ее огромного поста на ДТФ:
1) Пиздить картины/картинки для нейросеток можно, т.к. ЭТО ДРУГОЕ. А вот голос нельзя!
2) Это все важно, потому что ваш голос МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ КРИТИКИ СВО!

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Янис Зятьков

Это не мякотка, а вырванные из контекста фразы. Контекст первого пункта был в том, что голос — не просто результат творчества, а биометрические данные человека. И вариантов использовать их во вред обладатею намного больше.

По второму пункту, непонятен сарказм, за это вообще-то посадить могут реального обладателя голоса, которым эта критика озвучена.

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2 комментария
Глебушка

О, виктимблейминг с первого комментария, понимаю.

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Cringe Artist

А в Америке негров линчуют

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2 комментария
Axel Denisenko

Я практически уверен, что через 5-8, ну максимум лет 10, математически найдут идеальные голоса, которые будут вызывать у людей эмоции, сопереживание, доверие и другие позитивные чувства. Синтезируют их, сгруппируют и будут все больше и больше использовать в новостях, рекламе, общественных и других людных местах.

Весной этого года Граймс (Grimes), бывшая жена Илона, официально разрешила использовать её голос во всяких каверверсиях созданных ИИ.
https://www.theverge.com/2023/4/24/23695746/grimes-ai-music-profit-sharing-copyright-ip

Grimes says anyone can use her voice for…
The artist says she’ll share profits from AI songs.
www.theverge.com
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Андрей

Ещё бы можно было выбирать каким голосом хочешь слышать тот или иной текст. Или чтобы закинул книгу нейросетке, выбрал желаемые голоса, а она по ролям сама все голоса раскидала

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Илья Дёмин
По договору актриса передала банку исключительные права на запись голоса, которые «предусматривали права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений», в том числе третьими лицами, прокомментировали vc.ru в «Тинькофф».

Если это правда, то статья ни о чём. Всё по закону.

Ну и в целом, как бы не было грустно, прогресс пришёл. Не записали бы вас, нашлось бы куча других девушек, готовых предоставить образец вашего голоса. То есть вы бы в любом случае потеряли часть заработка в будущем. Пора адаптироваться и искать другую работу.

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Denis Bystruev

Пока по закону. Но речь даже не об этом кейсе.

Мне новым показалось то, что союз дикторов России требует принять закон, который запрещал бы отчуждать исключительное право на голос. То есть договоры с таким пунктом будут признаны недействительными (а те, где такого пункта нет, по умолчанию его не будут подразумевать).

Пройдёт у нас закон или нет — неизвестно, но сама по себе идея такого закона может быть востребована во многих местах, в том числе Голливуде, где бастовали актёры массовки из-за замены их ИИ.

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2 комментария
Александр А.

"Куча девушек" - это чересчур.

Качественная актерская работа голосом - это отдельная и непростая профессия, тысячи таких актеров под забором не валяются. Их не единицы, но и не тысячи.

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Вадим Д.

Ну раз Тинькофф так го(во)рит, значит, так оно и есть.

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умный человек

Речь про шапку?

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1 комментарий
Никита Лукашевич

Где ссылка на рекламу?🤣 (Конечно, это шутка. Ни в коем случае такие ссылки публиковать нельзя, так как это может навредить чести/достоинству девушки)

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Denis Bystruev

Да, друг интересуется.

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1 комментарий
Энтони Лавджой

И медисон репостнул в свою тележку

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Артур Маслов

тебе 11?

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Осталось дело за малым: выяснить, что это - постирония или постпостпостирония от него

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1 комментарий
Yaroslav Kramskoy

Диктору стоит согласиться на компенсацию от Тинькофф банка, если предложение актуально.

Стоило это сделать значительно раньше: сейчас придётся, вероятно, ещё платить и нанятому юристу, что значительно уменьшит сумму компенсации.

В Тинькофф банке лояльно, клиентоцентрично пошли навстречу диктору после озвучивания её стороной соответствующей рекламации.

Сумма компенсации справедлива.

Диктору изначально стоило быть внимательной и аккуратной с точки зрения закона и её прав.

Злоупотребления правом / шиканы здесь не наблюдается со стороны финансового учреждения.

Для данного диктора это достойная реклама и PR за счёт эффекта Стрейзанд — её голос многие будут искать и использовать дальше, причиняя условные потенциальные убытки / упущенную выгоду.

Но о ней узнали многие и это можно грамотно и высокоэффективно монетизировать.

Алёна, берите деньги и извлеките максимум пользы и выгоды из сложившейся ситуации.

Позитивинг.

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Александр Жариков

Какому нанятому юристу? Они на окладе сидят. Целая рота наберется.

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1 комментарий
Gre Li
Сумма компенсации справедлива.

Что это справедливо? Описанные факты наоборот сильно смахивают на «кабальную сделку», 179 ст. ГК РФ. Заплатили мизер, а используют голос вовсю и везде.

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Валера Сатков

Я на стороне актрисы. В идеале, про синтез речи стоит писать отдельно.
Это то чем она зарабатывает. Получается она сделала эту запись и больше никогда не получит деньги за работу.

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Alex

Пускай идёт на завод, кто сказал, что она должна вечно актрисой работать.

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Илья Дёмин

Тот, кто воспользовался сервисом Тинькофф для синтеза речи, воспользовался бы им в любом случае. Он бы просто выбрал другой доступный голос, если бы там не было голоса автора статьи. И уж точно вряд ли бы пошёл к нашей героине и заплатил бы ей за озвучку. То есть девушка ничего не потеряла.

Ну и этими статьями девушка наоборот лишает себя и своих коллег работы. Я вот честно не знал, что существуют сервисы, которые уже так качественно озвучивают голоса. И если мне понадобится озвучить что-нибудь, то я обязательно воспользуюсь этими сервисами, теперь вот знаю.

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1 комментарий
Александр А.

"Права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений" в данном случае трактуются слишком уж расширительно.

Рядовая начитка текста vs Предоставление образцов своего голоса для неограниченного генерирования на этой основе нового контента - это разные вещи.

Имхо, тут потребуется решение ВС РФ.

Фактически человека наняли на одну работу, а он выполнил принципиально другую, причем не зная об этом.

Навскидку, злоупотребление доверием и введение контрагента в заблуждение.

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4 комментария

Комментарий удален модератором

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Посторонним В

а вообще они пожадничали и мало деняк предложили

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Стакан чая

Теперь ясно почему надо было идти не в актрисы 10го эшелона а в разработчики ИИ?

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Artemy

Отдала голос, так сказать

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дед Мазай и муравьеды

Когда слава пришла, но не в кайф.

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виктор сикрит
По договору актриса передала банку исключительные права на запись голоса, которые «предусматривали права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений», в том числе третьими лицами, прокомментировали vc.ru в «Тинькофф».

Блин угар. Тиньк толкает голоса порнушникам. Когда будут снова продавать свой р/с по телефону - буду говорить с ним более нежно, вдруг и свой голос потом услышу где-нибудь.

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E B

Вот уж нашёл банк актрису, скупердяйка похлеще, чем банк 🤣

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Zloy Marketolog

А по-моему реклама в Порнхабе на ее голос не похожа.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Он такой один

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Alex

Ну могли бы и без нейросети нарезать сами что угодно при достаточном количестве исходного материала. https://youtu.be/c0zmD3_eLu4

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Илья Дёмин

Давайте ещё Яндекс.Алису запретите и других голосовых ассистентов. Чтобы наняли человека, который сам читал название всех существующих треков, прочёл все существующие книги и произнёс все возможные реплики)

Там ведь тоже синтез речи. Или это "другое"?

Проблема тут лишь в том, что девушка невнимательно прочла договор.

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Борис

Шок. Так нельзя делать. Тинькофф в очередной раз показал свое лицо

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Степан Фадеев

Не важно кто что говорил, главное кто-то что подписал.

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Division by Zero

Прям как в серии из 6 сезона BM, только там еще похлеще.

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Alekseys Bussypug

Можно ссылку на сам ролик 18+?)

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Штуки из труб

Передала исключительные права, но при этом недовольна, что ее голос используют. Странно. Можно понять желание девушки заработать, но шансов у нее мало.

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Евгений Вилков

Ой, да кто-то через нейросеть пропустил голос её и синтезировал, Тиньков то причем )

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Zoringer
Почти год я потратила на попытки связаться с банком

Вот этого я вообще не понял. Зачем тратить год на то, что можно сделать за неделю и попытаться решить вопрос в досудебном порядке?

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Александр А.

Хотелось бы увидеть текст искового заявления. На сайте суда пока не появилось.

Судя по заголовку, пошли по натоптанной дорожке защиты чести и достоинства - ну да, так просто больше шансов отсудить какие-то деньги.

Тема в целом интересная и непростая.

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НаряднаяШайга

Видео в студию)

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56 комментариев
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