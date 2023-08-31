Синтезированные материалы на основе голосов дикторов используются в технологии Tinkoff VoiceKit, на базе которой пользователи сервиса могут создавать голосовых роботов и распознавать речь. Компании используют синтезированные голоса для автоматизации работы колл-центров, создания голосовых ассистентов и других бизнес-процессов. Однако, в 2022 году некоторые пользователи сервиса попытались использовать его недобросовестно в нарушение правил. Выявив подобные случаи, «Тинькофф» сразу заблокировал таких пользователей.

В связи с тем, что произошедшая ситуация вызвала негативную реакцию у диктора, мы предложили Алёне Андроновой денежную компенсацию, так как рассчитывали на дальнейшее сотрудничество. Однако, Алёна с предложенной суммой компенсации не согласилась.