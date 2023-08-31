Актриса озвучки подала в суд на «Тинькофф» из-за использования её голоса для синтеза аудиорекламы порно Статьи редакции
По её словам, банк утверждал, что будет использовать голос только для внутренних нужд и обучения ассистента «Олега». «Тинькофф» говорит, что актриса передала исключительные права на переработку и использование голоса третьими лицами.
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- Об иске к «Тинькофф» актриса озвучивания и дубляжа Алёна Андронова рассказала в посте на DTF. В 2019 году она сделала запись голоса для банка. По её словам, представители «Тинькофф» утверждали, что голос записывается «только и исключительно для внутренних задач банка, он поможет обучить “Олега“ и заменит колл-центр».
- При этом в договоре были «стандартные формулировки об исполнении и обязательстве записать объём текстов».
- В 2022 году Алёна нашла в интернете порно-рекламу, озвученную её голосом. Она также обнаружила, что голос доступен для синтеза на сайте банка и продаётся на сторонних площадках: «Даже студии, с которыми я ранее работала как актриса, стали продавать мой синтез на телеканалы и стриминговые сервисы».
- По договору актриса передала банку исключительные права на запись голоса, которые «предусматривали права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений», в том числе третьими лицами, прокомментировали vc.ru в «Тинькофф».
- В банке добавили, что в 2022 году «некоторые пользователи его сервиса Tinkoff VoiceKit попытались использовать его недобросовестно в нарушение правил». «Тинькофф» их заблокировал.
- «Тинькофф» предложил актрисе компенсацию размером примерно в «два её месячных заработка» при условии полного отказа от претензий, раскрыла Андронова в посте. 30 августа 2023 года она подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Компенсация в нём в 20 раз больше предложенной банком, рассказала девушка vc.ru.
- Алёна Андронова требует от банка «предпринять все необходимые действия» для удаления синтеза её голоса со всех сторонних сайтов, прекратить использовать её голос в технологиях синтеза для любых третьих лиц и взыскать с «Тинькофф» компенсацию около 6 млн рублей, рассказала vc.ru юрист Тамара Богданова, представляющая интересы истца. Дата первого заседания пока не назначена.
- Также актриса совместно с Союзом дикторов России создала петицию на Change.org с предложением изменить законы, чтобы «защитить голоса от воровства и мошенничества». Например, запретить использовать договоры об отчуждении исключительного права в качестве разрешения на синтез голоса.
Желаю актрисе удачи в суде. Здравый смысл на ее стороне. Суд, скорее всего, тоже.
Пока комментаторы выбирают, какую из баррикад занять, самая мякотка из ее огромного поста на ДТФ:
1) Пиздить картины/картинки для нейросеток можно, т.к. ЭТО ДРУГОЕ. А вот голос нельзя!
2) Это все важно, потому что ваш голос МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ КРИТИКИ СВО!
Это не мякотка, а вырванные из контекста фразы. Контекст первого пункта был в том, что голос — не просто результат творчества, а биометрические данные человека. И вариантов использовать их во вред обладатею намного больше.
По второму пункту, непонятен сарказм, за это вообще-то посадить могут реального обладателя голоса, которым эта критика озвучена.
О, виктимблейминг с первого комментария, понимаю.
А в Америке негров линчуют
Я практически уверен, что через 5-8, ну максимум лет 10, математически найдут идеальные голоса, которые будут вызывать у людей эмоции, сопереживание, доверие и другие позитивные чувства. Синтезируют их, сгруппируют и будут все больше и больше использовать в новостях, рекламе, общественных и других людных местах.
Весной этого года Граймс (Grimes), бывшая жена Илона, официально разрешила использовать её голос во всяких каверверсиях созданных ИИ.
https://www.theverge.com/2023/4/24/23695746/grimes-ai-music-profit-sharing-copyright-ip
Ещё бы можно было выбирать каким голосом хочешь слышать тот или иной текст. Или чтобы закинул книгу нейросетке, выбрал желаемые голоса, а она по ролям сама все голоса раскидала
Если это правда, то статья ни о чём. Всё по закону.
Ну и в целом, как бы не было грустно, прогресс пришёл. Не записали бы вас, нашлось бы куча других девушек, готовых предоставить образец вашего голоса. То есть вы бы в любом случае потеряли часть заработка в будущем. Пора адаптироваться и искать другую работу.
Пока по закону. Но речь даже не об этом кейсе.
Мне новым показалось то, что союз дикторов России требует принять закон, который запрещал бы отчуждать исключительное право на голос. То есть договоры с таким пунктом будут признаны недействительными (а те, где такого пункта нет, по умолчанию его не будут подразумевать).
Пройдёт у нас закон или нет — неизвестно, но сама по себе идея такого закона может быть востребована во многих местах, в том числе Голливуде, где бастовали актёры массовки из-за замены их ИИ.
"Куча девушек" - это чересчур.
Качественная актерская работа голосом - это отдельная и непростая профессия, тысячи таких актеров под забором не валяются. Их не единицы, но и не тысячи.
Ну раз Тинькофф так го(во)рит, значит, так оно и есть.
Речь про шапку?
Где ссылка на рекламу?🤣 (Конечно, это шутка. Ни в коем случае такие ссылки публиковать нельзя, так как это может навредить чести/достоинству девушки)
Да, друг интересуется.
И медисон репостнул в свою тележку
тебе 11?
Осталось дело за малым: выяснить, что это - постирония или постпостпостирония от него
Диктору стоит согласиться на компенсацию от Тинькофф банка, если предложение актуально.
Стоило это сделать значительно раньше: сейчас придётся, вероятно, ещё платить и нанятому юристу, что значительно уменьшит сумму компенсации.
В Тинькофф банке лояльно, клиентоцентрично пошли навстречу диктору после озвучивания её стороной соответствующей рекламации.
Сумма компенсации справедлива.
Диктору изначально стоило быть внимательной и аккуратной с точки зрения закона и её прав.
Злоупотребления правом / шиканы здесь не наблюдается со стороны финансового учреждения.
Для данного диктора это достойная реклама и PR за счёт эффекта Стрейзанд — её голос многие будут искать и использовать дальше, причиняя условные потенциальные убытки / упущенную выгоду.
Но о ней узнали многие и это можно грамотно и высокоэффективно монетизировать.
Алёна, берите деньги и извлеките максимум пользы и выгоды из сложившейся ситуации.
Позитивинг.
Какому нанятому юристу? Они на окладе сидят. Целая рота наберется.
Что это справедливо? Описанные факты наоборот сильно смахивают на «кабальную сделку», 179 ст. ГК РФ. Заплатили мизер, а используют голос вовсю и везде.
Я на стороне актрисы. В идеале, про синтез речи стоит писать отдельно.
Это то чем она зарабатывает. Получается она сделала эту запись и больше никогда не получит деньги за работу.
Пускай идёт на завод, кто сказал, что она должна вечно актрисой работать.
Тот, кто воспользовался сервисом Тинькофф для синтеза речи, воспользовался бы им в любом случае. Он бы просто выбрал другой доступный голос, если бы там не было голоса автора статьи. И уж точно вряд ли бы пошёл к нашей героине и заплатил бы ей за озвучку. То есть девушка ничего не потеряла.
Ну и этими статьями девушка наоборот лишает себя и своих коллег работы. Я вот честно не знал, что существуют сервисы, которые уже так качественно озвучивают голоса. И если мне понадобится озвучить что-нибудь, то я обязательно воспользуюсь этими сервисами, теперь вот знаю.
"Права на переработку, внесение любых изменений, сокращений, дополнений" в данном случае трактуются слишком уж расширительно.
Рядовая начитка текста vs Предоставление образцов своего голоса для неограниченного генерирования на этой основе нового контента - это разные вещи.
Имхо, тут потребуется решение ВС РФ.
Фактически человека наняли на одну работу, а он выполнил принципиально другую, причем не зная об этом.
Навскидку, злоупотребление доверием и введение контрагента в заблуждение.
Комментарий удален модератором
а вообще они пожадничали и мало деняк предложили
Теперь ясно почему надо было идти не в актрисы 10го эшелона а в разработчики ИИ?
Отдала голос, так сказать
Когда слава пришла, но не в кайф.
Блин угар. Тиньк толкает голоса порнушникам. Когда будут снова продавать свой р/с по телефону - буду говорить с ним более нежно, вдруг и свой голос потом услышу где-нибудь.
Вот уж нашёл банк актрису, скупердяйка похлеще, чем банк 🤣
А по-моему реклама в Порнхабе на ее голос не похожа.
Он такой один
Ну могли бы и без нейросети нарезать сами что угодно при достаточном количестве исходного материала. https://youtu.be/c0zmD3_eLu4
Давайте ещё Яндекс.Алису запретите и других голосовых ассистентов. Чтобы наняли человека, который сам читал название всех существующих треков, прочёл все существующие книги и произнёс все возможные реплики)
Там ведь тоже синтез речи. Или это "другое"?
Проблема тут лишь в том, что девушка невнимательно прочла договор.
Шок. Так нельзя делать. Тинькофф в очередной раз показал свое лицо
Не важно кто что говорил, главное кто-то что подписал.
Прям как в серии из 6 сезона BM, только там еще похлеще.
Можно ссылку на сам ролик 18+?)
Передала исключительные права, но при этом недовольна, что ее голос используют. Странно. Можно понять желание девушки заработать, но шансов у нее мало.
Ой, да кто-то через нейросеть пропустил голос её и синтезировал, Тиньков то причем )
Вот этого я вообще не понял. Зачем тратить год на то, что можно сделать за неделю и попытаться решить вопрос в досудебном порядке?
Хотелось бы увидеть текст искового заявления. На сайте суда пока не появилось.
Судя по заголовку, пошли по натоптанной дорожке защиты чести и достоинства - ну да, так просто больше шансов отсудить какие-то деньги.
Тема в целом интересная и непростая.
Видео в студию)