Минюст США и SEC начали расследование из-за возможного строительства дома из стекла для Маска на деньги Tesla — WSJ Статьи редакции
Илон Маск написал, что «никакой дом не строит».
- Федеральные прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросили у Tesla информацию о средствах, которые компания якобы потратила на строительство стеклянного дома для предпринимателя. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
- В июле 2023 года газета рассказала, что Tesla провела собственное расследование внутри компании. В документах, которые изучила WSJ, описывался Project 42 — план строительства дома для Илона Маска со стеклянными стенами рядом со штаб-квартирой автопроизводителя в Остине, штат Техас.
- Расследования обоих ведомств находятся на ранних стадиях — они не обязательно могут выявить нарушения, уточняет WSJ. Пока прокуроры и SEC хотят изучить, использовались ли деньги Tesla для Project 42, сколько их потратили и какова цель инициативы. В самой компании отказались от комментариев изданию.
- Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что прокуратура расследует крупный заказ на поставку специального стекла и вызвала несколько нынешних и бывших сотрудников для дачи показаний. Tesla должна была получить стекло в 2022 году, тогда компания проводила внутреннее расследование из-за закупок, сообщало издание. Доставили ли его в итоге и в каком состоянии сейчас проект — неизвестно.
Илон Маск в ответ на публикации написал, что «не строит никакой дом, тем более стеклянный». В 2020 году предприниматель рассказывал, что планирует продать практически всё своё имущество, потому что «владение тянет вниз». В апреле 2022 года он подтвердил, что у него нет недвижимости и приходится «буквально ночевать у друзей».
1.1K показов
1.6K открытий
Идея, конечно, интересная, но как, простите, сходить посрать?
Илон Маск не какает.
в диван слева)
Посрать в диван - а я недооценивал мощь мысли экспертов VC )
диванных
Все сраслось
https://www.youtube.com/watch?v=z4pbeyfeJzE
Автотонирование мб
А вообще, думаю оно будет отсвечивать. Он будет видеть все изнутри, а его никто видеть не будет. Но в диван он все равно насрет.
Наверное, будет ходить в памперсах.
Комментарий удален модератором
С приблудой - маскировочное стекло
Прочь руки от Маска, пидоры!
Не нужно было играть в сторону рф, сча намекнут мягко где его место…
А что Маск сделал для рф? Вроде он всу старлинками снабжает, не?
Заявления всякие в Иксе делал не по политической повесточке.
Т.е лживые и конспирологические, т.е по повесточке кремля
Я имел в виду политическую повесточку Запада, в частности, США.
Я знаю. Маск отрабатывает повесточку Соловьево-Скабеевщины, в частности, РФ. За что уже потихоньку огребает.
Маск огребает всю жизнь и РФ здесь не при чем.
За что он там огребал, пока не связался с деньгами из Москвы, не интересно.
Да бедный Маск как он без денег москвы
Да, не смотря на занятость, сам лично, сел и детально разобрался во всей пропаганде, политических силах, истории, и выдал - взять, да поделить 👍
Делает херню политическую не с кем не советовавшись , отключал старлинки(а договора не было и взять за жопу юридически не могли, но намекнули наверн чем то тогда и заключили договор), якобы общался с чиновниками с рф, кароч не мало нервов чинушам сша подпортил, сча дополнительно «спасут» его и будет должен
Да и против повесточки идти. Маск конечно навлек на себя проблем с властью
Да разберется
Что-то Маск в последнее время какой-то неоднозначный ньюсмейкер стал, все больше с негативным оттенком новости вокруг него
Слишком много на себя взял. Прошлогодняя история с отключением Старлинков для Украины (после телефонного разговора с Путиным, который он опровергал до недавнего времени) - его пик. Дальше - или Маск, или государство под названием США, но никак не оба. Неделю назад как раз статья хорошая в НьюЙоркере про это была.
Хочет отключает, они же ему принадлежат
Думаю у него куча договоренностей с правительством США за всякие разрешения и вряд-ли он хочет чтобы ему вставляли палки в колеса.
Были бы договоренности на этот счет он бы так не делал
Ну Трампа разматывают потихой, и за маска возьмутся, видать и у него кредит не бесконечный
Затишье перед бурей
Выборы близко, щас его демпресса основательно с фекалиями смешает, а государство прессанет
Да рофлит просто
Может Маск - русский?...
🤣 похож очень.
Бездари продолжают гнать на Маска
People who live in glass houses should not throw stones.
Не, ну чего за статья без фоток то?
Сложно показать фотки дома, которого нет. Гг
ну типа проект.. может там вообще сарай просто
Это вброс.
Что бы совали нос Туда куда надо. А не Туда куда не надо.
Обычная практика.
это что же Маска прижучить хотят ?
У нас тут вначале года Сбер пушили.. российскому SEC вообще насрать было.. какие-там еще расследования....
Ему Glass Onion зашёл, наверное
https://www.realestate.com.au/news/inside-netflixs-glass-onion-island-compound-that-was-listed-for-651-million/
У нас тут вначале года Сбер пушили.. российскому SEC вообще насрать было.. какие-там еще расследования....
Не нужно тратить деньги акционеров на всякую чепуху. Особенно когда твоя выдающаяся компания далеко не лидер по эффективности производства. Тойота и Форд с теми же ресурсами выпускают в десятки раз больше автомобилей, хоть и не таких технологичных