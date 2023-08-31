Илон Маск в ответ на публикации написал, что «не строит никакой дом, тем более стеклянный». В 2020 году предприниматель рассказывал, что планирует продать практически всё своё имущество, потому что «владение тянет вниз». В апреле 2022 года он подтвердил, что у него нет недвижимости и приходится «буквально ночевать у друзей».