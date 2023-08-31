Право
Евгения Евсеева

Минюст США и SEC начали расследование из-за возможного строительства дома из стекла для Маска на деньги Tesla — WSJ Статьи редакции

Илон Маск написал, что «никакой дом не строит».

  • Федеральные прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросили у Tesla информацию о средствах, которые компания якобы потратила на строительство стеклянного дома для предпринимателя. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
  • В июле 2023 года газета рассказала, что Tesla провела собственное расследование внутри компании. В документах, которые изучила WSJ, описывался Project 42 — план строительства дома для Илона Маска со стеклянными стенами рядом со штаб-квартирой автопроизводителя в Остине, штат Техас.
  • Расследования обоих ведомств находятся на ранних стадиях — они не обязательно могут выявить нарушения, уточняет WSJ. Пока прокуроры и SEC хотят изучить, использовались ли деньги Tesla для Project 42, сколько их потратили и какова цель инициативы. В самой компании отказались от комментариев изданию.
  • Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что прокуратура расследует крупный заказ на поставку специального стекла и вызвала несколько нынешних и бывших сотрудников для дачи показаний. Tesla должна была получить стекло в 2022 году, тогда компания проводила внутреннее расследование из-за закупок, сообщало издание. Доставили ли его в итоге и в каком состоянии сейчас проект — неизвестно.

  • Илон Маск в ответ на публикации написал, что «не строит никакой дом, тем более стеклянный». В 2020 году предприниматель рассказывал, что планирует продать практически всё своё имущество, потому что «владение тянет вниз». В апреле 2022 года он подтвердил, что у него нет недвижимости и приходится «буквально ночевать у друзей».

#новость #илонмаск

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48 комментариев
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 Вася Пражкин

Идея, конечно, интересная, но как, простите, сходить посрать?

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Daddy Fuzz
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Довольный

Илон Маск не какает.

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Денис

в диван слева)

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Вася Пражкин

Посрать в диван - а я недооценивал мощь мысли экспертов VC )

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Либерал-смузихлеб 2.0

диванных

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Захар

Все сраслось

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Zloy Marketolog

https://www.youtube.com/watch?v=z4pbeyfeJzE

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Send Nukes

Автотонирование мб

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Довольный

А вообще, думаю оно будет отсвечивать. Он будет видеть все изнутри, а его никто видеть не будет. Но в диван он все равно насрет.

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Илья Попов

Наверное, будет ходить в памперсах.

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Тоже хочу

С приблудой - маскировочное стекло

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Слегка Придурковатый

Прочь руки от Маска, пидоры!

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Pavel Chernev

Не нужно было играть в сторону рф, сча намекнут мягко где его место…

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ЯжПрограммист

А что Маск сделал для рф? Вроде он всу старлинками снабжает, не?

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Send Nukes

Заявления всякие в Иксе делал не по политической повесточке.

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Deschain

Т.е лживые и конспирологические, т.е по повесточке кремля

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Send Nukes

Я имел в виду политическую повесточку Запада, в частности, США.

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Deschain

Я знаю. Маск отрабатывает повесточку Соловьево-Скабеевщины, в частности, РФ. За что уже потихоньку огребает.

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alexstellar

Маск огребает всю жизнь и РФ здесь не при чем.

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Deschain

За что он там огребал, пока не связался с деньгами из Москвы, не интересно.

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alexstellar

Да бедный Маск как он без денег москвы

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Deschain

Да, не смотря на занятость, сам лично, сел и детально разобрался во всей пропаганде, политических силах, истории, и выдал - взять, да поделить 👍

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Pavel Chernev

Делает херню политическую не с кем не советовавшись , отключал старлинки(а договора не было и взять за жопу юридически не могли, но намекнули наверн чем то тогда и заключили договор), якобы общался с чиновниками с рф, кароч не мало нервов чинушам сша подпортил, сча дополнительно «спасут» его и будет должен

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Таир Бакиев

Да и против повесточки идти. Маск конечно навлек на себя проблем с властью

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Just a human

Да разберется

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Techno George

Что-то Маск в последнее время какой-то неоднозначный ньюсмейкер стал, все больше с негативным оттенком новости вокруг него

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Невкусно и грустно

Слишком много на себя взял. Прошлогодняя история с отключением Старлинков для Украины (после телефонного разговора с Путиным, который он опровергал до недавнего времени) - его пик. Дальше - или Маск, или государство под названием США, но никак не оба. Неделю назад как раз статья хорошая в НьюЙоркере про это была.

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Just a human

Хочет отключает, они же ему принадлежат

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Oleg Samoil

Думаю у него куча договоренностей с правительством США за всякие разрешения и вряд-ли он хочет чтобы ему вставляли палки в колеса.

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Just a human

Были бы договоренности на этот счет он бы так не делал

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ЯжПрограммист

Ну Трампа разматывают потихой, и за маска возьмутся, видать и у него кредит не бесконечный

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Unknwn Popular

Затишье перед бурей

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Таир Бакиев

Выборы близко, щас его демпресса основательно с фекалиями смешает, а государство прессанет

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Just a human

Да рофлит просто

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Bolt-0n

Может Маск - русский?...

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Илья Попов

🤣 похож очень.

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Just a human

Бездари продолжают гнать на Маска

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John Smith Junior

People who live in glass houses should not throw stones.

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Тоже хочу

Не, ну чего за статья без фоток то?

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Слегка Придурковатый

Сложно показать фотки дома, которого нет. Гг

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Тоже хочу

ну типа проект.. может там вообще сарай просто

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Cat Hello

Это вброс.
Что бы совали нос Туда куда надо. А не Туда куда не надо.
Обычная практика.

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Исторический кран

это что же Маска прижучить хотят ?

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Тоже хочу

У нас тут вначале года Сбер пушили.. российскому SEC вообще насрать было.. какие-там еще расследования....

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zadubovskiy

Ему Glass Onion зашёл, наверное
https://www.realestate.com.au/news/inside-netflixs-glass-onion-island-compound-that-was-listed-for-651-million/

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Тоже хочу

У нас тут вначале года Сбер пушили.. российскому SEC вообще насрать было.. какие-там еще расследования....

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Сергей Журавлёв

Не нужно тратить деньги акционеров на всякую чепуху. Особенно когда твоя выдающаяся компания далеко не лидер по эффективности производства. Тойота и Форд с теми же ресурсами выпускают в десятки раз больше автомобилей, хоть и не таких технологичных

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