Право
Евгения Евсеева

Суд назначил бывшему топ-менеджеру «Рольфа» Анатолию Кайро 8,5 года колонии по делу о выводе 4 млрд рублей Статьи редакции

Сначала он находился под домашним арестом, а в августе 2022-го прокуратура попросила приговорить Кайро к девяти годам колонии.

  • Черёмушкинский суд Москвы приговорил бывшего члену совета директоров компании «Рольф» Анатолия Кайро к восьми с половиной годам в исправительной колонии общего режима и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей, передаёт ТАСС. Топ-менеджера взяли под стражу в зале суда.
  • Кайро признали виновным по ч.3 ст.193.1 УК — это незаконный вывод за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы. Обвинение посчитало Кайро ключевым участником сделки, в результате которой основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджмент вывели за границу около 4 млрд рублей.
  • Кайро — бывший директор департамента развития бизнеса «Рольфа». СК задержал его после обысков в офисах компании в июне 2019 года. Тогда же суд отправил его под домашний арест. В августе 2021-го меру пресечения заменили на запрет определённых действий. В августе 2022-го прокуратура попросила приговорить Кайро к девяти годам колонии.
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
  • В ноябре 2021 года прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с «Рольфа». В декабре ведомство увеличило сумму до 19,4 млрд рублей и взыскало её в феврале. Тогда же «Рольф» продал бизнес «Ключавто», но сделку заморозили в апреле 2022 года из-за боевых действий в Украине.
  • Взыскания связаны с уголовным делом, которое СК возбудил в июне 2019 года. Следствие считает, что в 2014 году основатель «Рольфа» Сергей Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited и вывел 4 млрд рублей за границу. В ноябре 2019 года Петров выставлял бизнес на продажу, но в январе 2021-го передумал.

  • Вместе с Петровым и Кайро по делу проходят бывшая гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия. Все они, кроме Кайро, находятся за границей, арестованы заочно и объявлены в розыск.

Истории
Краткая история автодилера «Рольф»: эксклюзивное партнёрство с Mitsubishi и рост продаж в кризисные годы Статьи редакции

Коротко о лидере российского автомобильного рынка. Основателя компании Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе 4 млрд рублей за рубеж.

Дилерский центр «Рольф Юг» «Рольф»

#новость #рольф

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14 комментариев
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 Вадим Д.

470 млн за год... Нормально. Если 4 лярда не вернули, можно и посидеть, а через 2-3 года всё равно выпустят.

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Alex R

Его там менты так отпрессуют и отпетушат, что все 4 ярда им переведет в карманы

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Гриша Колесников

А сколько весит 4 млрд. рублей в килограммах?

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Вадим Д.

1 млрд ₽ пятитысячными весит 204 кг, так что 4 — 816 кг, на горбу не утащишь.

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Гриша Колесников

А если прикрутить индекс бигмака, но перевести в килограммы по каждому из ингредиентов?

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Вадим Д.

(-: Тут хз 🤷🏻‍♂️ Биг-маков у меня нет, есть только 816 кг денег.

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Сергей Я

Чтоб я так жил, чтобы деньги килограммами измерять🤑

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Бом Бом

Всегда можешь поменять купюры на монеты 😏

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Сергей Я

Тогда надо отдельную хату, чтобы хранить это.

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Степан Беленький

Надо в гречке хранить, лучшая инвестиция

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Leo

месть за поддержку Петровым Навального.

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Никита Бурханов

Интересно, какой объем 4мрд.
Вспомнил сцену из во все тяжкие.
Думаю 4млрд больше места занимают

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Сергей Васильевич

Какое же неверноятное преступление соврешил товарищ Петров! Решил свои же заработанные деньги переместить в те юрисдикции, где товарищ майор до них не дотянется. Какой негодяй!

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Степан Беленький

Мог бы немножко добровольно отдать и кайфовал бы дальше

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