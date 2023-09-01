Суд назначил бывшему топ-менеджеру «Рольфа» Анатолию Кайро 8,5 года колонии по делу о выводе 4 млрд рублей Статьи редакции
Сначала он находился под домашним арестом, а в августе 2022-го прокуратура попросила приговорить Кайро к девяти годам колонии.
- Черёмушкинский суд Москвы приговорил бывшего члену совета директоров компании «Рольф» Анатолия Кайро к восьми с половиной годам в исправительной колонии общего режима и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей, передаёт ТАСС. Топ-менеджера взяли под стражу в зале суда.
- Кайро признали виновным по ч.3 ст.193.1 УК — это незаконный вывод за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы. Обвинение посчитало Кайро ключевым участником сделки, в результате которой основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджмент вывели за границу около 4 млрд рублей.
- Кайро — бывший директор департамента развития бизнеса «Рольфа». СК задержал его после обысков в офисах компании в июне 2019 года. Тогда же суд отправил его под домашний арест. В августе 2021-го меру пресечения заменили на запрет определённых действий. В августе 2022-го прокуратура попросила приговорить Кайро к девяти годам колонии.
- В ноябре 2021 года прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с «Рольфа». В декабре ведомство увеличило сумму до 19,4 млрд рублей и взыскало её в феврале. Тогда же «Рольф» продал бизнес «Ключавто», но сделку заморозили в апреле 2022 года из-за боевых действий в Украине.
- Взыскания связаны с уголовным делом, которое СК возбудил в июне 2019 года. Следствие считает, что в 2014 году основатель «Рольфа» Сергей Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited и вывел 4 млрд рублей за границу. В ноябре 2019 года Петров выставлял бизнес на продажу, но в январе 2021-го передумал.
Вместе с Петровым и Кайро по делу проходят бывшая гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия. Все они, кроме Кайро, находятся за границей, арестованы заочно и объявлены в розыск.
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470 млн за год... Нормально. Если 4 лярда не вернули, можно и посидеть, а через 2-3 года всё равно выпустят.
Его там менты так отпрессуют и отпетушат, что все 4 ярда им переведет в карманы
А сколько весит 4 млрд. рублей в килограммах?
1 млрд ₽ пятитысячными весит 204 кг, так что 4 — 816 кг, на горбу не утащишь.
А если прикрутить индекс бигмака, но перевести в килограммы по каждому из ингредиентов?
(-: Тут хз 🤷🏻♂️ Биг-маков у меня нет, есть только 816 кг денег.
Чтоб я так жил, чтобы деньги килограммами измерять🤑
Всегда можешь поменять купюры на монеты 😏
Тогда надо отдельную хату, чтобы хранить это.
Надо в гречке хранить, лучшая инвестиция
месть за поддержку Петровым Навального.
Интересно, какой объем 4мрд.
Вспомнил сцену из во все тяжкие.
Думаю 4млрд больше места занимают
Какое же неверноятное преступление соврешил товарищ Петров! Решил свои же заработанные деньги переместить в те юрисдикции, где товарищ майор до них не дотянется. Какой негодяй!
Мог бы немножко добровольно отдать и кайфовал бы дальше