Минцифры предложило блокировать сайты с информацией об обходе блокировок Статьи редакции
До этого участились сбои у VPN-сервисов, которые связывали с блокировкой Роскомнадзором.
- Министерство опубликовало проект постановление, которое предполагает дополнительные основания для внесения сайтов в реестр запрещённых. Внимание на документ обратил «Код Дурова»
- Роскомнадзор сможет блокировать сайты, на которых размещена информация о способах доступа к заблокированным ресурсам, следует из текста. До этого Госдума приняла закон, который в том числе запрещает рекламу VPN-сервисов.
- Формальный запрет на доступ к средствам обхода блокировок действует с 2017 года, когда вступил в силу закон о защите информации. В августе 2023-го участились случаи сбоев у крупных VPN-провайдеров, эксперты связывали это с блокировкой сервисов Роскомнадзором.
- При этом глава Минцифры Максут Шадаев летом 2022 года выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также говорил, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».
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Сегодня ты ̶п̶и̶ш̶е̶ш̶ь̶ ̶п̶р̶о̶ ̶V̶P̶N̶ играешь джаз, а завтра родину продашь!
тогда
от сервиса до ножа - один шаг!
нож - это сервис!
Есть обычай на Руси ночью слушать БиБиСи
Еще пару лет назад, я как человек, далекий от IT, не знал и не подозревал о существовании так слов как VPS, vless, vmess, trojan.
А сейчас знаю. И все это благодаря Роскомнадзору!!
у меня примерно такая же ситуация))
Вот и ответ, нужны ли физические кнопки.
Ответ — нет.
Стив Джобс был прав!
ничто не заменит тактильные ощущения... ненавижу этот шаг человечества. Используя Т9 в 2007 году на мелких телефонах я набирал смс с той же скоростью что и сейчас на больших экранах.
Да, физическая клавиатура - это прекрасно!
не, ну правда, даже когда это 9 клавиш и Т9 с настроенным подбором окончаний.
Скоро останутся только сайты Кремля, Госуслуг и Ростелекома, как понимаю?
Почему, еще реестр мобилизованных
здесь нужно будет заходить по специальному приглашению через прокси))
Кремль тоже блокирнут.
И смузи с валежником
Никаких не останется только телевизер!
Вон диды без всяких сайтов и вообще без интернета вымерли и мы сможем...
Главное, что бы агрегаторы авиабилетов не заблокировали 🌚
А кто-то вообще думал, что VPN может быть нужен для дел, а не для того чтобы запрещенку смотреть? Например раздел для разработчиков Google Play уже больше года без VPN не открывается.
Что-то роскомнадзор не шевелится его разблочивать. Про то что Google Play сам без впн через раз открывается я вообще молчу.
Это что за дела у вас такие? Есть отечественные операционные системы
Отечественные ОСи, на телефонах?
Ты тут на иноагентском не говори.
Свобода
Равноправие
Защита труда
Верховенство права(как это право может быть выше сами знаете кого??)
Разделение властей
Независимость судов
Свобода мыслей
Независимость и свобода СМИ
Экстремист
А чтобы потом чтобы твой сайт обратно разблокировали, нужно будет сдать анализы мочи и кала, а также СНИЛС, СПИЛС, СКУРИЛС.
Но это не точно.
Прийти для уточнения данных...
Прийти для уточнения анализов мочи и кала.
И сколько в них содержится патриотизма.
А потом появится услуга: патриотический калл, моча.
трансплантация фикальная, к стати уже есть такое правда по другому поводу делается))
Такими темпами, надо будет умереть под Бахмутом где-то, и только тогда можешь рассчитывать на помощь.
Если ты жив, значит еще не умер, а значит услугу не заслуживаешь
Максут, когда уже сажать начнут за использование VPN? Хватит это терпеть!
Пора раздавать иноагента за использование vpn
Таки китайские специалисты помогают строить аналог GCF
нужно разрабатывать альтернативу, было же раньше фидо или что то в этом роде
Вчитайтесь в эти слова:
Запрещенная информация.
Где-то есть уже friendly user инструкция, чтобы openvpn на vps в Хетцнере не блочили?
Я предлагаю запретить слова, так как с помощью них пишут инструкции для блокировок.