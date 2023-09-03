Право
Артур Томилко

Минцифры предложило блокировать сайты с информацией об обходе блокировок Статьи редакции

До этого участились сбои у VPN-сервисов, которые связывали с блокировкой Роскомнадзором.

  • Министерство опубликовало проект постановление, которое предполагает дополнительные основания для внесения сайтов в реестр запрещённых. Внимание на документ обратил «Код Дурова»
  • Роскомнадзор сможет блокировать сайты, на которых размещена информация о способах доступа к заблокированным ресурсам, следует из текста. До этого Госдума приняла закон, который в том числе запрещает рекламу VPN-сервисов.
  • Формальный запрет на доступ к средствам обхода блокировок действует с 2017 года, когда вступил в силу закон о защите информации. В августе 2023-го участились случаи сбоев у крупных VPN-провайдеров, эксперты связывали это с блокировкой сервисов Роскомнадзором.
  • При этом глава Минцифры Максут Шадаев летом 2022 года выступал «категорически» против наказания за обход блокировок, а также говорил, что «VPN в стране у нас пока не приживаются».

#новость #vpn #минцифры

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 Невкусно и грустно

Сегодня ты ̶п̶и̶ш̶е̶ш̶ь̶ ̶п̶р̶о̶ ̶V̶P̶N̶ играешь джаз, а завтра родину продашь!

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Natalie Brown

тогда

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S1m0ne

от сервиса до ножа - один шаг!

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нож - это сервис!

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Иван

Есть обычай на Руси ночью слушать БиБиСи

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S.Capusta

Еще пару лет назад, я как человек, далекий от IT, не знал и не подозревал о существовании так слов как VPS, vless, vmess, trojan.
А сейчас знаю. И все это благодаря Роскомнадзору!!

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Natalie Brown

у меня примерно такая же ситуация))

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Невероятный Блондин

Вот и ответ, нужны ли физические кнопки.
Ответ — нет.
Стив Джобс был прав!

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ничто не заменит тактильные ощущения... ненавижу этот шаг человечества. Используя Т9 в 2007 году на мелких телефонах я набирал смс с той же скоростью что и сейчас на больших экранах.

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Philipp Novikov

Да, физическая клавиатура - это прекрасно!

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

не, ну правда, даже когда это 9 клавиш и Т9 с настроенным подбором окончаний.

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Robert Takaev

Скоро останутся только сайты Кремля, Госуслуг и Ростелекома, как понимаю?

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Pavel Loginov

Почему, еще реестр мобилизованных

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Natalie Brown

здесь нужно будет заходить по специальному приглашению через прокси))

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Фоксик

Кремль тоже блокирнут.

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High Stakes

И смузи с валежником

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Премудрый пискарь

Никаких не останется только телевизер!
Вон диды без всяких сайтов и вообще без интернета вымерли и мы сможем...

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Евгений Скворцовский

Главное, что бы агрегаторы авиабилетов не заблокировали 🌚

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Dmitry T

А кто-то вообще думал, что VPN может быть нужен для дел, а не для того чтобы запрещенку смотреть? Например раздел для разработчиков Google Play уже больше года без VPN не открывается.
Что-то роскомнадзор не шевелится его разблочивать. Про то что Google Play сам без впн через раз открывается я вообще молчу.

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Pavel Loginov

Это что за дела у вас такие? Есть отечественные операционные системы

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Афанасий Трепыхалов

Отечественные ОСи, на телефонах?

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Евгений Скворцовский

Ты тут на иноагентском не говори.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Свобода
Равноправие
Защита труда
Верховенство права(как это право может быть выше сами знаете кого??)
Разделение властей
Независимость судов
Свобода мыслей
Независимость и свобода СМИ

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Евгений Скворцовский

Экстремист

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Александр Кайт

А чтобы потом чтобы твой сайт обратно разблокировали, нужно будет сдать анализы мочи и кала, а также СНИЛС, СПИЛС, СКУРИЛС.
Но это не точно.

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Премудрый пискарь

Прийти для уточнения данных...

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Александр Кайт

Прийти для уточнения анализов мочи и кала.
И сколько в них содержится патриотизма.

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Гер Шмитт

А потом появится услуга: патриотический калл, моча.

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Олег Звягинцев

трансплантация фикальная, к стати уже есть такое правда по другому поводу делается))

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Гер Шмитт

Такими темпами, надо будет умереть под Бахмутом где-то, и только тогда можешь рассчитывать на помощь.

Если ты жив, значит еще не умер, а значит услугу не заслуживаешь

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Максим Ефимов

Максут, когда уже сажать начнут за использование VPN? Хватит это терпеть!

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Denis Azarenko

Пора раздавать иноагента за использование vpn

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Таки китайские специалисты помогают строить аналог GCF

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Veronica Baca

нужно разрабатывать альтернативу, было же раньше фидо или что то в этом роде

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Deschain

Вчитайтесь в эти слова:
Запрещенная информация.

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Либерал-смузихлеб 2.0
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Иван

Где-то есть уже friendly user инструкция, чтобы openvpn на vps в Хетцнере не блочили?

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Роман Косачёв

Я предлагаю запретить слова, так как с помощью них пишут инструкции для блокировок.

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