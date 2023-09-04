Право
Евгения Евсеева

Суд оштрафовал Twitch и владельца Tinder на 23 млн рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции

Оба штрафа повторные.

  • Суд оштрафовал Twitch и Match Group (владеет Tinder) по ч.9 ст.13.11 КоАП — за повторный отказ локализовать данные россиян. Штрафы составили 13 млн рублей и 10 млн рублей соотвественно.
  • До этого обе компании оштрафовали в 2022 году, Twitch в июне, Match Group в июле, обе — на 2 млн рублей.
  • С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. Компании должны обеспечить внутри России запись, накопление, хранение, обновление и изменение персональных данных граждан. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

#новость #twitch #tinder #matchgroup

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37 комментариев
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 Дмитрий Зима

Тинкер официально ушел. Как его можно заставлять что-то локализовывать? Вот например я открою ИП в Грузии или например в Сербии, где это делается очень легко, создам некий сайт или приложение. И если какой-то сотрудник Роскомнадзора на нем решит зарегистрироваться, то мне сразу лететь в РФ приземлять данные. Ну бред же. Многие приложения и не проверяют гражданство пользователей, это было бы совсем за гранью

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Artem Saitgalin

Ну для начала тебе нужно сделать не просто сайт, а достичь посещаемости более 500к в сутки, поэтому ты конечно можешь, но пока ты не достигнешь данных показателей, лететь тебе куда то не нужно. Это только для крупных компаний, маленьких не кто не трогает

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Oleg Shirochenkov

Именно поэтому «нормальные» сайты полностью блокируют доступ к сайту из РФ, чтобы избежать риска, что кто-то из РКН зарегался и потом обязал разместить свои ПД в РФ.
То, что вы открыли для себя этот феерический бред — поздравляю, вам ещё многое предстоит узнать о нашей стране.

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noname

Да-да, не то что в прекрасной Омереге, где повертели на хую Хуювей - ты очень удивишься - ровно по такой же причине) Но толкьо вот это асашай - оплот демократии для дурачков, ага, а не феерическки бредовая рашка))

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Kalish Birano

Механизмов взыскания нет. Могут хоть триллион нарисовать, но это всё из серии "сам шучу сам смеюсь" Тем более в ситуации выхода из всех международных судебных и правовых взаимодействий

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Shoo

А вот захочет Твич перенести свою штаб квартиру с загнивающего запада, где одни геи да греховники, в скрепную россиюшку, а мы такие:
- ХА, Вот ты и попал, Твич! С тебя квадриллион рублей!

Ну, и в общем, 20 баксов не лишние.

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Алексей

С apple миллиард же взяли и ничего

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noname

А ты откуда это знаешь-то? Лично видел баланс счетов Тиндера в РФ?

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Райан Рейнольдс
Тем более в ситуации выхода из всех международных судебных и правовых взаимодействий

А вот поподробнее, пожалуйста.

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Вася Пражкин

Утекли данные - штраф 60К,
Не утекли данные - штраф 23 млн.
Где логика?

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S1m0ne
по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны

у нас дешевле)

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шатал устоев

Если на секунду представить, что «закон» защищает интересы надсмотрщиков направленные против интересов граждан, то логика становится видна?

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Вадим Д.

Третий раз будут по 5-10 лярдов с ежедневным удвоением?

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Святослав М.

Суды идут, истцы отсутствуют, призрачно всё..

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Ren

В этом мире бушующееем

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A V

Вообще пофиг твичу и тиндеру

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шатал устоев

Луну и солнце еще нужно оштрафовать. Или запретить?

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selecadm

Луну да, после провала миссии.

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S1m0ne

С ростовским говором конца 20-тых "заарестую" заблокировать.

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Kodebsky

А юр.лица российские у них есть?

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noname

Достаточно счетов или имущества.

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Фоксик

Так они вроде не работают в России

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При себе ничего нет

А законы наши для всех

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Ren

Предлагаю арестовать Америку и Европу, чтобы это ни значило

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Artem Saitgalin

Ну тиндер и так ушел, а вот для твича российский рынок достаточно важный, он большой ) интересно как они будут выкручиваться, у России 5% также как у Германии и Франции.
Хотя в масштабах России твич не очень популярная платформа

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Sergei Zotov

достаточно важный по какому показателю? По просмотрам? А по деньгам российский рынок для твича на каком месте?)

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Artem Saitgalin

Могу со 100% уверенностью сказать, что приносит он им столько же сколько и Германия и Франция. Я занимаюсь influence маркетингом и знаю стоимость размещения, за частую у нас дороже. Поэтому не только по просмотрам. Но и по деньгами, если бы компании разбрасывались по 5-10% от своих денег, то они бы не стоили столько

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Защекан Системы

Да всем насрать на нас, также как нам насрать на какую-нибудь Уганду. Давай уже просто смиримся с этим

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Отнюдь

погоди, но Путин сказал, что наша экономика больше чем в Германии...

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Artem Saitgalin

Ну вообще то да, Германия на 6 месте, Россия на 5. Вопрос причем здесь экономика и посещаемость площадки ? Мы же говорим исключительно про твич

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Artem Saitgalin

И это сказал не Путин, а всемирный банк и МВФ, поэтому причем здесь Путин ?)

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Artem Saitgalin

Если бы всем было насрать на Африку все бы страны не пытались там закрепить свои интересы. Ты наверно очень слаб в понимание насколько в масштабах государства важны Африканские страны

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Юрий Б.

А твитч это страна?

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Artem Saitgalin

А причем здесь твич это страна ? Там был конкретный ответ на вопрос про африканские страны.

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noname

На тебя - точно, ты и мирись)))

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S1m0ne

- Уйдите с курса, вы, олухи! (Разрывается командир авианосца, перечисляя свои регалии и будущие санкции)
Я - "Саратога", водоизмещением тридцать тысяч тонн!
*раскаты из тумана*:
- Себе курс меняйте.
Я - маяк.

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При себе ничего нет

Логично было бы отменить закон после 24 числа. А вот

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