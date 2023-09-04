Суд оштрафовал Twitch и владельца Tinder на 23 млн рублей за отказ локализовать данные россиян Статьи редакции
Оба штрафа повторные.
- Суд оштрафовал Twitch и Match Group (владеет Tinder) по ч.9 ст.13.11 КоАП — за повторный отказ локализовать данные россиян. Штрафы составили 13 млн рублей и 10 млн рублей соотвественно.
- До этого обе компании оштрафовали в 2022 году, Twitch в июне, Match Group в июле, обе — на 2 млн рублей.
- С 2015 года в России действует закон «О персональных данных», по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. Компании должны обеспечить внутри России запись, накопление, хранение, обновление и изменение персональных данных граждан. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
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Тинкер официально ушел. Как его можно заставлять что-то локализовывать? Вот например я открою ИП в Грузии или например в Сербии, где это делается очень легко, создам некий сайт или приложение. И если какой-то сотрудник Роскомнадзора на нем решит зарегистрироваться, то мне сразу лететь в РФ приземлять данные. Ну бред же. Многие приложения и не проверяют гражданство пользователей, это было бы совсем за гранью
Ну для начала тебе нужно сделать не просто сайт, а достичь посещаемости более 500к в сутки, поэтому ты конечно можешь, но пока ты не достигнешь данных показателей, лететь тебе куда то не нужно. Это только для крупных компаний, маленьких не кто не трогает
Именно поэтому «нормальные» сайты полностью блокируют доступ к сайту из РФ, чтобы избежать риска, что кто-то из РКН зарегался и потом обязал разместить свои ПД в РФ.
То, что вы открыли для себя этот феерический бред — поздравляю, вам ещё многое предстоит узнать о нашей стране.
Да-да, не то что в прекрасной Омереге, где повертели на хую Хуювей - ты очень удивишься - ровно по такой же причине) Но толкьо вот это асашай - оплот демократии для дурачков, ага, а не феерическки бредовая рашка))
Механизмов взыскания нет. Могут хоть триллион нарисовать, но это всё из серии "сам шучу сам смеюсь" Тем более в ситуации выхода из всех международных судебных и правовых взаимодействий
А вот захочет Твич перенести свою штаб квартиру с загнивающего запада, где одни геи да греховники, в скрепную россиюшку, а мы такие:
- ХА, Вот ты и попал, Твич! С тебя квадриллион рублей!
Ну, и в общем, 20 баксов не лишние.
С apple миллиард же взяли и ничего
А ты откуда это знаешь-то? Лично видел баланс счетов Тиндера в РФ?
А вот поподробнее, пожалуйста.
Утекли данные - штраф 60К,
Не утекли данные - штраф 23 млн.
Где логика?
у нас дешевле)
Если на секунду представить, что «закон» защищает интересы надсмотрщиков направленные против интересов граждан, то логика становится видна?
Третий раз будут по 5-10 лярдов с ежедневным удвоением?
Суды идут, истцы отсутствуют, призрачно всё..
В этом мире бушующееем
Вообще пофиг твичу и тиндеру
Луну и солнце еще нужно оштрафовать. Или запретить?
Луну да, после провала миссии.
С ростовским говором конца 20-тых "заарестую" заблокировать.
А юр.лица российские у них есть?
Достаточно счетов или имущества.
Так они вроде не работают в России
А законы наши для всех
Предлагаю арестовать Америку и Европу, чтобы это ни значило
Ну тиндер и так ушел, а вот для твича российский рынок достаточно важный, он большой ) интересно как они будут выкручиваться, у России 5% также как у Германии и Франции.
Хотя в масштабах России твич не очень популярная платформа
достаточно важный по какому показателю? По просмотрам? А по деньгам российский рынок для твича на каком месте?)
Могу со 100% уверенностью сказать, что приносит он им столько же сколько и Германия и Франция. Я занимаюсь influence маркетингом и знаю стоимость размещения, за частую у нас дороже. Поэтому не только по просмотрам. Но и по деньгами, если бы компании разбрасывались по 5-10% от своих денег, то они бы не стоили столько
Да всем насрать на нас, также как нам насрать на какую-нибудь Уганду. Давай уже просто смиримся с этим
погоди, но Путин сказал, что наша экономика больше чем в Германии...
Ну вообще то да, Германия на 6 месте, Россия на 5. Вопрос причем здесь экономика и посещаемость площадки ? Мы же говорим исключительно про твич
И это сказал не Путин, а всемирный банк и МВФ, поэтому причем здесь Путин ?)
Если бы всем было насрать на Африку все бы страны не пытались там закрепить свои интересы. Ты наверно очень слаб в понимание насколько в масштабах государства важны Африканские страны
А твитч это страна?
А причем здесь твич это страна ? Там был конкретный ответ на вопрос про африканские страны.
На тебя - точно, ты и мирись)))
- Уйдите с курса, вы, олухи! (Разрывается командир авианосца, перечисляя свои регалии и будущие санкции)
Я - "Саратога", водоизмещением тридцать тысяч тонн!
*раскаты из тумана*:
- Себе курс меняйте.
Я - маяк.
Логично было бы отменить закон после 24 числа. А вот