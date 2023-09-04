Право
Маша Цепелева

Путин подписал указ об отсрочке от армии для ИТ-специалистов до 30 лет Статьи редакции

Раньше она действовала для тех, кто младше 27 лет.

  • Указ увеличивает предельный возраст для отсрочки от призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
  • Чтобы получить отсрочку, специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва. Но если он устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к стажу нет.
  • Также надо иметь высшее образование по специальности из перечня правительства — это математика, физика, статистика, радиотехника, информационная безопасность и другие.
  • В январе 2023 года Минцифры изменило правила подачи заявлений — теперь это сможет сделать и сам сотрудник. До этого списки подавали только ИТ-компании.

#новость #ит #армия

6.8K показов
5.2K открытий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
97 комментариев
Написать комментарий...
 Артем Якимов
Ответить
Развернуть ветку
Григорий Ефремов

В этом случае вроде даже не хуже

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Павел Антипов

хуже явно не для айтишников

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Пока всё логично, сумели сопоставить.
Ах, какая благодать в стране настанет, правда, видимо, всё же как раз лет 30-40 подождать и тогда уж точно, ух!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Kirill Sidorov

Чо, фотка с пингвином? Или норм?

Ответить
Развернуть ветку
tbIkworez

Разве что с таким

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Фотка с бухариком: "Ваще..."

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Roman

Пингвин будет в другую сторону "спасибо" говорить.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну так возраст призыва увеличили, потому и вот это всё. Ещё ведь наверняка кто-то подаст эту новость как положительную.

Слава всем нам!

(здесь гифка с кроликом на фоне флага России)

Ответить
Развернуть ветку
SS RX

Ну могли отсрочку параллельно и не продлевать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Leonid Bushuev

А она отрицательная?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
дед Мазай и муравьеды

Новость однозначно положительная. Как минимум, половина айтишников на эту новость положили, остальной половине изначально было похуй.

Ответить
Развернуть ветку
NoSideSha

Думал зайду в комменты, а тут новомодные сербские мигранты начнут грязью лить ВВП, но нет, пока голяк, не проснулись ещё

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
новомодные сербские мигранты

А кто это?

но нет, пока голяк

На упреждение, значит, идет работа. Что естественно - норматив сам себя не выполнит.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Alex Shevchenko

Комменты не настоялись)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dimitri

Вы как настоящий путриот надеюсь из окопа пищите?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Премудрый пискарь

Дедушка а расскажите нам сказку! Ну пожалуйста чего вам жалко что-ли? Только новую! Или что новых по ящику по прежнему не рассказывают?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Leonid Bushuev

Уже настоялись

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Цифровые комплексы

Как же так? Обещал ведь, что отменят? Забыл, получается?

Ответить
Развернуть ветку
Arina Gromova

из разряда «обманули дурачка на четыре кулачка», что в отношении пенсионного, что в отношении конституции, что в отношении призыва, расширения возраста к нему, а теперь нежно будут сужать туннель)

Ответить
Развернуть ветку
Градибор Пожарский

Никогда такого не было и вот опять

Ответить
Развернуть ветку
noname

Если не читать то, что сам выкладываешь, то можно и за дебила сойти.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
cupntea

А он хоть знает, кто такие айти специалисты?

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля
Ответить
Развернуть ветку
Artu

Канеш, это минцифраз

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Никита

ну что сказать, спасибо конечно

Ответить
Развернуть ветку
Наглый Кот

Что-то я не помню, что бы там про возраст что-то до этого было. Просто писали, что отсрочка для ИТ специалистов

Ответить
Развернуть ветку
Kelerius

Это другая. Для срочников.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Раскатали))

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Также надо иметь высшее образование по специальности из перечня правительства

Хахаха
Как говорится, но есть нюанс 😅

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Вообще, неверный шаг.
В стране не хватает людей рабочих профессий: сварщиков, крановщиков, слесарей.
А IT-шников и прочих полу-маркетологов полно.

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Работяги на заводах недоумевают)

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж
должен работать не менее 11 месяцев перед датой начала призыва

Т.е. работу сменить нельзя. Устроился учась в универе на оклад стажера — и терпи так до 30 лет без повышений, или пойдёшь в армию!

Это уже шарашки или ещё нет?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Глупость пишите, нужно работать не менее 11 месяцев в аккредитованной компании, то есть менять между аккредитованными можно, а для выпускников, если устроился в течение года после выпуска это требование не применяется - отсрочку дают в следующий призыв

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Со всем уважением

З - Забота

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Не в той раскладке набрали))

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля
Ответить
Развернуть ветку
Madara

Вообще танцы вокруг российского it-сектора утомляют.
Можно подумать у нас силиконовая долина. Прямо плюнуть некуда. В айтишника попадёшь.
Похоже на льготы для ветеранов ВОВ. Их уже по пальцам можно считать. А слов как будто их до сих пор миллионы.
В смысле бюджет выделяется. И видимо пилится.

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Членс

А если среднее образование?

Ответить
Развернуть ветку
SS RX
Также надо иметь высшее образование
Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Не достойны!

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Оттепель! Теперь-то Россия точно встанет с колен

Ответить
Развернуть ветку
Error-min

А для остальных поднимают до 30? Как-то не очень честно :)

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Да ему верить это себя не уважать. Если посчитают нужным и айтишники в расход пойдут.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
КакЦапля

Только военкоматам, как обычно будет пох.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лучина

Если ИТ и нужна особая отсрочка, то тогда не до, а от 27 лет

Ответить
Развернуть ветку
Канг хитрый

Меры поддержки граждан подъехали

Ответить
Развернуть ветку
Скоро осень

Т.е. для Junior-ов? После 30 уже не IT-ики?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

После 30 уже не призывают

Ответить
Развернуть ветку
Валера Сатков

Перечень специальностей конечно лютый бред. Нужно мотивировать людей работать по специальности (специальности-то классные), а не гнать всех в ит
При этом я знаю проггера который очень быстро вырвался в java синьоры из переводчиков

Ответить
Развернуть ветку
sles

математика, физика

опять выпускники педвузов примазываются к инженерам ;-)

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Там в списке специальностей на отсрочку есть и экономисты и экологи и много кто еще)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Артем Якимов

До последнего скрывать что обосрался = очень дорого.

Ответить
Развернуть ветку
Madara

А после тридцати в интеллектуальные войска?

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля

.

Ответить
Развернуть ветку
Жони Деп

Очередные льготы для смузихлебов. ЖКХшник Василий очень за него рад

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Кто то ж должен защищать мамку смузихлеба.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Павлов

айти -специалисты вообще шикуют

Ответить
Развернуть ветку
Илья Иванов

Один фиг пойдешь, что так, что этак, если конечно у тебя нет трактора как у Петора

Ответить
Развернуть ветку
Арслан Гусейнов

Красавчик!

Ответить
Развернуть ветку
Арслан Гусейнов

Путин мужик. Самый лучший президент в мире!

Ответить
Развернуть ветку
Батищев Александр

Пересидент он

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

Взлетает красная ракета.

Ответить
Развернуть ветку
A V

Этим позже на мясо

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
94 комментария
Раскрывать всегда
null