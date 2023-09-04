Путин подписал указ об отсрочке от армии для ИТ-специалистов до 30 лет Статьи редакции
Раньше она действовала для тех, кто младше 27 лет.
- Указ увеличивает предельный возраст для отсрочки от призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
- Чтобы получить отсрочку, специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва. Но если он устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к стажу нет.
- Также надо иметь высшее образование по специальности из перечня правительства — это математика, физика, статистика, радиотехника, информационная безопасность и другие.
- В январе 2023 года Минцифры изменило правила подачи заявлений — теперь это сможет сделать и сам сотрудник. До этого списки подавали только ИТ-компании.
6.8K показов
5.2K открытий
В этом случае вроде даже не хуже
хуже явно не для айтишников
Пока всё логично, сумели сопоставить.
Ах, какая благодать в стране настанет, правда, видимо, всё же как раз лет 30-40 подождать и тогда уж точно, ух!
Чо, фотка с пингвином? Или норм?
Разве что с таким
Фотка с бухариком: "Ваще..."
Пингвин будет в другую сторону "спасибо" говорить.
Ну так возраст призыва увеличили, потому и вот это всё. Ещё ведь наверняка кто-то подаст эту новость как положительную.
Слава всем нам!
(здесь гифка с кроликом на фоне флага России)
Ну могли отсрочку параллельно и не продлевать
А она отрицательная?
Новость однозначно положительная. Как минимум, половина айтишников на эту новость положили, остальной половине изначально было похуй.
Думал зайду в комменты, а тут новомодные сербские мигранты начнут грязью лить ВВП, но нет, пока голяк, не проснулись ещё
А кто это?но нет, пока голяк
На упреждение, значит, идет работа. Что естественно - норматив сам себя не выполнит.
Комменты не настоялись)
Вы как настоящий путриот надеюсь из окопа пищите?
Дедушка а расскажите нам сказку! Ну пожалуйста чего вам жалко что-ли? Только новую! Или что новых по ящику по прежнему не рассказывают?
Уже настоялись
Как же так? Обещал ведь, что отменят? Забыл, получается?
из разряда «обманули дурачка на четыре кулачка», что в отношении пенсионного, что в отношении конституции, что в отношении призыва, расширения возраста к нему, а теперь нежно будут сужать туннель)
Никогда такого не было и вот опять
Если не читать то, что сам выкладываешь, то можно и за дебила сойти.
А он хоть знает, кто такие айти специалисты?
Канеш, это минцифраз
ну что сказать, спасибо конечно
Что-то я не помню, что бы там про возраст что-то до этого было. Просто писали, что отсрочка для ИТ специалистов
Это другая. Для срочников.
Раскатали))
Хахаха
Как говорится, но есть нюанс 😅
Вообще, неверный шаг.
В стране не хватает людей рабочих профессий: сварщиков, крановщиков, слесарей.
А IT-шников и прочих полу-маркетологов полно.
Работяги на заводах недоумевают)
Т.е. работу сменить нельзя. Устроился учась в универе на оклад стажера — и терпи так до 30 лет без повышений, или пойдёшь в армию!
Это уже шарашки или ещё нет?
Глупость пишите, нужно работать не менее 11 месяцев в аккредитованной компании, то есть менять между аккредитованными можно, а для выпускников, если устроился в течение года после выпуска это требование не применяется - отсрочку дают в следующий призыв
З - Забота
Не в той раскладке набрали))
Вообще танцы вокруг российского it-сектора утомляют.
Можно подумать у нас силиконовая долина. Прямо плюнуть некуда. В айтишника попадёшь.
Похоже на льготы для ветеранов ВОВ. Их уже по пальцам можно считать. А слов как будто их до сих пор миллионы.
В смысле бюджет выделяется. И видимо пилится.
А если среднее образование?
Не достойны!
Оттепель! Теперь-то Россия точно встанет с колен
А для остальных поднимают до 30? Как-то не очень честно :)
Да ему верить это себя не уважать. Если посчитают нужным и айтишники в расход пойдут.
Только военкоматам, как обычно будет пох.
Если ИТ и нужна особая отсрочка, то тогда не до, а от 27 лет
Меры поддержки граждан подъехали
Т.е. для Junior-ов? После 30 уже не IT-ики?
После 30 уже не призывают
Перечень специальностей конечно лютый бред. Нужно мотивировать людей работать по специальности (специальности-то классные), а не гнать всех в ит
При этом я знаю проггера который очень быстро вырвался в java синьоры из переводчиков
математика, физика
опять выпускники педвузов примазываются к инженерам ;-)
Там в списке специальностей на отсрочку есть и экономисты и экологи и много кто еще)
До последнего скрывать что обосрался = очень дорого.
А после тридцати в интеллектуальные войска?
.
Очередные льготы для смузихлебов. ЖКХшник Василий очень за него рад
Кто то ж должен защищать мамку смузихлеба.
айти -специалисты вообще шикуют
Один фиг пойдешь, что так, что этак, если конечно у тебя нет трактора как у Петора
Красавчик!
Путин мужик. Самый лучший президент в мире!
Пересидент он
Взлетает красная ракета.
Этим позже на мясо