Временный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства у российской «дочки» Google Статьи редакции
Компания начала процесс банкротства в мае 2022 года.
- Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» Google) Валерий Таляровский заявил, что у компании есть признаки преднамеренного банкротства. Уведомление об этом есть на Федресурсе, внимание на него обратил РБК.
- Таляровский изучал деятельность компании с марта 2019 года по декабрь 2022-го. В том числе он обнаружил существенное снижение ликвидности ООО «Гугл», которое наблюдалось с декабря 2020 года. К этому времени объём задолженности компании по выплате дивидендов перед учредителями составил 10 млн рублей. В это же время задолженность по расчётам материнской Google Ireland Limited выросла на более чем до 2 млрд рублей.
- В целом уровень платёжеспособности компании можно охарактеризовать как «постепенно снижающийся» — это может быть обусловлено штрафами против Google в России и падением выручки начиная с третьего квартала 2022 года, отметил Таляровский.
- Также «дочка» Google списывала стоимость внеоборотных и оборотных активов, «мотивировав решение тем, что существует неопределённость в непрерывности действий», выяснил управляющий. В итоге он пришёл к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства. Объективных признаков фиктивного банкротства нет, но «имеются формальные».
- В мае 2022 года «дочка» Google в России рассказала о планах объявить себя банкротом, а в июне подала иск о банкротстве из-за ареста счетов. Арест не позволяет нормально работать офису, в том числе выплачивать зарплаты, указывала компания. Суд начал процедуру банкротства в сентябре.
- В марте 2023-го 885 российских фирм подали заявления о включении их требований в иск против ООО «Гугл». Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы. В деле есть и требование Роскомнадзора в 19,6 млрд рублей — это долг по ранее вынесенным штрафам.
- На конец августа 2023 года денежная задолженность российского подразделения Google перед местными кредиторами превысила 20,1 млрд рублей, узнало ТАСС из материалов первого собрания кредиторов.
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Вот это, конечно, Валерий проницательный.
Ещё немножечко и Валерий начнёт подозревать почему же так произошло.
Вопрос, не в том, что он начнет подозревать, а в том, какие последствия это несет.
В зависимости от размера ущерба, за фиктивное банкротство должника могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Также на основании судебных актов примут решение об отказе в списании долгов.
Последствия для кого? Для ОгОгО "Гугель"? Вы понимаете в чем это может выражаться? Подтянут должностных лиц-бедолаг. Дирика за ноздри возьмут... Ну то есть как обычно накажут непричастных и наградят невиновных. Google LLC и Alphabet Inc. сотоварищи никто к ответственности не привлечет. Они таво этаво, в Googleplex, Mountain View, California, U.S. обитают.
Для бизнеса. Директор и главбух - ответственные лица. Если будет доказано, понесут ответственность.
+ долги не будут списаны, начислены пени и штрафы. При любом возврате в РФ или на подконтрольную территорию, придётся платить
Кхе кхе кхе. А вы еще не поняли что все делается для того чтобы никто и не вернулся?)
Пример Макдональдса наглядно показывает, что как только можно будет, все попробуют вернуться.
А то, что устанавливаются правила и высокая цена возврата, так это нормально.
Думается, что как только можно будет, будет столько всего интересного, что Гугл что-нибудь придумает. Если мы все доживем
Не надо придумывать. Просто заплатить и соблюдать правила
Никто сюда до поражения не вернётся, а после - будут другие законы))
Мечты
О, а ещё можно оштрафовать этт ООО. Пусть знают.
Именно так и будет. А потом пени за неуплату штрафов
Новым людям не придется. Старые не вечны.
Интересно, как они будут доказывать, что директор с главбухом могли заставить Alphabet/Google Inc. денег давать?
Изучат отчетность, как написано в статье
А почему? Потому что гугл нарушал законы РФ и не платил по счетам?
Формально деяние уголовно наказуемо. Уверен, что гендир и главбух получили хорошие должности в Дублине с окладом в твердой валюте. В целом все правильно сделали имхо..
Можете объяснить, в чём заключается правильность действий главбуха и гендиректора?
В понимании неиллюзорности события набутыливания, очевидно же ))
Набутыливание - это ответственность за преднамеренное нарушение закона? Это неиллюзорно, всё верно. Но что в этом правильного?
Ну как в чем. У либералов логика примерно такая - наипал тоталитарную диктаторскую систему, значит молодец. Их борьба.
А я вот чот не уверен )) Если должностные ОгОгО Гугель до сих пор находятся физически здесь, им дают понять, что надо двигать. И побыстрее.
Внезапно. А он обнаружил что небо голубое, а дождь мокрый?
Хуясе, кэп!
найсОбъективных признаков фиктивного банкротства нет, но «имеются формальные».
я художник, я так вижу ©
А смысл банкротить? Просто бросить ООО и пускай с ней делают что хотят. Все равно в РФ гугл работать больше не будет.
Формально надо завершить работу корректно, чтобы возобновить её было проще.
помнишь кейс Магницкого?
нужные люди сп*здили печати и документы, и норм так наварились под чужим юл.
думаю, дело в этом
Мастерство заголовка СМИ поражает.
Объективных признаков фиктивного банкротства нет, но «имеются формальные».
А чем они между собой разнятся. Объективно - компания не банкрот, но формально пытается обанкротится. Намеренное банкротство, нет?
Нет)
Очень аргументированный ответ.
Ну блин все всё понимают, смысл тут умничать мне в комментариях)
Поумничай, мы просим!
Я как Вы не умею Сергей. Мне не платят за позитивную выдуманную херь))
2 пункт никто не читал что-ли? Ухудшение положения, задолженности начались с конца 20 года, у материнской компании вообще под 2 ярда. Это тоже СВО объясните?
А пацаны и не знали.
Предлагаю оштрафовать за это ООО Гугл. Хотя постойте.
Валерий принял витаминку для ума? Аль подсказал кто?
Жбан пива догадливому Валерию!
Правильно, что банкротами себя объявили, а то продали бы активы за копейки, точнее эти копейки на штрафы бы ушли
"как отжать контору и все оборотные средства"
Согласно закону, такие штрафы выплачиваются во внеочередном порядке.
Так что 19,4 млрд отправляются в казну, а вы там ищите, мож что и осталось
Может быть, очень хотел найти?