Суд частично удовлетворил иск Tele2 к шведской Ericsson — взыскал 12% от требуемой суммы Статьи редакции
Обе стороны могут подать апелляцию в течение месяца.
- Внимание на решение Арбитражного суда Москвы обратили «Ведомости». По данным картотеки арбитражных дел, Tele2 подал иск в ноябре 2022 года — из-за отказа Ericsson поставлять оборудование в Россию. Помимо «Эрикссон Корпорация АО», ответчиком также выступает российский поставщик «Сател ТВК».
- Оператор просил взыскать неустойку в размере €4,11 млн, однако суд постановил выплатить ему лишь 12% от суммы — €490,6 тысячи и 200 тысяч рублей в качестве компенсации оплаченных судебных пошлин. Платить будет «Сател ТВК».
- В декабре Tele2 также призывал запретить ликвидацию российского юрлица Ericsson, пока суд не разрешит спор, но тот отклонил требование.
- В мае 2021 года — ещё до введения санкций против российских компаний — Tele2 объявил, что к 2023 году установит 50 тысяч базовых станций Ericsson в 27 регионах России, чтобы подготовиться к переходу на 5G и ускорить передачу данных.
- В августе 2022 года головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца 2022-го. Сколько станций Tele2 успел получить и за сколько заплатил — неизвестно. По данным газеты, в течение 2019-2020 годов в эксплуатацию ввели 30 тысяч штук.
- Tele2 не уточнил, собирается ли обжаловать решение, но «рад факту», что суд встал на его сторону. Юристы Forward Legal полагают, что оператор попробует подать апелляцию, так как регулятор отклонил большую часть его требований. По мнению «МЭФ Legal», размер неустойки могли сократить, так как он, например, несопоставим с убытками истца.
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Очень важное решение. Сразу бы оштрафовали на всю сумму, один хер никто ничего не выплатит.
Сумму специально увеличили в 10 раз, потому что суд энивэй поддержал бы 10% от такой суммы.
P.S.: С Навальным отдельная история, там суд все поддержал, но суда не было.
Почему не в Басманный суд иск подали?
Это арбитражное дело
Для начала разберись хотя бы с азами. Басманный районный суд рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела. В статье же речь идет об арбитраже.
У нас тут диванный юрист подъехал
Чтоб уголовку от арбитража отличить совсем не нужно юристом быть.
Чтобы сарказм в комменте про Басманный суд отличить, кем надо быть?
Ну да, Булка хлеба, сморозив глупость, вместо того, чтоб признаться, начинает минусовать, позорник...
Им только и остается, что радоваться факту. Даже копейки им эти не выплатят и ничего поставлять не будут. Расходов только на судебные издержки у них ушло больше 😳
Ну так всё равно поставок оборудования не будет, хоть обудовлетворяйся.Сколько станций Tele2 успел получить и за сколько заплатил — неизвестно
Загадочные какие.
Акстись. В Россию еще весной начали ввозить комплектухи для десятков тысяч базовых станций Ericsson по параллельному импорту.
Обязательства должно выполнять. Вынужден слать ко всем чертям - принимай новые. Но, про старые забывать никто не хочет.
Заголовок не верный, суд не взыскивает