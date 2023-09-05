ГАЗ отозвал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей Статьи редакции
Ещё один иск рассмотрят в октябре 2023 года.
- В картотеке арбитражных дел говорится, что суд Нижегородской области принял отказ от иска и прекратил производство. Заседания проходили в закрытом режиме, поэтому деталей разбирательства нет.
- Автозавод ГАЗ подал этот иск к ООО «Фольксваген груп рус» и немецкой Volkswagen в мае 2023 года. До этого были ещё два аналогичных иска — на 15,6 млрд рублей в марте и 28,4 млрд рублей в апреле. По первому суд утвердил мировое соглашение. По второму не стал арестовывать активы концерна и отложил рассмотрение до 4 октября.
- Дела связаны с убытками, которые ГАЗ якобы понёс из-за расторгнутого договора о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе. Соглашение должно было действовать до конца 2025 года, но в марте 2022-го Volkswagen объявила об уходе из России.
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Газ притормозил. Или даже сдал назад (-:Дела связаны с убытками, которые ГАЗ якобы понёс из-за расторгнутого договора
Якобы! Вот ключевое слово во всей этой истории.
Скорее всего наверху что-то порешали.
А если честно даль всех этих инвесторов, да и нас. Я думаю они ближайшие лет сто не захотят возвращаться, так как есть риски потерять всё
А то и дольше... Риски всегда есть, просто в России это не риск, это гарантия что будет какой-либо пиндык.
однако акции газ только растут, за лето вот выросли на 400₽