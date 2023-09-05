Право
Полина Лааксо

ГАЗ отозвал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей Статьи редакции

Ещё один иск рассмотрят в октябре 2023 года.

  • В картотеке арбитражных дел говорится, что суд Нижегородской области принял отказ от иска и прекратил производство. Заседания проходили в закрытом режиме, поэтому деталей разбирательства нет.
  • Автозавод ГАЗ подал этот иск к ООО «Фольксваген груп рус» и немецкой Volkswagen в мае 2023 года. До этого были ещё два аналогичных иска — на 15,6 млрд рублей в марте и 28,4 млрд рублей в апреле. По первому суд утвердил мировое соглашение. По второму не стал арестовывать активы концерна и отложил рассмотрение до 4 октября.
  • Дела связаны с убытками, которые ГАЗ якобы понёс из-за расторгнутого договора о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе. Соглашение должно было действовать до конца 2025 года, но в марте 2022-го Volkswagen объявила об уходе из России.
Источник: «Прайм»

#новость #газ #volkswagen

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4 комментария
Вадим Д.

Газ притормозил. Или даже сдал назад (-:

Дела связаны с убытками, которые ГАЗ якобы понёс из-за расторгнутого договора

Якобы! Вот ключевое слово во всей этой истории.

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Ale K

Скорее всего наверху что-то порешали.

А если честно даль всех этих инвесторов, да и нас. Я думаю они ближайшие лет сто не захотят возвращаться, так как есть риски потерять всё

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Вадим Д.

А то и дольше... Риски всегда есть, просто в России это не риск, это гарантия что будет какой-либо пиндык.

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Олег Солдатенко

однако акции газ только растут, за лето вот выросли на 400₽

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