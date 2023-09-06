VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие раскритиковали идею дать силовикам доступ к перепискам и звонкам — Forbes Статьи редакции
Закон рискует нарушить права граждан и бизнеса и подорвать работу информационных систем.
- Ассоциация больших данных (АБД) выступила против законопроекта Министерства внутренних дел (МВД), согласно которому ведомство получит доступ к «любым данным, передаваемым через интернет и облачные сервисы», пишет Forbes со ссылкой на документ.
- В АБД входят VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф», «Газпромбанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ростелеком», «Центр стратегических разработок», «Сколково» и Аналитический центр при правительстве России.
- Если инициативу примут, доступ к звонкам и перепискам получат не только те структуры МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые проводят оперативно-технические мероприятия, но также все региональные отделы, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной таможенной службы (ФТС), говорится в отзыве.
- В ассоциации считают, что «требования к законности и обоснованности в этих подразделениях существенно ниже». Непонятно также и то, как будут проверять эту «законность и обоснованность». Это значит, что существует риск нарушить права граждан и компаний.
- Помимо этого, закон подорвёт «существующие архитектуры защиты в технологических система и дата-центрах» и тем самым может негативно повлиять на работу информационных систем и объектов критической инфраструктуры, предупреждает АБД.
- С этим согласен глава Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, «МВД предлагает расширить количество сотрудников силовых структур, имеющих доступ к переписке, практически до любого опера». На фоне этого количество утечек, наоборот, вырастет «кратно».
- МВД опубликовало поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности» в августе 2023 года, ссылаясь на рост количества киберпреступлений и их плохую раскрываемость. Согласно действующему законодательству, чтобы получить доступ к перепискам, силовые органы обязаны сделать запрос в ФСБ через центральный аппарат МВД и получить разрешение суда.
- С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому сервисы, внесённые в реестр организаторов распространения информации, должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Среди них — сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter и другие.
- В марте 2022 года правительство России разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов и стриминговых сервисов по «закону Яровой», чтобы они могли снизить свои расходы.
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Да ладно?! Это когда ж такое было, чтобы у нас права граждан нарушались?!
Просто VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие не понимают, что это всё для защиты этих самых граждан, даже против воли. Всё ж на благо.
Такими «целями» оправдывается любая дичь.
Покушаются на безопасность граждан!
Но это не нормально возводить это в уровень нормы, именно такой посыл у вашего комментария
Нельзя нарушить то, чего нет.
опять какие-то тюремные приколы от деда?
Прикольно, пробивать можно будет ещё и переписки за 100р в телеге
Неправильно они аргументируют. Закон создаёт такую дыру, что все иностранные разведки получат доступ к данным наших граждан. Особенно тех, что в погонах. И это принципиально не закрыть. Как говорится, знают двое — знают все. Ух Беллингкэт развернётся! Это же просто подарок!
Шутки про личного ФСБшника уже не кажутся такими смешными
Примут все равно. Хоть звонков от мошенников станет поменьше )
Станет больше.
Скорее наоборот больше. Теперь любой мент за небольшую плату сольет мошенникам всю инфу и переписку.
Да-да-да, ВК особенно больше всех переживает за тайну переписки)
Но все равно дали
Ну типа трищу маёру из МВД завидно, что трищ маёр из ФСБ всё это без всяких геморроев получает. Хочет аналогично.
Jami
Где же те кто оправдает это? Что это на самом деле забота о гражданах и их средствах!)
Банки надо нагибать.
А то как блокировать карту из-за подозрительной операции они могут, а когда звонят и говорят о факте мошенничества- тут они не могут, идите в полицию.
Но.. полиция сама к ним пришла.
Как говорится- мгновенная карма?
дэмн, рассадник большого брата типа против. Верим