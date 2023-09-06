Право
Полина Лааксо

VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие раскритиковали идею дать силовикам доступ к перепискам и звонкам — Forbes Статьи редакции

Закон рискует нарушить права граждан и бизнеса и подорвать работу информационных систем.

  • Ассоциация больших данных (АБД) выступила против законопроекта Министерства внутренних дел (МВД), согласно которому ведомство получит доступ к «любым данным, передаваемым через интернет и облачные сервисы», пишет Forbes со ссылкой на документ.
  • В АБД входят VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф», «Газпромбанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ростелеком», «Центр стратегических разработок», «Сколково» и Аналитический центр при правительстве России.
  • Если инициативу примут, доступ к звонкам и перепискам получат не только те структуры МВД и Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые проводят оперативно-технические мероприятия, но также все региональные отделы, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной таможенной службы (ФТС), говорится в отзыве.
  • В ассоциации считают, что «требования к законности и обоснованности в этих подразделениях существенно ниже». Непонятно также и то, как будут проверять эту «законность и обоснованность». Это значит, что существует риск нарушить права граждан и компаний.
  • Помимо этого, закон подорвёт «существующие архитектуры защиты в технологических система и дата-центрах» и тем самым может негативно повлиять на работу информационных систем и объектов критической инфраструктуры, предупреждает АБД.
  • С этим согласен глава Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, «МВД предлагает расширить количество сотрудников силовых структур, имеющих доступ к переписке, практически до любого опера». На фоне этого количество утечек, наоборот, вырастет «кратно».
  • МВД опубликовало поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности» в августе 2023 года, ссылаясь на рост количества киберпреступлений и их плохую раскрываемость. Согласно действующему законодательству, чтобы получить доступ к перепискам, силовые органы обязаны сделать запрос в ФСБ через центральный аппарат МВД и получить разрешение суда.
Источник: «МВД Медиа»
  • С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому сервисы, внесённые в реестр организаторов распространения информации, должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Среди них — сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито», HeadHunter и другие.
  • В марте 2022 года правительство России разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов и стриминговых сервисов по «закону Яровой», чтобы они могли снизить свои расходы.

#новость #мвд

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 Вадим Д.
Закон рискует нарушить права граждан и бизнеса

Да ладно?! Это когда ж такое было, чтобы у нас права граждан нарушались?!

Просто VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие не понимают, что это всё для защиты этих самых граждан, даже против воли. Всё ж на благо.
Такими «целями» оправдывается любая дичь.

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Alex Shevchenko

Покушаются на безопасность граждан!

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Наглый Кот

Но это не нормально возводить это в уровень нормы, именно такой посыл у вашего комментария

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Revenant

Нельзя нарушить то, чего нет.

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Сергей Я
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Zloy Marketolog

опять какие-то тюремные приколы от деда?

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ЯжПрограммист

Прикольно, пробивать можно будет ещё и переписки за 100р в телеге

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Gre Li

Неправильно они аргументируют. Закон создаёт такую дыру, что все иностранные разведки получат доступ к данным наших граждан. Особенно тех, что в погонах. И это принципиально не закрыть. Как говорится, знают двое — знают все. Ух Беллингкэт развернётся! Это же просто подарок!

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Наглый Кот

Шутки про личного ФСБшника уже не кажутся такими смешными

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Игрушка отчима

Примут все равно. Хоть звонков от мошенников станет поменьше )

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Zloy Marketolog

Станет больше.

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Alex R

Скорее наоборот больше. Теперь любой мент за небольшую плату сольет мошенникам всю инфу и переписку.

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Zloy Marketolog

Да-да-да, ВК особенно больше всех переживает за тайну переписки)

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8fdb60801e9d39a5286aa01dd1f4f4
раскритиковали идею дать силовикам доступ к перепискам и звонкам

Но все равно дали

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Слегка Придурковатый

Ну типа трищу маёру из МВД завидно, что трищ маёр из ФСБ всё это без всяких геморроев получает. Хочет аналогично.

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ЯжПрограммист

Jami

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Bl0ck3d

Где же те кто оправдает это? Что это на самом деле забота о гражданах и их средствах!)

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Курильщик
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Как Бизнес, Бро?

Банки надо нагибать.
А то как блокировать карту из-за подозрительной операции они могут, а когда звонят и говорят о факте мошенничества- тут они не могут, идите в полицию.
Но.. полиция сама к ним пришла.
Как говорится- мгновенная карма?

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Dr. Vegetable
Сколково

дэмн, рассадник большого брата типа против. Верим

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