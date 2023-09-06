Право
Евгения Евсеева

Суд ЕС постановил снять санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина Статьи редакции

Ограничения ввели в апреле 2022 года, после этого топ-менеджер покинул компанию.

  • Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции Евросоюза с бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст судебного решения, вынесенного 6 сентября 2023 года.
  • Оно вступит в силу после истечения срока на апелляцию. Это в первый раз, когда с российского бизнесмена в ЕС снимают санкции по решению суда, отмечает издание. До этого были только судебные решения о снятии санкций с родственников подсанкционных бизнесменов — например, с матери Евгения Пригожина.
  • ЕС ввёл персональные санкции против Шульгина 8 апреля 2022 года, после этого он 11 апреля покинул пост гендиректора Ozon и совет директоров. Шульгин возглавлял компанию c 2017 года, до этого он три года руководил «Яндексом», сменив на этом посту Аркадия Воложа.
  • Совет ЕС обосновал санкции тем, что Шульгин — влиятельный бизнесмен и глава Ozon. В мотивировке решения указывалось, что предприниматель участвовал во встрече с Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года — в день начала «спецоперации».
  • Шульгин оспорил в суде позицию ЕС, согласно которой его можно назвать «ведущим бизнесменом». Именно тот факт, что предприниматель ушёл из Ozon, стал решающим при принятии решения, предположил партнёр брюссельской юрфирмы Acquis и специалист по санкциям Юрий Шумилов.

#новость

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 sles

Мне кажется его с Сашей Шульгиным перепутали :-)

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Босятский Мун Рок

Хехе, а кто это?

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Вадим Д.

Зачастили что-то санкции снимать...

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ЯжПрограммист

И что даже не пришлось становиться казахско-еврейским предпринимателем!?

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An Net

#жалобаозон Эта помойка озон привезла не тот товар,и уже три недели не возвращает деньги;чтобы я им не могла написать они заблокировали меня везде.В шоке с такого.Куда обратиться,чтобы повлиять на них?

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Посторонним В

В приёмную

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Андрей Вечерний

Закрыть вообще к чертям эту приемную

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Посторонним В

да смешно же бывает, вот как сегодня с автобусом, например

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Андрей Вечерний

Почитал.
Проанализировал.
Закрыть к чертям приемную.

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Посторонним В

мне @Невероятный Блондин не дарит айфон, вы предлагаете единственное место для ора закрыть, откуда я должна дофамин тогда брать...

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Андрей Вечерний

Блондин даже мне айфон не дарит, о чем вы...

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