Суд ЕС постановил снять санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина Статьи редакции
Ограничения ввели в апреле 2022 года, после этого топ-менеджер покинул компанию.
- Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции Евросоюза с бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст судебного решения, вынесенного 6 сентября 2023 года.
- Оно вступит в силу после истечения срока на апелляцию. Это в первый раз, когда с российского бизнесмена в ЕС снимают санкции по решению суда, отмечает издание. До этого были только судебные решения о снятии санкций с родственников подсанкционных бизнесменов — например, с матери Евгения Пригожина.
- ЕС ввёл персональные санкции против Шульгина 8 апреля 2022 года, после этого он 11 апреля покинул пост гендиректора Ozon и совет директоров. Шульгин возглавлял компанию c 2017 года, до этого он три года руководил «Яндексом», сменив на этом посту Аркадия Воложа.
- Совет ЕС обосновал санкции тем, что Шульгин — влиятельный бизнесмен и глава Ozon. В мотивировке решения указывалось, что предприниматель участвовал во встрече с Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года — в день начала «спецоперации».
- Шульгин оспорил в суде позицию ЕС, согласно которой его можно назвать «ведущим бизнесменом». Именно тот факт, что предприниматель ушёл из Ozon, стал решающим при принятии решения, предположил партнёр брюссельской юрфирмы Acquis и специалист по санкциям Юрий Шумилов.
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Мне кажется его с Сашей Шульгиным перепутали :-)
Хехе, а кто это?
Зачастили что-то санкции снимать...
И что даже не пришлось становиться казахско-еврейским предпринимателем!?
#жалобаозон Эта помойка озон привезла не тот товар,и уже три недели не возвращает деньги;чтобы я им не могла написать они заблокировали меня везде.В шоке с такого.Куда обратиться,чтобы повлиять на них?
В приёмную
Закрыть вообще к чертям эту приемную
да смешно же бывает, вот как сегодня с автобусом, например
Почитал.
Проанализировал.
Закрыть к чертям приемную.
мне @Невероятный Блондин не дарит айфон, вы предлагаете единственное место для ора закрыть, откуда я должна дофамин тогда брать...
Блондин даже мне айфон не дарит, о чем вы...