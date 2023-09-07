«Тинькофф» проиграл суд по 30 и выиграл по 23 искам о «необоснованном обогащении» на обмене валюты Статьи редакции
Поначалу суд вставал на сторону клиентов, но с 2023 года чаще принимает решения в пользу банка.
- «Тинькофф» выиграл не менее 20 судебных споров с участием своих клиентов, которые в конце февраля—начале марта 2022 года выгодно обменяли валюту в приложении банка после резкого падения рубля, а потом столкнулись со списанием средств. Об этом пишет РБК, который изучил судебные решения, информацию подтвердил представитель группы инвесторов Дмитрий Бутряков.
- По словам Бутрякова, банк выиграл по 23 делам, ещё по 30 искам он проиграл. В некоторых случаях «Тинькофф» уже выплатил деньги. Бутряков отметил, что до ноября 2022 года решения выносились исключительно в пользу клиентов, а 2023-м судьи стали чаще становиться на сторону банка. Это же подтвердил и представитель «Тинькофф».
- Суды, которые встали на сторону банка, признали, что многочисленные действия клиентов в короткий промежуток времени по покупке валюты были направлены не на конвертацию, а на получение прибыли от курсовой разницы, возникшей из-за ошибки банка, отмечает РБК.
- В решениях, которые вышестоящие кассационные суды выносили в пользу клиентов, говорится, что факт отличия кросс-курса от курса ЦБ «не свидетельствует о злоупотреблении истцом правом», так как банки могут самостоятельно определять курс, применяемый по операциям со своими клиентами.
- Опрошенные РБК юристы говорят, что понятие «злоупотребления» — оценочное, и каждый отдельный судья может вкладывать в него свой смысл. Поставить точку в споре клиентов с «Тинькофф» и обеспечить единообразие в вынесении судебных решений может Верховный суд. Тот, например, в похожем деле о жителе Волгограда, купившем вещи в приложении ЦУМа в 846 раз дешевле из-за сбоя, встал на его сторону.
- Клиенты «Тинькофф» в конце февраля и начале марта 2022 года могли поменять валюту по выгодному курсу: сначала рубли в фунты стерлингов, затем в евро или доллары. В конце февраля доллар в приложении «Тинькофф» стоил 150 рублей, а через промежуточную конвертацию в фунт — 88 рублей, рассказывал Forbes клиент банка. При этом продать валюту на бирже можно было по 105 рублей.
- Когда банк нашёл ошибку, он начал блокировать счета клиентов, а после снял с них деньги. Блокировку объясняли операциями, «попадающими под признаки злоупотребления условиями договора обслуживания».
- В апреле часть клиентов подала в суд на банк с требованием разблокировать счета и вернуть деньги. Некоторые выиграли дела, в частности, один из исков был на 1,3 млн рублей.
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Интересно, пока был собственностью Тинькова, проигрывали дела, а как банк государству отошел - сразу начали выигрывать))
карта попёрла
Я что то пропустил и 40 процентов это владение да и Потанин стал государством?
Да
О чем вы, Потанин частный независимый российский миллиардер
Как скоро суды разберутся со злоупотреблениями Тинька или какой-нибудь Альфы (с их миллионом страховок, которые не отменяются, но отменяются)? Ой, о чем это я.
Страховки по потребительским кредитам это такое страшное наебалово) Полис может называться "страхование от потери работы", а страховой случай там может быть "банкротство предприятия", при этом представители банка будут тебе рассказывать что полис покрывает любой случай потери работы — рассчет на то что никто не будет смотреть в документы.
А многочисленные накидываемые страховки от "удара молнии" и подобного это вообще какой-то сюр и как это существует в каком-то правовом поле это за гранью безумия.
Технические ошибки банка, брокера, сотового оператора в их пользу - у нас все сертифицировано, все по закону, все наше. Технические ошибки (,а в данном случае криворукость тех кто курсы в приложении выставлял) в пользу клиента - необоснованное обогащение, всех в минус, все отсудим. Впарить бабушке возвратную страховку на 10 рублей и невозвратную на 100000, говоря, что всё всё можно вернуть без проблем - обоснованное обогащение. Так и живём.
Комментарий удален модератором
Отличный получится прецедент: обменял валюту и в результате обмена получил прибыль? Верни разницу банку.
Ждём, когда получение прибыли станет уголовно наказуемым деянием.
За 1 раз с среднестатистической суммой своих операций за предыдущие периоды не накажут. А если ты это превратишь в бизнес, то конечно, договором это не предусматривалось, значит нарушение.
Если клиент это может превратить в бизнес, то наказывать надо Банк. Потому что непонятно на каком основании Банк постоянно нарушает свои же правила по контролю за рисками и перекладывает их на клиента.
Банк сам зарабатывает на клиенте, выставляя спрэды между покупкой и продажей отличные от биржи, но это никто отменить не может
То есть в убыток себе такие операции можно совершать сколько угодно раз с какой угодно скоростью, а вот наоборот уже нельзя. Логично.
А чем это отличается торговля на бирже? Где ты быстро покупаешь и потом продаешь, а тут ещё снова оказывается можно так сделать.
Проблема в том что сотрудники банка сами говорили да можете делать сколько угодно раз)
То есть сами клиенты спрашивали, это нормально, не будут санкций каких либо?
Т.е. работа это преступление? Ведь ты меняешь свое время на ден.знаки. Необоснованное обогощение.
Счёт почти равный.в 2023-м судьи стали чаще становиться на сторону банка
Что-то произошло, видимо 😏
Юристы Тинькофф получили практический опыт и поняли, как можно выиграть. Все логично.
Просто сменился собственник.
"...и злоупотреблениях клиентов"
Вот же пидоры, не стесняются в таких формулировках.
Необоснованное обогащение 🙄
Это чушь какая-то! Приходишь в магазин, видишь товар со скидкой, решаешь скупить весь, а тебе говорят, что ты злоупотребляешь правом и должен купить его по обычной цене. Так что ли? У нас большая часть судей безграмотные идиоты, не знающие законов, а своё незнание прикрывают этим самым "внутренним убеждением"!
И тут я оставлю ссылку на свой комментарий в режиме "конспект", а вы все освежитесь темой Василия Черепанова)
https://vc.ru/legal/423301-tinkoff-ne-smog-dokazat-chto-imel-pravo-na-spisanie-deneg-svoego-klienta?comment=4354729&from=copylink&type=quick
долго ждать не пришлось, опять тема в Приёмной.
Они сами со своими условиями чо-т не согласились, в суд пошли
Очень круто было 👍✊️
Тинькофф такой Тинькофф, ну ведь он такой же один
П.С ситуация была такая, в общий доступ попали промо коды для получения бонусных акций, люди получали от 3 до 17к реальных рублей, а потом Тинькофф сказал 😁 "это не вам" и забрали у всех, как в детстве"это не тебе а младшему брату".
Как оказалось эти промокода были предназначены для новых пользователей, увы у всех забрали, не осуждаю конечно что и у меня забрали три копейки но баг был прям из глупых.
А суть сей басни такова, за свои ошибки Тинькофф винит не себя...
Неосновательное обогащение, ребят. Это так в статье, ну блин же(
Это днище ебаное. Почему люди до сих пор пользуются этой помойкой, я не понимаю.
Не знаю, может, им там кредит одобрили или вон, многие хвалят кэшбек их, я не знаю.
Потанин договорился:)
Забавно, что ТАКИХ однотипных дел - много, а Верховный СУТ - не вынес по "таким делам" своего определения.
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https://youtu.be/IdbcOeLY3vg
«не с целью конвертации а с целью получения прибыли», а в чем собственно проблема то? 🧐
Winrate 76% - неплохо, неплохо))))
Кстати да, тоже заметил тот факт, как к Потанину отошло все ситуация изменилась 😊😎
Прикуп...
Сочи....
В этом мире только мы одни))))