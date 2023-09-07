В самом начале, когда суды только пытались разобраться в предмете спора, особенно в первых инстанциях, часть решений действительно выносилась в пользу истцов, но далеко не все. Сейчас же, когда у судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов, подавляющее большинство решений выносится в пользу банка. В том числе и в первых инстанциях.