Минфин предложил ввести механизм самозапрета на участие в азартных играх — участники рынка идею раскритиковали Статьи редакции
Её обсуждают с 2018 года, но меры пока так и не приняли.
- Минфин предложил создать механизм, который позволит физлицам в России вводить самоограничения на участие в азартных играх — речь о ставках в букмекерских конторах и играх в казино. Соответствующий законопроект опубликован в базе нормативно-правовых актов.
- Реестр будет вести Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Чтобы туда попасть, нужно подать заявление об отказе от участия «организатору азартных игр». Последний обязан принять документ, передать его ЕРАИ в течение часа и в последствии не допускать этого игрока до ставок.
- Регулятор обязан вносить данные в реестр в тот же день, если заявка пришла до 16:00, и до 12:00 следующего дня, если позже. Ежесуточно обновляемый перечень физлиц будет «бесплатно и бесперебойно доступен» только операторам игр. Разглашать его публично запретят.
- Чтобы выйти из реестра, нужно вновь обратиться к организатору, но сделать это можно не ранее чем через четыре месяца со дня включения. Если физлицо попросит исключить его из списка два раза за год, следующее заявление он сможет подать не раньше чем через 12 месяцев.
- Опрошенные РБК участники рынка раскритиковали инициативу. В Winline заметили, что в поправках не указано, какие санкции будут вводить за нарушения и кто будет следить за их исполнением. По словам других, регуляторы также должны определить систему верификации заявителя, чтобы исключить ситуации, в которых направить заявление может муж, жена или друг из «благих побуждений». Они полагают, что доказать свою непричастность будет практически невозможно.
- Глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов считает текущий вариант самозапрета «слишком жестоким». По его словам, за рубежом игроки могут ограничить размер ставки и их количество, общую сумму ставок на конкретный период времени, а также установить срок действия таких мер.
- Минфин же предлагает ввести полный запрет на ставки в целом, который к тому же нельзя снять раньше четырёх месяцев. По словам Оганезова, «применение столь жесткого ограничения без какой-либо вариативности может свести эффективность инструмента к минимуму».
- В букмекерской «Фонбет» при этом идею сочли «абсолютно оправданной». По словам гендиректора Сергея Анохина, клиенты «Фонбет» и так могут ограничить размер ставки, их количество и определить срок запрета. Правда, эти самоограничения не пользуются «особой популярностью у игроков», поэтому оценить эффективность механизма в масштабах всего рынка трудно.
- Минфин предлагал ввести механизм самоограничения в азартных играх ещё в 2018 году и поднимал обсуждение в 2021 году, но меры тогда так и не приняли. Тем временем идею о самозапрете на выдачу кредитов уже поддержало правительство.
81 показ
358 открытий
Картинка со звуком
СТАВКИ НА СПОРТ!!!!
Сори,не удержался)
Больше единых реестров богу реестров.
У нас, вроде, большинство казино закрыто.
Что они там регулировать собрались?
Вася,я тебя закодирую!!!
Тем временем Васян: я самозакодируюсь,выкуси🤣
Ждём самозапрет на продажу алкоголя
Теперь игроманов кодировать будут
@Ivan Cato ты помнишь этот диалог?