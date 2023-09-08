Право
Маша Цепелева

ВТБ выиграл суд по иску к российской «дочке» Microsoft на 68 млн рублей из-за «неосновательного обогащения» Статьи редакции

Microsoft официально не продаёт ПО в России с марта 2022 года, а с 30 сентября 2023-го перестанет продлевать лицензии действующим бизнес-клиентам.

  • Банк ВТБ подал иск к ООО «Майкрософт Рус» 24 июля 2023 года, следует из данных картотеки арбитражного суда Москвы. Общая сумма требований составляла 68,6 млн рублей.
  • 6 сентября суд поставил полностью удовлетворить иск. Требования банка касались «взыскания с ООО "Майкрософт Рус" неосновательного обогащения в связи с досрочным прекращением оказания услуг по договору поддержки», пояснили vc.ru в ВТБ.
  • В марте 2022-го Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Но дистрибьюторы продлевали лицензии на уже проданные программы.
  • В апреле 2023 года Microsoft предложилапродлить лицензии на ПО некоторым российским представительствам международных компаний, выяснил «Ъ». Но в августе предупредила бизнес-клиентов, что перестанет обновлять соглашения после 30 сентября.

#новость #втб #microsoft

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4 комментария
Невкусно и грустно

Майкрософт тоже менял рубли на фунты, фунты на евро, евро на доллары, а доллары обратно на рубли? %)

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Вадим Д.

И? Что дальше-то? Суд выиграли, деньги с кого будут взимать?

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selecadm

c ООО "Майкрософт Рус"

Юр лицо действующее, не банкротится по крайней мере. Но про деньги на счетах не могу сказать.

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Вася Пражкин

Да скажите уже, мы никому не расскажем.

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