Еврокомиссия изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность» Статьи редакции
Они не будут находиться «в фокусе внимания» таможенных органов.
- 12 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) обновила ответы на часто задаваемые вопросы, в частности разъяснение статьи 3i санкционного регламента № 833/2014. Теперь регулятор не отвечает на вопрос «Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования и автомобили, в том числе в рамках туристических поездок?» категорично «нет», заметило РБК.
- ЕК отмечает, что формально статья 3i запрещает ввоз в страны Евросоюза из России любых товаров из приложения XXI, включая автомобили. Но «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, — предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так в багаже, не будут находиться в фокусе внимания таможенных органов». В этом случае запрет надо применять «пропорциональным и разумным образом».
- Про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые есть в приложении XXI, ничего не говорится.
- При этом автомобили — категория товаров, которая может быть использована для обхода санкций. Комиссия не поясняет как, но, возможно, имеет в виду потенциальный вывоз запрещённых для импорта товаров в Россию.
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия поясняла, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах, с некоторыми личными вещами и техникой может расцениваться как запрещённый импорт.
- Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября. Власти Литвы сделали исключение для транзита в Калининградскую область.
7.5K показов
3.7K открытий
— Что это у вас, гражданка России, в сумочке?
— Предметы личной гигиены.
— Это вызывает несущественную озабоченность, но, так и быть, проходите. Однако мы вас запомнили.
- Мужчина, а у вас что в багаже?
- противотанковый гранатомет, ЗРК, и пара автоматов.
- это вызывает у нас существенную озабоченность. Проходите
Никакое дело не покажется невыполнимым, если всех запутать инструкциями, разбить их на мелкие части, и забить на них х&й.
© Конфуций
Но если вам на лечение и вы в санкционном списке, то мы проявим несущественную озабоченность, но пропустим вас
- что у вас в багаже?
- маленький вибратор.
- Вы, что слегка озабочены?
- А вы?
Несущественно, но озабочен
Матушка, неужели мы и это проглотим? ))
Напоминает поведение ботов в Хитмане: "Охрана немного встревожена".
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Всегда можете продолжить ненавидеть геев 🙂
https://youtu.be/Yez2eYlWX-c?si=iv8Idv_ZejIccPyy
где там написано что ничего не будут изымать?предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так в багаже, не будут находиться в фокусе внимания таможенных органов
трусселя твои не отнимут точно, а про остальное на усмотрение (фокус) таможни.
Читать умеем? вообще то теперь - еплом не понравился белому господину, айфон минус. Те хотят - изымают, хотят - нет.
Не будут изымать трусы и шляпу, а вот насчет rolex и leika они подумают
На двух стульях пытаются усидеть. Если надо будет у кого-то что-то изъять все равно смогут, никто к ним не прокопается. Мда
и м е н н о.
видимо поняли, что как то прям слишком явно проглядывается аналогия, и решили чутка переобуться.
но думаю и так уже ясно, что если им захочется что-то отнять - отнимут.
Это к Финнам, которые ЕС послали в жопу с ограничениями
У меня вызывает озабоченность количество русского ворья на западных землях
Несущественную?)
Пусть лучше туда едут воруют.
То есть трусы, на мне надетые, теперь не отберут?
Любой коммент с этим фото автоматически получает мой лайк.
Сейчас все в комментах побегут очень сильно возмущаться что ЕС не очень честно и не очень рационально себя ведёт, но есть ощущение, что для такого поведения есть некая причина, и источник этой причины сидит несколько поближе, ведёт себя ещё менее адекватно и рационально, и может быть негодование стоит бы в эту сторону направить?
Скажу так: во всем надо иметь адекватные и разумные границы. Когда с одной стороны потенциальная конфискация смартфонов при въезде в ЕС у туристов, а с другой Мы не видим правовых оснований внести в блок лист менеджера военного завода, то как могут возмущения не возникнуть? Все позволено ворью перетащившему на условный запад накопленные неимоверным трудом в поту и страданиях свои ""'5""" копеечек, всем остальным - смотрите список 3а и страдайте?
прикол в том что это классическое наказание непричастных. Но я вижу вас такой подход устраивает, это как вырубить свет в многоквартирном доме из-за того что юридический собственник земли где то там устроил рейдерский захват.
И кстати причина тут только одна - они не могут наказать путина и его шайку, поэтому наказывают обычных людей. При этом положив огромный болт на все те ценности демократии которые они, в отличие от кровавой тирании России, имеют.
Да, так и надо, а муж ПМ Эстонии продолжит иметь навар от бизнеса, ведущего дела с Россией, и услуги которого используют силовые структуры.
Конечно, есть. Нацизм называется.
Вашу розовую машинку мы заберем. А вот к этому господину с 7 млрд евро просим и настаиваем относиться лучше чем к папе и маме. Это же правильный очень господин и его прекрасная семья!
А о ком речь?
"Озабоченные", что сказать
Слегка возбудились, не более
про танки тоже ничего не сказано
Есть проблема, они даже через Украину проехать на могут
Озабочены тем, что ввозят личные вещи?
Европе пора мириться с Россией скоро зима
А что зимой будет? Зима каждый год, Европа себя нормально чувствует. Уже 9 лет как Украина должна замёрзнуть, а она все никак.
европа станет чуть беднее, но зиму переживет.
Вы прогноз погоды на зиму изучите сначала
Оторвали мишке лапу, чтобы девочек не лапал, потому что мишка очень... несущественно озабочен.
т.е. нет смысла апплаится на работу в германию?
Такую несущественную озабоченность я испытываю к россиянину, что кушать не могу.
ну штош рвись либераха большая и маленькая
Открыть границы!
Закрыть границы!
Открыть границы, но только чуть-чуть!
Ну теперь-то всё прозрачно стало с такими блядскими формулировками, прям некоторые наши законы напоминает