Право
Маша Цепелева

Еврокомиссия изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность» Статьи редакции

Они не будут находиться «в фокусе внимания» таможенных органов.

  • 12 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) обновила ответы на часто задаваемые вопросы, в частности разъяснение статьи 3i санкционного регламента № 833/2014. Теперь регулятор не отвечает на вопрос «Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования и автомобили, в том числе в рамках туристических поездок?» категорично «нет», заметило РБК.
  • ЕК отмечает, что формально статья 3i запрещает ввоз в страны Евросоюза из России любых товаров из приложения XXI, включая автомобили. Но «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, — предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так в багаже, не будут находиться в фокусе внимания таможенных органов». В этом случае запрет надо применять «пропорциональным и разумным образом».
  • Про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые есть в приложении XXI, ничего не говорится.
  • При этом автомобили — категория товаров, которая может быть использована для обхода санкций. Комиссия не поясняет как, но, возможно, имеет в виду потенциальный вывоз запрещённых для импорта товаров в Россию.
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия поясняла, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах, с некоторыми личными вещами и техникой может расцениваться как запрещённый импорт.
  • Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября. Власти Литвы сделали исключение для транзита в Калининградскую область.

#новость #ес #санкции

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69 комментариев
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 Вадим Д.

— Что это у вас, гражданка России, в сумочке?
— Предметы личной гигиены.
— Это вызывает несущественную озабоченность, но, так и быть, проходите. Однако мы вас запомнили.

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Фоксик

- Мужчина, а у вас что в багаже?
- противотанковый гранатомет, ЗРК, и пара автоматов.
- это вызывает у нас существенную озабоченность. Проходите

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S.Capusta

Никакое дело не покажется невыполнимым, если всех запутать инструкциями, разбить их на мелкие части, и забить на них х&й.
© Конфуций

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1 комментарий
John Smith

Но если вам на лечение и вы в санкционном списке, то мы проявим несущественную озабоченность, но пропустим вас

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HankyHanky

- что у вас в багаже?
- маленький вибратор.
- Вы, что слегка озабочены?
- А вы?

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Sunny Muffin

Несущественно, но озабочен

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S.Capusta

Матушка, неужели мы и это проглотим? ))

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Revenant

Напоминает поведение ботов в Хитмане: "Охрана немного встревожена".

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12 комментариев
Zloy Marketolog

Всегда можете продолжить ненавидеть геев 🙂
https://youtu.be/Yez2eYlWX-c?si=iv8Idv_ZejIccPyy

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Ненавижу Лицемеров

где там написано что ничего не будут изымать?

предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так в багаже, не будут находиться в фокусе внимания таможенных органов

трусселя твои не отнимут точно, а про остальное на усмотрение (фокус) таможни.

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Вадим Чиняев

Читать умеем? вообще то теперь - еплом не понравился белому господину, айфон минус. Те хотят - изымают, хотят - нет.

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Алекс Р

Не будут изымать трусы и шляпу, а вот насчет rolex и leika они подумают

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EilonRo

На двух стульях пытаются усидеть. Если надо будет у кого-то что-то изъять все равно смогут, никто к ним не прокопается. Мда

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Leonid Bushuev

и м е н н о.
видимо поняли, что как то прям слишком явно проглядывается аналогия, и решили чутка переобуться.
но думаю и так уже ясно, что если им захочется что-то отнять - отнимут.

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9 комментариев
Алекс Р

Это к Финнам, которые ЕС послали в жопу с ограничениями

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2 комментария
Тау Техно Механикус

У меня вызывает озабоченность количество русского ворья на западных землях

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Muvandr

Несущественную?)

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Антон Большаков

Пусть лучше туда едут воруют.

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1 комментарий
Zloy Marketolog

То есть трусы, на мне надетые, теперь не отберут?

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Maxim Basenko

Любой коммент с этим фото автоматически получает мой лайк.

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1 комментарий
Qnoc

Сейчас все в комментах побегут очень сильно возмущаться что ЕС не очень честно и не очень рационально себя ведёт, но есть ощущение, что для такого поведения есть некая причина, и источник этой причины сидит несколько поближе, ведёт себя ещё менее адекватно и рационально, и может быть негодование стоит бы в эту сторону направить?

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Сергей Леопольдович

Скажу так: во всем надо иметь адекватные и разумные границы. Когда с одной стороны потенциальная конфискация смартфонов при въезде в ЕС у туристов, а с другой Мы не видим правовых оснований внести в блок лист менеджера военного завода, то как могут возмущения не возникнуть? Все позволено ворью перетащившему на условный запад накопленные неимоверным трудом в поту и страданиях свои ""'5""" копеечек, всем остальным - смотрите список 3а и страдайте?

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Ненавижу Лицемеров

прикол в том что это классическое наказание непричастных. Но я вижу вас такой подход устраивает, это как вырубить свет в многоквартирном доме из-за того что юридический собственник земли где то там устроил рейдерский захват.

И кстати причина тут только одна - они не могут наказать путина и его шайку, поэтому наказывают обычных людей. При этом положив огромный болт на все те ценности демократии которые они, в отличие от кровавой тирании России, имеют.

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2 комментария
Pavel Voronin

Да, так и надо, а муж ПМ Эстонии продолжит иметь навар от бизнеса, ведущего дела с Россией, и услуги которого используют силовые структуры.

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Михаил Тимофеев

Конечно, есть. Нацизм называется.

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Сергей Леопольдович

Вашу розовую машинку мы заберем. А вот к этому господину с 7 млрд евро просим и настаиваем относиться лучше чем к папе и маме. Это же правильный очень господин и его прекрасная семья!

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Юрий Б.

А о ком речь?

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Sasha Bochkin

"Озабоченные", что сказать

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Maxim Stroganov

Слегка возбудились, не более

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Андрей К.

про танки тоже ничего не сказано

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Ale K

Есть проблема, они даже через Украину проехать на могут

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1 комментарий
Алексей Шаповалов

Озабочены тем, что ввозят личные вещи?

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NN

Европе пора мириться с Россией скоро зима

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Фамилия Имя

А что зимой будет? Зима каждый год, Европа себя нормально чувствует. Уже 9 лет как Украина должна замёрзнуть, а она все никак.

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3 комментария
Sano

европа станет чуть беднее, но зиму переживет.

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2 комментария
Sergeant Ding

Вы прогноз погоды на зиму изучите сначала

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Edward

Оторвали мишке лапу, чтобы девочек не лапал, потому что мишка очень... несущественно озабочен.

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true iBegginer
В ТОМ ЧИСЛЕ в рамках туристических поездок

т.е. нет смысла апплаится на работу в германию?

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Слегка Придурковатый

Такую несущественную озабоченность я испытываю к россиянину, что кушать не могу.

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Dmitriy Filippov

ну штош рвись либераха большая и маленькая

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дед Мазай и муравьеды
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Янис Зятьков

Открыть границы!
Закрыть границы!
Открыть границы, но только чуть-чуть!

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Алеоп

Ну теперь-то всё прозрачно стало с такими блядскими формулировками, прям некоторые наши законы напоминает

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