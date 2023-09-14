ЕС снял санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина и главы ЕСН Григория Берёзкина Статьи редакции
И ещё двух человек.
- Евросоюз не продлил санкции в отношении бывшего главы Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова и главы энергохолдинга ЕСН Григория Берёзкина, а также погибшего полковника российской армии Георгия Шуваева.
- О снятии ограничений с четырёх россиян в ЕС сообщили 13 сентября 2023 года, но имена не называли.
- ЕС ввёл персональные санкции против Шульгина в апреле 2022 года, после этого он покинул пост гендиректора Ozon и совет директоров. Шульгин возглавлял маркетплейс с 2017 года. В сентябре 2023-го суд ЕС постановил снять санкции — это было первое подобное судебное решение.
- Ахмедов и Берёзкин попали под санкции также в 2022-м и оспаривали решение, напоминает РБК. В 2017 году Берёзкин приобрёл холдинг РБК, ЕСН в разное время также владел газетой Metro и «Деловым Петербургом».
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Что этот ЕС себе позволяет?
Да вообще ахренели. Делают что хотят на своих огородах и доставляют неудобства приезжающим.
Не на огородах, а в садах по завету Борреля. И правда, нам жителям джунглей не понять.
Хе-хе, а у тебя, обычный россиянин, при въезде в ЕС отберут машину и, возможно, разденут.
Не обычный россиянин, а идиот, знающий, что машину могут отобрать, но прущийся туда
Совочком запахло, аж глаза режет. Парадигма "Сам виноват" ну такое себе.
Если не жить и не ездить в рф, таких проблем не будет. ЕС все верно делает, подталкивая мозги и капиталы к выбору: или ты навсегда остаешься в рф и изоляции, теряешь блага (для финансов) и возможность самореализации (для мозгов), либо сжигаешь мосты с рф. "Простые люди" им неинтересны. Из России делают страну отрицательного отбора, впервую очередь делает само руководство России
Россиянин прибывает в ЕС (двойные стандарты все таки).
А то что из ЕС никто не прибывает к нам это конечно мы опустим.
Приезжают. Знаю как минимум несколько поуехавших, соскучившихся по березкам.
Ну тут у каждого локальная статистика. Я тоже знаю двоих - юриста и мелкого предпринимателя. и 16 не вернувшихся и не собирающихся.
Достойные граждане, заслужили снятия санкций.
Чуваку, который сломал РБК и превратил его в вестник влажных фантазий Минфина, Росстата, ЦБ и присных не продлили? Очень справедливо.
Санкции не твоя личная армия.
Комментарий удален модератором
Ну сняли и сняли..
Знал я что слитый разговор - радиоспектакль для снятия санкций