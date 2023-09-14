Право
Таня Боброва

ЕС снял санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина и главы ЕСН Григория Берёзкина Статьи редакции

И ещё двух человек.

  • Евросоюз не продлил санкции в отношении бывшего главы Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова и главы энергохолдинга ЕСН Григория Берёзкина, а также погибшего полковника российской армии Георгия Шуваева.
  • О снятии ограничений с четырёх россиян в ЕС сообщили 13 сентября 2023 года, но имена не называли.
  • ЕС ввёл персональные санкции против Шульгина в апреле 2022 года, после этого он покинул пост гендиректора Ozon и совет директоров. Шульгин возглавлял маркетплейс с 2017 года. В сентябре 2023-го суд ЕС постановил снять санкции — это было первое подобное судебное решение.
  • Ахмедов и Берёзкин попали под санкции также в 2022-м и оспаривали решение, напоминает РБК. В 2017 году Берёзкин приобрёл холдинг РБК, ЕСН в разное время также владел газетой Metro и «Деловым Петербургом».

#новость #санкции

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18 комментариев
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 Георгий Шаталов

Что этот ЕС себе позволяет?

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При себе ничего нет

Да вообще ахренели. Делают что хотят на своих огородах и доставляют неудобства приезжающим.

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Не на огородах, а в садах по завету Борреля. И правда, нам жителям джунглей не понять.

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Хе-хе, а у тебя, обычный россиянин, при въезде в ЕС отберут машину и, возможно, разденут.

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Seppo Nopilainen

Не обычный россиянин, а идиот, знающий, что машину могут отобрать, но прущийся туда

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Daddy Fuzz

Совочком запахло, аж глаза режет. Парадигма "Сам виноват" ну такое себе.

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Пьер Вудман

Если не жить и не ездить в рф, таких проблем не будет. ЕС все верно делает, подталкивая мозги и капиталы к выбору: или ты навсегда остаешься в рф и изоляции, теряешь блага (для финансов) и возможность самореализации (для мозгов), либо сжигаешь мосты с рф. "Простые люди" им неинтересны. Из России делают страну отрицательного отбора, впервую очередь делает само руководство России

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Георгий Шаталов
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Andrey

Россиянин прибывает в ЕС (двойные стандарты все таки).

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При себе ничего нет

А то что из ЕС никто не прибывает к нам это конечно мы опустим.

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Бублик static void

Приезжают. Знаю как минимум несколько поуехавших, соскучившихся по березкам.

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Andrew Simon

Ну тут у каждого локальная статистика. Я тоже знаю двоих - юриста и мелкого предпринимателя. и 16 не вернувшихся и не собирающихся.

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Вадим Д.

Достойные граждане, заслужили снятия санкций.

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Император Нолимоций

Чуваку, который сломал РБК и превратил его в вестник влажных фантазий Минфина, Росстата, ЦБ и присных не продлили? Очень справедливо.

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Gre Li

Санкции не твоя личная армия.

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Комментарий удален модератором

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Milton Fridman

Ну сняли и сняли..

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Роман Кулаков

Знал я что слитый разговор - радиоспектакль для снятия санкций

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Gre Li
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