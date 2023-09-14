Право
Таня Боброва

США ввели санкции против «АвтоВАЗа», «Соллерса», «Москвича» и других компаний Статьи редакции

Также под санкции попали несколько компаний из Турции, Бельгии, ОАЭ и других стран за помощь в обходе санкций.

  • В новый санкционный список попали более 20 человек и несколько десятков компаний. Среди них — «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Автодор», «Ростелеком-Солар», а также банки «АК Барс» и «Синко-банк». В «Ростелеком-Соларе» сообщили ТАСС, что это не отразится на операционной работе компании.
  • Frank Media отмечает, что «Ак Барс», долгое время не находившийся под зарубежными санкциями, поддерживал корреспондентские отношения со многими банками в соседних с Россией странах, в частности — с казахстанскими «Нурбанком» и Jusan Bank.
  • Среди физлиц — основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и бывший президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев.
  • Одновременно из санкционного списка удалили бывшего вице-президента «Сбербанка» Наталью Алымову и бывшего члена наблюдательного совета «Открытия» Пола Голдфинча. Они находились под ограничениями с весны 2022 года.

#новость #санкциисша

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83 комментария
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 Иван

У меня такой вопрос: если компания будет зарегистрирована в Севастополе, и попадает под санкции, то какую страну OFAC укажет в списке?

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Alex R

Ту, в чьей юрисдикции она работает

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4 комментария
cathrynlowe73

Не указывают страну, а просто называют “entity in Crimea”

‘(h)
“entity in Crimea or Sevastopol” means any entity having its registered office, central administration or principal place of business in Crimea or Sevastopol, its subsidiaries or affiliates under its control in Crimea or Sevastopol, as well as branches and other entities operating in Crimea or Sevastopol;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0046.01.ENG

EUR-Lex - 32014R1351 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 32014R1351 - EN - EUR-Lex
eur-lex.europa.eu
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5 комментариев
Eugene Solonovich

На компанию из русского Крыма не могут быть наложены санкции США. Де-юре она даже не существует. А отношения с такой компанией могут быть только у другой русской компании.

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1 комментарий
Dima Alexeev

Хочется понять, если «АвтоВАЗ», «Соллерс», «Москвич» и "Автодор" - настолько бесполезные, насколько принято о них тут говорить, то зачем против них вводят санкции?

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Иван

Не видать теперь CarPlay и Android Auto в жигулях и москвичах?

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4 комментария
Shoo

Ну, может в этом вашем ЕС реально думают, что в России есть дороги и автопром.

Хотя, более реальным кажется вариант про то, что они понимают разницу между «полезностью» для конечного потребителя и «полезностью» для тех, кто пилит бесконечные госдотации.

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9 комментариев
Бинарный Ёж

Чтобы крупные китайские партнеры от них нос воротили. Это сделает москвич ещё дороже.

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9 комментариев
Mr Black

Поставщики прекратят поставлять продукцию и все,на сами эти организации им начхать

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3 комментария
James Bomond

Санкции - высокая оценка от Минфина США. Значит чувствуют угрозу своему автопрому)) а если серьезно, то уже никого не осталось не под санкциями, а Леруа, Юнилевер, Данон и Марс стремно - могут и обидеться

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Василий Мартьянов

Чтобы Китайцам неповадно было туда нос совать.

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Zloy Marketolog

Чтоб жизнь медом не казалась. Это для вас они бесполезные, а для их начальства очень даже полезные.

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9 комментариев
Alex Shevchenko

Потому, что могут😏

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1 комментарий
Mike Amir

никак не могут понять, что их век прошел. принятие видимо будет не очень скоро

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Kiss1nger

Верно сказано. Осталось провести в стране честные выборы и показать реальный результат нынешней власти.

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1 комментарий
Minosya Asanova

да ладно, я вот еду на ладе и пью добрую колу. шах и мат!

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Alex Shevchenko

Добрый Лада))

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Mr Black

Малиновая Лада,Добрый Кола под закат🤣

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1 комментарий
Родитель 1

Ждите новых мировых лидеров автопрома. Ведь санкции нам только на пользу 💪💪💪💪💪

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Юрий Б.

Зачем вы травите

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1 комментарий

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Pavel Loginov

Открыта перепись ватников

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Илья Лапинский

Вышеватников

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Градибор Пожарский

Как бы запчасти на рено не прикрыли через автоваз.

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Oleg Shirochenkov

Уже есть «проблемы», тут же и писали.

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James Bomond

Москвич наконец-то стал не ведром с гайками и нате

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Чудак человек

"...под санкции попали несколько компаний из Турции, Бельгии, ОАЭ..." - зарегистрируют новые " прокладки" Особенно в Турции и ОАЖ - не пахнут.

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Dima Alexeev

Эрик попадёт под санкции, национальным героем станет

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Слегка Придурковатый

"Также под санкции попали несколько компаний из Турции, Бельгии, ОАЭ и других стран за помощь в обходе санкций"

А китайские компании попали?

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Audrius

Когда мы услышым : Россия отключила воздух белому дому ,все пациенты дома вымерли

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Вадим Д.

Ай-ай-ай, даже против москвича. Хулиганы.
Да что ж такое деется-то? Только китай-повозки освоили...

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Рулон Обоев
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Георгий

А удалили каких то людей из списка санкций за что?

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Дима Котов
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Vlad Grud

Товарищу путину, надо открывать новый фронт. Алегархический! Под лозунгом. Хочешь продолжать грабить, пополняй общак! (называется бюджет.)

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Just a human

Так были же недавно добровольные взносы

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