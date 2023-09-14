США ввели санкции против «АвтоВАЗа», «Соллерса», «Москвича» и других компаний Статьи редакции
Также под санкции попали несколько компаний из Турции, Бельгии, ОАЭ и других стран за помощь в обходе санкций.
- В новый санкционный список попали более 20 человек и несколько десятков компаний. Среди них — «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Автодор», «Ростелеком-Солар», а также банки «АК Барс» и «Синко-банк». В «Ростелеком-Соларе» сообщили ТАСС, что это не отразится на операционной работе компании.
- Frank Media отмечает, что «Ак Барс», долгое время не находившийся под зарубежными санкциями, поддерживал корреспондентские отношения со многими банками в соседних с Россией странах, в частности — с казахстанскими «Нурбанком» и Jusan Bank.
- Среди физлиц — основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и бывший президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев.
- Одновременно из санкционного списка удалили бывшего вице-президента «Сбербанка» Наталью Алымову и бывшего члена наблюдательного совета «Открытия» Пола Голдфинча. Они находились под ограничениями с весны 2022 года.
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У меня такой вопрос: если компания будет зарегистрирована в Севастополе, и попадает под санкции, то какую страну OFAC укажет в списке?
Ту, в чьей юрисдикции она работает
Не указывают страну, а просто называют “entity in Crimea”
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“entity in Crimea or Sevastopol” means any entity having its registered office, central administration or principal place of business in Crimea or Sevastopol, its subsidiaries or affiliates under its control in Crimea or Sevastopol, as well as branches and other entities operating in Crimea or Sevastopol;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.365.01.0046.01.ENG
На компанию из русского Крыма не могут быть наложены санкции США. Де-юре она даже не существует. А отношения с такой компанией могут быть только у другой русской компании.
Хочется понять, если «АвтоВАЗ», «Соллерс», «Москвич» и "Автодор" - настолько бесполезные, насколько принято о них тут говорить, то зачем против них вводят санкции?
Не видать теперь CarPlay и Android Auto в жигулях и москвичах?
Ну, может в этом вашем ЕС реально думают, что в России есть дороги и автопром.
Хотя, более реальным кажется вариант про то, что они понимают разницу между «полезностью» для конечного потребителя и «полезностью» для тех, кто пилит бесконечные госдотации.
Чтобы крупные китайские партнеры от них нос воротили. Это сделает москвич ещё дороже.
Поставщики прекратят поставлять продукцию и все,на сами эти организации им начхать
Санкции - высокая оценка от Минфина США. Значит чувствуют угрозу своему автопрому)) а если серьезно, то уже никого не осталось не под санкциями, а Леруа, Юнилевер, Данон и Марс стремно - могут и обидеться
Чтобы Китайцам неповадно было туда нос совать.
Чтоб жизнь медом не казалась. Это для вас они бесполезные, а для их начальства очень даже полезные.
Потому, что могут😏
никак не могут понять, что их век прошел. принятие видимо будет не очень скоро
Верно сказано. Осталось провести в стране честные выборы и показать реальный результат нынешней власти.
да ладно, я вот еду на ладе и пью добрую колу. шах и мат!
Добрый Лада))
Малиновая Лада,Добрый Кола под закат🤣
Ждите новых мировых лидеров автопрома. Ведь санкции нам только на пользу 💪💪💪💪💪
Зачем вы травите
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Как бы запчасти на рено не прикрыли через автоваз.
Уже есть «проблемы», тут же и писали.
Москвич наконец-то стал не ведром с гайками и нате
"...под санкции попали несколько компаний из Турции, Бельгии, ОАЭ..." - зарегистрируют новые " прокладки" Особенно в Турции и ОАЖ - не пахнут.
Эрик попадёт под санкции, национальным героем станет
"Также под санкции попали несколько компаний из Турции, Бельгии, ОАЭ и других стран за помощь в обходе санкций"
А китайские компании попали?
Когда мы услышым : Россия отключила воздух белому дому ,все пациенты дома вымерли
Ай-ай-ай, даже против москвича. Хулиганы.
Да что ж такое деется-то? Только китай-повозки освоили...
А удалили каких то людей из списка санкций за что?
Товарищу путину, надо открывать новый фронт. Алегархический! Под лозунгом. Хочешь продолжать грабить, пополняй общак! (называется бюджет.)
Так были же недавно добровольные взносы